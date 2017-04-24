На что способен боевой робот «Уран-9»

Войны роботов перестали быть фантастикой и скоро станут суровой реальностью. На что способен этот боевой многофункциональный робототехнический комплекс, чье вооружение позволяет без потерь в живой силе вести бой как с пехотой, так и легкой и даже тяжелой бронетехникой противника? Насколько удобно управлять этим далеко не игрушечным танком и что будет, если оставить робота без присмотра в автоматическом режиме?