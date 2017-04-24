ПВО Балтфлота переходит на новейшие ЗРС С-300В4
Как сообщает интернет-газета « Известия », военное ведомство перевооружает дивизию противовоздушной обороны Балтийского флота на новейшие дальнобойные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300В4.
Дивизия дислоцируется в Калининградской области, обеспечивая защиту от ударных самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов промышленных объектов, социальной инфраструктуры, воинских частей и военных кораблей. С-300В4, будучи оснащенной дальнобойными гиперзвуковыми ракетами, в состоянии уничтожать цели на дистанции до 400 км.
Как пояснили в главном штабе ВМФ, перевооружение зенитно-ракетных полков 44-й дивизии ПВО Балтийского флота на ЗРС С-300В4 осуществляется с начала текущего года. Новая техника уже поступает в войска, личный состав приступил к отработке навыков её эксплуатации.
- заметил военный эксперт Антон Лавров.
Базовая модификация С-300В была принята на вооружение в 1988 году. С-300В4 является очередной модернизацией системы. Она оснащена современными цифровыми системами управления радарами. Первый бригадный комплект ЗРС был передан минобороны в 2014 году.
С-300В обнаруживает цели с помощью уникальной секторной радиолокационной станции. Секторный обзор позволяет видеть цели гораздо дальше и обнаруживать их более оперативно и с высокой точностью.
В 2015 году была завершена разработка предназначенной для С-300В4 уникальной зенитной ракеты. Она развивает гиперзвуковую скорость (около 9 тыс. км/ч) и уничтожает цели на расстоянии до 400 км. Ракета ближнего радиуса перехватывает небольшие скоростные и высокоманевренные цели в радиусе 150 км.
- пояснил бывший командующий зенитно-ракетными войсками генерал-лейтенант Александр Горьков.
44-я дивизия ПВО сформирована 1 декабря 2014 года на базе 3-й бригады Воздушно-космической обороны. Штаб соединения находится в Гвардейске Калининградской области. В составе дивизии состоят 183-й и 1543-й зенитно-ракетные полки, 81-й радиотехнический полк.
Дивизия дислоцируется в Калининградской области, обеспечивая защиту от ударных самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов промышленных объектов, социальной инфраструктуры, воинских частей и военных кораблей. С-300В4, будучи оснащенной дальнобойными гиперзвуковыми ракетами, в состоянии уничтожать цели на дистанции до 400 км.
Как пояснили в главном штабе ВМФ, перевооружение зенитно-ракетных полков 44-й дивизии ПВО Балтийского флота на ЗРС С-300В4 осуществляется с начала текущего года. Новая техника уже поступает в войска, личный состав приступил к отработке навыков её эксплуатации.
Зенитно-ракетные системы С-300В часто путают с С-300ПМ и ПМУ. Но это совершенно разные системы. С-300В относятся к системам войскового ПВО. Они защищают колонны войск на марше, артиллерийские позиции и штабы. А вот «обычные» С-300 прикрывают важные промышленные объекты, мосты, плотины и электростанции. С-300В более маневренная, практически все ее машины на гусеничном ходу. В составе каждой зенитной батареи С-300 есть специальный радар, который обнаруживает цели и наводит на них ракеты. А у С-300В4 такой радар стоит на каждой пусковой установке.
- заметил военный эксперт Антон Лавров.
Базовая модификация С-300В была принята на вооружение в 1988 году. С-300В4 является очередной модернизацией системы. Она оснащена современными цифровыми системами управления радарами. Первый бригадный комплект ЗРС был передан минобороны в 2014 году.
С-300В обнаруживает цели с помощью уникальной секторной радиолокационной станции. Секторный обзор позволяет видеть цели гораздо дальше и обнаруживать их более оперативно и с высокой точностью.
В 2015 году была завершена разработка предназначенной для С-300В4 уникальной зенитной ракеты. Она развивает гиперзвуковую скорость (около 9 тыс. км/ч) и уничтожает цели на расстоянии до 400 км. Ракета ближнего радиуса перехватывает небольшие скоростные и высокоманевренные цели в радиусе 150 км.
С-300В4 — современная, надежная и дальнобойная система. В сочетании с другими средствами ПВО, размещенными в Калининграде, ЗРС станет важнейшим элементом системы нестратегической противоракетной обороны этого района. С-300В4 смогут эффективно перехватывать как аэробаллистические цели (летят по баллистической траектории, но не покидают земную атмосферу), так и воздушные.
- пояснил бывший командующий зенитно-ракетными войсками генерал-лейтенант Александр Горьков.
44-я дивизия ПВО сформирована 1 декабря 2014 года на базе 3-й бригады Воздушно-космической обороны. Штаб соединения находится в Гвардейске Калининградской области. В составе дивизии состоят 183-й и 1543-й зенитно-ракетные полки, 81-й радиотехнический полк.
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