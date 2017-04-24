11:01 24 апреля

РФ перешла на третье место в структуре мировых военных затрат

Согласно информации РИА Новости , Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) сообщил о том, что военные расходы США в 2016 году выросли впервые за последние пять лет (на 1,7%). Увеличение оборонных затрат продолжается второй год подряд в странах Западной, Центральной и Восточной Европы. Их существенное сокращение произошло во многих странах-экспортерах нефти.

Общие мировые военные расходы составили в 2016 году 1686 млрд. долл., увеличившись относительно 2015 года на 0,4%. Валовая сумма мировых затрат эквивалентна 2,2% глобального ВВП или 227 долларам на человека. Рост затрат в военной сфере продолжается второй год подряд.

США продолжают удерживать лидерство. Их доля в структуре военных затрат составила за прошедший год 36%. Далее следует Китай (13%). Россия (4,1%) вытеснила Саудовскую Аравию на четвертое место (3,8%). С седьмой в 2015 году на пятую позицию в 2016 году перешла Индия (3,3%).




Как отмечается в докладе СИПРИ, рост расходов в целом продолжается в странах Азии и Океании, Западной, Восточной и Центральной Европы, в Северной Америке и Северной Африке.

Уменьшили траты на оборону такие страны-экспортеры нефти, как Саудовская Аравия, Венесуэла, Южный Судан, Азербайджан, Ирак, что, по мнению экспертов, обусловлено падением доходов от нефти. Ряд государств данная тенденция не затронула. К их числу относятся Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. Александр 3 Сегодня, 07:01
    Эх эти бы средства пенсионерам,но нас заставляет ситуация.
    Александр 3
    1. Wiskar Сегодня, 07:03
      Цитата: Александр 3
      заставляет ситуация.


      Это да, Медведев новый замок строит..
      Wiskar
      1. Mystery12345 Сегодня, 07:07
        экономикой нужно меряться,а не "длинной"...
        Mystery12345
        1. GRF Сегодня, 07:12
          Станками нужно мериться.
          И лабораториями при школах...
          GRF
          1. cniza Сегодня, 07:53
            Цитата: Mystery12345
            экономикой нужно меряться,а не "длинной"...


            Моё мнение не надо ни с кем ни чем меряться , надо дать возможность людям жить , а не ждать очередной победы над "врагом" , затянув пояса.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:13
              Доброе утро , Витя ! hi
              Цитата: cniza
              Моё мнение не надо ни с кем ни чем меряться , надо дать возможность людям жить , а не ждать очередной победы над "врагом" , затянув пояса.

              Всёпропальщики тебя шапками закидают за такие слова .
              bouncyhunter
              1. рич Сегодня, 08:31
                cniza:Моё мнение не надо ни с кем ни чем меряться
                bouncyhunter: Всёпропальщики тебя шапками закидают за такие слова .

                Шапками надо меряться, Витя. Шапками надо меряться, Паша. У кого больше шапка - тот и главнее ( мексиканцы, чур не считаются) laughing
                рич
                1. cniza Сегодня, 08:40
                  Цитата: bouncyhunter
                  Доброе утро , Витя ! hi
                  Цитата: cniza
                  Моё мнение не надо ни с кем ни чем меряться , надо дать возможность людям жить , а не ждать очередной победы над "врагом" , затянув пояса.

                  Всёпропальщики тебя шапками закидают за такие слова .


                  И тебе Паша доброго дня , шапками ладно , лишь бы не плевались. lol
                  cniza
            2. Нормаль ок Сегодня, 10:30
              Цитата: cniza
              Цитата: Mystery12345
              экономикой нужно меряться,а не "длинной"...

              Моё мнение не надо ни с кем ни чем меряться , надо дать возможность людям жить , а не ждать очередной победы над "врагом" , затянув пояса.

              Согласен. "Горячую" войну выигрывает экономика. А войну в головах, - холодильник. Хотя это, одно и тоже.
              Нормаль ок
            3. yehat Сегодня, 10:34
              дать жить можно очень по-разному.
              yehat
      2. GRF Сегодня, 07:07
        А что вы так своего Нетаньяху обделяете то? Земли мало?
        GRF
        1. Wiskar Сегодня, 07:26
          Цитата: GRF
          А что вы так своего Нетаньяху обделяете то? Земли мало?


          Земли хватает, просто сесть легко можно за такое в демократической стране..
          Wiskar
      3. svp67 Сегодня, 07:11
        Цитата: Wiskar
        Это да, Медведев новый замок строит..

        Он его у Вас в Израиле строит? Только так можно Ваше возмущение объяснить.
        svp67
        1. Wiskar Сегодня, 07:20
          Цитата: svp67
          Он его у Вас в Израиле строит? Только так можно Ваше возмущение объяснить.


          А я гражданин России и так моё возмущение можно объяснить. Хотя это даже не возмущение, а так..
          Wiskar
          1. svp67 Сегодня, 07:24
            Цитата: Wiskar
            А я гражданин России и так моё возмущение можно объяснить. Хотя это даже не возмущение, а так..

            Отлично. И Вы из Израиля отлично видите как идет строительство этого замка, как говориться: "большое видно из далека"... Не смешите.
            А может Вы его там и строите? Тогда вообще не понятно.
            svp67
            1. Wiskar Сегодня, 07:33
              Цитата: svp67
              Отлично. И Вы из Израиля отлично видите как идет строительство этого замка, как говориться: "большое видно из далека"... Не смешите.


              Почему из Израиля? Я на прошлой неделе из России вернулся.

              Смешить вас должен не я, а ситуация, при которой некоторые пытаются до последнего оправдывать коррупционеров.
              Wiskar
              1. svp67 Сегодня, 07:36
                Цитата: Wiskar
                Смешить вас должен не я, а ситуация, при которой некоторые пытаются до последнего оправдывать коррупционеров.

                Меня СМЕШАТ попытки кого то открыть глаза, на то, чем занимаются сами...
                svp67
                1. Wiskar Сегодня, 07:45
                  Цитата: svp67
                  Меня СМЕШАТ попытки кого то открыть глаза, на то, чем занимаются сами...



                  Такие вот слова говорят о нежелании либо понимать, либо принимать. Вот и приходится смеяться от безысходности.
                  Wiskar
                  1. svp67 Сегодня, 08:04
                    Цитата: Wiskar
                    Такие вот слова говорят о нежелании либо понимать, либо принимать. Вот и приходится смеяться от безысходности.

                    В России смех без причины, не признак ума.
                    svp67
          2. serkhan Сегодня, 07:33
            А я гражданин России
            все вы граждане России когда нужно
            serkhan
            1. Wiskar Сегодня, 07:37
              Цитата: serkhan
              все вы граждане России когда нужно


              Тут даже сложно сказать - смеяться мне или плакать от реальной пользы российского гражданства. laughing crying
              Wiskar
              1. svp67 Сегодня, 08:04
                Цитата: Wiskar
                Тут даже сложно сказать - смеяться мне или плакать от реальной пользы российского гражданства

                Главное, что зарплата не в рублях...
                svp67
                1. Wiskar Сегодня, 10:49
                  Цитата: svp67
                  Главное, что зарплата не в рублях...


                  С израильской зарплатой у вас вообще жить хорошо..
                  Wiskar
      4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
        Wiskar -у вас ,в Израиле belay ?Ему их строить не нужно, может сразу дюжину купить, в бюджете есть страка "прочие расходы , так вот это -на такие цели бабочки! lol
        Изгоняющий либероидов
      5. Александр романов Сегодня, 07:24
        Цитата: Wiskar
        Это да, Медведев новый замок строит..

        навальная сказала?
        Александр романов
        1. Wiskar Сегодня, 07:35
          Цитата: Александр романов
          навальная сказала?


          Ага.

          Хотя вот так подумать, нефть есть, газ есть, ресурсы есть, страна самая большая в мире, а народ живёт явно не по уровню возможностей страны и даже не близко. Тут и Навальный не нужен winked
          Wiskar
          1. Александр романов Сегодня, 07:38
            Цитата: Wiskar
            Хотя вот так подумать, нефть есть, газ есть, ресурсы есть, страна самая большая в мире, а народ живёт явно не по уровню возможностей страны и даже не близко.

            После развала экономики ,армии и всего остального в 90,такои стране ,как Россия,еще лет 15 стабильности нужно,что бы это переварить. Одни Питер закатать в асфальт ,равно ,как весь Израиль
            Александр романов
            1. Wiskar Сегодня, 07:50
              Это можно было бы принять если бы не гигантские доходы с нефти и прочего в жирные года, которые отчасти шли не туда и на реальное улучшение экономики. Если бы не дикая коррупция..
              Столько лет прошло, а все вспоминать про 90 ые. Я тоже жил в России в 90 ые и их помню, но сейчас оправдать 90 ыми положение россиян уже нельзя.

              Да и сравнивать доходы, возможности и ресурсы России и Израиля...
              Wiskar
              1. Александр романов Сегодня, 08:05
                Цитата: Wiskar
                Это можно было бы принять если бы не гигантские доходы с нефти и прочего в жирные года

                Жирных лет было не так много. Да и размер страны не дает возможности.На одном нефти и газе на загуляешь
                Цитата: Wiskar
                . Я тоже жил в России в 90 ые и их помню, но сейчас оправдать 90 ыми положение россиян уже нельзя.

                А что не так с положением Россиян? Вторую машину не могут купить?
                Александр романов
                1. Wiskar Сегодня, 08:26
                  Цитата: Александр романов
                  А что не так с положением Россиян? Вторую машину не могут купить?



                  http://m.kp.ru/daily/26663.4/3684536
                  Wiskar
                2. ZloiEzh Сегодня, 09:11
                  Цитата: Александр романов
                  На одном нефти и газе на загуляешь
                  В том что мы делаем деньги только на нефти и газе виновато правительство, которое у власти 17 лет.
                  Цитата: Александр романов
                  После развала экономики ,армии и всего остального в 90,такои стране ,как Россия,еще лет 15 стабильности нужно,что бы это переварить

                  А потом еще лет 15 и еще... Правда в том, что когда власть на всех уровнях коррумпирована страна не может развиваться.
                  ZloiEzh
              2. yehat Сегодня, 10:39
                поймите простую вещь - в 90-е набрали силу многие негативные процессы и группировки. Они тяжким грузом лежат, буквально удушая экономику накладными расходами, монопольными наценками и т.д. Попутно идет деградация обучения и всяческая хаотизация этноса, чтобы люди не понимали, что происходит, что делать и с кем делать. Поэтому избавление от всех этих паразитов - либо быстро через тотальную гражданскую войну, либо мирным путем, но очень медленно.
                Посмотрите, как тяжело бороться даже просто за право голова в думе на примере партии ПВО.
                yehat
          2. Винни76 Сегодня, 08:47
            Цитата: Wiskar
            , нефть есть, газ есть, ресурсы есть, страна самая большая в мире, а народ живёт явно не по уровню возможностей страны

            Размеры это не только плюс, но и минус с точки зрения экономики. Сколько тысяч километров дорог\трубопроводов\ЛЭП надо построить\отремонтировать, сколько километров границы обустроить. А расходы на вооружение, на триаду.
            Сколько там тысяч километров дорог Израиль отремонтировал, а Вискар? А сколько атомных ракетоносцев построил? Смешно, ей богу. Муха учит слона как жить.
            Винни76
            1. Wiskar Сегодня, 09:05
              Цитата: Винни76
              Смешно, ей богу. Муха учит слона как жить


              Я не учу Россию жить, вы сами прекрасно видите как живёте, но просто публично, да ещё и с человеком их Израиля конечно спорите так как защищаете свою страну, а вот внутри страны, да между собой...

              Все ваши аргументы легко сбрасываются, если посмотреть на соотношения территорий, людей и главное ресурсов итд в разных странах.
              Wiskar
      6. rotmistr60 Сегодня, 08:02
        Для Wiskar
        Это да, Медведев новый замок строит..

        Это вам "Массад" доложил? Поделитесь информацией с нами, живущими в стране.
        rotmistr60
        1. Wiskar Сегодня, 08:04
          Цитата: rotmistr60
          Это вам "Массад" доложил? Поделитесь информацией с нами, живущими в стране.


          На дороги посмотрите, на больницы и никакой массад не нужен winked
          Wiskar
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:06
            Посмотрел. В Хабаровске дороги нормальные, больницы на уровне. Есть конечно недостатки, но не смертельные (это я не про пенсию).
            rotmistr60
            1. Wiskar Сегодня, 09:02
              Цитата: rotmistr60
              Посмотрел. В Хабаровске дороги нормальные, больницы на уровне. Есть конечно недостатки, но не смертельные (это я не про пенсию)


              Раз так, очень за вас рад. Там, где я был неделю назад - в большом городе, все иначе к сожалению.
              Wiskar
              1. ИванИванов Сегодня, 09:26
                Как в истории со стаканом полупустым/полуполным. важна адекватная оценка и постановка цели - по возможностям.
                ИванИванов
      7. К0щей Сегодня, 08:11
        Wiskar, мне вот интересно, вы знаете реально бедных политиков уровня президента/премьера? а то лично мне надоело читать про многомиллионные состояния не российских политиков, которые почему-то воспринимаются "так и надо" и какое-то жуткое удивление, если на порядок пониже находят у наших. просветите в этом вопросе пжл.
        К0щей
        1. ИванИванов Сегодня, 09:12
          О чем и речь, евродепы на наши денеьги получают ~1200 т.р., в три раза больше наших. капитализм всегда разрыв доходов
          ИванИванов
        2. ZloiEzh Сегодня, 09:12
          Политики должны жить в соответствии со своей зарплатой, которая у них немаленькая. Однако, почему-то у них появляются неучтенные миллоны, а у кого и миллиарды
          ZloiEzh
      8. ИванИванов Сегодня, 09:10
        Цитата: Wiskar
        Это да, Медведев новый замок строит..

        Новый замок Медведева из области новых фантазий навального. зачем эту ерунду ретранслировать?
        ИванИванов
        1. Wiskar Сегодня, 09:12
          Это ирония уже. Зачем ему новый? Ему уже старого мало?
          Wiskar
          1. ИванИванов Сегодня, 09:13
            Старый туда же. Чувак спонсируемый ходорковским борется за власть, не хватало ему еще подыгрывать. вот кста его экономическая программа, супер ящетаю: https://www.youtube.com/watch?v=5tnptkqPq2E
            ИванИванов
    2. сибиралт Сегодня, 07:24
      Первое место мы пока не потянем, но всё впереди!
      сибиралт
      1. avg-mgn Сегодня, 08:25
        Уважаемый оппонент Wiskar .
        Не нужно здесь трясти Российским паспортом, не уподобляйтесь господину Порошенко. Большинство из нас носит этот паспорт в кармане и безвылазно живет в этой стране. Мы наверное лучше Вас знаем, "что такое хорошо и что такое плохо", но почему то не мечтаем в массе своей заиметь Израильскую ксиву. Нравится Вам Израиль - радуйтесь жизни, а мы уж как ни будь здесь перебьемся. Кстати, зачем Вам Российский паспорт, если это не "секретно"?
        avg-mgn
        1. Wiskar Сегодня, 09:00
          Цитата: avg-mgn
          Мы наверное лучше Вас знаем, "что такое хорошо и что такое плохо",


          Даже вы написали, наверное wassat
          Не знаете вы лучше.

          Цитата: avg-mgn
          но почему то не мечтаем в массе своей заиметь Израильскую ксиву.


          Это вы не в курсе сколько русских пытались подделать свою родословную
          Да и многие мечтают на самом деле, если не Израиль что Европа итд

          Цитата: avg-mgn
          Кстати, зачем Вам Российский паспорт, если это не "секретно"?


          У меня в России родня, у меня в России дела и я даже подумаю там пожить пару лет и вот ситуация с уровнем жизни и медицины в России меня не радуют.

          Цитата: avg-mgn
          Большинство из нас носит этот паспорт в кармане и безвылазно живет в этой стране.


          Да, моя родня, например,мои знакомые.
          Wiskar
        2. ZloiEzh Сегодня, 09:14
          Большинство россиян либо никогда не бывали за границей, либо бывали очень редко и не представляют как там живут люди. Я живу в России и могу сказать что ситуация ужасна практически во всех сферах, с чем я постоянно сталкиваюсь.
          ZloiEzh
          1. avg-mgn Сегодня, 09:48
            Господа, живите где хотите. Не устраивает Вас, как живут люди в России, так не мешайте им жить лучше, (всего лишь).
            avg-mgn
  2. svp67 Сегодня, 07:03
    США продолжают удерживать лидерство. Их доля в структуре военных затрат составила за прошедший год 36%. Далее следует Китай (13%). Россия (4,1%) вытеснила Саудовскую Аравию на четвертое место (3,8%). С седьмой в 2015 году на пятую позицию в 2016 году перешла Индия (3,3%).
    И даже четыре вместе взятые страны не могут догнать США по затратам на вооружение.
    svp67
    1. GRF Сегодня, 07:09
      Да не чо, народ взвоет, придет спаситель и порежет все излишки...
      GRF
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:04
    Гонка вооружений идет полным ходом , только выдержит ли бюджет .
    Spartanez300
  4. Uryukc Сегодня, 07:06
    С полосатыми понятно им потратить деньги поможет, Локхид Мартин и другие производители "лучшего" оружия. Меня больше всего напрягает Китайский бюджет который в 3 с лишнем раза больше нашего, а цены там Китайские. Интересно, на что они столько бабла тратят...
    Uryukc
    1. avg-mgn Сегодня, 08:28
      Uryukc
      Интересно, на что они столько бабла тратят...
      Только не на распил, там эти номера практически не проходят.
      avg-mgn
      1. Uryukc Сегодня, 08:31
        Цитата: avg-mgn
        Только не на распил, там эти номера практически не проходят.

        А может и проходят, просто мы об этом ничего не знаем... страна такая...
        Uryukc
        1. avg-mgn Сегодня, 08:38
          Uryukc
          Знаем, не прибедняйтесь. Методы и уровень борьбы с коррупцией в Китае на порядок выше.
          avg-mgn
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:08
    Такое лидерство, с одной стороны, должно радовать, с другой стороны - лучше бы "пенсионерам раздали" wassat да вот незадача - союзников у России всего два, и как только их не станет - ...ух, разгуляево! Мы все ещё хорошо помним 90-е.
    Горный стрелок
    1. Uryukc Сегодня, 07:11
      Цитата: Горный стрелок
      Мы все ещё хорошо помним 90-е.

      Эх, к сожалению не все, включая тех кто уже тогда немало прожил((
      Uryukc
    2. Александр романов Сегодня, 07:26
      Цитата: Горный стрелок
      с другой стороны - лучше бы "пенсионерам раздали"

      Лозунги перестроики до сих пор в быту. Тогда перестроичнки тоже орали-раздаите пенсионерам.
      Русского Ивана история ничему не учит.
      Хотя деиствительно,раздать легче .чем строить новые заводы,думать,какои завод нужнее,просчитывать его эффективность и отдачу.
      Раздал и плюй в потолок
      Александр романов
  6. samarin1969 Сегодня, 07:10
    За счет грандиозных флеш-мобов и стадионов могли бы подкинуть деньги "оборонке"...Ситуация обязывает.
    samarin1969
    1. GRF Сегодня, 07:23
      Как подкидывать деньги так народ, а как разбазаривать так эффективные менеджеры сами справятся ?
      Даж ситуацию нагнетут, ну надо так надо )
      GRF
    2. Mystery12345 Сегодня, 07:26
      Цитата: samarin1969
      За счет грандиозных флеш-мобов и стадионов могли бы подкинуть деньги "оборонке"...Ситуация обязывает.

      я тоже был бы рад эсминцу "лидер" а не чемпионату по футболу с распилами космическими...
      Mystery12345
  7. Altona Сегодня, 07:40
    Цитата: Александр 3
    Эх эти бы средства пенсионерам,но нас заставляет ситуация.

    ---------------------
    Чьим пенсионерам?
    Altona
    1. Mystery12345 Сегодня, 08:01
      Цитата: Altona
      Чьим пенсионерам?

      нам ! нам ! всё в дом... yes
      Mystery12345
  8. Altona Сегодня, 07:48
    Трудно судить о структуре военных затрат в США, если Пентагон закупает 7-долларовые выключатели за 900, а унитазы за 300 долларов по 18 тысяч долларов. Явно же видно распил бюджета. И так по многим закупкам. Если модернизация самолетов, вернее даже доработка, вначале оценивалась в 220 млн долларов, в оконцовке обошлась в 1,4 млрд долларов. И так во многих закупках услуг и товаров в Пентагоне. У нас наверняка тоже не без коррупции, поэтому американский военный бюджет можно условно по реальным закупкам разделить на 5, а учитывая, что большая часть средств идет на поддержание всей инфраструктуры и выплату зарплат, то в принципе, их бюджет сравним с нашим и китайским. Я считаю, что китайский в натуральном выражении даже несколько большим американского.
    Altona
    1. yehat Сегодня, 10:42
      вспоминается, что 1 закрученный винт в F16 стоил 6 баксов
      yehat
  9. Altona Сегодня, 07:51
    Цитата: Uryukc
    Меня больше всего напрягает Китайский бюджет который в 3 с лишнем раза больше нашего, а цены там Китайские. Интересно, на что они столько бабла тратят...

    -------------------------------------
    Переоснащение флота и авиации как я думаю, да и остальных родов войск. Насыщение их новой техникой согласно линии партии на осовременивание армии и подготовке её к сетецентрической войне. Эсминцы и самолеты, в общем, недавно спустили на воду собственный авианосец.
    Altona
  10. Farid05 Сегодня, 08:06
    с армией сложно, но без нее невозможно. еще бы экономику наладить и судебную системку, но это лет 20 несбыточно...
    Farid05
  11. 72jora72 Сегодня, 08:10
    Цитата: Wiskar
    Цитата: svp67
    Он его у Вас в Израиле строит? Только так можно Ваше возмущение объяснить.

    А я гражданин России и так моё возмущение можно объяснить. Хотя это даже не возмущение, а так..

    Если " ТАК" то тогда просто помолчи..........."Гражданин России")))
    72jora72
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