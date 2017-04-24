Макрон и Ле Пен выходят во 2-й тур президентских выборов во Франции

После подсчёта почти 98% голосов во Франции во второй тур президентских выборов выходят кандидат от движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон и кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Если на начальном этапе подсчёта голосов лидерство было у Марин Ле Пен, то затем французский избирательный комитет выявил переход к лидерству со стороны Макрона.На данную минуту Эммануэль Макрон набирает 23,85% голосов, Марин Ле Пен – 21,61%. Два других кандидата-лидера – Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон – 19,12 и 18,17 процентов соответственно.Как видно, предпочтения французских избирателей разделились, и откровенного перевеса нет ни у одного из кандидатов.В разных городах Франции уже прошли митинги и акции радикального протеста. В разных частях Парижа всю ночь горели автомобили и происходили стычки митингующих с полицией, представителей которой в столице Франции во время проведения выборов и подсчёта голосов было более 50 тысяч человек.Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Социологи прочат победу в нём Эммануэля Макрона, который фактически является ставленником действующего президента Франции Франсуа Олланда.