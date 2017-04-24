Записки Колорадского Таракана. Ядерной зрады не будет, но перемогой это не назвать

Здравствуйте, мои обожаемые друзья-читатели и даже недруги. Здравствуйте вот так, не хуже меня, особенно в понедельник с утра, после объявленного празднества в честь двухлетия литературного творчества.Тяжко, я вам скажу, малята, тяжко. Особенно если учесть, сколько закуси осталось с Пасхи. Именно закуски, ибо когда кончается выпивка, как я слышал, то закуска становится просто едой. Вот с едой у нас так себе, а с закуской полный порядок. Короче, отпраздновали так, что надо отпуск брать. Отдохнуть от праздников. Но тут на носу еще майские, так что хочешь не хочешь, а надо брать себя в лапки и… праздновать.Что мы там будем праздновать, разберемся по ходу пьесы, ибо названия могут быть разными, а суть одна — больные мозги и сухость во организме на утро. Но — отобьемся.Начну с перемоги, которая для нас могла бы вполне себе стать зрадой. Или наоборот. Тут уже сами судите. У нас в Раде трое суток кряду ор стоял хлеще чем на Житном рынке во время обхода инспекторов.Бегали все, как умалишенные, и орали без остановки. Финансисты на атомщиков, атомщики на политиков, а политики, по сути своей подготовленности и на первых, и на вторых. И на энергетиков оптом.Так как этакое действие у нас явление насквозь обычное, то нормальный таракан на это внимания не обращает. Чем больше суеты у людей, тем больше шансов у нас взять свое.Но тут вечером приходит в дым пьяный Вышиванок и с порога начинает орать на ту тему, шо перемога великая, ибо щас долбанет. И будет нам счастье.Странно так это слышать от него, Вышиванок последнее время себя пристойно вел. И тут вдруг такое. Начинаю прислушиваться, и в потоке информации, извергающейся из нашего оголтелого, начинаю извлекать крупицы истины. Оказывается, на носу второй ядерный апокалипсис по типу Чернобыльского, после которого у нас все будет просто прекрасно в плане бытия.Усиленный радиационный фон, отсутствие путающихся под ногами человеческих организмов, рост населения тараканьего как в количественном, так и качественном отношении. В общем — лепота.Ну, Тараканушка ему прописала средство от нервяков, скалка называется. И пригрозила сковородой чугунной, если не поможет. Помогло… А я рванул до Рады. Интересно все-таки, будет зрада, или нет.Даже раньше вылетел, чем обычно, еще только смеркаться начало.Влетел, а там наши сидят. О, говорят, тоже прискакал? Ну. Да, говорю, как же, тут глядишь, дела начнутся такие, что только в сказках рассказывать. Не, говорят, все, ложный шухер и полная зрада. Апокалипсиса не будет. Хотя вопросы остались.Ну, говорю, давайте, рассказывайте, что там случилось с ихним шестым энергоблоком.Во, отвечают, темень. Причем тут шестой? С шестым как раз все ясно, это тот, в который ТВЭЛы от «Вестингауза» запихнули. С ним-то как раз все ожидаемо. Очередная зрада с импортозаменителями. А вот второй…Второй энергоблок Запорожской АЭС работает на 3/4 мощности. Тут «криминала нет», сейчас это модно на Украине. Такой режим работы ему предписан аж до 20 ноября 2017 года, то есть целых семь месяцев. Вероятно до самого планового ежегодного ремонта, до которого блок такими мерами хотят просто «дотянуть»…В общем, «маневрировали, маневрировали, но не наманеврировали». Как-то так.Блок до этого работал в режиме маневра мощностью, который анонсировал еще осенью Кабмин Украины. Причем, одним из первых. За пять месяцев работы в этом режиме было пять плановых сбросов/поднятий тепловой мощности энергоблока и один внеплановый.Теперь второму энергоблоку Запорожской АЭС предписан режим работы в 3/4 мощности до 20 ноября 2017 года. Такого в истории украинских АЭС еще не было. Что-то там явно случилось, и потому была дана такая команда.Продвинутые наши организмы считают, что такой нетипичный режим работы второго блока вызван какой-то весомой причиной, которую нельзя решить за пару-тройку дней, а потому и тянут блок до планового ремонта в недогруженном состоянии.При этом, естественно его выключили из планов маневрирования мощностью. Но опять же, это не "Чернобыль." Максимум, что может случиться, это ушатают один блок. К сожалению для нас, и к радости для вас, без выброса радиации. Говорят, ВВЭР — это не РБМК, нам ловить нечего.Ну и ладно. По нашей жизни — так вообще перемога. Но, как вы все уже в курсе, на каждую перемогу будет и своя зрада. И она, родимая, тут же прилетела, что не на крылышках.И тут опять вы во всей красе, дорогие мои россияне. Как без вас?Речь все еще про атомную энергетику идет. И у нас речь в кулуарах Рады до хрипоты идет и исконно русских словесных оборотов.Что получается? АЭС строили? Строили. Топливо поставляли? Поставляли. Отходы забирали? Забирали. А сейчас что? А сейчас у нас рынок и незалежность. Где хотим, там топливо и берем. А вы бац — и фигу показали. Дескать, мы только свое хороним. А не то американское, не то шведское от «Вестингауза» сами утилизируйте, где хотите.Не, ну понятно, что у нас есть где. В Чернобыле. Но вот цена… Цена вопроса и есть зраднейшая зрада. 37 миллиардов гривен. С хвостиком. Ровно столько (37,22 если точно) надо нам будет найти этих самых гривен, чтобы у нас американцы построили могильник для своих радиоактивных отходов.А как все начиналось…В 2005 году, как раз после прихода к власти первого майданного президента Виктора Ющенко Украина подписала с американской компанией Holtec соглашение о строительстве в Чернобыльской зоне отчуждения хранилища для отработанного ядерного топлива.Естественно, по плану было расписано все красиво, так. Что чуть ли не в 4 раза дешевле, чем в Россию отправлять. Но в реальности нас опять того… ну вы поняли.Проект готовили и утрясали почти 10 лет. Пока трясли, американские элементы благополучно устроили зраду, и их еле вытащили из блоков Южно-украинской АЭС. И вроде все улеглось, но потом был второй майдан и второе пришествие «Вестингауза» на украинский атомный рынок.В 2015 году вас обвинили в невыполнении договора об утилизации, «Росатом» покрутил пальцем у виска и потребовал пруфы, но кому интересен борщ, когда такие дела на кухне?Короче, начали строить. Свое. В Чернобыле. Вот только условия в 2015-м были совсем не те, что в 2005-м.Первоначально, по соглашению 2005 года американцы передавали Украине технологии, изготавливали часть оборудования на украинских предприятиях и платили все налоги в казну государства. Деньги на проект (85% средств) привлекал в основном Holtec, а сумма строительства составляла всего 170 млн. долларов.Ну нормально, по-партнерски. Нет?Сегодня, по уже новым условиям, Украина все расходы по строительству берет на себя. Также она отказывается от американских технологий, от заказов на своих заводах и от налогов в казну. А в Раду уже поданы документы, полностью снимающие экологические ограничения с проекта. То есть, не многометровый саркофаг, а чуть ли не открытый ЦХОЯТ.Но самое главное, что сумма контракта выросла почти в 10 раз. И сегодня американцы «согласны» возвести на Украине это хранилище за 1,4 млрд. долларов, которых, понятно, у нас нет, но которые Украина может занять. Недорого, всего под 15-18% годовых.Кто-то кого-то того…И это «того» обойдется каждому жителю Украины, от грудничков до стариков, по 1 000 гривен. С каждого. Перемога? А то! Можем, умеем, практикуем.Зато у нас есть перспективы! Ого-го какие!Я вам говорил, что мы станем житницей всея Европы? Говорил. А вы не верили. Так вот вам!На днях выступала в Раде замминистра Минагрополитики Олька Трофимцева. Хорошо выступала. Путь Украины к завоеванию мирового рынка сельхозпродукции лежит через выращивание «нишевых культур». Это то, что позволить украинским фермерам не просто заработать, а сказочно обогатиться."Нишевые культуры, к которым мы относим, например, органику, сорго, пряности, орехи и ягоды, или свежую зелень или чеснок, имеют сегодня свои преимущества с точки зрения их производства. Преимущество заключается в том, что в этих нишах пока относительно невелика конкуренция. Часто такие культуры не требуют значительных инвестиций в организацию производства, но при этом обеспечивают высокий уровень рентабельности",Короче, именно сегодня украинским малым производителям необходимо броситься на выращивание всего вышеперечисленного. И в недалеком будущем стать сказочно...Простите, я вот сам даже не понял: «ниШевые» или «ниЩевые»?Сорго — это куда? Сорго — это же веник! Завалим Европу украинскими вениками! Вот только сорго родом аж из Экваториальной Африки, если что. Это потом ее в Индию и Китай экспортировали. Но где Африка и Индия, и где мы.Там же, видимо, где и пряности. В ниЩевых, но культурах.А так — перемога! Как есть, перемога.Что, думаете, закончились на том перемоги? Ага, щас! А как же про вашу Лолиту не сказать? Которая Милявская? Вы поняли, там, у себя, что никто не уйдет незамеченным из нашего Крыма? Вот и Лолита не ушла. Точнее, в Киев не зашла. Ибо нечего, ты или в Крыму пой, или на Украине дела имей. Мы такие. Незалежные и справедливые.И ничего, что Лолита Марковна Милявская, урождённая Горелик, родом из Мукачево, бей, понимаешь, своих, чтобы чужие боялись. Вот. Стала русской — не смей украинскую землю топтать. Тем более, в Крыму. А то, что дочка в Киеве — так об этом раньше надо было думать. Попрыгунья-стрекоза, понимаешь…Наверное, хватит на сегодня. Сложно это, после таких праздников головой работать. Я лучше вам еще чуть-чуть про Киев покажу. То все днем да днем, а мое время — сами знаете, ночное.Красив Киев ночью совсем не так, как днем. И ночная жизнь там сейчас не такая бурная, как раньше. Но — есть.Это моя любимая забегаловка. Люблю, знаете, забежать что по дороге на "работу", что обратно. Всегда есть чем поживиться. Кому припечет — знайте, проверено Тараканом. Еда есть.Скажете — мало людей? Соглашусь. Вы, уважаемые, даже не представляете, как это иногда полезно.Топал вот, никого не трогал. Вдруг — шум, крик, вой... В ночном ресторане два слегка поддатых "хероя", сцепились с охраной. Вот сразу видно, что в АТо были, и явно не в тылу. Охрана проиграла вчистую, но вызвала полицию. Полиция приехала, вылила на бойцов два баллона слезоточивого дезодоранта, но наших героев АТО такой хренотенью разве возьмешь?Патруль тоже отхватил. По ходу парней слезогонка только раззадорила. Полицейские вызвали подкрепление. Приехал еще один экипаж... И еще один... И еще один... Как в том анекдоте, про бабушек, что продолжали падать из окон...В итоге было 8 машин и, соответственно, 16 полицейских. Вот только тогда МВД взяло верх над участниками АТО. Наши славные воины ВСУ так просто не сдаются!Ну не смог удержаться. Ехидное я насекомое. Это до хаты едет после тяжелого трудового дня один из наших радетелей. Вы его все знаете. У которого лицо на блин масленичный очень похоже. Но — тссс...А это мемориал Вечной Славы так ночью выглядит. И Вечный огонь горит. Кто не знает, его из Сталинграда, с Мамаева Кургана привез сам маршал Чуйков. Вот, горит...А это Свеча в память жертвам голодомора.Честно признаюсь, это мой любимый памятник. А знаете, почему?Не потому, что фильм хороший, даже просто великолепный. Не потому, что Быков наш, из небольшого села под Славянском, нет. Слова он хорошие придумал как сценарист.Будем жить! Назло и вопреки!