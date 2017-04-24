11:07 24 апреля

ПВО Балтфлота переходит на новейшие ЗРС С-300В4

Как сообщает интернет-газета « Известия », военное ведомство перевооружает дивизию противовоздушной обороны Балтийского флота на новейшие дальнобойные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300В4.



Дивизия дислоцируется в Калининградской области, обеспечивая защиту от ударных самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов промышленных объектов, социальной инфраструктуры, воинских частей и военных кораблей. С-300В4, будучи оснащенной дальнобойными гиперзвуковыми ракетами, в состоянии уничтожать цели на дистанции до 400 км.


Как пояснили в главном штабе ВМФ, перевооружение зенитно-ракетных полков 44-й дивизии ПВО Балтийского флота на ЗРС С-300В4 осуществляется с начала текущего года. Новая техника уже поступает в войска, личный состав приступил к отработке навыков её эксплуатации.

Зенитно-ракетные системы С-300В часто путают с С-300ПМ и ПМУ. Но это совершенно разные системы. С-300В относятся к системам войскового ПВО. Они защищают колонны войск на марше, артиллерийские позиции и штабы. А вот «обычные» С-300 прикрывают важные промышленные объекты, мосты, плотины и электростанции. С-300В более маневренная, практически все ее машины на гусеничном ходу. В составе каждой зенитной батареи С-300 есть специальный радар, который обнаруживает цели и наводит на них ракеты. А у С-300В4 такой радар стоит на каждой пусковой установке.

- заметил военный эксперт Антон Лавров.

Базовая модификация С-300В была принята на вооружение в 1988 году. С-300В4 является очередной модернизацией системы. Она оснащена современными цифровыми системами управления радарами. Первый бригадный комплект ЗРС был передан минобороны в 2014 году.

С-300В обнаруживает цели с помощью уникальной секторной радиолокационной станции. Секторный обзор позволяет видеть цели гораздо дальше и обнаруживать их более оперативно и с высокой точностью.

В 2015 году была завершена разработка предназначенной для С-300В4 уникальной зенитной ракеты. Она развивает гиперзвуковую скорость (около 9 тыс. км/ч) и уничтожает цели на расстоянии до 400 км. Ракета ближнего радиуса перехватывает небольшие скоростные и высокоманевренные цели в радиусе 150 км.

С-300В4 — современная, надежная и дальнобойная система. В сочетании с другими средствами ПВО, размещенными в Калининграде, ЗРС станет важнейшим элементом системы нестратегической противоракетной обороны этого района. С-300В4 смогут эффективно перехватывать как аэробаллистические цели (летят по баллистической траектории, но не покидают земную атмосферу), так и воздушные.

- пояснил бывший командующий зенитно-ракетными войсками генерал-лейтенант Александр Горьков.

44-я дивизия ПВО сформирована 1 декабря 2014 года на базе 3-й бригады Воздушно-космической обороны. Штаб соединения находится в Гвардейске Калининградской области. В составе дивизии состоят 183-й и 1543-й зенитно-ракетные полки, 81-й радиотехнический полк.


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Комментарии 39

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:29
    А С400 тогда что такое-пугалка ворон? ?? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 07:43
      44-я дивизия ПВО сформирована 1 декабря 2014 года на базе 3-й бригады Воздушно-космической обороны. Штаб соединения находится в Гвардейске Калининградской области. В составе дивизии состоят 183-й и 1543-й зенитно-ракетные полки, 81-й радиотехнический полк.


      А этого достаточно , что бы закрыть всю Калининградскую область?
      cniza
      1. Мур Сегодня, 08:01
        Цитата: cniza

        А этого достаточно , что бы закрыть всю Калининградскую область?

        Смотря от какого наряда сил и средств противника.
        Если приземлят процентов 30 ЛА в первой волне и это даст возможность пустить "Искандеры" - уже хорошо.
        Мур
        1. cniza Сегодня, 08:18
          Надеюсь наш Г.Ш. просчитывает возможные варианты.
          cniza
    2. Mystery12345 Сегодня, 07:46
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      В 2015 году была завершена разработка предназначенной для С-300В4 уникальной зенитной ракеты. Она развивает гиперзвуковую скорость (около 9 тыс. км/ч) и уничтожает цели на расстоянии до 400 км. Ракета ближнего радиуса перехватывает небольшие скоростные и высокоманевренные цели в радиусе 150 км.

      гиперзвук ?! а "циркон" пилят всё ещё ? what
      Mystery12345
    3. Mystery12345 Сегодня, 07:57
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А С400 тогда что такое-пугалка ворон? ??

      С-300В4-маршевые,С-400-стационар для прикрытия объектов-читать умеем?
      Mystery12345
      1. Александр романов Сегодня, 08:08
        Цитата: Mystery12345
        С-300В4-маршевые,С-400-стационар

        Рядом с либероидом легло laughing
        Хоть почитаите чем комплексы отличаются.Ну для себя хотя бы
        Александр романов
    4. kugelblitz Сегодня, 08:04
      Заметил ракеты у них отличаются, не говоря о пусковых установках.
      kugelblitz
    5. Alex_Rarog Сегодня, 08:10
      ну а 400 значит будет чуток но злее)
      Alex_Rarog
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:31
    Новейший комплекс как раз С400 и С 500,а С400 просто очень хороший, но уже слегка устаревший по сравнению даже с С400 комплекс.
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 07:35
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      овейший комплекс как раз С400 и С 500,а С400 просто очень хороший, но уже слегка устаревший по сравнению даже с С400 комплекс.

      Ой блин,сиди я сам открою fool
      Александр романов
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:41
        Александр - hi -можете не стараться, ибо по любому С400 новее и лучше любой модефикации С400! am
        Изгоняющий либероидов
        1. Александр романов Сегодня, 07:42
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          -можете не стараться, ибо по любому С400 новее и лучше любой модефикации С400

          Слушаите,откроите для себя гугл хотя бы,что подобную хрень не писать.

          В первом коменте написали просто бред,а в этом ,сами читаите что пишите .С 400 лучше любой модификации С 400.
          Александр романов
        2. Mystery12345 Сегодня, 07:47
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          С400 новее и лучше любой модефикации С400

          С-400, не хуже С-400...ящетаю... laughing
          Mystery12345
    2. Uryukc Сегодня, 07:36
      С-300В4 старый? Он 2012 года, а С-400 2007 года.
      Uryukc
      1. Александр романов Сегодня, 07:40
        Цитата: Uryukc
        С-300В4 старый? Он 2012 года, а С-400 2007 года.

        Да ,кому это объяснять
        Александр романов
    3. kugelblitz Сегодня, 08:06
      Советую сравнить ракеты 300В4, 350, 400 и 500.
      kugelblitz
  3. Uryukc Сегодня, 07:32
    В 2015 году была завершена разработка предназначенной для С-300В4 уникальной зенитной ракеты. Она развивает гиперзвуковую скорость (около 9 тыс. км/ч) и уничтожает цели на расстоянии до 400 км.

    Характеристики похожи на те которые прогнозируют для Циркона. Похоже наши сделали прорыв по теме гиперзвука, потому что 400 км для такой ракеты (не важно зенитной или противокарабельный) это про фантастическая дальность... пин-досы больших махов достигали, но на очень ограниченной момент времени и соответственно расстояние.
    Uryukc
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
    Она развивает гиперзвуковую скорость (около 9 тыс. км/ч) и уничтожает цели на расстоянии до 400 км.


    Очень даже впечатляет! good
    a.s.zzz888
    1. Игорь В Сегодня, 10:41
      Из Гвардейска аэродром в Шяуляе - запросто накроет. Пусть подрагивают!
      Игорь В
  5. askort154 Сегодня, 07:54
    "...на новейшие сверхдальнобойные зенитные ракеты..."

    Не знаю такой вид измерения расстояния. Дальше читать не стал. tongue
    askort154
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:59
      Цитата: askort154
      "...на новейшие сверхдальнобойные зенитные ракеты..."
      Не знаю такой вид измерения расстояния. Дальше читать не стал. tongue

      тут половина не читает...но спорят(не видел,но уверен)
      Mystery12345
    2. kugelblitz Сегодня, 08:10
      Эти ракеты еще в конце 90х были в разработке, у них много в конструкции от А-135.
      kugelblitz
  6. Altona Сегодня, 07:55
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Новейший комплекс как раз С400 и С 500,а С400 просто очень хороший, но уже слегка устаревший по сравнению даже с С400 комплекс.

    -------------------------------------
    Я так понял С400 вы приняли вчера перед сном, хотели С500, но вошло только С400. laughing
    Altona
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:59
      Цитата: Altona
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Новейший комплекс как раз С400 и С 500,а С400 просто очень хороший, но уже слегка устаревший по сравнению даже с С400 комплекс.

      -------------------------------------
      Я так понял С400 вы приняли вчера перед сном, хотели С500, но вошло только С400. laughing

      слабак ! wassat drinks
      Mystery12345
  7. Zaurbek Сегодня, 08:15
    Я вот недопонял...С -400 заменяет собой С-300 ПМУ (на колесном шасси), так же будет и с С-500. А что будет продолжать линейку С-300В/В4 ? Или его заменят новые модификации БУК с увеличенной дальностью? А С-400 и 500 останутся только в "Стационарном " варианте?
    Zaurbek
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:44
      Цитата: Zaurbek
      Я вот недопонял...

      Обратитесь к "Изгоняющему либероидов", он очень внятно разъясняет. laughing hi
      СРЦ П-15
    2. Дедушка Евгений Сегодня, 09:11
      Вроде как с-350.
      Дедушка Евгений
      1. Zaurbek Сегодня, 09:11
        так он то же на колесном ходу...
        Zaurbek
        1. kugelblitz Сегодня, 10:04
          У них там разделение труда, 300В4 это войсковой комплекс к Букам-М3 и Торам-М2. 350 лезет в нишу между Панцирями и 400. Вощем там ракеты и так современнее некуда, лет на десять точно хватит.
          kugelblitz
  8. PVOSV Сегодня, 08:36
    А у С-300В4 такой радар стоит на каждой пусковой установке.

    - заметил военный эксперт Антон Лавров.


    А вот «обычные» С-300 прикрывают важные промышленные объекты, мосты, плотины и электростанции. С-300В более маневренная, практически все ее машины на гусеничном ходу.


    Антон Лавров точно эксперт?
    PVOSV
  9. igorspb Сегодня, 08:44
    Комменты доставляют)))), прям ДЕДский сад - одни ничего не знают, но любят сравнивать, а другие все знают, но спецом молчат...
    igorspb
    1. Zaurbek Сегодня, 08:48
      ..а вы, наш проницательный, всех разоблачаете?!
      Zaurbek
    2. commbatant Сегодня, 09:38
      Цитата: igorspb
      igorspb Сегодня, 08:44 Новый
      Комменты доставляют)))), прям ДЕДский сад - одни ничего не знают, но любят сравнивать, а другие все знают, но спецом молчат...

      Бывает, еще что в промежутках друг друга оскорбляют, пока не выясняют, кто есть кто...
      commbatant
  10. commbatant Сегодня, 09:36
    В периодике читал там еще 2 дПВО (С-400)
    commbatant
  11. igorspb Сегодня, 09:49
    Цитата: Zaurbek
    ..а вы, наш проницательный, всех разоблачаете?!

    оно мне надо?
    чиста наблюдаю, веселое начало недели - это завсегда приятно....
    igorspb
  12. А1845 Сегодня, 10:13
    все ПМ, ПМУ и прочее колесное делали алмазовцы
    а С-300В на шасси путиловского завода wink от НИИ-20 hi
    хорошей службы, В4! soldier
    А1845
  13. Игорь В Сегодня, 10:45
    Гвардейская бригада стала дивизией! Круто. А неманская - первая исчезла...
    Игорь В
  14. Оператор Сегодня, 10:47
    С-300/С-400 любой модификации как объектовое ПВО - это ни о чем: единственное, что они могут защитить, то только себя, поскольку слепы аки кроты на дальности свыше 45 км (за радиогоризонтом) при атаке крылатыми ракетами на малой высоте (как в случае с авиабазой Шайрат в Сирии).

    Вместо этих бесполезных и сверхдорогих игрушек проще наштамповать сотни дешевых Буков-М3 и С-350 и расставить их с шагом 45 км вдоль всей российской границы, в т.ч. и в Калининградской области.
    Оператор
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