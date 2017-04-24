Форты противовоздушной обороны Манселла

Немецкий бомбардировщик Хейнкель Не-111 в полете над лондонским районом Суррэй Докс

Схема фортов Манселла, которые были установлены в устье Темзы

Источники информации:

http://technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/muzey_fortifikatsii/zenitnyie_bashni_maunsella

http://www.binmovie.ru/item/419

http://masterok.livejournal.com/162565.html

http://bigpicture.ru/?p=338127

Материалы из открытых источников

В годы Второй мировой войны Лондон стал одной из целей для бомбардировщиков нацистской Германии. Особенно активно немцы бомбили столицу Великобритании и ее пригороды в рамках операции «Блиц», которая продолжалась с 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года. При этом беспокоящие налеты на Лондон продолжались на протяжении всей войны. Первые бомбы упали на Лондон в ночь на 25 августа 1940 года, а 13 июня 1944 года по городу впервые в истории был нанесен удар немецкими крылатыми ракетами «Фау-1».Одним из уязвимых участков в противовоздушной обороне британской столицы было широкое устье Темзы. Пилоты немецких бомбардировщиков использовали его, как прекрасный естественный ориентир. Река выводила их на цели в черте города. Эстуарий Темзы при впадении реки в Северное море достигал ширины до 16 километров. Река здесь была естественной преградой для размещения батарей противовоздушной обороны.Прекрасно зная об этой уязвимости, британские военные сделали все, чтобы ее устранить. Идей было множество, но в итоге предпочтение было отдано проекту известного британского архитектора и инженера Гая Манселла, который предложил построить в устье Темзы систему фортов противовоздушной обороны. Проект трудно было назвать стандартным, но он отличался простотой и скоростью постройки, что было очень важно в условиях военного времени.Сегодня на мелководье Северного моря у побережья Великобритании можно увидеть построенные по проекту Манселла форты. Над водной гладью причудливо возвышаются башни футуристического вида, которые словно сошли со страниц знаменитого романа Герберта Уэллса «Война миров», форты действительно напоминают своим видом треножники пришельцев-марссиан из его книги. Сегодня форты заброшены, пришли в запустение и разваливаются под влиянием времени и суровых условий окружающей среды, но в годы Второй мировой войны эти сооруженные в устье Темзы форты сыграли очень важную роль в противовоздушной обороне британской столицы.Необычные сооружения были построены в рамках программы «Специальной обороны эстуария Темзы». Сегодня они получили широкую известность, как «Морские форты Манселла». Основной задачей данных фортов была защита крупных промышленных центров Англии от атак с воздуха с наиболее уязвимого направления — со стороны моря — со стороны устьев рек Темза и Мерси. Форты нужны были для защиты подходов с моря к Лондону и Ливерпулю. Они должны были помешать немецким бомбардировщикам атаковать английские порты и минировать оживленные судоходные маршруты, так как воздушная постановка мин представляла серьезную угрозу для судоходства. Необходимо понимать, что к началу Второй мировой войны лондонский порт был самым оживленным портом в мире, а в военное время его значение только возросло. Одним из методов его блокады была постановка магнитных мин, жертвами которых в годы войны стали сотни судов, главным образом гражданских транспортов.Строительством фортов ПВО занимались совместно британская армия и Королевские ВМС. Манселл создал два проекта подобных морских крепостей NAVY Forts и Army Forts. На построенных первыми платформах для военно-морского флота все вооружение и оборудование было расположено очень компактно на одной площадке, что делало такие форты более уязвимыми, а сектор обстрела зенитных орудий был ограничен, не позволяя сосредоточить огонь всей артиллерии на одной цели. Поэтому на армейских фортах было принято решение рассредоточить зенитную артиллерию на отдельных башнях, подобно размещению обыкновенной сухопутной зенитной батареи, с расстоянием между орудиями около 100 футов. Именно такие форты были установлены в устье Темзы.Согласно первоначальным замыслам, военные рассчитывали поставить 38 башен (в составе 6 фортов) у устья Мерси и 49 башен (в составе 7 фортов) у устья Темзы. Однако из-за уменьшения активности немецкой бомбардировочной авиации, данные планы были скорректированы. Было построено всего 6 фортов: по три в устье Мерси и Темзы. В состав трех фортов, построенных на отмелях в устье Темзы, входила 21 башня. Все форты были вооружены зенитными орудиями, прожекторами и радиолокаторами.К выполнению заказа на строительство фортов ПВО в устье Темзы в августе 1942 года приступила компания Holloway Brothers Ltd. Каждый такой форт-батарея должен был состоять из 4-х тяжелых 94-мм зенитных орудий и двух легких 40-мм зенитных орудий с централизованным управлением и радиолокатором, а также отдельной прожекторной позицией. Все семь башен форта были соединены между собой при помощи узких металлических переходных мостиков. Рассредоточенное расположение зенитных орудий наподобие сухопутных батарей позволяло сосредоточить их огонь в одном направлении и повышало живучесть фортов, который не потерял бы боеспособность при выходе нескольких башен из строя.В соответствии со спецификацией, каждая из семи башен форта весила порядка 750 тонн. Все они были произведены из стали и железобетона. Их строили по отдельности в сухом доке, после чего на специальном понтоне переправляли при помощи морских буксиров к отмелям в устье Темзы примерно в 60 километрах от Лондона, где их устанавливали на морское дно. Каждая такая башня состояла из трехуровневых платформ. На верхней платформе, которую можно было назвать орудийной палубой, размещалось вооружение или оборудование форта, здесь же имелись бронированные парапеты.Каждая башня ставилась на фундамент-основание, в которое вставлялись полые цилиндрические железобетонные опоры башни длиной чуть более 20 метров. Внешний диаметр данных труб составлял один метр. Каждая из этих «ног» заранее изготавливалась из трех отельных секций массой порядка 5 тонн. Четыре таких железобетонных опоры создавали пространственный несущий каркас для стальной надстройки. Стальная надстройка в верхней части каждой башни состояла из трех палуб: нижней, промежуточной и верхней с размерами в плане 36 на 36 футов. Стены данной надстройки были выполнены из стали. Внешние стены башен форта покрывали два слоя гидроизоляции, а также специальная камуфлирующая окраска.К пяти из семи башен форта Манселла могли пришвартовываться корабли, для этого на них имелись все необходимые швартовые устройства. Все окна башен были оснащены стальными ставнями, которые способствовали соблюдению режима светомаскировки. На каждой башне имелась своя система вентиляции, резервуары для пресной воды и установки центрального отопления. Жилые помещения для гарнизона форта были оснащены ванными комнатами и туалетами с горячей и холодной морской водой. В полностью автономном режиме такой форт мог функционировать на протяжении месяца, это было особенно важно, так как очень часто погода в Северном море могла вносить коррективы в сроки снабжения фортов. До четверти всего гарнизона располагалось в центральной башне управления, здесь же находились три дизель-генератора мощностью по 30 кВт каждый, которые обслуживали все 7 башен форта. Для подъема на башни грузов на них имелись специальные электрические подъемники.Гарнизон каждого форта состоял из 120 военнослужащих (в отдельные периоды времени доходил до 165 человек), в том числе 90 морских пехотинцев и 30 моряков, а также 3-6 офицеров. С берегом морские форты были связаны радиосвязью и подводным телефонным кабелем. Запасы продовольствия и пресной воды, боеприпасы для зенитных орудий и дизельное топливо подвозились на форты морем, поставки осуществлялись примерно раз в неделю. Обычно гарнизоны фортов проводили на них месяц, после чего сменялись.Каждый форт противовоздушной обороны, сконструированный Манселлом, представлял собой единый комплекс из 7 взаимосвязанных между собой башен, расположенных в открытом море на небольшом удалении от берега. При этом центральная башня управления была оснащена радиолокатором и была окружена пятью боевыми артиллерийскими башнями, расположенными вокруг нее (на 4-х башнях было размещено по одному 94-мм зенитному орудию QF Mk2C, а на еще одной два 40-мм автоматических скорострельных зенитных орудия L/60 Bofors, которые предназначались для ближней самообороны форта. Стоящая несколько в отдалении седьмая башня была оснащена мощным зенитным прожектором.Британское зенитное орудие QF 3.7-inch AA (94 мм) было разработано в начале 1930-х годов. Первые серийные зенитки были выпущены компанией Виккерс в январе 1938 года, после чего орудия были переданы для проведения всесторонних войсковых испытаний. В 1939 году зенитное орудие, получившее официальное обозначение QF 3.7-inch AA, начало поступать на вооружение батарей ПВО Великобритании.Зенитное орудие выпускалось в двух основных вариантах. Наряду с возимой установкой, зенитка монтировалась также на стационарное бетонное основание, у последнего варианта позади казенника располагался специальный противовес. Всего в годы войны в Великобритании было выпущено более 10 тысяч таких зенитных орудий различных модификаций, их выпуск продолжался до 1945 года. В среднем британская промышленность выдавала более 200 зенитных орудий QF 3.7-inch AA в месяц. Уже к 1941 году данное орудие стало основой зенитной артиллерии Великобритании.94-мм зенитные орудия обладали отличной досягаемостью по высоте, а их снаряды выделялись в лучшую сторону своим отличным поражающим действием. Зенитное орудие обеспечивало круговой сектор обстрела. Угол склонения орудия составлял: -5 градусов, угол возвышения: +80 градусов. Осколочный снаряд массой 12,96 кг обладал начальной скоростью порядка 810 м/с. Зенитка позволяла эффективно поражать воздушные цели на высоте до 9 тысяч метров. Темп стрельбы при ручном заряжании составлял 10 выстрелов в минуту, на моделях оснащенных автоматом заряжания скорострельность составляла до 25 выстрелов в минуту.40-мм автоматическое зенитное орудие «Бофорс» было разработано в 1929-1932 годах в Швеции. Данная зенитка стала самым распространенным и широко применяемым средством ПВО периода Второй мировой войны. По состоянию на 1939 год шведская компания экспортировала данное зенитное орудие в 18 государств, а также выдала лицензии на выпуск еще 10 странам. Впервые британская армия подробно ознакомилась с возможностями данного 40-мм автоматического орудия в 1937 году, приобретя несколько образцов в Польше. Первые Bofors L60 получили в британской армии обозначение Ordnance Quick-Firing 40 mm Mark I. После незначительных переделок, в частности замены дульного пламегасителя, они получили обозначение Mark 1/2. В дальнейшем Великобритания приобрела лицензию на их серийное производство и приступила к сборке 40-мм зениток непосредственно в Англии.Зенитное орудие Bofors L60 обеспечивало круговой сектор обстрела, углы склонения орудия: -5 градусов, возвышения: +90 градусов. Максимальная скорострельность — 120 выстрелов в минуту, но на практике редко превышала 80-90 выстрелов из-за ручного заряжания кассет со снарядами (по 4 снаряда в кассете). Масса осколочного снаряда — 0,9 кг. Начальная скорость полета снаряда — 800-880 м/с. Максимальная дальность стрельбы составляла 7200 метров, но эффективная дальность прицельной стрельбы не превышала 1500 метров.Основным предназначением фортов Манселла было противодействие немецкой авиации, они входили в систему ПВО Великобритании. Форты могли использоваться только против воздушного противника, они могли заранее передавать информацию об обнаруженных вражеских самолетах и заниматься их непосредственным перехватом. Для морских сражений форты предназначены не были (для надводных боевых кораблей они были очень уязвимы), от атак со стороны моря их прикрывал королевский военно-морской флот. Естественной защитой фортов было мелководье, так как они находились в устье Темзы, куда вряд ли могли пробраться крупные немецкие боевые корабли.Строительство фортов ПВО в устье Темзы было начато в августе 1942 года, а их монтаж был полностью завершен в июне-декабре 1943 года. Форты были построены в следующем порядке: Army Fort (U5) Nore, Army Fort (U6) Red Sands и Army Fort (U7) Shivering Sands. Особенно впечатляет скорость постройки форта — 53 дня (порядка 8 недель). При этом башни фортов строились с темпом одна башня в две недели. Это было связано с тем, что их установка на грунт могла осуществляться лишь во время высоких приливов, которые происходили только один раз в две недели. Стоит отметить, что башни ставились в строго определенном порядке. В любой из групп первой размещалась башня с двумя автоматическими 40-мм зенитными пушками Bofors, которая должна была обеспечить прикрытие остальных в процессе их установки. Затем строилась центральная (командная) башня, вокруг нее размещались четыре артиллерийских башни с 94-мм зенитными пушками, затем чуть в отдалении ставилась последняя седьмая башня, на которой размещался мощный зенитный прожектор.Общая сумма расходов на возведение 21 башни ПВО в составе трех фортов в устье Темзы (без учета вооружений и другой военной техники) составила 21 миллион фунтов стерлингов (в ценах 1994 года). В годы войны зенитные форты Манселла сбили 22 немецких самолета и 35 реактивных самолетов-снарядов (крылатых ракет) «Фау-1», а также серьезно повредили немецкую подводную лодку, которая зашла в устье Темзы для постановки минного заграждения. Форы Манселла показали свою эффективность, отбив у Люфтваффе желание совершать налеты на Лондон со стороны моря.Ценность фортов Манселла заключалась еще и в том, что они смогли расширить радиолокационное поле существенно дальше устья Темзы в сторону открытого моря. Это позволяло англичанам получать более точную информацию, которая была недоступна для их РЛС, расположенных на берегу. Наибольшую опасность для Британии после 1943 года представляла деятельность Люфтваффе по минированию судоходных морских путей. В то же время радиолокаторы, размещенные в фортах, помогали определить участок, где немцы сбрасывали мины, что позволяло вносить коррективы в маршруты движения транспортов и боевых кораблей в обход опасных районов.После завершения Второй мировой войны на фортах оставалась лишь команда смотрителей, которая должна была поддерживать их в рабочем состоянии. В 1956 году Министерство обороны Великобритании решило окончательно отказаться от данных фортов. К 1958 году форты Манселла были окончательно заброшены.