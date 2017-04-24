11:07 24 апреля

Воздушное испытание для Трампа: самолёты Путина «вроде как» опасны

Об «испытании», придуманном Путиным для Трампа, сообщил прессе Джон Маккейн. Сенатор полагает, что товарищ Путин решил «испытать» мистера Трампа на прочность «старыми советскими» методами.

Воздушное испытание для Трампа: самолёты Путина «вроде как» опасны


По мнению старенького мистера Маккейна, частью испытания для Трампа стали полёты российских военных самолётов у берегов Аляски. Об этом сенатор поведал в интервью изданию «The Arizona Republic» (Azcentral.com).


Маккейн считает, что военные самолёты вблизи Аляски намеревались «проверить» реакцию Трампа. Полёты российских военных самолётов, совершавшиеся четыре дня подряд около Аляски, являются «частью усилий» Владимира Путина по испытанию президента Дональда Трампа.

«Это старое классическое советское конфронтационное поведение Владимира Путина», — заявил Маккейн.

С другой стороны, Маккейн, председатель сенатского комитета по вооружённым силам, не очень-то беспокоится об инцидентах. Русские старательно избегают «залётов» в воздушное пространство США.

«Это не то чтобы опасно, но провокационно, и является нарушением стандартов международного поведения», — прокомментировал «поведение» лётчиков Маккейн.

Накануне у пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера спрашивали о российских самолётах, курсирующих вблизи Аляски. Он счёл такую ситуацию «не особо необычной».

«Мы проводим военные операции в международном пространстве», — заметил Спайсер, добавив, что США следят за происходящим.

В 2015 году, напоминает издание, Турция сбила российский истребитель, который, по утверждению Анкары, вошёл в турецкое воздушное пространство у границы с Сирией. Этот инцидент охладил турецко-российские отношения. Маккейн напомнил об этом инциденте. И отметил, что после этого русские «там летать перестали».

Мистер Маккейн, указывает далее издание, сосредоточился на вопросе национальной безопасности, участвуя в Sedona Forum 2017 — мероприятии, доступном только по приглашениям. Форум проводится один раз в году. Специальным гостем Маккейна в этом году был мистер Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности. В прошлом Маккейн принимал на своей закрытой конференции вице-президента Джо Байдена, госсекретаря Хиллари Клинтон и премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Ранее Маккейн совершил большую заграничную поездку, в ходе которой встречался с лидерами Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово и Албании. По его мнению, русские сегодня «пытаются влиять на события» в Черногории.

В чём заключается это «влияние», заметим, мистер Маккейн не уточнил. Вероятно, коммунистическая Москва пытается превратить беззащитную Черногорию в советскую республику и присоединить её к РСФСР.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: J. Scott Applewhite / AP
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. cniza Сегодня, 08:20
    «Это старое классическое советское конфронтационное поведение Владимира Путина», — заявил Маккейн.


    Это ты Макеюшка по другому мыслить не можешь , ты все ещё живешь во временах СССР.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
      Цитата: cniza
      Это ты Макеюшка по другому мыслить не можешь , ты все ещё живешь во временах СССР.

      Эта птица Говорун явно не отличается ни умом , ни сообразительностью . fool
      bouncyhunter
    2. vovanpain Сегодня, 08:45
      Полёты российских военных самолётов, совершавшиеся четыре дня подряд около Аляски, являются «частью усилий» Владимира Путина по испытанию президента Дональда Трампа.

      Вообще то американцы и не заморачивались особо,это РУТИНА.Летаем мы,летают они.А Маккейн просто:
      vovanpain
    3. Zoldat_A Сегодня, 08:46
      Цитата: cniza
      Это ты Макеюшка по другому мыслить не можешь , ты все ещё живешь во временах СССР.

      Дык по себе знаю - молодость отпечаток на всю жизнь накладывает.... Половину сознательной жизни служил там, куда собака ничего не сунет, так до сих пор не люблю горы, песок и густые леса. Устал я от них в своё время сильно...
      А уж дважды Герою Советского Союза (учитывая нанесённый им ущерб армии США) Маккейну тем более есть за что коммунистов ненавидеть... Вот и живёт до сих пор в отеле "Ханой-Хилтон"....
      Zoldat_A
    4. vkl.47 Сегодня, 08:52
      Как же меня бесит этот ок маккей н
      vkl.47
      1. рич Сегодня, 09:09
        А мне одному кажется, что его шиза имеет воздушно-капельный путь распространения? Больше половины конгресса и все СМИ уже заразил. winked
        Рожденный ползать - летать не может. Вот он и злится stop
        рич
        1. DMB_95 Сегодня, 10:07
          Цитата: рич

          Рожденный ползать - летать не может. Вот он и злится

          А он так хотел именно летать .. Но получалось совсем хреново , особенно во Вьетнаме . С тех пор он и пребывает в своём бреду , что , однако , не мешает ему занимать высокие должности . Видимо , в Штатах таких - большинство wassat
          DMB_95
    5. Scoun Сегодня, 09:11
      Цитата: cniza
      Это ты Макеюшка по другому мыслить не можешь

      Цитата: bouncyhunter
      Эта птица Говорун явно не отличается ни умом , ни сообразительностью .

      Камрады, просто почитайте про него )) читается легко и достаточно познавательно, в целом раскрывает его суть.

      Разгильдяй из хорошей семьи

      Стартовая площадка в жизни у Джона Сидни Маккейна III была просто идеальной. Он родился 29 августа 1936 года на авиабазе ВВС США в Панаме. Его отец и дед дослужили в Военно-Морских силах США до звания адмиралов, и потому неудивительно, что и Джон после школы отправился по военной стезе.
      в академию США, осваивая профессию лётчика палубной авиации.

      Учиться Джон не хотел, выказывая все повадки, присущие «золотой молодёжи». Впрочем, была тут и родительская вина — пока папа пробивался к адмиральскому чину, семья постоянно меняла место жительства, так что юный Джонни сменил аж 20 школ.

      В академии курсант Маккейн зарекомендовал себя самым отвратительным образом — за время учёбы он имел более ста официальных взысканий за нарушение Устава, нарушение формы одежды, несоблюдение воинской дисциплины, а также хамство в адрес командования.

      Любой другой курсант после этого вылетел бы вон из стен учебного заведения, но авторитет отца и деда прикрывали грехи разгильдяя.

      Впрочем, совсем уж безнадежным Маккейн не был: неплохо зарекомендовал себя как боксёр-легковес, хорошо знал английскую литературу и историю.

      В итоге из 899 выпускников академии 1958 года Маккейн имел 894-й результат.

      Там и про его задвиги и вьетнамский плен. )) он везунчик однако ))
      Пилот, приносящий несчастье

      Когда международная напряженность немного ослабла, Маккейна отправили служить туда, где потише — в Испанию. Но командование не учло, что с этого лётчика спускать глаз нельзя, иначе он найдёт напряжённость даже там, где спокойно. Маккейн и правда её нашёл, снеся в полёте линию электропередачи. Каким-то чудом самолёт не разбился, а что подумали о Маккейне испанцы, оставшиеся без света, никто так и не узнал, потому что это были очень вежливые испанцы.

      Расследование авиапроисшествия показало, что виновником инцидента стал пилот. Маккейна спешно отправили в США, где он был назначен инструктором на базе ВМС Меридиан в Миссисипи.

      В американской тиши Маккейн обзавелся семьей, женившись на разведенной топ-модели с двумя детьми. Вскоре у пары родилась дочь.


      Жить бы Джону в тиши, да ждать повышения по службе, но он отчего-то продолжал думать, что его ждут великие военные подвиги. На деле же от «подвигов» Маккейна командование просто трясло: спустя полгода после свадьбы он умудрился разбить очередной самолёт. Как и раньше, дорогостоящая техника была превращена в кучу хлама, но пилот остался в живых.

      Поэтому когда Маккейн запросился на боевую службу, его отпустили с радостью. В 1966 году Маккейн стал пилотом штурмовика на авианосце «Форрестол». Здесь с летчика буквально сдували пылинки, ведь отец его к тому времени командовал Военно-морскими силами США в Европе.



      http://www.aif.ru/society/people/vechnyy_neudachn
      ik_zhizn_i_udivitelnye_pohozhdeniya_dzhona_makkey
      na
      Scoun
  2. svp67 Сегодня, 08:20
    «Это не то чтобы опасно, но провокационно, и является нарушением стандартов международного поведения», — прокомментировал «поведение» лётчиков Маккейн.
    А самолеты США около Крыма, Калининграда и на Дальнем Востоке "белые и пушистые"?
    Маккейн напомнил об этом инциденте. И отметил, что после этого русские «там летать перестали».
    он бы лучше вспомнил, как его заставили "прекратить летать во Вьетнаме"
    svp67
    1. Uryukc Сегодня, 08:28
      Цитата: svp67
      он бы лучше вспомнил, как его заставили "прекратить летать во Вьетнаме"

      Видимо все никак унижения забыть не может...
      Uryukc
    2. Лександрыч Сегодня, 08:49
      Американские танки в 700 километрах от Москвы это не провокация?
      Если бы российские танки стояли на таком расстоянии от Вашингтона? Какой бы вой стоял?
      Лександрыч
  3. silberwolf88 Сегодня, 08:22
    Кто ищет подвох со стороны России ... тот конечно же его найдёт ... есть полёты - это нас испытывают ... а если бы их небыло ... ага, затаились и готовятся нанести удар/провокацию и т.п. ... больная фантазия непредсказуема в своём полёте))
    silberwolf88
  4. pafegosoff Сегодня, 08:24
    Когда этого идиота инсульт накроет?
    Похоже - никогда. Он с детства имеет только спинной мозг. Иначе не угробил бы безболезненно столько аэропланов.
    Другого бы из авиации - поганой метлой, а тут - дедушка и папа - адмиралы...
    pafegosoff
    1. cniza Сегодня, 08:31
      Их там таких достаточно и молодая поросль не уступит Макейну.
      cniza
  5. AlexeyAlexey Сегодня, 08:24
    Джонни,Ты Все Уже Достал.
    AlexeyAlexey
  6. Olegater Сегодня, 08:25
    Шизоида макакейна можно просто для ржачки послушать не более того. Пора перестать его выкладывать в серьезных новостях и ввести рубрику "смехопанорама"
    Olegater
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 08:26
    Старая псина подвывает, чтобы не забывали её кормить bully
    a.s.zzz888
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:28
    Летайте, "Медведики". Пусть супостат нервничает. Больше будет нервничать, хуже будет спать. Истребители ресурс будут "жечь" и керосин, просто облетая наших гигантов попусту. Реально помешать удару с "Медведей" в случае чего - не выйдет. Не полетят "Медведи" к Аляске, саданут из глубин Тихого океана, благо дальность крылатых ракет позволяет.
    Горный стрелок
  9. mag nit Сегодня, 08:29
    Вспомнилось Маккейну, как он перестал летать.
    mag nit
  10. Ferdinant Сегодня, 08:35
    Ему симулятор истребителя купить нужно,желательно межгалактического,пусть с темными силами сражаеться,спокойней будет.
    Ferdinant
  11. вован 80 Сегодня, 08:41
    а говорят , что у них медицина хорошая , чувака уже 50 лет откачать не могут.
    вован 80
  12. слепой67 Сегодня, 08:47
    Можно было бы относится к Маккейну как к "Неуловимому Джо", не будь у него политического веса. К сожалению...
    слепой67
  13. Vitalson Сегодня, 08:57
    ветошь говорящая.
    Vitalson
  14. KIBL Сегодня, 09:52
    Это старый пень трухлявый ещё что то вякает.Пора в утиль в богадельню в домино рубиться с такими же маразматиками!
    KIBL
  15. rotmistr60 Сегодня, 10:12
    Sedona Forum 2017 — мероприятии, доступном только по приглашениям

    Понятно кого Маккейн приглашает. Собираются старые, а некоторые из них маразматики, русофобы в узком кругу и обсуждают как и главное когда победят Россию. Этакий клуб по интересам "кому за 70". Но лучше бы собирались в своем узком кругу и не лезли в политику.
    rotmistr60
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