Северокорейская ПРО не способна отразить удар американских ракет
Согласно информации РИА Новости , аналитики южнокорейского Института проблем Дальнего Востока университета опубликовали доклад, в котором утверждается, что КНДР не способна сбивать южнокорейские и американские ракеты, несмотря на меры по усилению системы ПРО после прихода к власти в стране Ким Чен Ына.
Эксперты полагают, что на текущий момент Северной Корее трудно с имеющейся системой ПРО уничтожать ракеты США и Южной Кореи в случае нанесения ими удара по северокорейским ракетным базам.
С учетом опыта Корейской войны 1950-1953 годов КНДР возвела сеть противоракетной защиты Пхеньяна и основных военных баз. На территории страны находятся 179 ракет "земля-воздух" типа SA-2 с дальностью 30 км и 38 ракет SA-5 с дистанцией поражения 150 км. Имеются ракеты SA-3 с дальностью полета 15 км. Со слов экспертов, данные ракеты были разработаны и размещены в 1950-1960-х годах и существенно уступают американским системам "Пэтриот" — PAC-2. В целях сокращения отставания КНДР пытается модифицировать свои ракеты и разрабатывает передвижные самоходные пусковые установки.
- считает профессор университета Кёнсан-Намдо Чан Чхоль Уна.
Ранее указывалось, что Южная Корея завершила разработку и с 2018 года приступит к производству новых тактических ракет "море-земля", предназначенных для уничтожения ключевых военных объектов КНДР. Утверждается, что боеголовка каждой ракеты поражает все бронированные цели в районе, равном по площади двум футбольным полям.
Эксперты полагают, что на текущий момент Северной Корее трудно с имеющейся системой ПРО уничтожать ракеты США и Южной Кореи в случае нанесения ими удара по северокорейским ракетным базам.
С учетом опыта Корейской войны 1950-1953 годов КНДР возвела сеть противоракетной защиты Пхеньяна и основных военных баз. На территории страны находятся 179 ракет "земля-воздух" типа SA-2 с дальностью 30 км и 38 ракет SA-5 с дистанцией поражения 150 км. Имеются ракеты SA-3 с дальностью полета 15 км. Со слов экспертов, данные ракеты были разработаны и размещены в 1950-1960-х годах и существенно уступают американским системам "Пэтриот" — PAC-2. В целях сокращения отставания КНДР пытается модифицировать свои ракеты и разрабатывает передвижные самоходные пусковые установки.
Пока трудно заключить, что Северная Корея обладает средствами самостоятельной защиты от удара ракет Республики Корея и США.
- считает профессор университета Кёнсан-Намдо Чан Чхоль Уна.
Ранее указывалось, что Южная Корея завершила разработку и с 2018 года приступит к производству новых тактических ракет "море-земля", предназначенных для уничтожения ключевых военных объектов КНДР. Утверждается, что боеголовка каждой ракеты поражает все бронированные цели в районе, равном по площади двум футбольным полям.
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