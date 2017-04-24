11:00 24 апреля

Северокорейская ПРО не способна отразить удар американских ракет

Согласно информации РИА Новости , аналитики южнокорейского Института проблем Дальнего Востока университета опубликовали доклад, в котором утверждается, что КНДР не способна сбивать южнокорейские и американские ракеты, несмотря на меры по усилению системы ПРО после прихода к власти в стране Ким Чен Ына.

Эксперты полагают, что на текущий момент Северной Корее трудно с имеющейся системой ПРО уничтожать ракеты США и Южной Кореи в случае нанесения ими удара по северокорейским ракетным базам.

С учетом опыта Корейской войны 1950-1953 годов КНДР возвела сеть противоракетной защиты Пхеньяна и основных военных баз. На территории страны находятся 179 ракет "земля-воздух" типа SA-2 с дальностью 30 км и 38 ракет SA-5 с дистанцией поражения 150 км. Имеются ракеты SA-3 с дальностью полета 15 км. Со слов экспертов, данные ракеты были разработаны и размещены в 1950-1960-х годах и существенно уступают американским системам "Пэтриот" — PAC-2. В целях сокращения отставания КНДР пытается модифицировать свои ракеты и разрабатывает передвижные самоходные пусковые установки.


Северокорейская ПРО не способна отразить удар американских ракет


Пока трудно заключить, что Северная Корея обладает средствами самостоятельной защиты от удара ракет Республики Корея и США.

- считает профессор университета Кёнсан-Намдо Чан Чхоль Уна.

Ранее указывалось, что Южная Корея завершила разработку и с 2018 года приступит к производству новых тактических ракет "море-земля", предназначенных для уничтожения ключевых военных объектов КНДР. Утверждается, что боеголовка каждой ракеты поражает все бронированные цели в районе, равном по площади двум футбольным полям.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 81

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  1. Zaurbek Сегодня, 08:08
    Не смогут- жахнут по Сеулу из тысячи стволов...
    Zaurbek
    1. cniza Сегодня, 08:15
      Вот именно , они не будут отражать ракетную атаку , потому что практически нечем , а нанесут ответный удар. Кроме военных на территории Южной Кореи находится более 100 тыс. граждан США.
      cniza
      1. Zaurbek Сегодня, 08:17
        ...А что бы уничтожить позиции артиллерии (за короткое время)-нужно ТЯО.
        Zaurbek
      2. Mystery12345 Сегодня, 08:17
        Северокорейская ПРО не способна отразить удар американских ракет
        назовите ПРО,способную отразить 1-2 тыс. "томагавков"...
        Mystery12345
        1. Баракуда Сегодня, 08:23
          Сурер "ПРО" - Тополиный пух.. wink
          Баракуда
          1. Zaurbek Сегодня, 08:32
            Скорее не Тополь, а китаец DF-21 с баллистической ПКР.
            Zaurbek
            1. Комментарий был удален.
              1. Zaurbek Сегодня, 08:38
                я не про картинку, а про более подходящий комплекс.
                Zaurbek
            2. Александр романов Сегодня, 08:37
              Цитата: Zaurbek
              Скорее не Тополь, а китаец DF-21 с баллистической ПКР.

              О ,еще один эксперт не способный даже Тополь от китаица отличить
              Александр романов
              1. Zaurbek Сегодня, 08:42
                ...у вас по русскому языку - "2" в аттестате?
                Zaurbek
                1. Александр романов Сегодня, 08:44
                  Цитата: Zaurbek
                  .у вас по русскому языку - "2" в аттестате?

                  А вам к окулисту ,время добавления коментов смотрим
                  Александр романов
                  1. sabakina Сегодня, 09:23
                    романов, не не то имел в виду, что вы прочитали. Я сам сначала хотел ругнуть, потом понял.
                    sabakina
        2. Zaurbek Сегодня, 08:23
          П-800 "Оникс" пущенная в борт носителя "Томогавков" после первых пусков...
          Zaurbek
          1. Александр романов Сегодня, 08:38
            Цитата: Zaurbek
            П-800 "Оникс" пущенная в борт носителя "Томогавков" после первых пусков..

            Фигоникс 8000
            Александр романов
            1. Zaurbek Сегодня, 08:50
              это вы куда такое принимаете? внутрь или снаружи?
              Zaurbek
            2. роман66 Сегодня, 09:33
              привет, пожелтевший( странный все же цвет для избранных) товарищ кое в чем прав, нет лучшего про кроме уничтожения носителя, желательно до запуска
              роман66
        3. yehat Сегодня, 10:25
          понимаете-ли вы масштабы того, что сказали?
          После применения такого количества ракет, США останутся во всем регионе без основного дальнобойного оружия.
          yehat
      3. Тралл Сегодня, 08:17
        Есть вариант, что удар по Южной Корее может быть нанесен и до американских ракет.
        Тралл
      4. Александр романов Сегодня, 08:33
        Цитата: cniza
        а нанесут ответный удар.

        Учитывая систему КНДР, первое что будут делать кореиские офицеры-это орать в трубку -Что делать? Если конечно будет связь
        Александр романов
        1. Zaurbek Сегодня, 08:40
          а в чьей системе не будут звонить? В угрожаемый период в любой стране действуют уже военные законы.
          Zaurbek
        2. svp67 Сегодня, 08:41
          Цитата: Александр романов
          Учитывая систему КНДР, первое что будут делать кореиские офицеры-это орать в трубку -Что делать? Если конечно будет связь

          Что за желание их вечно принизить. Со связью у них если и не высший класс, то отставание не очень большое. КНДР, в развитии технологий очень сильно продвинулась. Что не помню, что бы у нас похожие фото были. ДАМ все с штатовскими "айфонами" ходит.
          svp67
          1. Александр романов Сегодня, 08:45
            Цитата: svp67
            . Что не помню, что бы у нас похожие фото были

            Китаицы открыли завод в Северной Кореи, И что с того?
            Александр романов
            1. svp67 Сегодня, 08:48
              Цитата: Александр романов
              Китаицы открыли завод в Северной Кореи, И что с того?

              А то, что это "видимая часть", а "невидимая" идет на оснащение армии и флота КНДР.
              svp67
              1. Александр романов Сегодня, 08:51
                Цитата: svp67
                а "невидимая" идет на оснащение армии и флота КНДР.

                Какого флота ? Допотопных подлодок ,гремящих на весь Тихий океан. Или парадной армии,которая учений не проводит
                Александр романов
                1. svp67 Сегодня, 08:55
                  Цитата: Александр романов
                  Какого флота ? Допотопных подлодок ,гремящих на весь Тихий океан. Или парадной армии,которая учений не проводит

                  Да ни какого... Действительно, чего так США и РК истерят? Флота - нет, авиации - нет, армии - нет... Действительно - приходи, да бери их голыми руками
                  svp67
                  1. Zoldat_A Сегодня, 09:06
                    Цитата: svp67
                    чего так США и РК истерят? Флота - нет, авиации - нет, армии - нет... Действительно - приходи, да бери их голыми руками

                    Вчера то ли у Соловьёва кто-то сказал, то ли сам Соловьёв, что о победе в войне с США речь у северокорейцев, конечно, не идёт, но мягко говоря, НЕПРИЯТНОСТЕЙ огромных КНДР способна доставит в полный рост. Причём не только США напрямую и не только Сеулу или Токио напрямую. А вот, например, как посмотрит Сеул на то, что американцы войнушку развяжут, а Сеулу достанется? Нежно, ласково и с подобострастием? Вряд ли.....
                    Вобщем-то, как мне кажется, и правильно сказано - когда-нибудь "союзники" США должны понять, что их используют как девушек, не отягощённых излишней моралью - на один раз. Что основной американский принцип что в войне, что в финансовых кризисах - "не одна я в поле кувыркалась"....
                    Zoldat_A
                2. yehat Сегодня, 10:26
                  какими бы допотопными ни были подлодки, удовольствие высадить морской десант или подогнать линкор/замволт для обстрела берега, как уже было в Бейруте, они поубавят.
                  yehat
        3. Нормаль ок Сегодня, 10:14
          Цитата: Александр романов
          Цитата: cniza
          а нанесут ответный удар.

          Учитывая систему КНДР, первое что будут делать кореиские офицеры-это орать в трубку -Что делать? Если конечно будет связь

          Не правда ваша)) Первое, что они сделают, - рванут за джинсами в ЮК.
          Нормаль ок
          1. Александр романов Сегодня, 10:27
            Цитата: Нормаль ок
            Первое, что они сделают, - рванут за джинсами в ЮК.

            Голодный думает не о джинсах,а миске риса. А если еще ароматом Хё повеет,то джинсы это последнее о чем они будут думать,захлебываясь слюной.
            А что бы голодных никто не видел,на границы фотики туристов тщательно проверяют wink
            Александр романов
        4. Ныробский Сегодня, 10:38
          Цитата: Александр романов
          Учитывая систему КНДР, первое что будут делать кореиские офицеры-это орать в трубку -Что делать? Если конечно будет связь

          Не думаю.....Скорее всего, циркуляр, на случай начала б/действий в войска уже поступил. Наверняка в нём предусмотрен и алгоритм действий командного состава на тот случай, если будет уничтожен Ген.штаб с главкомом и продумана резервная система управления.
          Ныробский
          1. Александр романов Сегодня, 10:41
            Цитата: Ныробский
            ..Скорее всего, циркуляр, на случай начала б/действий в войска уже поступил.

            Пока Ким жив ,они будут ластами махать,грохнут его и и всё-конец!
            Александр романов
      5. Ольгович Сегодня, 09:38
        Цитата: cniza
        Вот именно , они не будут отражать ракетную атаку , потому что практически нечем , а нанесут ответный удар.


        Если США будут повышать градус противостояния, то КНДР может нанести и ПРЕВЕНТИВНЫЙ подготовленный удар и по-своему будут правы: не они пригнали авианосцы с берегам США.
        И вот это будет достаточно страшно....
        Ольгович
        1. Ныробский Сегодня, 10:55
          Цитата: Ольгович
          Если США будут повышать градус противостояния, то КНДР может нанести и ПРЕВЕНТИВНЫЙ подготовленный удар и по-своему будут правы: не они пригнали авианосцы с берегам США.

          Тут интересный момент вырисовывается и для нашей стороны. Учитывая "добрые дела" США в отношении России как по уркаине, так и по Сирии, мы очень даже можем, громко вслух порассуждать о том, что наши энергетики могли бы спать более спокойно при наличии в Сев.Корее наших систем С-300 или С-400 и ПКРК "Бастион". Как никак, а российский инвестиционный миллиард долларов в энергетические проекты С.Кореи должен быть как то защищён. А то, мы только в одной Ливии до 10 млрд.потеряли в результате "хулиганства" США и их подельников. Такие громкие рассуждения, явно не понравятся США, что может принудить их к торгу по тем вопросам, которые интересны России, в замен на то, что бы указанные системы в КНДР не появились...
          Ныробский
    2. капрал Сегодня, 08:19
      Цитата: Zaurbek
      жахнут по Сеулу

      Им первым ударом все "жахалки" поотрывают. А дальше - планомерное "принуждение к миру".
      капрал
      1. Zaurbek Сегодня, 08:24
        А что бы уничтожить позиции артиллерии (за короткое время)-нужно ТЯО.
        Zaurbek
        1. капрал Сегодня, 08:40
          Цитата: Zaurbek
          -нужно ТЯО.

          Звено B-52 с грузом GBU-39.
          капрал
          1. Zaurbek Сегодня, 08:52
            Для этого нужны авианаводчики и время...а жахать могут начать в первой фазе конфликта. Все цели пристреляны, снаряды рядом, точность высокая не нужна....
            Zaurbek
          2. Вадим237 Сегодня, 09:35
            Какие бомбардировщики - на вооружении у США есть ракеты воздух поверхность AGM 158ER
            Вадим237
            1. Вадим237 Сегодня, 09:40
              А также есть 30000 планирующих бомб AGM-154, модификация с двигателем имеет дальность полёта 560 километров
              Вадим237
              1. капрал Сегодня, 09:48
                Цитата: Вадим237
                AGM 158ER

                Для отдельно стоящей артустановки-ИМХО перебор.
                А чем GBU-39 не нравится? Дальность - 100 км более чем достаточно.
                капрал
                1. Комментарий был удален.
                2. Zaurbek Сегодня, 09:52
                  Плюс, возле важных объектов будут GPS глушилки. И с разведкой уелей будут трудности...
                  Zaurbek
                  1. Вадим237 Сегодня, 09:59
                    GPS глушилки, А какой толк от них - ракеты могут и высотные БПЛА наводить.
                    Вадим237
                3. Вадим237 Сегодня, 09:58
                  Как ПВО уничтожат, с этими пусковыми расправятся с использованием обычных бомб.
                  Вадим237
            2. yehat Сегодня, 10:31
              а у кндр есть круче


              yehat
      2. Zoldat_A Сегодня, 09:12
        Цитата: капрал
        Им первым ударом все "жахалки" поотрывают. А дальше - планомерное "принуждение к миру".

        А если без "жахалок" 300 тысяч чучханов перейдут границу? Америка на южнокорейской территории начнёт их "Томогавками" гвоздить?
        Нас Василий Филлипыч учил "сбили с ног - сражайся на коленях; встать не можешь - лёжа наступай". Вряд ли учение чучхе по этому поводу говорит что-то менее радикальное - партия прикажет, Ын направление покажет - и пойдут как на параде, вприпрыжку строем....
        Zoldat_A
        1. капрал Сегодня, 09:19
          Цитата: Zoldat_A
          А если без "жахалок" 300 тысяч чучханов перейдут границу?

          Без "жахалок" будет 300 тысяч трупов. what 300 000 разлагающихся трупов - хомяк и тут южанам свинью подкинет wassat


          Цитата: Zoldat_A
          встать не можешь - лёжа наступай

          Хочу быть удавом, чтоб лежа на работу ходить. laughing
          капрал
          1. Zoldat_A Сегодня, 09:25
            Цитата: капрал
            Без "жахалок" будет 300 тысяч трупов. 300 000 разлагающихся трупов - хомяк и тут южанам свинью подкинет

            Ну, трупов, думается, будет не 300 тысяч, а "слегка" поболе - они ж туда не с флажками придут, а с автоматами.
            Цитата: капрал
            Хочу быть удавом, чтоб лежа на работу ходить.

            Без рук нельзя - работать-то без рук можно, а вот стакан с коньяком чем держать? Из блюдца коньяк лакать? Фи... Дурной тон.... laughing
            Zoldat_A
            1. капрал Сегодня, 09:36
              Цитата: Zoldat_A
              а вот стакан с коньяком чем держать?

              Вы эмблему медиков видели? feel
              капрал
            2. роман66 Сегодня, 09:37
              стакан можно держать хвостом
              роман66
      3. Ольгович Сегодня, 09:41
        Цитата: капрал
        Им первым ударом все "жахалки" поотрывают. А дальше - планомерное "принуждение к миру".


        Они могут ударить первыми-в ответ на явную подготовку США.
        Ольгович
    3. Александр романов Сегодня, 08:31
      Цитата: Zaurbek
      Не смогут- жахнут по Сеулу из тысячи стволов..

      Что бы жахнуть из тысячи ствол,нужно организованное управление,которого не будет после первых ударов.Будет хаос и неразбериха ,вызванная уничтожением штабов и пунктов управления.
      Александр романов
      1. Zaurbek Сегодня, 08:34
        Может у них есть аналог "мертвой руки" прервалась связь, открываешь конверт №5... и жахаешь химснарядом с зарином bully
        Zaurbek
        1. Александр романов Сегодня, 08:38
          Цитата: Zaurbek
          Может у них есть аналог "мертвой руки" прервалась связь, открываешь конверт №5... и жахаешь химснарядом с зарином

          Всего вам самого наилучшего. Идите уроки делаите
          Александр романов
          1. Zaurbek Сегодня, 08:44
            Я то как раз уроки делал, а вы видать из церковно-приходской и туда же- комментировать!
            Zaurbek
      2. svp67 Сегодня, 08:44
        Цитата: Александр романов
        Что бы жахнуть из тысячи ствол,нужно организованное управление,которого не будет после первых ударов.Будет хаос и неразбериха ,вызванная уничтожением штабов и пунктов управления.

        До штабов и ПУ, еще достать необходимо, а так понимаю у каждого мало, мальского командира в сейфе лежит "красный пакет", который в случае войны ему надо вскрыть и действовать. Но!!! Но, даже если этот сейф будет уничтожен удачным попаданием ракеты противника, что командир, что его начальник штаба НАИЗУСТЬ помнят, что и когда они должны сделать.
        svp67
        1. Александр романов Сегодня, 08:48
          Цитата: svp67
          Но, даже если этот сейф будет уничтожен удачным попаданием ракеты противника, что командир, что его начальник штаба НАИЗУСТЬ помнят, что и когда они должны сделать.

          Для этого нужны постоянные учения,а вот этого в Коери нет.Будет полнеиший хаос и неразбериха
          Александр романов
          1. Zaurbek Сегодня, 08:53
            откуда вы знаете, что учений нет?
            Zaurbek
          2. Смог Сегодня, 08:57
            Цитата: Александр романов
            Для этого нужны постоянные учения,а вот этого в Коери нет.Будет полнеиший хаос и неразберих

            романов? У Вас при слове КНДР начинается нервный тик и почесывание в интимных местах?
            Ну это смотря на количество постов которые Вы плодите на эту тему.
            Смог
            1. рич Сегодня, 09:22
              Смог : романов? У Вас при слове КНДР начинается нервный тик и почесывание в интимных местах? иэто смотря на количество постов которые Вы плодите на эту тему.

              Да, одиннадцать постов в этой теме и всего 3 +
              рич
              1. Смог Сегодня, 10:37
                Цитата: рич
                одиннадцать постов в этой теме и всего 3 +

                А вчера, а позавчера?Уууууууу!!!! Анекдот про - уууууууу.....
                У мужика была собака-Тузик, которую он везде с собой таскал.Приходит он пьяненький домой. жена- ты чего?Вроде пьяненький? Он ей в ответ- да всего кружку пива выпил. Не веришь, спроси у Тузика. Жена спрашивает , Тузик сколько он кружек пива выпил. Тузик- гав. Одну. Все в нормально.На следующий день, чуть-чуть по пьянее. Жена- ты опять. Он ей, да ладно- пару кружек пивка, спроси у Тузика. Тузик- Гав, Гав. Ну точно - две!Не обманул. Дня через три мужик совсем на бровях домой приплыл. Язык еле ворочается. Что бы избежать лишних вопросов от супруги, с порога заявляет.Всего три кружки пива, спроси у Тузика.
                Жена - Тузик сколько он пива выпил?
                Тузик- Гав,гав,гав.
                Жена- А водки?
                Тузик-Ууууууууууууууу
                Смог
      3. Станислав Сегодня, 10:01
        Цитата: Александр романов
        Что бы жахнуть из тысячи ствол,нужно организованное управление,которого не будет после первых ударов.
        Извините, я не военный, поэтому не пойму, что это значит? Корейцы в это время спать будут, и их по тревоге некому поднять будет? В вашем описании они себя как спросонья ведут. Или у вас какие-то надёжные данные о корейской системе управления боем?
        Станислав
        1. Александр романов Сегодня, 10:43
          Цитата: Станислав
          Извините, я не военный, поэтому не пойму, что это значит? Корейцы в это время спать будут, и их по тревоге некому поднять будет? В вашем описании они себя как спросонья ведут.

          Гладко и красиво на бумаге,а начнут долбить сами поимете
          Александр романов
  2. svp67 Сегодня, 08:16
    аналитики южнокорейского Института проблем Дальнего Востока университета опубликовали доклад, в котором утверждается, что КНДР не способна сбивать южнокорейские и американские ракеты, несмотря на меры по усилению системы ПРО после прихода к власти в стране Ким Чен Ына.
    Ага, еще не хватало, что бы кто вдруг решил этому поверить и проверить...Чем хороши такие эксперты, так тем, что в случае, если этот их прогноз окажется не верным, они так же "убедительно" объяснят почему это произошло.
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:23
      Цитата: svp67
      Чем хороши такие эксперты, так тем, что в случае, если этот их прогноз окажется не верным, они так же "убедительно" объяснят почему это произошло.

      Трындеть - не мешки с цементом таскать .
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 09:28
        Цитата: svp67 Чем хороши такие эксперты, так тем, что в случае, если этот их прогноз окажется не верным, они так же "убедительно" объяснят почему это произошло.

        Как правило ошибкой исполнителя. А вот если бы исполнитель все сделал, как эксперт предлагал... то....все бы получилось.
        Меня такие тоже бесят
        рич
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:18
    Да их никто и не будет пытаться сбивать. Ну посадят на вершинах несколько тысяч расчетов с ПЗРК - по низколетящим крылатым ракетам отработать - ПЗРК это вполне "по зубам". Местность там, грубо говоря, сильно пересеченная, "Томагавки" на совсем малых высотах "размахивать" будет трудно. Ну и крупнокалиберные пулемёты и зенитная артиллерия...
    И, в ответ на удар по КНДР - по Сеулу удар. Там 20% населения, в пределах досягаемости СТВОЛЬНОЙ артиллерии.
    А может, американцы так и задумали, прихлопнуть руками КНДР ЮК - чтобы не конкурировали со своими машинами и электроникой wassat Поднесут спичку к бочке с порохом ...
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 08:24
      Цитата: Горный стрелок
      А может, американцы так и задумали, прихлопнуть руками КНДР ЮК - чтобы не конкурировали со своими машинами и электроникой wassat Поднесут спичку к бочке с порохом ...


      Очень возможный вариант , одним ударом двух зайцев... да и Японии достанется.
      cniza
    2. Александр романов Сегодня, 08:36
      Цитата: Горный стрелок
      . Ну посадят на вершинах несколько тысяч расчетов с ПЗРК - по низколетящим крылатым ракетам отработать - ПЗРК это вполне "по зубам".

      Рэмбо прочитав ваш комент ,нерво закурил wassat
      Цитата: Горный стрелок
      Ну и крупнокалиберные пулемёты и зенитная артиллерия...

      В рот мне ноги,сейчас сообщу в посольство КНДР,что у них есть человек,способный победить США laughing Собираите вещи,вас ждет должность министра обороны КНДР и дополнительная миска риса.
      Александр романов
    3. Вадим237 Сегодня, 09:44
      "И, в ответ на удар по КНДР - по Сеулу удар. Там 20% населения, в пределах досягаемости СТВОЛЬНОЙ артиллерии". Это если эту артиллерийскую линию первым делом не расхреначат.
      Вадим237
    4. амурец Сегодня, 10:29
      Цитата: Горный стрелок
      А может, американцы так и задумали, прихлопнуть руками КНДР ЮК - чтобы не конкурировали со своими машинами и электроникой

      Так у Южной Кореи основные предприятия за рубежом, КНР,Таиланд, и тд, так что главным образом под удар попадут офисы компаний, а не производства.
      амурец
  4. inkass_98 Сегодня, 08:21
    По поводу ПВО КНДР сомнений и не было. Проблема в другом - местность позволяет укрыть большие массы войск и вооружений в горах, в торуднодоступных местах. И оттуда можно доставить большие неприятности супостатам, буде такие появятся. Ну и да, Сеул можно начинать эвакуировать сразу после первого выстрела в сторону границы Северной Кореи. Все равно все убежать не успеют, обратка будет из всего доступного вооружения.
    inkass_98
    1. Вадим237 Сегодня, 09:52
      "Проблема в другом - местность позволяет укрыть большие массы войск и вооружений в горах, в торуднодоступных местах". Эта проблема уже легко решается - со спутников и высотных БПЛА, всё видно, томагавки, планирующие тактические бомбы и ракеты, туда долетят без проблем, а против больших подземных каскадов бункеров могут применить тактические термоядерные бомбы - 50 килотонн хватит сполна, чтобы их полностью или частично разрушить.
      Вадим237
      1. inkass_98 Сегодня, 10:04
        Тактическое термоядерное оружие - совсем другая песня с совершенно однозначными последствиями: "весь мир в труху" (С). И тогда точно от Южной Кореи мало что останется. Трампу-то все равно, а вот КНДР сочтет себя вполне отмщенной в этом случае, а если еще и Японию достанут, так совсем будет прекрасно.
        Нам такого счастья совершенно не нужно.
        inkass_98
  5. Altona Сегодня, 08:29
    Цитата: inkass_98
    По поводу ПВО КНДР сомнений и не было. Проблема в другом - местность позволяет укрыть большие массы войск и вооружений в горах, в торуднодоступных местах. И оттуда можно доставить большие неприятности супостатам, буде такие появятся.

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    Вот именно. Да и не боги горшки обжигают. В любом случае КНДР обозначает свою задачу как "нанесение неприемлемого ущерба" атакующему.
    Altona
  6. pafegosoff Сегодня, 08:37
    Ракеты, снаряды...
    А может они тихой сапой за годы подкрались к побережьям Японии и заложили там ядрёные заряды?
    Хотя технически - фигня. Не получится. Там надо энергообеспечение, кондиционирование, связное оборудование...Шансов у КНДР около нуля. На маленькую территорию нацелены спутники и патрульные самолёты-разведчики. Передвижение пусковых установок контролируется. Да, по Сеулу смогут нанести несколько залпов гаубицами. Но обычными или химическими зарядами. Ядерных малогабаритов там вряд ли...
    Так что единственный выход для Северной Кореи - нанести упреждающий удар всем и сразу: первыми летят пустышки и помехогенераторы, следом - что-то посолиднее... Только у них нервы не выдержат...
    pafegosoff
    1. Александр романов Сегодня, 08:42
      Цитата: pafegosoff
      .Шансов у КНДР около нуля.

      Абсолютного нуля!
      Цитата: pafegosoff
      Но обычными или химическими зарядами

      Нанести химией-это подписать приговор окончательный. Пхеньян просто сотрут с лица земли
      Цитата: pafegosoff
      Так что единственный выход для Северной Кореи - нанести упреждающий удар всем и сразу

      И это тоже приговор ,после которого всю Северную Корею сотрут с лица земли
      Александр романов
      1. Zaurbek Сегодня, 08:55
        ...это да, но стереть не даст Китай. Потому, что силы и средства США придвинутся вплотную к границе и будут угрожать самому Китаю.
        Zaurbek
      2. Zaurbek Сегодня, 09:06
        Напасть первым на Корею-это нормально, а ответить чем можешь (химией например) - это не нормально? Корейцам пофиг чем их убивать будут...Вьетнам и прошлая корейская война у них пред глазами еще стоят. США их и химией поливали и жгли и расстреливали и что только не делали.
        Zaurbek
  7. sabakina Сегодня, 09:19
    Утверждается, что боеголовка каждой ракеты поражает все бронированные цели в районе, равном по площади двум футбольным полям.

    Одним ударом семерых? Пупок развяжется!
    sabakina
    1. Zaurbek Сегодня, 09:41
      Это если БЧ с самоприцеливающимися кум элементами. Но все броневики она не поразит, тк элементов конечное количество (штук 8). Такие обычно ставят на 300мм РСЗО и на Самолеты (РБК-500)
      Zaurbek
    2. роман66 Сегодня, 09:41
      напоминает чака норриса : броском гранаты убил 20 человек, а потом граната взорвалась
      роман66
  8. Оператор Сегодня, 10:25
    У КНДР антикварные авиация, ПВО и флот.

    Но зато есть несколько десятков 20-кт ядерных зарядов и несколько сотен ракет средней дальности (от 800 км на базе советского "Скада" до 3000 км на базе китайского «Цзюйлан-1»).

    При этом ракеты на базе "Скада" КНДР успешно продает Ирану и Вьетнаму, т.е. они полностью работоспособны.

    В случае превентивного удара по Северной Корее американским высокоточным оружием она ответит ракетно-ядерным ударом "по штабам" - мегаполисам Южной Кореи и Японии. ПРО прорывается элементарно - запуском нескольких сот ракет с ложными целями и перегрузкой систем радиолокационного обнаружения и наведения противоракет.
    Оператор
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