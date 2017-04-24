Одесса: честь и память не по расписанию
Общался с одесситом. Обычным русским жителем Одессы. Ничем не отличающимся от тысячи других людей, правда, без знаменитого одесского юмора и намека на южный говорок. Обычный русский человек.
Да, я хотел с ним поговорить об очередной годовщине 2 мая, спросить о том, какие настроения в городе и все в таком ключе. То, что получилось, меня и удивило, и несколько даже обескуражило. И два наших коротких разговора, которые произошли в субботу и воскресенье, я просто объединю.
…
Вот ты не обижайся, но есть у вас такое в России, вы датами живете. Радостными, праздничными, печальными, но датами. День Защитника Отечества, Международный женский день, День Победы. И это прослеживается. По нарастающей и нисходящей.
Понимаешь, 2 мая в Одессе – это не дата. Это не светлый день, как День Победы, это не скорбный, как 22 июня. Это не день трагедии. Трагедия – это когда самолет упал и погибли люди.
2 мая это день, когда произошло Преступление. Именно с большой буквы, потому что были убиты сотни наших земляков. И мы помним об этом постоянно. Каждый день. Без перерывов и выходных.
Мы помним о погибших. Мы приходим на место преступления не 2 мая. Люди приходят постоянно. Каждые выходные. Когда-то больше, когда-то меньше. Плохая погода – будет меньше. Хорошая – больше. Но кто-то да придет.
И так все три года. И идут не олигархи же, идут простые жители этого города. Когда 10 человек, когда 100. Завтра люди собираются, хочешь, попрошу, они фото сделают и тебе пришлют?
…Вечером 23 апреля на почту упала пачка фотографий…
Снимали, как умели, люди, пришедшие на место памяти.
Мое внимание привлекли вот эти снимки с сотрудником полиции, что-то объяснявшим собравшимся. Я спросил, о чем шел столь живой разговор.
Полицейский обратился к присутствующим с просьбой на предстоящие праздники не нарушать закон о декоммунизации и не использовать запрещенную символику... Георгиевские ленты, красные флаги…
В ответ люди просто засыпали его вопросами о беспределе, который творится при участии радикальной шпаны. Ответов на эти вопросы у младшего лейтенанта нет, да и быть не может. Если начальник городской полиции лишается места работы за то, что к нарушающим порядок применяют силу, если бесчинствовать можно прямо в суде или в самой полиции, просто называя себя "патриотом", то их в принципе не будет никогда.
В первую декаду мая Киев свирепеет, это понятно, у них там перевозбуждение дикое. Так что готовятся все заранее, и у нас в том числе. В особенности у нас.
Но это не проблема. Проблема в том, что вы смотрите на Одессу в ту же декаду. Да, вспоминаете, это прекрасно. Но в остальное время Одесса что? Это город, где клоунил Мишка, где живет миллион хохлов да и пусть живет.
А Одесса как была русским городом, кто бы что не вещал с голубого экрана, так и осталась исключительно русским городом. И те несколько тысяч рагулей, которых сюда привезли, они тут просто растворились. Да, кучкуются по своим загонам и стойбищам, да, сидят по кабинетам, куда их киевские посадили. Но к общей массе одесситов они никакого отношения не имеют.
Мы, настоящие, как ходили к Куликовому полю и Дому все эти годы, так и будем ходить. Это наша боль, это наша память.
397 человек – это не просто цифра. И не верьте в официальную в 48 человек (не верим, мы писали в свое время, но цифру называли чуть меньше, 346 человек – прим. авт.), это все делается исключительно ради того, чтобы некоторым господам в Гаагу не попасть. Но здесь это все-таки вопрос времени.
Время от времени кто-то "заботливо" убирает эти листки. Но другие, не менее заботливые руки снова и снова наклеивают их обратно.
Я спросил, а как 2 мая, ожидаются ли провокации?
Такого, как три года назад, конечно, не будет. Это не нужно в первую очередь самим властям. Провокации, оскорбления, конечно, будут. Бутылками будут кидать, камнями... вполне возможно. Могут и в подворотне зажать кого-то, могут и в драку затянуть, и подколоть. Но это ничего не изменит, ничего!
Да, продемонстрировать на камеры свое рвение Киеву, на это найдутся желающие. Мало будет - подвезут. Но это на камеры. Так-то можно каждые выходные приходить, но почему-то не приходят, сидят по норам. А мыходили, ходим и будем ходить. И живые цветы будут там лежать в любую погоду.
...
Мне, как россиянину, было неудобно и даже стыдно одновременно. Я не был в курсе этих подробностей. И, собственно, с вопросами обратился именно в преддверии 2 мая. И справедливый упрек воспринял вполне заслуженно.
Конечно, 2 мая на Куликово поле и к Дому придут все, у кого порядок с памятью, честью и совестью. Уверен, что мне пришлют еще фотографий, свидетельствующих об этом. Но это действительно День Памяти. В этот День все ясно и понятно.
Что говорить, если для меня, живущего почти на границе с Украиной, Одесса - это там, за Крымом. В тысяче километров. И все эти три года новости оттуда касались лишь развала флота, морской инфраструктуры да приколов Мишико и Машеньки.
Я верю, что цветы не успевали увядать. Я теперь знаю, что одесситы действительно не забыли и не простили. Я понимаю, как непросто быть русским, когда это стараются вымарать и выжечь. Когда нет дружеского кусочка границы с Россией, как у Луганска и Донецка.
И насколько непросто в таких условиях не забыть и не простить.
Я вижу, что в Одессе это могут.
Силы и стойкости вам, русские люди города-героя Одессы!
Автор: Роман Скоморохов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти