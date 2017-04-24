Воздушное испытание для Трампа: самолёты Путина «вроде как» опасны
Об «испытании», придуманном Путиным для Трампа, сообщил прессе Джон Маккейн. Сенатор полагает, что товарищ Путин решил «испытать» мистера Трампа на прочность «старыми советскими» методами.
По мнению старенького мистера Маккейна, частью испытания для Трампа стали полёты российских военных самолётов у берегов Аляски. Об этом сенатор поведал в интервью изданию «The Arizona Republic» (Azcentral.com).
Маккейн считает, что военные самолёты вблизи Аляски намеревались «проверить» реакцию Трампа. Полёты российских военных самолётов, совершавшиеся четыре дня подряд около Аляски, являются «частью усилий» Владимира Путина по испытанию президента Дональда Трампа.
«Это старое классическое советское конфронтационное поведение Владимира Путина», — заявил Маккейн.
С другой стороны, Маккейн, председатель сенатского комитета по вооружённым силам, не очень-то беспокоится об инцидентах. Русские старательно избегают «залётов» в воздушное пространство США.
«Это не то чтобы опасно, но провокационно, и является нарушением стандартов международного поведения», — прокомментировал «поведение» лётчиков Маккейн.
Накануне у пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера спрашивали о российских самолётах, курсирующих вблизи Аляски. Он счёл такую ситуацию «не особо необычной».
«Мы проводим военные операции в международном пространстве», — заметил Спайсер, добавив, что США следят за происходящим.
В 2015 году, напоминает издание, Турция сбила российский истребитель, который, по утверждению Анкары, вошёл в турецкое воздушное пространство у границы с Сирией. Этот инцидент охладил турецко-российские отношения. Маккейн напомнил об этом инциденте. И отметил, что после этого русские «там летать перестали».
Мистер Маккейн, указывает далее издание, сосредоточился на вопросе национальной безопасности, участвуя в Sedona Forum 2017 — мероприятии, доступном только по приглашениям. Форум проводится один раз в году. Специальным гостем Маккейна в этом году был мистер Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности. В прошлом Маккейн принимал на своей закрытой конференции вице-президента Джо Байдена, госсекретаря Хиллари Клинтон и премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
Ранее Маккейн совершил большую заграничную поездку, в ходе которой встречался с лидерами Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово и Албании. По его мнению, русские сегодня «пытаются влиять на события» в Черногории.
В чём заключается это «влияние», заметим, мистер Маккейн не уточнил. Вероятно, коммунистическая Москва пытается превратить беззащитную Черногорию в советскую республику и присоединить её к РСФСР.
По мнению старенького мистера Маккейна, частью испытания для Трампа стали полёты российских военных самолётов у берегов Аляски. Об этом сенатор поведал в интервью изданию «The Arizona Republic» (Azcentral.com).
Маккейн считает, что военные самолёты вблизи Аляски намеревались «проверить» реакцию Трампа. Полёты российских военных самолётов, совершавшиеся четыре дня подряд около Аляски, являются «частью усилий» Владимира Путина по испытанию президента Дональда Трампа.
«Это старое классическое советское конфронтационное поведение Владимира Путина», — заявил Маккейн.
С другой стороны, Маккейн, председатель сенатского комитета по вооружённым силам, не очень-то беспокоится об инцидентах. Русские старательно избегают «залётов» в воздушное пространство США.
«Это не то чтобы опасно, но провокационно, и является нарушением стандартов международного поведения», — прокомментировал «поведение» лётчиков Маккейн.
Накануне у пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера спрашивали о российских самолётах, курсирующих вблизи Аляски. Он счёл такую ситуацию «не особо необычной».
«Мы проводим военные операции в международном пространстве», — заметил Спайсер, добавив, что США следят за происходящим.
В 2015 году, напоминает издание, Турция сбила российский истребитель, который, по утверждению Анкары, вошёл в турецкое воздушное пространство у границы с Сирией. Этот инцидент охладил турецко-российские отношения. Маккейн напомнил об этом инциденте. И отметил, что после этого русские «там летать перестали».
Мистер Маккейн, указывает далее издание, сосредоточился на вопросе национальной безопасности, участвуя в Sedona Forum 2017 — мероприятии, доступном только по приглашениям. Форум проводится один раз в году. Специальным гостем Маккейна в этом году был мистер Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности. В прошлом Маккейн принимал на своей закрытой конференции вице-президента Джо Байдена, госсекретаря Хиллари Клинтон и премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
Ранее Маккейн совершил большую заграничную поездку, в ходе которой встречался с лидерами Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово и Албании. По его мнению, русские сегодня «пытаются влиять на события» в Черногории.
В чём заключается это «влияние», заметим, мистер Маккейн не уточнил. Вероятно, коммунистическая Москва пытается превратить беззащитную Черногорию в советскую республику и присоединить её к РСФСР.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: J. Scott Applewhite / AP
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