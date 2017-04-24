РФ перешла на третье место в структуре мировых военных затрат
Согласно информации РИА Новости , Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) сообщил о том, что военные расходы США в 2016 году выросли впервые за последние пять лет (на 1,7%). Увеличение оборонных затрат продолжается второй год подряд в странах Западной, Центральной и Восточной Европы. Их существенное сокращение произошло во многих странах-экспортерах нефти.
Общие мировые военные расходы составили в 2016 году 1686 млрд. долл., увеличившись относительно 2015 года на 0,4%. Валовая сумма мировых затрат эквивалентна 2,2% глобального ВВП или 227 долларам на человека. Рост затрат в военной сфере продолжается второй год подряд.
США продолжают удерживать лидерство. Их доля в структуре военных затрат составила за прошедший год 36%. Далее следует Китай (13%). Россия (4,1%) вытеснила Саудовскую Аравию на четвертое место (3,8%). С седьмой в 2015 году на пятую позицию в 2016 году перешла Индия (3,3%).
Как отмечается в докладе СИПРИ, рост расходов в целом продолжается в странах Азии и Океании, Западной, Восточной и Центральной Европы, в Северной Америке и Северной Африке.
Уменьшили траты на оборону такие страны-экспортеры нефти, как Саудовская Аравия, Венесуэла, Южный Судан, Азербайджан, Ирак, что, по мнению экспертов, обусловлено падением доходов от нефти. Ряд государств данная тенденция не затронула. К их числу относятся Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия.
Общие мировые военные расходы составили в 2016 году 1686 млрд. долл., увеличившись относительно 2015 года на 0,4%. Валовая сумма мировых затрат эквивалентна 2,2% глобального ВВП или 227 долларам на человека. Рост затрат в военной сфере продолжается второй год подряд.
США продолжают удерживать лидерство. Их доля в структуре военных затрат составила за прошедший год 36%. Далее следует Китай (13%). Россия (4,1%) вытеснила Саудовскую Аравию на четвертое место (3,8%). С седьмой в 2015 году на пятую позицию в 2016 году перешла Индия (3,3%).
Как отмечается в докладе СИПРИ, рост расходов в целом продолжается в странах Азии и Океании, Западной, Восточной и Центральной Европы, в Северной Америке и Северной Африке.
Уменьшили траты на оборону такие страны-экспортеры нефти, как Саудовская Аравия, Венесуэла, Южный Судан, Азербайджан, Ирак, что, по мнению экспертов, обусловлено падением доходов от нефти. Ряд государств данная тенденция не затронула. К их числу относятся Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия.
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