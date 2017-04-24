06:48 24 апреля

Макрон и Ле Пен выходят во 2-й тур президентских выборов во Франции

После подсчёта почти 98% голосов во Франции во второй тур президентских выборов выходят кандидат от движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон и кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Если на начальном этапе подсчёта голосов лидерство было у Марин Ле Пен, то затем французский избирательный комитет выявил переход к лидерству со стороны Макрона.

Макрон и Ле Пен выходят во 2-й тур президентских выборов во Франции


На данную минуту Эммануэль Макрон набирает 23,85% голосов, Марин Ле Пен – 21,61%. Два других кандидата-лидера – Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон – 19,12 и 18,17 процентов соответственно.


Как видно, предпочтения французских избирателей разделились, и откровенного перевеса нет ни у одного из кандидатов.

В разных городах Франции уже прошли митинги и акции радикального протеста. В разных частях Парижа всю ночь горели автомобили и происходили стычки митингующих с полицией, представителей которой в столице Франции во время проведения выборов и подсчёта голосов было более 50 тысяч человек.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Социологи прочат победу в нём Эммануэля Макрона, который фактически является ставленником действующего президента Франции Франсуа Олланда.


5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 06:01
    До 7 мая две недели...Все может произойти за это время...Интрига конечно ого-го request
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. svp67 Сегодня, 06:04
      Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
      До 7 мая две недели...Все может произойти за это время...Интрига конечно ого-го

      Да уже ясно, что фамилия нового президента Франции - Макрон. И это нам больших выгод не обещает, понятно, что он сильно "подконтрольный" политик и контролируется он не нами...
      svp67
      1. Ольгович Сегодня, 06:17
        Цитата: svp67
        Да уже ясно, что фамилия нового президента Франции - Макрон. И это нам больших выгод не обещает, понятно, что он сильно "подконтрольный" политик и контролируется он не нами...

        Ле Пен-кандидат провинций и пригородов, на которые мало кто обращает внимание. Но именно они принесли победу Трампу.
        Будем надеяться.
        Последние данные 23 и 22 %
        Ольгович
        1. Uryukc Сегодня, 06:33
          Цитата: Ольгович
          Будем надеяться.

          А зачем нам наедятся? Что бы вышло как с Трампом, а до него с Обамой?
          Uryukc
          1. dik-nsk Сегодня, 06:43
            Да уже ясно, что фамилия нового президента Франции - Макрон
            а имя то какое -
            Эммануэль))
            dik-nsk
      2. igordok Сегодня, 06:38
        Цитата: svp67
        Да уже ясно, что фамилия нового президента Франции - Макрон. И это нам больших выгод не обещает, понятно, что он сильно "подконтрольный" политик и контролируется он не нами...

        По "Евроньюз" откровенно гнобят Ле Пен, хотя на словах нейтральны.
        igordok
    2. БАБА ШУРА Сегодня, 06:05
      МакАрон победит.
      БАБА ШУРА
    3. рич Сегодня, 06:07
      "Макрон победил бы Ле Пен с результатом 66% к 34% во втором туре" – вангуют социологи. Вполне возможно.
      А на всякий случай Украина отменила невъезд на Украину Мари Ле Пен - ну мало ли шо)))
      рич
      1. ВадимЖивов Сегодня, 06:25
        На сайте многие писали что хохлам аукнется (я говорил станет президентом приползут) но похоже не судьба.. Хочу чтоб я ошибся...
        ВадимЖивов
    4. сибиралт Сегодня, 06:16
      Как понимать фразу "откровенный перевес"? belay Или это так переведено с французского?
      сибиралт
    5. ВадимЖивов Сегодня, 06:19
      Могли бы даму вперед пропустить да где в эвропе мужики.. (шутка) за две недели на нее столько всего выльют.. А жаль она де Голь в юбке...
      ВадимЖивов
      1. svp67 Сегодня, 06:22
        Цитата: ВадимЖивов
        Могли бы даму вперед пропустить да где в эвропе мужики.. (шутка) за две недели на нее столько всего выльют..

        Глядя на них и слушая их речи, так и не поймешь, кто же там ДАМА.
        svp67
    6. Victor Jnnjdfy Сегодня, 06:43
      Никакой интриги. Большинство проголосует 7-го против Ле Пен. Пока победа будет за "европейскими ценностями" с их толерантностью и гомосятиной впридачу...
      Victor Jnnjdfy
  2. iliitchitch Сегодня, 06:08
    эммануель в президентах , это апофеоз несостоятельности франции . Нынешний галльский петушок Де Голлем покажется .
    iliitchitch
  3. ML-334 Сегодня, 06:10
    Пожелаем Ле Пен удачи.
    ML-334
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:12
      Цитата: ML-334
      Пожелаем Ле Пен удачи.

      трампу уже желали...
      Mystery12345
      1. AlexDARK Сегодня, 06:18
        Поживем увидим, что там с Трампом изменится. Вернее как он сам сформируется. Не определился, неопытен. По крайней мере, уже 100 без особо острых выпадов в сторону России. А при Обаме? Новые санкции каждую неделю, по любой причине. Не надо спешить, никогда. А то переобуваться придется. Товарищи, используйте "бахилы". Назовем это так.
        AlexDARK
      2. Uryukc Сегодня, 06:36
        Цитата: Mystery12345
        трампу уже желали...

        А до него Обамке который казался тогда миротворцем))
        Uryukc
    2. сибиралт Сегодня, 06:18
      По французской традиции президентом становится тот, кто в первом туре занял второе место. Так что, у Ле Пен есть все шансы.
      сибиралт
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:33
        Цитата: сибиралт
        Так что, у Ле Пен есть все шансы.
        да нам без разницы...думаете Мари будет самостоятельной? ога! так госдеп и отпустил "поводок"...
        Mystery12345
  4. olimpiada15 Сегодня, 06:33
    Электорат выбывших из гонки кандидатов скорее всего в основном проголосует за Макрона. Программа Ле Пен , настроенная на защиту национальных интересов , не может пользоваться успехом в крупных городах, ибо там много людей, чьи доходы так или иначе связаны с евробюрократией, а так же сосредоточены мигрантские анклавы, для тех и других национальные интересы не важны. Ле Пен- это женщина, способная отстаивать интересы Франции и французов, впрочем это сейчас не модно.
    olimpiada15
  5. uporov65 Сегодня, 06:35
    У какой лошади будут американские подковы, та в итоги и придёт первой
    uporov65
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:39
      Цитата: uporov65
      У какой лошади будут американские подковы, та в итоги и придёт первой

      "подковами" подкуют любую лошадь.так или иначе,марионетки все в европе.
      Mystery12345
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:38
    Эту "голубятню" в президенты Франции? Дошли, лягушатники! Они свою 35-ти часовую рабочую неделю и безумные налоги на работодателей защищать будут. Ну а то, что Париж уже весь чёрный и арабский - это пусть... Мечеть парижской Богоматери - её Тень, все ближе. am
    Горный стрелок
  7. Masya Masya Сегодня, 06:38
    Так вот, они какие демократические выборы!!!
    В разных частях Парижа всю ночь горели автомобили и происходили стычки митингующих с полицией

    С праздничной подсветкой и народными гуляниями... wink
    Masya Masya
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:38
    Главное, не как проголосовали, а как голоса потом посчитают!
    Изгоняющий либероидов
  9. 3vs Сегодня, 06:42
    Ну, Маринка, сделай нам праздник на День Радио - стань французской президентшей! drinks
    Французы должны освободиться от брюссельской плесени!
    3vs
  10. Flinky Сегодня, 06:46
    Да тут к гадалке не ходи, геронтофил выиграет.
    Flinky
Картина дня