Вашингтон призвал Москву повлиять на «сепаратистов» для достижения мира в Донбассе
Госдеп США призвал российские власти оказать помощь в расследовании инцидента с подрывом машины ОБСЕ и использовать свое влияние для улучшения ситуации в Донбассе, передает РИА Новости .
Он также выразил надежду на то, что Москва использует свое влияние для проведения расследования инцидента с автомобилем ОБСЕ.
Напомним, автомобиль миссии ОБСЕ на Украине подорвался в воскресенье на территории ЛНР неподалеку от линии соприкосновения. Один наблюдатель – гражданин США – погиб.
В свою очередь генсек ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что организация приступила к расследованию инцидента с подрывом патрульного автомобиля миссии в Донбассе.
Соединенные Штаты вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на Восточной Украине и обеспечить видимое, верифицируемое и необратимое улучшение ситуации с безопасностью,сказал представитель Госдепа Марк Тонер.
Он также выразил надежду на то, что Москва использует свое влияние для проведения расследования инцидента с автомобилем ОБСЕ.
Напомним, автомобиль миссии ОБСЕ на Украине подорвался в воскресенье на территории ЛНР неподалеку от линии соприкосновения. Один наблюдатель – гражданин США – погиб.
Данный инцидент показывает необходимость того, чтобы все стороны, в особенности руководимые Россией сепаратистские силы, немедленно реализовали свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями. Это включает действительное, прочное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и отход от линии соприкосновения. Смелые работники мониторинговой миссии СММ пользуются полной поддержкой Соединенных Штатов, и мы категорически осуждаем все акты враждебности и угроз в отношении мониторинга СММ. Им также должен быть обеспечен безопасный, полный и беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта,заявил представитель Госдепа.
В свою очередь генсек ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что организация приступила к расследованию инцидента с подрывом патрульного автомобиля миссии в Донбассе.
Использованы фотографии: Народная милиция ЛНР
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