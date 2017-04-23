20:15 23 апреля

Кадры работы УР-77 "Змей Горыныч" в Сирии

На севере Дамаска ведутся ожесточённые бои армии Сирии и повстанческих банд-формирований, желающих в одном из последних рывков нанести как можно больше ущерба столице. Очевидцы и непосредственные участники выкладывают видео, на которых видно, как установка разминирования УР-77 «Метеорит» принимает удар на себя, сохраняя жизни сапёрам.




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