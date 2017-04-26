Заинтересованность Румынии в ЗРК «Patriot» и комплексах «HIMARS» — опасная игра с двойным дном

Пусковая установка ЗРК «Patriot PAC-3MSE»

Заряжание пусковой установки M192 румынского модернизированного ЗРК «Hawk PIP-3R»

Боекомплект машины-ПУ M142 комплекса «HIMARS», помимо стандартных 6 ТПК для НУРС M26/28 и управляемых снарядов типа XM30 GUMLRS, предусматривает 1 ТПК для оперативно-тактической баллистической ракеты MGM-140/164B c дальностью до 300 км

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=16825

http://www.jpost.com/Breaking-News/Poland-expects-to-sign-deal-for-8-Patriot-missile-defense-systems-by-end-2017-485745

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/erint/erint.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/himars/himars.shtml

Войдя в список 5-го этапа расширения Североатлантического альянса на восток в 2004-м году, Румыния открыла для Вашингтона уникальный спектр оперативно-стратегических преимуществ наступательного и оборонительного характера на восточноевропейском театре военных действий. В частности, после вхождения в НАТО Болгарии и Румынии общая протяжённость черноморского побережья стран-участниц вражеского военного альянса и его союзников (Грузии и Украины) продолжает почти в 2,8 раза превышать протяжённость черноморского побережья России даже после присоединения Республики Крым. И весь этот огромный береговой отрезок в случае обострения региональной военно-стратегической обстановки может быть в любой момент использован для возведения военно-морской инфраструктуры ОВМС НАТО, действий КМП США, а также развёртывания батарей береговых противокорабельных комплексов MM-40 Block III «Exocet». Но если для быстрого парирования данной угрозы у Черноморского флота имеется мощная береговая и авиационная компоненты в виде подвижных БПКРК «Бастион-П» с ракетами 3М55 «Оникс», противолодочных патрульных самолётов Ил-38Н с поисковыми комплексами «Новелла-П-38» и многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-30СМ с богатейшей номенклатурой высокоточного оружия и ракет воздушного боя для создания зоны ограничения доступа и манёвра «A2/AD» над северной частью Чёрного моря, то с ликвидацией стратегических угроз в глуби черноморских государств могут возникнуть сложности.О каких угрозах идёт речь? Во-первых, это второй важнейший на восточноевропейском ТВД объект американской «ЕвроПРО» — противоракетный комплекс верхнего рубежа NSF «Aegis Ashore», представленный наземными модификациями универсальных пусковых установок Mk 41 с 24 транспортно-пусковыми контейнерами Mk 21 mod 2. В контейнерах находятся противоракеты RIM-161C (SM-3 Block IB) c экзоатмосферными перехватчиками Mk 142, предназначенными для перехвата МБР и БРСД на восходящем, маршевом и нисходящем участках траектории, а также низкоорбитальных спутников военного назначения. Противоракетами управляют усовершенствованная БИУС «Aegis BMD 4.0.1» и многофункциональная РЛС AN/SPY-1D, расположенные на наземном антенном посту-аналоге надстройки ракетных крейсеров класса «Тикондерога».В зависимости от обстановки пусковые установки Mk 41 могут быть переоборудованы в ударный вариант методом оснащения ТПК Mk 14, предназначенными для запуска «Томагавков» наземного базирования BGM-109E, либо многоцелевых противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Первые могут достигать стратегически важных объектов близ Самары, Казани и Ярославля, вторые представляют угрозу для надводных кораблей Черноморского флота в акватории моря, и береговых военно-морских объектов в Крыму. Если мы говорим о 24 ракетах, то, естественно, они будут перехвачены мощной ПРО Крыма, основанной на комплексах С-300В4, С-300ПМ1 и С-400. То же самое ждёт штатовские «Топоры» и в случае прохождения их траектории на Краснодарским краем. Но кто сказал, что Вашингтон ограничится наличием в Девеселу лишь 1x24 ПУ Mk 41. Тенденция милитаризации Восточной Европы будет продолжена, по причине чего на румынский «Ашор» с огромной долей вероятности переместят ещё несколько пусковых установок (по 24 ячейки в каждой), доведя общий арсенал транспортно-пусковых контейнеров до уровня одного или нескольких крейсеров УРО «Тикондерога». Такая стратегия целиком и полностью соответствует американской концепции «Быстрого глобального удара» (БГУ). Спустя ещё одно-два десятилетия румынский «Иджис Ашор» может превратиться в крупнейший ударно-оборонительный комплекс, направленный против любых попыток доминирования ЧФ и ВКС России в Черноморском побережье, а также в противоракетный узел с арсеналом из сотни и более противоракет RIM-161B или более технологичных RIM-161E (SM-3 Block IIB). Дальность последних может составить 800—1000 и более километров, что позволит ВМС США перекрывать основные траектории полёта наших МБР в западноевропейском направлении. Существует и более «увесистая» теория относительно придания RIM-161E возможностей баллистических ракет средней дальности. Перспективы получить «у ворот» такой боекомплект не радуют.Во-вторых, «Aegis Ashore» нельзя считать единственной стратегической для нас угрозой на румынском оперативном направлении. Как вы помните, 25 апреля 2016-го года на румынскую прибрежную авиабазу «Михаил Когэлничану» в качестве «демонстрации силы» Москве было переброшено два малозаметных истребителя 5-го поколения F-22A «Raptor». Конечно, такая акция может сперва показаться для нас просто смешной «игрой мускулами», но это настоящее предзнаменование более серьёзных шагов по стратегическому притеснению действий нашей противолодочной и истребительной авиации над Чёрным морем. Чтобы в полном объёме охватить происходящее, достаточно ознакомиться с историей и возможностями данной румынской АвБ, расположенной в 10 км от черноморского побережья. До 2004-го года аэродром «Михаил Когэлничану» являлся крупной воздушной гаванью для пассажирских авиалайнеров, а также 57-й авиабазой Военно-воздушных сил Румынии, с которой действовали истребители МиГ-29А, МиГ-29С и МиГ-29УБ.Ещё тогда, по договорённости между министерствами обороны США и Румынии, этот объект использовался в качестве транзитного пункта по материально-техническому обеспечению американского контингента в Афганистане и Ираке в 2001-2003-м годах. Инфраструктура авиабазы также использовалась в качестве секретной тюрьмы ЦРУ, в которой проходили допросы около трёх десятков афганцев и иракцев. Об этом в 2006-м году стало известно от швейцарских спецслужб, перехвативших секретное сообщение, отправленное министром иностранных дел Египта Ахмед Абдуль Гейтом в посольство Великобритании. По прошествии трёх лет после вывода из эксплуатации румынских МиГ-29 (в 2004-м году), на АвБ «Михаил Когэлничану» в 2007-м году прибыл американский военный контингент, который под эгидой Европейского командования ВС США, совместно с подразделениями болгарской и румынской армий, сформировал там оперативно-тактическое соединение «Task Force East», предназначенное для отработки тактики современных сетецентрических боевых действий со своими восточноевропейскими союзниками. Это событие ознаменовало новый этап установления оперативно-стратегического контроля над западными подступами к России в Черноморском регионе: ВС США разместились на объекте на ротационной основе.Авиабаза «Михаил Когэлничану» имеет одну широкую взлётно-посадочную полосу, техническим достоинством которой является её длина в 3470 м. Это даёт возможность принимать практически существующие средние и тяжёлые военно-транспортные самолёты, включая C-5M «Galaxy», C-17 «Globemaster-III» и «Airbas A400M», благодаря чему на черноморское побережье могут быстро доставляться необходимые тактические ракетные комплексы, боеприпасы для бронетанковой техники, ремонтное оборудование и многое другое. Данная авиабаза уже успела оказаться в центре внимания 14 сентября 2016-го года, когда на неё военно-транспортным самолётом был доставлен внушительный военный груз для 1-го батальона 64-го бронетанкового полка ВС США, переброшенного в Румынию в рамках стратегической операции «Атлантическая решимость». На тот момент американская сухопутная группировка была представлена примерно 500 ББМ и несколькими тысячами человек личного состава, которые принимали участие в июльско-августовских военных учениях «Saber Guardian-2016» на румынском полигоне Чинку. Но к дню доставки вышеуказанного военного груза на АвБ «Михаил Когэлничану», большая часть 1-го батальона была направлена в восточную часть Румынии, в плотную к границам Молдавии, Приднестровья и Украины. Это создало огромный резонанс на фоне ситуации на Донбасском театре военных действий и на крымско-украинской границе, где ситуация продолжала склоняться к очередной эскалации.Как видите, прибрежная румынская авиабаза «Михаил Когэлничану» продолжает оставаться главной «артерией» снабжения американской группировки войск близ российской зоны ответственности в Чёрном море и на его побережье. Может использоваться данная взлётно-посадочная полоса и с целью размещения мощных «костяков» тактической авиации, в числе которых будут и компонента завоевания господства в воздухе (F-22A, F-35A, «Тайфуны» и т.д.), и ударная компонента, представленная многоцелевыми истребителями F-15E «Strike Eagle» и F-16C/D Block 52. Но чем они будут прикрывать авиабазу и сам «Иджис Ашор»? Ведь в распоряжении 43-го отдельного морского штурмового авиаполка находится истребительная эскадрилья из 12 многофункциональных истребителей Су-30СМ, способных взять на подвески до 72 тактических ракет большой дальности Х-59МК2/М2, способных стереть с лица земли инфраструктуру вышеуказанной румынской авиабазы. До «Ашора», расположенного в 350 км от побережья Чёрного моря, легко достанут несколько десятков «Калибров» в стратегическом исполнении 3М14К/Т. Имеются и «козырные» тактические малозаметные крылатые ракеты большой дальности 9М728 (Р-500), используемые оперативно-тактическими комплексами «Искандер-К» с дальностью около 500 км. На западном побережье Республики Крым таких комплексов далеко не один десяток, а на каждой пусковой установке СПУ 9П78-1 по 2 транспортно-пусковых контейнера, так что прикинуть возможности массированного ракетного удара будет совсем несложно.На сегодняшний день у объекта «Aegis Ashore» в Девеселу и авиабазы «Михаил Когэлничану» нет эффективной эшелонированной противоракетной обороны от сотен единиц высокоточного ракетного вооружения ВМФ и ВКС России. Пара-тройка батарей «Пэтриотов», вкинутых американцами для прикрытия своих объектов в «мирное время», серьёзно расстановку сил не изменит, в то время как войскам ПВО Румынии абсолютно нечем прикрывать переданную американцам авиабазу и главный элемент «ЕвроПРО» ввиду наличия на вооружении чрезвычайно старых комплексов, среди которых отмечены ЗРК средней дальности «Hawk PIP-3R», С-75М «Волхов». Эти комплексы не имеют возможности эффективно отражать массированный удар низковысотными крылатыми ракетами c малой эффективной отражающей поверхностью. Даже тот факт, что модернизированные румынские ЗРК «Hawk PIP-3R» оснащаются новыми многоканальными высокочувствительными МРЛС AN/MPQ-61 HIPIR («High Power Illuminator Radar»), это не отменяет низких скоростных и маневренных возможностей зенитных ракет семейства MIM-23K при перехвате маневрирующих крылатых ракет. Максимальная конструктивная перегрузка ЗУР MIM-23K находится в диапазоне от 16 до 20 ед., что позволяет уверенно сбивать исключительно прямолетящие средства воздушного нападения, включая устаревшие оперативно-тактические баллистические ракеты. Не предусмотрена для РЛС подсвета AN/MPQ-61 и такая опция, как универсальная вышка для возможности перехвата низковысотных целей (со значительным увеличением радиогоризонта), а поэтому и способности для отражения ударов нашими ракетами у комплекса «Hawk PIP-3R» далеко не впечатляющие.Такая ситуация ни румын, ни американцев не устраивала, и в конце апреля Бухарест, далеко не без наставлений из Вашингтона, инициировал весьма серьёзную модернизацию своих войск ПВО и Сухопутных войск. В частности, согласно информации от польского ресурса defence24.pl, Румыния заявила о необходимости закупки высокоточных мобильных оперативно-тактических ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS, а также зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия «Patriot». При этом, ни начальником Генштаба ВС Румынии Николае-Ионел Чуке, ни представителями ведомства не было предоставлено информации относительно количества и модификаций закупаемого вооружения. Учитывая, что на базе «Михаил Когэлничану» в ближайшее время планируется развернуть некоторое количество британских «Тайфунов», а также бронетанковый батальон СВ США, вооружённый несколькими десятками M1A2 (возможно, в модификации TUSK), аналогичным количеством БМП «Бредли» и 1000 человек ЛС, то приобретаемым комплексом станет новейший и наиболее дорогостоящий противоракетный вариант «Patriot PAC-3MSE», способный противостоять как оперативно-тактическим баллистическим ракетам, так и низковысотным крылатым ракетам (вряд ли для прикрытия стратегических объектов натовских фаворитов будет использоваться стандартная версия «PAC-2»).Новый комплекс модификации «Patriot PAC-3MSE» использует усовершенствованные противоракеты ERINT под индексом MIM-104F. Они оснащены более мощным двухрежимным твердотопливным ракетным двигателем, разгоняющим противоракету до 5М, а также более развитой хвостовой аэродинамической системой управления, которая позволяет реализовывать высокие перегрузки (более 30 ед.) и без задействования «пояса» газодинамических рулей, с ними расчётные перегрузки увеличиваются до 62G. Осуществить удачный перехват ОТБР 9М723 комплекса «Искандер-М», совершающей противозенитные манёвры с перегрузкой 30 ед., новому «Пэтриоту» будет весьма затруднительно. Но нельзя полностью недооценивать этот комплекс: лётно-технические характеристики ракеты MIM-104F, а также её сверхвысокоточная миллиметровая активная радиолокационная ГСН дают возможность превосходно работать по малозаметным крылатым ракетам и другому ВТО, включая «Калибры», Х-59МК и противорадиолокационные ракеты Х-31П и Х-58УШКЭ.Более того, при достаточном количестве дивизионов «PAC-3MSE» сможет эффективно противостоять нескольким десяткам приближающихся низковысотных ракет и тактических истребителей противника. У многих может возникнуть, казалось бы, актуальный вопрос: как может «PAC-3» легко противостоять с многочисленными низколетящим элементам высокоточного оружия, когда не имеет вышек для поднятия многофункционального радара на соответствующую высоту? Ответ находится в системе наведения комплекса, а также в продвинутых сетецентрических способностях модернизированного пункта боевого управления «Пэтриота» — AN/MSQ-104. Благодаря его оснащёнию терминалом для обмена тактической информацией по защищённому радиоканалу «Link-16» («JTIDS»), имеется возможность получения координат низковысотных воздушных целей, находящихся далеко за пределами радиогоризонта.Как следствие, батарея «Patriot PAC-3MSE» может начинать обстрел целей на удалении более 25-30 км от батареи (источником целеуказания являются самолёты ДРЛОиУ E-3D, так и тактическая авиация, оборудованная интерфейсом «Link-16»). Вариант «Patriot PAC-2» не имел возможности поражения загоризонтных целей в режиме «пустил-забыл», поскольку ракеты MIM-104B/C оснащались ПАРГСН, требующей подсвета со стороны MPQ-53. Известно, что для «Пэтриота» разрабатывается в разы более совершенная МРЛС на основе плоской АФАР с приёмо-передающими модулями, исполненными на базе нитрида галлия. Станция сможет обнаруживать, сопровождать и захватывать большее количество воздушных объектов противника на большей дальности.Румынский горный рельеф будет способствовать повышению эффективности развёртываемых батарей «Patriot PAC-3». Прикрывать значительные низковысотные подлётные участки к авиабазе «Михаил Когэлничану» без поддержки авиации ДРЛО позволят южные возвышенности в районе Мачинских гор в районе Добруджы. С этого района очень легко поддерживать радиотехнический контроль за прибрежной зоной Румынии. Наблюдение же за низковысотным участком воздушного пространства Румынии в направлении объекта ПРО в Девеселу может осуществляться с возвышенностей у Южных Карпат. Все передовые американские объекты Румынии расположены в весьма приемлемых для построения противовоздушной обороны частях балканского государства, что необходимо учитывать при разработке асимметричного ответа со стороны ВМФ и ВКС России.Как мы успели убедиться в начале 2016-го года, Румыния, в отличие от таких пассивных участников НАТО, как Словакия или Чехия, занимает на геополитической арене очень даже твёрдую антироссийскую позицию. Так, в предыдущем году официальный Бухарест предложил создать в Чёрном море совместную международную корабельную «ударную» группировку для противодействия Черноморскому флоту России. Представить этот разношёрстный ордер планировалось надводными боевыми кораблями и подлодками турецкого, румынского и болгарского флотов. В соответствии с данными некоторых СМИ, военно-морское соединение может получить символическую аббревиатуру «BRUT» (можно перевести как,- «грязный»), хотя она и образована из заглавных букв названий участвующих стран.Наиболее боеспособными флотами в этой группировке могут стать лишь корабли ВМС Турции и ВМС Румынии. В распоряжении турецких ВМС сегодня 13 дизель-электрических подводных лодок типа 209, а также 8 корветов управления ракетным оружием и 16 фрегатов аналогичного назначения. Но Турцию можете временно исключить из списка завсегдатаев «военно-морского клуба неудачников» «БРУТ», поскольку для Анкары сегодня куда более животрепещущим вопросом является удачная сделка с Москвой на приобретение зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Болгарский флот тоже не блещет современным корабельным составом, имея на вооружении устаревшие бельгийские фрегаты типа «Вилинген» (3 ед.), 1 сторожевой корабль пр. 1159, 2 МПК 12412 и только 1 ракетный катер советского производства пр. 1241.1Т с ПКР П-15 «Термит» на борту. Украинский флот, к счастью, вообще не обладает ударным и оборонительным потенциалами. Так, на фрегате «Гетман Сагайдачный» напрочь отсутствует противокорабельное вооружение, а индивидуальная противовоздушная/противоракетная оборона построена на одном КЗРК «Оса-МА2». Следовательно, один лишь румынский флот, в разы уступающий нашему ЧФ по численности и техническим возможностям, серьёзно противопоставлен нашим боевым кораблям.С целью расширения своих боевых способностей Минобороны Румынии к концу 2016-го года приступило к реализации программы постройки 4 многоцелевых корветов класса «SIGMA», разработанных компанией «Damen Schelde Shipbuilding» (Нидерланды). Сообщается, что корабли модульного типа будут построены на верфи голландской компании, расположенной на румынском побережье. Из основных боевых средств данного класса НК стоит отметить корабельный ЗРК «VL-MICA», представленный 16 ЗУР «MICA-IR» (с ИКГСН) и «MICA-EM» (с АРГСН), 8 ПКР большой дальности MBDA MM-40 «Exocet» и 2 торпедными аппаратами B515, использующими лёгкие торпеды A244/S Mod.3 (их дальность действия при малой скорости составляет 13,5 км, максимальная скорость — 38 узлов, гидроакустическая ГСН имеет радиус действия 2100 м). Для российских малошумных дизель-электрических подлодок пр. 877 «Палтус» и 636.3 «Варшавянка» данное вооружение не будет представлять серьёзной угрозы, ровно как и дозвуковые ПКР «Экзосет» не смогут преодолеть ПВО ракетного крейсера «Москва». Зато КЗРК «VL-MICA», несмотря на всего 64 ЗУР на вооружении 4 корветов, имеет достойные оборонительные качества. Высокоманевренные зенитные ракеты семейства «MICA-IR/EM», оснащённые системой отклонения вектора тяги, имеют возможность неплохо работать как по «Калибрам», так и по высокоскоростным противокорабельным и противорадиолокационным ракетам, находящимся на вооружении флота и ВКС России. Корветы класса «Сигма» также могут участвовать в построении внешнего противоракетного рубежа авиабазы «Михаил Когэлничану», и всё это нужно просчитывать в ходе принятия ответных мер на милитаризацию Румынии.Но с какой целью Бухарест так рьяно стремится приобрести американские оперативно-тактические ракетные комплексы/РСЗО HIMARS? Здесь на ум приходят лишь самые тревожные мысли относительно путей развития ситуации в Восточной Европе. Учитывая, что логическая цепочка событий на Донбасском ТВД (провокационный подрыв автомобиля ОБСЕ украинскими ДРГ, переброска оставшихся железнодорожных эшелонов с САУ «Акация» и «Градами» к линии соприкосновения, а также планирующиеся хунтой подрывы объектов энергоснабжения Донбасса) медленно подводит нас к эскалационной развязке, то вполне правдоподобным выглядит возможное вмешательство в конфликт восточноевропейских стран-участниц блока НАТО, и Румыния здесь не является исключением.Именно эта страна, в одном ряду с Польшей, является сейчас перевалочной базой для поставок в Украину оружия и боевиков-наёмников с Ближнего Востока и Западной Европы, и это лишь верхушка айсберга. Ситуацию вокруг Новороссии рассмотрим в следующих наших работах, а пока обратите внимание на любопытный штришок: одновременно с Румынией масштабная программа милитаризации проходит и в Польше. Варшава намерена поставить на вооружение 8 батарей ЗРК «Patriot» до 2018-го года, и всё это на фоне приближения даты начальной боевой готовности противоракетного комплекса «Иджис Ашор» близ Редзиково (летом-осенью 2018-го года). Если прикинуть детальнее, то с помощью «накачки» «Пэтриотами» армий Румынии и Польши Вашингтон заранее возводит мощный оборонительный задел от ответного удара ВС России на случай эскалации, в то время как вероятность последней неумолимо растёт…