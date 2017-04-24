ПВО Балтфлота переходит на новейшие ЗРС С-300В4

Зенитно-ракетные системы С-300В часто путают с С-300ПМ и ПМУ. Но это совершенно разные системы. С-300В относятся к системам войскового ПВО. Они защищают колонны войск на марше, артиллерийские позиции и штабы. А вот «обычные» С-300 прикрывают важные промышленные объекты, мосты, плотины и электростанции. С-300В более маневренная, практически все ее машины на гусеничном ходу. В составе каждой зенитной батареи С-300 есть специальный радар, который обнаруживает цели и наводит на них ракеты. А у С-300В4 такой радар стоит на каждой пусковой установке.

С-300В4 — современная, надежная и дальнобойная система. В сочетании с другими средствами ПВО, размещенными в Калининграде, ЗРС станет важнейшим элементом системы нестратегической противоракетной обороны этого района. С-300В4 смогут эффективно перехватывать как аэробаллистические цели (летят по баллистической траектории, но не покидают земную атмосферу), так и воздушные.