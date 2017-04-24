Израиль получил ещё три F-35

Накануне Израиль получил из США ещё три самолёта пятого поколения F-35. Таким образом, в составе израильских ВВС теперь пять таких машин. В контракте, которые ранее был подписан между Израилем и Соединёнными Штатами, говорится о том, что в общей сложности израильские военно-воздушные силы должны обзавестись полусотней американских F-35.Ранее полученные Израилем два новейших истребителя продолжают проходить тестирование и подготовку к боевому применению, как отмечают в командовании ВВС страны. Эта подготовка должна завершиться до конца текущего года.При этом отмечается, что F-35 ВВС Израиля впервые примут участие в военном параде, посвящённом дню независимости государства. 2 мая Израиль отметит 69-ю годовщину со дня обретения своей государственности.Обращает на себя внимание тот факт, что и американские, и израильские эксперты неоднократно заявляли, что стоимость F-35 чрезмерно высока, как и его обслуживание, и что самолёт пока явно недоработан. Однако это не мешает израильскому командованию закупать эти самолёты у США.Напомним, что ранее американские F-35 были размещены на одной из авиабаз Британии. Изданиетогда вышло с материалом, в котором было заявлено, что эти самолёты "помогут сдерживать агрессию России".