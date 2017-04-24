06:45 24 апреля

Перемога. Пан поговорил с Порошенко по телефону

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провёл телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Речь в ходе разговора зашла о сохранении действующих антироссийских санкций. Вопрос о том, будут ли такие санкции сохраняться, задал Порошенко. Глава американской дипломатии заявил, что сторонам необходимо выполнять все пункты соглашения Минских договорённостей, и пока эти пункты выполнены не будут, санкции в отношении РФ останутся в силе.

При этом Тиллерсон не сообщил, в чём логика, когда в Минских договорённостях сторон – несколько, Россия де-юре стороной договорённостей не является, а санкции обсуждаются исключительно антироссийские. Не мог толком объясниться по этому поводу и предшественник Тиллерсона на посту американского госсекретаря.

Так разговор по телефону прокомментировал в Фейсбуке Порошенко:
Во время разговора с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего взрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ.

Также говорили о важности выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего их элементов безопасности.
Также предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.
Спасибо пану Тиллерсону за твёрдую и непреклонную позицию США в поддержку нашего государства!


Перемога. Пан поговорил с Порошенко по телефону


О том, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ на территории ЛНР – явная провокация украинских спецслужб, которые привыкли «решать вопросы» исключительно террористическими актами, Порошенко с Тиллерсоном не поговорили...


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Комментарии 8

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  1. uporov65 Сегодня, 06:38
    Фу Рекс! Не лезь в гуамно
    uporov65
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:40
      "перемога" зашкаливает...
      Mystery12345
    2. сибиралт Сегодня, 06:42
      Сейчас Порошенко по всем каналам будет кричать, что Тиллерсон назначил его любимой женой! laughing
      сибиралт
  2. soroKING Сегодня, 06:38
    а мы пойдём на север! а мы пойдём на север!
    шакал разжиревший б...дь! am
    soroKING
  3. svp67 Сегодня, 06:39
    Слушайте НУ СКОЛЬКО МОЖНО ОЦЕНИВАТЬ СОБЫТИЯ по УКРАИНСКОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ? Пресслужбы Президента Украины уже столько фейков выдала, что её сообщения уже не вызывают доверия. Они более направлены, для "внутреннего пользования", что бы "щеневмерликов" морально поддержать. Надо узнать, а что по этому поводу сказала пресслужба ГосДепа США?
    svp67
  4. Александр 3 Сегодня, 06:40
    Интересно что ещё сказал порошенке автоответчик.
    Александр 3
  5. Spartanez300 Сегодня, 06:40
    Поросенко идеальная политическая проститутка , а может и не только политическая .
    Spartanez300
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Вопрос о том, будут ли такие санкции сохраняться, задал Порошенко.

    А у него одна забота - санкции против России и ее дискредитация. А что будет с украинской экономикой его мало волнует, как и судьба тех украинцев, которые воюют против своего народа. После долгожданного телефонного разговора можно и плечи расправить.
    rotmistr60
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