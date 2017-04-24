Перемога. Пан поговорил с Порошенко по телефону
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провёл телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Речь в ходе разговора зашла о сохранении действующих антироссийских санкций. Вопрос о том, будут ли такие санкции сохраняться, задал Порошенко. Глава американской дипломатии заявил, что сторонам необходимо выполнять все пункты соглашения Минских договорённостей, и пока эти пункты выполнены не будут, санкции в отношении РФ останутся в силе.
При этом Тиллерсон не сообщил, в чём логика, когда в Минских договорённостях сторон – несколько, Россия де-юре стороной договорённостей не является, а санкции обсуждаются исключительно антироссийские. Не мог толком объясниться по этому поводу и предшественник Тиллерсона на посту американского госсекретаря.
Так разговор по телефону прокомментировал в Фейсбуке Порошенко:
О том, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ на территории ЛНР – явная провокация украинских спецслужб, которые привыкли «решать вопросы» исключительно террористическими актами, Порошенко с Тиллерсоном не поговорили...
При этом Тиллерсон не сообщил, в чём логика, когда в Минских договорённостях сторон – несколько, Россия де-юре стороной договорённостей не является, а санкции обсуждаются исключительно антироссийские. Не мог толком объясниться по этому поводу и предшественник Тиллерсона на посту американского госсекретаря.
Так разговор по телефону прокомментировал в Фейсбуке Порошенко:
Во время разговора с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего взрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ.
Также говорили о важности выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего их элементов безопасности.
Также предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.
Спасибо пану Тиллерсону за твёрдую и непреклонную позицию США в поддержку нашего государства!
Также говорили о важности выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего их элементов безопасности.
Также предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.
Спасибо пану Тиллерсону за твёрдую и непреклонную позицию США в поддержку нашего государства!
О том, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ на территории ЛНР – явная провокация украинских спецслужб, которые привыкли «решать вопросы» исключительно террористическими актами, Порошенко с Тиллерсоном не поговорили...
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