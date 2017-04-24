11:07 24 апреля

Вашингтон призвал Москву повлиять на «сепаратистов» для достижения мира в Донбассе

Госдеп США призвал российские власти оказать помощь в расследовании инцидента с подрывом машины ОБСЕ и использовать свое влияние для улучшения ситуации в Донбассе, передает РИА Новости .



Соединенные Штаты вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на Восточной Украине и обеспечить видимое, верифицируемое и необратимое улучшение ситуации с безопасностью,
сказал представитель Госдепа Марк Тонер.


Он также выразил надежду на то, что Москва использует свое влияние для проведения расследования инцидента с автомобилем ОБСЕ.

Напомним, автомобиль миссии ОБСЕ на Украине подорвался в воскресенье на территории ЛНР неподалеку от линии соприкосновения. Один наблюдатель – гражданин США – погиб.

Данный инцидент показывает необходимость того, чтобы все стороны, в особенности руководимые Россией сепаратистские силы, немедленно реализовали свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями. Это включает действительное, прочное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и отход от линии соприкосновения. Смелые работники мониторинговой миссии СММ пользуются полной поддержкой Соединенных Штатов, и мы категорически осуждаем все акты враждебности и угроз в отношении мониторинга СММ. Им также должен быть обеспечен безопасный, полный и беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта,
заявил представитель Госдепа.

В свою очередь генсек ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что организация приступила к расследованию инцидента с подрывом патрульного автомобиля миссии в Донбассе.

Использованы фотографии: Народная милиция ЛНР
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 50

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 08:46
    Напомним, автомобиль миссии ОБСЕ на Украине подорвался в воскресенье на территории ЛНР неподалеку от линии соприкосновения. Один наблюдатель – гражданин США – погиб.


    Вот что делал в Европейской миссии гражданин США ?...
    cniza
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:50
      Один наблюдатель – гражданин США – погиб

      Надо же, какая избирательная мина! winked
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:54
        Привет , Саш ! hi drinks
        Цитата: СРЦ П-15
        Надо же, какая избирательная мина!

        Матрасонаводящаяся мина ? good
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:56
          Привет, Паш! drinks hi
          Цитата: bouncyhunter
          Матрасонаводящаяся мина ?

          Матрасоутильная! yes
          СРЦ П-15
      2. Смог Сегодня, 09:02
        Цитата: СРЦ П-15
        Надо же, какая избирательная мина!

        Так это как Суворов говаривал, пуля - дура, а ......мина -нет.
        Смог
      3. Zoldat_A Сегодня, 09:21
        Цитата: СРЦ П-15
        Надо же, какая избирательная мина!

        Умная мина!... fellow
        Zoldat_A
      4. Унтер Сегодня, 09:40
        "Эта мина того,кого надо мина"
        Унтер
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:50
      Цитата: cniza
      Вот что делал в Европейской миссии гражданин США ?...

      Как что ? Высматривал в чём ещё можно обвинить ЛДНР и "кровавого Путина" .
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 08:54
        Вашингтон призвал Москву повлиять на «сепаратистов» для достижения мира в Донбассе

        Это как? Попросить ополченцев ходить только по минным полям? Или устроить массовое самоубийство?
        Дружил бы Госдеп с собственной головой - призывал бы об этом Киев
        рич
        1. cniza Сегодня, 09:08
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: cniza
          Вот что делал в Европейской миссии гражданин США ?...

          Как что ? Высматривал в чём ещё можно обвинить ЛДНР и "кровавого Путина" .


          Эх сколько ещё "чудес" мы не знаем? сколько "тайн" ещё откроется в Донбассе.
          cniza
        2. DMB_95 Сегодня, 09:44
          Цитата: рич
          Вашингтон призвал Москву повлиять на «сепаратистов» для достижения мира в Донбассе

          Дружил бы Госдеп с собственной головой ...

          Следствие по этому подрыву сами ОБСЕшники ещё толком не успели начать , а Госдеп уже "знает" - кто виноват . Уже озаботились , назначили "виновных" и загавкали на Россию . Как собаки доктора Павлова . Рефлекс , однако .. laughing
          DMB_95
        3. Лелёк Сегодня, 10:28
          Цитата: рич
          Это как?


          Привет. Пока-что "полосатые" просят РФ провести расследование. Ясен пень, самим слабо появиться на территории ЛДНР.
          Лелёк
        4. Ныробский Сегодня, 11:00
          Цитата: рич
          Дружил бы Госдеп с собственной головой - призывал бы об этом Киев

          Ещё бы этот Марк Тонер озаботился вопросом, почему ВСУ обстреливали местность прилегающую к месту подрыва машины ОБСЕ и препятствовали проведению оперативно-следственных мероприятий? Наверное ВСУ таким образом, по версии США, обеспечивали безопасность? Они в США, реально тупые(по М.Задорнову)
          Ныробский
      2. sgazeev Сегодня, 09:03
        Если бы сотрудники СММ ОБСЕ согласовывали свои маршруты с силовыми структурами ЛНР, трагедии удалось бы избежать, посетовал глава республики Игорь Плотницкий. Это значит,что цэрэушный фершал не подчиняется Хугу. Вот результат его смотрения в замочную скважину. good
        sgazeev
        1. cniza Сегодня, 09:16
          Цитата: sgazeev
          Если бы сотрудники СММ ОБСЕ согласовывали свои маршруты с силовыми структурами ЛНР, трагедии удалось бы избежать, посетовал глава республики Игорь Плотницкий. Это значит,что цэрэушный фершал не подчиняется Хугу. Вот результат его смотрения в замочную скважину. good


          Прокол однако , как в прямом так и в переносном смысле.
          cniza
        2. Лелёк Сегодня, 10:44
          Цитата: sgazeev
          Если бы сотрудники СММ ОБСЕ согласовывали свои маршруты с силовыми структурами ЛНР


          Привет. Маршруты наблюдателей ОБСЕ согласованы, но машина отклонилась от маршрута следования и "БУМ!". Примечательны две вещи: первая - почему американец находился на переднем сидении машины?, вторая - каким образом в зоне подрыва оказались одномоментно несколько снайперов и бойцов с РПГ ВСУ, которые через несколько секунд после подрыва начали стрельбу по машине ОБСЕ?. Похоже на согласованную операцию, которая позволила Вальцману тут же обратиться к Тиллерсону с просьбой разместить военных в зоне соприкосновения и на границе.
          Лелёк
      3. Pete Mitchell Сегодня, 09:11
        Утро доброе, только сдается мне что именно этим матрасник и занимался, не удивлюсь если и визитку ВВП найдут. Вообще уровень лицемерия зашкаливает: сначала выпестовали, потом закрывали глаза на все безобразия, теперь "Россия разруливай", все очень по "партнерски"
        Pete Mitchell
    3. hirurg Сегодня, 08:52
      ОБСЕ шникам стоит задуматься, что и их жизни могут поставить на карту ради провокации.
      Или как баранам идти на убой ради чьей то выгоды.
      hirurg
      1. samoletil18 Сегодня, 09:20
        Шпионов бывших не бывает. Приказали самодрыв организовать... Короче, приказ выполнен. Повезло усопшему feel , орден дадут, посмертно.
        samoletil18
    4. Чёрный Сегодня, 08:59
      Цитата: cniza
      Вот что делал в Европейской миссии гражданин США ?...

      Осуществлял контроль... smile
      Чёрный
      1. Смог Сегодня, 09:04
        Цитата: Чёрный
        Осуществлял контроль...

        За эувропейцами recourse ??????
        Смог
    5. vovanpain Сегодня, 09:01
      Данный инцидент показывает необходимость того, чтобы все стороны, в особенности руководимые Россией сепаратистские силы, немедленно реализовали свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями

      Какие у России обязательства,напомни ка матрасное чучело.
      Это включает действительное, прочное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и отход от линии соприкосновения.

      belay Чего.Это говори Киеву fool
      vovanpain
    6. vkl.47 Сегодня, 09:17
      А причёт тут Москва?Все вопросы к педрито
      vkl.47
  2. Uryukc Сегодня, 08:46
    гражданин США – погиб.

    Я так опечален, что прям рад... )) Извините за "людоедство".
    Uryukc
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
      Цитата: Uryukc
      Извините за "людоедство".

      Не извиняйтесь - Вы не одиноки . hi
      bouncyhunter
  3. volot-voin Сегодня, 08:48
    енсек ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что организация приступила к расследованию инцидента с подрывом патрульного автомобиля
    Чую в каком направлении будут вести это расследование.
    volot-voin
    1. svp67 Сегодня, 08:51
      Цитата: volot-voin
      Чую в каком направлении будут вести это расследование.

      Да уж, направление уже явно видно... Печалька.
      svp67
  4. keeper03 Сегодня, 08:49
    Фашингтон опять дурочку включил!
    keeper03
  5. Баракуда Сегодня, 08:50
    А что там расследовать ? Заложить мину-фугас мог любой - белый,серый,красный..Установить будет невозможно.
    Но запад как всегда виновного "назначили" уже.
    Баракуда
    1. Uryukc Сегодня, 08:54
      Цитата: Баракуда
      Заложить мину-фугас мог любой - белый,серый,красный..Установить будет невозможно.

      Как невозможно, мина наверняка Советская а значит.... "виновата" Россия.
      Uryukc
      1. Баракуда Сегодня, 08:57
        Главное, что б не Израильская wink
        Баракуда
        1. samoletil18 Сегодня, 09:24
          Если израильская, то значит, что они официальные пооставщики мин в ЛДНР. А Израилю всё можно. bully
          samoletil18
  6. volodya Сегодня, 08:50
    Опять-таки Россию призывают, хоть бы чо новое сказали !
    volodya
  7. kartalovkolya Сегодня, 08:51
    Во дают американцы , сами "замутили" бардак на Украине (а не с их ли благословления Петька Вальцман взорвал машину ОБСЕ)и теперь набрались наглости требовать чтобы Россия оказала давление на пострадавшую от Киевской агрессии сторону! Ну прямо выборы главврача в сумасшедшем доме,это всё равно как просить в суде наказать потерпевшего...
    kartalovkolya
  8. Туркестанец Сегодня, 08:53
    Ну какая муха укусила миссии ОБСЕ изменить маршрут запланированного движения в нарушении всех норм безопасности. Сейчас крайних будут искать. Это какой то МАЗОХИЗМ да и только
    Туркестанец
    1. VadimSt Сегодня, 09:12
      Верно и ....поучительно, для этой официальной "международной шоблы", которая по большей части работает на ВСУ!
      Да и вообще, до р.Северский Донец, разграничивающего ВСУ и ЛНР, на этом отрезке, от 100 до 300 метров, а все село Пришиб состоит из десятка домиков, вдоль одной стороны дороги. За каким хером их понесло вне шоссе, не скажут - кто признается в шпионаже.
      VadimSt
      1. Лелёк Сегодня, 10:58
        Цитата: VadimSt
        За каким хером их понесло вне шоссе, не скажут - кто признается в шпионаже.


        Привет, Вадим.
        Это вопрос. Но ещё бОльший вопрос - зачем военным ЛНР ставить мины в зоне нахождения гражданского населения, на дорожке, которой пользуется население этого села? Это выглядит, как наступить на свои "помидоры" и пытаться подпрыгнуть. Ясно, что минировали ДРГ ВСУ и ЧЁТКО ЗНАЛИ, ЧТО МАШИНА ОБСЕ ТУДА СВЕРНЁТ.
        Лелёк
  9. mihey Сегодня, 09:01
    Для этого матрасникам вначале надо отдать приказ о прекращении обстрелов территории, где произошел подрыв. Вот лишь бы ляпнуть им чего.
    mihey
  10. ИванИванов Сегодня, 09:01
    Чем не повод ударить томогавками.
    ИванИванов
  11. Zaurbek Сегодня, 09:07
    это, что бы еще патронов подкинули?
    Zaurbek
  12. dauria Сегодня, 09:10
    в особенности руководимые Россией сепаратистские силы


    "В особенности руководимому США" Порошенко спросите, зачем луганским бойцам ставить мины на своей территории, да ещё на дороге, которой сами пользуются, если фугас не радиоуправляемый. А если управляемый- на кой чёрт им взрывать эту ОБСЕ у себя дома. А наши тоже хороши - тыкать мордой надо на весь мир, что предупреждали о диверсиях..
    dauria
  13. Vita VKO Сегодня, 09:13
    Да что там расследовать. ЛНР свои дороги минировать точно не будут, самоубийц там нет. А вот на счет обеспечения безопасности. так это запросто, достаточно выгнать от туда бандеровцев и укро-карателей.
    Vita VKO
    1. cniza Сегодня, 09:21
      Цитата: Vita VKO
      Да что там расследовать. ЛНР свои дороги минировать точно не будут, самоубийц там нет. А вот на счет обеспечения безопасности. так это запросто, достаточно выгнать от туда бандеровцев и укро-карателей.


      Эх , но логика у них другая , скоро услышим про руку Кремля.
      cniza
  14. Горный стрелок Сегодня, 09:28
    А чего там, на проселке вблизи линии соприкосновения (читай - фронта) этот сундук делал?
    Там и ВСУ давно забыло, что и где они минировали. ДРГ бродят, как на пикнике. wassat
    Или они думают, что если у него американский паспорт, то фугас его пропустит?
    Горный стрелок
  15. Слон Сегодня, 09:33
    Москве надо обратиться к США - пусть украинских фашистов приструнят.
    Слон
  16. megadeth Сегодня, 09:46
    Не что так не радует как не удача "партнёра"...
    megadeth
  17. Тень тьмы Сегодня, 09:50
    Россия не является стороной конфликта, и если решили доверить расследование диверсии с обсе, то тогда за одно может разобраться и с другими террактами на территории лднр?! А вообще это кондиционер в машине взорвался или разборки внутри наблюдателей обсе. Бизнес делят.
    Тень тьмы
  18. Унтер Сегодня, 09:51
    А почему Трамп не пульнет ракетками? Мелания по любому плачет...
    Унтер
  19. Толстоевский Сегодня, 10:34
    госдеп, как всегда, порадовал свеженькой хуцпой
    Толстоевский
  20. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    Цитата: cniza
    Вот что делал в Европейской миссии гражданин США ?...

    Консультировал, как "правильно" мониторить и что писать в отчетах. А по моему очередная провокация Украины при поддержке Сша (не рассчитали, что погибнет их гражданин) для создания ситуации для введения полицейских сил на Донбасс. Порошенко давно мечтает об этом.
    rotmistr60
Картина дня