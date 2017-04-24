06:43 24 апреля

Израиль получил ещё три F-35

Накануне Израиль получил из США ещё три самолёта пятого поколения F-35. Таким образом, в составе израильских ВВС теперь пять таких машин. В контракте, которые ранее был подписан между Израилем и Соединёнными Штатами, говорится о том, что в общей сложности израильские военно-воздушные силы должны обзавестись полусотней американских F-35.

Израиль получил ещё три F-35


Ранее полученные Израилем два новейших истребителя продолжают проходить тестирование и подготовку к боевому применению, как отмечают в командовании ВВС страны. Эта подготовка должна завершиться до конца текущего года.


При этом отмечается, что F-35 ВВС Израиля впервые примут участие в военном параде, посвящённом дню независимости государства. 2 мая Израиль отметит 69-ю годовщину со дня обретения своей государственности.

Обращает на себя внимание тот факт, что и американские, и израильские эксперты неоднократно заявляли, что стоимость F-35 чрезмерно высока, как и его обслуживание, и что самолёт пока явно недоработан. Однако это не мешает израильскому командованию закупать эти самолёты у США.

Напомним, что ранее американские F-35 были размещены на одной из авиабаз Британии. Издание Independent тогда вышло с материалом, в котором было заявлено, что эти самолёты "помогут сдерживать агрессию России".

Использованы фотографии: https://www.pscp.tv/IAFsite
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Комментарии 7

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  1. Titsen Сегодня, 06:24
    И гле же ваши злобные комментарии, израильские ДРУЗЬЯ России?
    Titsen
  2. soroKING Сегодня, 06:25
    дают покататься? понравится купят?
    soroKING
  3. soroKING Сегодня, 06:30
    Цитата: Titsen
    И гле же ваши злобные комментарии, израильские ДРУЗЬЯ России?

    почему злобные? ф35 они хвалили
    вообще-то у них сей час помоему 4:30...
    soroKING
  4. Арон Заави Сегодня, 06:36
    Вот блин новость. До конца года получит еще 4. В декабре 2017 два первых звена по 4 машины будут обьяалены полностью боеготовыми. В 2018 придут еще 6 машин по LRIP-10. В 2019 будет укомплектована первая эскадрилья из 25 F-35I. К 2021 придут еще 8 машин. До 2024 должна закончить формирование вторая эскадрилья. Мне интереснее другое. По заказу 2024-29 будет заказ 50F-35I или 25F-35I и 25 F-15SI. Вот бы поприсутствовать в штабе ВВС при обсуждении этого вопроса. winked
    Арон Заави
  5. ВадимЖивов Сегодня, 06:36
    Впереди лошади телегу ставят хотя пусть творят чо хотят...вчера начитался этих"избранных" до блевотины и теперь стал больше понимать почему евреев так ""любят""
    ВадимЖивов
    1. Арон Заави Сегодня, 06:40
      Цитата: ВадимЖивов
      Впереди лошади телегу ставят хотя пусть творят чо хотят...вчера начитался этих"избранных" до блевотины и теперь стал больше понимать почему евреев так ""любят""

      Если Вы считаете,что мы в восторге от коментариев, значительной групы из пишуших на форуме, то очень ошибаетесь.
      Арон Заави
  6. 3vs Сегодня, 06:36
    Евреи ничем не хуже всех остальных распильщиков бюджета...
    3vs
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