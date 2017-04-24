Вашингтон призвал Москву повлиять на «сепаратистов» для достижения мира в Донбассе

Соединенные Штаты вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на Восточной Украине и обеспечить видимое, верифицируемое и необратимое улучшение ситуации с безопасностью,

Данный инцидент показывает необходимость того, чтобы все стороны, в особенности руководимые Россией сепаратистские силы, немедленно реализовали свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями. Это включает действительное, прочное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и отход от линии соприкосновения. Смелые работники мониторинговой миссии СММ пользуются полной поддержкой Соединенных Штатов, и мы категорически осуждаем все акты враждебности и угроз в отношении мониторинга СММ. Им также должен быть обеспечен безопасный, полный и беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта,