Перемога. Пан поговорил с Порошенко по телефону

Во время разговора с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего взрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ.Также говорили о важности выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего их элементов безопасности.Также предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.Спасибоза твёрдую и непреклонную позицию США в поддержку нашего государства!