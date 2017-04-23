Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ

Тот факт, что это именно провокация со стороны Киева, подтверждается обстрелом, которым украинская сторона подвергает место подрыва автомобиля миссии ОБСЕ… Мы готовы принять дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ и надеемся, что международное сообщество в целом и "нормандская четверка", в частности, окажут давление на Киев и заставят его прекратить провокации как против миссии ОБСЕ, так и против Донбасса,

Подрыв автомобиля мониторинговой миссии ОБСЕ является провокацией со стороны Киева. Донецкая республика готова принять дополнительные меры по обеспечению безопасности наблюдателей на своей территории, передает РИА Новости заявление главы ДНР Александра Захарченко.сказал Захарченко.Он также провел аналогию подрыва автомобиля ОБСЕ с катастрофой малайзийского «Боинга» и предположил, что данные действия могут быть предприняты украинским правительством «для вовлечения в конфликт так называемой "третьей силы" в лице миротворцев или международных полицейских».Глава ДНР выразил соболезнования родным погибшего наблюдателя и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим сотрудникам миссии.В МИД РФ сообщили, что при подрыве автомобиля с шестью наблюдателями погиб гражданин США, сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ.Согласно информации спецслужб ЛНР автомобиль ОВСЕ подорвался сегодня на противотанковой мине или фугасе в районе населенного пункта Пришиб, отклонившись от маршрута.Канал RT опубликовал видео с места подрыва.