11:03 24 апреля

Первый тур — последний тур: почему Марин Ле Пен не победит

Дальше первого тура президентских выборов во Франции кандидатку Марин Ле Пен не пустят. Против неё объединились силы из разных политических лагерей, и шансов победить во втором туре у неё довольно мало.

Первый тур — последний тур: почему Марин Ле Пен не победит

Эммануэль Макрон (Wikimedia)


В первом туре президентских выборов во Франции по итогам подсчёта 100% бюллетеней Эмманюэль Макрон набрал 23,75%, а Марин Ле Пен — 21,53% голосов. Франсуа Фийон набрал меньше 20%. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на МВД Франции. Действующий президент Франсуа Олланд поздравил Макрона с победой в первом туре, сообщает «РБК» .


Франсуа Фийон признал своё поражение на выборах и заявил, что во втором туре проголосует за кандидата от движения «Вперёд» («На марше») Эмманюэля Макрона.

«Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона», — цитирует его «Интерфакс» . Правда, говоря о готовности поддержать мсье Макрона, Фийон отметил, что сделает это «без особой радости в сердце».

Кандидат от партии социалистов Бенуа Амон тоже призвал голосовать за Макрона, отмечает «РБК». Он набрал по результатам первого тура всего 6,2% голосов и заявил, что его партия пережила «исторический удар». Это неудивительно, добавим: после бездарного правления Олланда партия социалистов должна была оказаться на дне политики.

С призывом голосовать за Макрона выступил и экс-министр иностранных дел Ален Жюппе.

Итак, все политические силы сплотились против ультраправой кандидатки.

Что думает по этому поводу Марин Ле Пен?

Кандидат от ультраправой партии «Национальный фронт» считает, что свершилось историческое событие — выход её во второй тур голосования. Заявив об этом, она призвала «всех патриотов» Франции проголосовать за неё на следующем этапе выборов.

«Мы прошли первый этап на пути в Елисейский дворец, — цитирует её речь «Интерфакс» . — То, что произошло, — это историческое событие».

Марин Ле Пен сама дала себе характеристику, назвав себя «кандидатом народа». По её мнению, французам-патриотам следует поддержать во втором туре именно её, причём «вне зависимости от того, за кого они голосовали в первом туре». Почему? Потому, что «речь идет о высших интересах страны». «На кон поставлено будущее Франции», — заявила она.

Далее она практически наметила революционный путь для родины: пообещала в случае избрания на президентский пост «освободить французский народ от наглой элиты».

Напомним, Марин Ле Пен уже долгое время возглавляет партию «Национальный фронт», выступающую за традиционные ценности, ограничение миграции и противодействие глобалистам. Для этой партии, набравшей популярность в последние годы, характерен скепсис в отношении будущего Евросоюза. Также считается, что Марин Ле Пен симпатизирует Путину — она не раз делала соответствующие заявления. Верить политикам, однако, следует с большой осторожностью.

Конкурент «ультраправой» дамы — мсье Макрон. Он заигрывает с избирателями, спекулируя социальными темами: обещает снизить в стране безработицу, повысить минимальные пенсии и пособия. Наряду с этой раздачей денег Макрон каким-то образом намеревается нарастить оборонные расходы и даже восстановить призыв в армию. Также он нацелен на борьбу с террористами (проблема терроризма во Франции является злободневной). Наконец, Макрон, в отличие от Ле Пен, готов разговаривать с Путиным на языке «требований». Что он собирается потребовать (не Крым ли вернуть?), пока не уточняется. Олланд, если вспомнить, тоже всю дорогу пытался разговаривать на языке «требований», то есть плясал под дудку Вашингтона, «осуждавшего» Россию и применявшего санкции. Кончилось это историей с «Мистралями» и быстрым падением рейтинга президента. Олланд поставил своеобразный антирекорд: доверие к его политике французов осенью минувшего года падало до 4%!

Эмманюэль Макрон уже видит себя президентом. И тоже взывает к патриотизму граждан.

Если этот кандидат станет президентом, будет вести политику хитрую. Это опытный политик, уже посидевший в высоких креслах (он бывший министр экономики).

Уже после первого тура он проявил себя как расчётливый кандидат: пока другие участники гонки торопились произнести речи, он молчал, ждал, пока все закончат говорить и улыбаться. Послушал других — и лишь после этого, узнав, к чему взывают конкуренты, и поняв, что получит открытую поддержку былых соперников, выступил сам.

Ход очень мудрый; экспрессивная Марин Ле Пен так действовать не умеет.

Был и ещё один ход, не менее хитрый и расчётливый.

Перечислив по именам участников выборов, он специально не упомянул имени Марин Ле Пен. Затем он поблагодарил бывших конкурентов за честную борьбу и даже попросил аудиторию поддержать их аплодисментами. Далее политик сообщил, что намерен объединить большинство французов вокруг своей кандидатуры.

Наконец, в своей речи он использовал «народные» обороты Марин Ле Пен, повернув таким образом её оружие против неё.

«Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французский народ высказался и дал самый красивый ответ, массово придя голосовать. Он (народ) решил поставить меня на первое место в первом туре этого голосования, и я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена», — приводит слова Макрона ТАСС .

«Теперь, друзья, нам предстоит ещё шире объединить Францию, чтобы выиграть через две недели и управлять нашей страной. Франция у нас одна, нам предстоит её основать заново, это огромная по масштабу задача, и я к ней готов вместе с вами, я должен стать президентом всех французов», — отметил он.

Откладывать дело в долгий ящик он не собирается: «С завтрашнего дня я начну кампанию по объединению всех французов». Кандидат подтвердил, что готов создать коалицию «сил прогрессистов» для участия в парламентских выборах, которые пройдут в июне.

Макрон намекнул даже на что-то вроде перестройки — мол, не одна Ле Пен настроена на перемены: «Французы выразили желание увидеть обновление, и отныне мы руководствуемся логикой объединения, что мы будем продолжать делать вплоть до парламентских выборов. Мы считаем, что сейчас самое важное — продолжить работу с целью получения максимально широкого большинства, чтобы добиться объединения всех прогрессистов».

Итог речей Макрона: в поддержку лидера «На марше» открыто выступил премьер-министр страны Бернар Казнёв. «Сегодня вечером присутствие во втором туре президентских выборов кандидата от крайне правых — спустя 15 лет после шока апреля 2002 года (выход во второй тур президентских выборов бывшего лидера «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена) призывает всех республиканцев занять ясную и твёрдую позицию. Именно по этой причине я официально призываю голосовать за Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы победить «Национальный фронт», — сказал он.

Во Франции остался лишь один кандидат, проигравший в первом туре, который не высказал ясно своей позиции в отношении Ле Пен и Макрона. Жан-Люк Меланшон вообще не стал высказываться в поддержку кого-либо из двух победителей выборов. А ведь лидер движения «Непокорившаяся Франция» в первом туре шёл плотненько за Фийоном и набрал 19 с лишним процентов голосов. Его решение могло бы повлиять на исход выборов.

Вместо того, чтобы высказаться определённо в адрес Ле Пен или Макрона, Жан-Люк Меланшон произнёс туманную речь об улыбках и факеле.

«Это ваши прекрасные улыбки, ваши горящие глаза, ваши песни, ваша любовь к завтрашнему дню. И вот, новое утро наступает. Вам, молодые люди, предстоит перенять миссию и перенести светоч в то место, которое я укажу, а также держаться друг за друга. Вперёд, мы — непокорившаяся Франция, сегодня и всегда», — цитирует его РИА «Новости» .

При объединении политических сил Франции, включая и правящих карликов-социалистов, у Марин Ле Пен шансы на победу устремляются к плинтусу. Возможно, ситуация переменилась бы, «сыграй» Жан-Люк Меланшон за неё. Но это невозможно. Во-первых, он не похож на Фийона и прочих, он дорожит своим электоратом и не намерен перебрасывать аудиторию из рук в руки, как мячик. Почти двадцать процентов избирателей проголосовали за него — и это его аудитория, а не вовсе Марин Ле Пен. Во-вторых, он левак и оппонент ультраправых «по умолчанию». Короче говоря, подарка от него Марин Ле Пен не будет.

Остальные же силы Франции, включая правящую партию социалистов, однозначно сплотились с одной целью: не допустить к победе Марин Ле Пен. Аналитики во Франции уже прогнозируют «лёгкую» победу Макрона во втором туре.

Напомним, второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 21

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  1. ИмПерц Сегодня, 09:35
    Дождёмся результатов голосования во втором туре.
    Про Трампа тоже говорили, что он не смогЁт...
    ИмПерц
    1. Венд Сегодня, 09:39
      Цитата: ИмПерц
      Дождёмся результатов голосования во втором туре.
      Про Трампа тоже говорили, что он не смогЁт...

      Да, а сейчас Трамп рвется на Британский флаг. Победить мало, нужно еще проработать стратегию работы после победы.
      Венд
      1. рич Сегодня, 10:31
        До седьмого мая много что может изменится
        рич
    2. maxim947 Сегодня, 10:30
      Вообще очень странно, что такой "лошара" как Макрон столь популярен, и скорее всего выиграет выборы. Это говорит о том, на сколько во Франции далеки от реальности, продолжают верить в смешные обещания и всерьез воспринимают этого клоуна. Всем промыли мозги и потом туда "наклали" под завязку. А Фийон, как многие и ожидали оказался продажной, беспринципной шкурой, как и большинство политиков в целом. Интересно за кого будет голосовать его электорат, если судить по лозунгам - ближе Липен.
      maxim947
      1. lis-ik Сегодня, 10:58
        А мне интересен следующий момент, Макрон своей ориентации в общем не скрывает, скорее всего он станет президентом. И начнутся официальные визиты, на которых по протоколу надо пожимать руку. Не знаю где как, но в России не принято таким с такими "шалунами" обмениваться рукопожатиями, что делать нашей службе протокола?
        lis-ik
    3. To be or not to be Сегодня, 10:39
      А там и Досрочные Парламентские выборы в Великобритании 2017 года пройдут 8 июня.
      Химичит Тереза Мэй ..Чё будет!!!
      18 Апреля — Премьер-министр Тереза Мэй объявила о намерении провести досрочные выборы.
      19 Апреля — Депутаты проголосовали за роспуск парламента.
      27 Апреля — Закрытие сессии парламента.
      2 Мая — Роспуск парламента и официальное начало предвыборной кампании.
      4 Мая — Местные выборы (были запланированы заранее, не являются частью всеобщих выборов).
      11 Мая — Срок подачи документов о выдвижении кандидатов.
      22 Мая — Последний день, чтобы зарегистрироваться для голосования.
      23 Мая — Последний день, чтобы проголосовать по почте.
      31 Мая — Крайний срок подачи заявки на голосование.
      8 Июня — День Голосования.
      Сейчас две основные партии имеют мест:
      Консервативная партия Тереза Мэй 331
      Лейбористская партия Джереми Корбин 232
      Шотландская национальная партия Никола Старджен 56
      Как бы Мэй не пошла по следам Кэмерона-тот согласился на референдум и ..проиграл . 24 июня 2016 г после оглашения результатов референдума, на котором большинство британцев проголосовали за выход из ЕС Дэвид Кэмерон завил о своей отсавке
      To be or not to be
  2. TRex Сегодня, 09:36
    Поживем - увидим... В Америке тоже обещали быструю и легкую победу для ведьмы, но вышло по-другому.
    TRex
  3. НЕКСУС Сегодня, 09:56
    Как я ранее говорил,Мари будет бороться за президенство и логично,что ее соперник Макрон. Очень показательно,что все другие кандидаты,после первого тура,заявили,что отдадут свои голоса Макрону.То есть,Липен остается в гордом одиночестве. Конечно вспоминается аналогия с выборами в США,но боюсь не в этом случае. Французы не способны скажем так на поступок ,а посему ,думаю,президентом,как не печально,станет Макрон. Но ,как говорится-надежда умирает последней.
    НЕКСУС
  4. inkass_98 Сегодня, 09:58
    Шансов у Ле Пен очень мало, ясно и без столь пространного обзора. За Макроном стоит крупный капитал, его лозунги привлекут избирателей, отдавших голоса двум выбывшим кандидатам. Ле Пен предлагает полностью сломать привычную картину бытия французов, а на это готовы немногие. И превратится Франция в какю-нибудь Бельгию или Словакию, послушно следующую в русле Германии и ее политики.
    inkass_98
  5. olf Сегодня, 09:59
    Неужели у французов нет мозгов? Как можно голосовать за извращенца, женатого на бабушке.
    olf
  6. HAM Сегодня, 10:00
    Скоро на экраны выйдет новый фильм о похождениях "Эммануэль".
    HAM
  7. andrew42 Сегодня, 10:08
    Поражает, как значительная часть францев внимает этому мсье Макрону. Даже чисто по поведению видно, что этот фигурант просто раздает лживые обещалки направо и налево, обещалки, которые крутятся на устах правящей верхушки Франции уже лет так 15, и которые эти господа за 15 лет так и не удосужились исполнить хоть в какой-то мере. Каждый сам кузнец своего счастья, и несчастья тоже. Даже не знаю, что Марин Ле Пэн может сделать в такой ситуации. Разве что доспехи Жанны надеть. Ждем чуда и желаем Марин ле Пэн бороться до конца. Вива ля Франс! Долой брюссельский филиал Американского каганата!
    andrew42
  8. SCHWERIN Сегодня, 10:30
    Да не парьтесь камрады. Макрон победит.... Макрон обещает НАТО и ЕВРОСОЮЗ. Franch обыватель ,боится потерять это и боится перемен. Ле Пэн хочет революции.
    Французы прекрасно уживались с немцами (оккупантами). Сказки про маки (партизаны) придумал СССР. Не было этого во Франции, были отряды военнопленных, которые бежали из КЦ, в основном русские.
    Но судя по обещаниями Макрона, французам предстоит скоро горькую чашу разочарований и отсидеться не удастся!
    Ле Пен предлагает раковому больному операцию, Макрон - принимать БАДы. Ну и что будет с Францией по советам доктора Макроном?
    Похоже Штаты хотят люмпенизировать народы Европы, а дальше ВОЙНА
    SCHWERIN
  9. Б.Т.В. Сегодня, 10:36
    Неужели президентом Франции станет человек, суть политики которого, заключена в его " звучном" имени- Эммануэль?!
    Б.Т.В.
  10. VladimS Сегодня, 10:41
    Не надо пыхтеть впереди "паровоза" и изображать из себя Кассандру...
    Трамп, как ныне известно то же не должен был победить.
    VladimS
  11. 933454818 Сегодня, 10:42
    А вы все еще верите в "Западные честные и открытые выборы"? По моему с этой верой уже пора расстаться,особенно после голосования за "Brexit",выборов в США.Тут тоже все решает капитал.Когда во время подсчета последних процентов голосов один из кандидатов вдруг делает мощный рывок вперед,наши либерасты и попозиционеры начинают трубить о подтасовках.А чем это не то же самое?
    933454818
  12. Басарев Сегодня, 10:51
    Как бы не случилось разочарования. Во время выборов в США кое-кто тоже вовсю говорил, что Трамп наш, что он отменит санкции, признает Крым и вообще заживём… Может случиться, что и победившая Маринка не станет закидывать Россию благами.
    Басарев
  13. Борис25 Сегодня, 10:51
    Тв нам говорило: ""Трампнаш" теперь говорят"" Лепеннаша""!!!! НЕ ВЕРЮ!!!!!
    Борис25
  14. Улиточник N9 Сегодня, 10:57
    Макрон (он же "Макарон") очень умный ход со стороны европейского олигархата (во главе с Рокфеллерами)-его достали уже в процессе предвыборной компании как "чертика из табакерки"-то есть "абсолютно чистенький" по отношению к остальным кандидатам которые уже отметились, наследили" и "замарались" за долгие годы нахождения в политике. Этот же чувак ничем не отмечен кроме как своей работой в банках господина Рокфеллера и в министерстве финансов. Речей он не произносил, "политическая платформа" его неизвестна значит можно ее подстраивать в угоду настоящего момента, что сей господин прекрасно и делает-банкирам он обещает деньги, производителям контракты, чиновникам-разрастание евробюрократии, пролетариату и офисному планктону-новые рабочие места, мигрантам-продолжение либеральной мигрантской политики и раздачи социальных ништяков и пр. То есть сей господин на словах всем друг и хочет угодить всем. При этом он не имеет никакого плана действия как он это будет осуществлять на практике-только красивые обещания... На фоне этих обещаний как-то потерялись его предыдущие высказывания о том, что с "коммунизмом" в трудовых отношениях надо заканчивать-и надо менять "устаревшее" социально-направленное законодательство республики в сторону его "интернационализации"-то есть убрать "лишние" ништяки в виде льгот, пособий, оплачиваемых издержек и отпусков и пр. для нанимаемого персонала в угоду "предпринимателям" как локомотиву экономики. Он выступал за постепенную уборку всего "социального" груза с плеч как государства, так и работодателей и всего бизнеса с переходом на "американскую" систему трудовых отношений как наиболее удобную. Не думаю, что он отступил от этих взглядов и потому всю последующую политику этот президент будет проводить в угоду крупного предпринимательства и бизнеса. Пролетарии, "планктон" и люмпены с радостными воплями голосующие за него сейчас, в ближайшее время будут его так же, с воплями и проклинать, но будет уже поздно.
    Улиточник N9
  15. Борис25 Сегодня, 11:01
    Никто из них не наш, максимум- случайный попутчик. Надо нашим правителям к ним также относиться: выгодно НАМ- дружим, не выгодно НАМ- пендаля под зад, и других друзей ищем и НАХОДИМ!!!!
    Борис25
  16. демотиватор Сегодня, 11:01
    Да уж, не победит, можно даже и не сомневаться. До подсчёта 60% бюллетеней выигрывала Ле Пен, но потом "независимое жюри" вдруг осознало, что что-то не так и голоса начали подсчитывать правильно. Так что вот так. Эммануэль Макрон:
    "Беженцы стойкие и передовые люди!"
    Можно уже поздравлять Францию.
    демотиватор
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