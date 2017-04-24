Первый тур — последний тур: почему Марин Ле Пен не победит
Дальше первого тура президентских выборов во Франции кандидатку Марин Ле Пен не пустят. Против неё объединились силы из разных политических лагерей, и шансов победить во втором туре у неё довольно мало.
В первом туре президентских выборов во Франции по итогам подсчёта 100% бюллетеней Эмманюэль Макрон набрал 23,75%, а Марин Ле Пен — 21,53% голосов. Франсуа Фийон набрал меньше 20%. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на МВД Франции. Действующий президент Франсуа Олланд поздравил Макрона с победой в первом туре, сообщает «РБК» .
Франсуа Фийон признал своё поражение на выборах и заявил, что во втором туре проголосует за кандидата от движения «Вперёд» («На марше») Эмманюэля Макрона.
«Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона», — цитирует его «Интерфакс» . Правда, говоря о готовности поддержать мсье Макрона, Фийон отметил, что сделает это «без особой радости в сердце».
Кандидат от партии социалистов Бенуа Амон тоже призвал голосовать за Макрона, отмечает «РБК». Он набрал по результатам первого тура всего 6,2% голосов и заявил, что его партия пережила «исторический удар». Это неудивительно, добавим: после бездарного правления Олланда партия социалистов должна была оказаться на дне политики.
С призывом голосовать за Макрона выступил и экс-министр иностранных дел Ален Жюппе.
Итак, все политические силы сплотились против ультраправой кандидатки.
Что думает по этому поводу Марин Ле Пен?
Кандидат от ультраправой партии «Национальный фронт» считает, что свершилось историческое событие — выход её во второй тур голосования. Заявив об этом, она призвала «всех патриотов» Франции проголосовать за неё на следующем этапе выборов.
«Мы прошли первый этап на пути в Елисейский дворец, — цитирует её речь «Интерфакс» . — То, что произошло, — это историческое событие».
Марин Ле Пен сама дала себе характеристику, назвав себя «кандидатом народа». По её мнению, французам-патриотам следует поддержать во втором туре именно её, причём «вне зависимости от того, за кого они голосовали в первом туре». Почему? Потому, что «речь идет о высших интересах страны». «На кон поставлено будущее Франции», — заявила она.
Далее она практически наметила революционный путь для родины: пообещала в случае избрания на президентский пост «освободить французский народ от наглой элиты».
Напомним, Марин Ле Пен уже долгое время возглавляет партию «Национальный фронт», выступающую за традиционные ценности, ограничение миграции и противодействие глобалистам. Для этой партии, набравшей популярность в последние годы, характерен скепсис в отношении будущего Евросоюза. Также считается, что Марин Ле Пен симпатизирует Путину — она не раз делала соответствующие заявления. Верить политикам, однако, следует с большой осторожностью.
Конкурент «ультраправой» дамы — мсье Макрон. Он заигрывает с избирателями, спекулируя социальными темами: обещает снизить в стране безработицу, повысить минимальные пенсии и пособия. Наряду с этой раздачей денег Макрон каким-то образом намеревается нарастить оборонные расходы и даже восстановить призыв в армию. Также он нацелен на борьбу с террористами (проблема терроризма во Франции является злободневной). Наконец, Макрон, в отличие от Ле Пен, готов разговаривать с Путиным на языке «требований». Что он собирается потребовать (не Крым ли вернуть?), пока не уточняется. Олланд, если вспомнить, тоже всю дорогу пытался разговаривать на языке «требований», то есть плясал под дудку Вашингтона, «осуждавшего» Россию и применявшего санкции. Кончилось это историей с «Мистралями» и быстрым падением рейтинга президента. Олланд поставил своеобразный антирекорд: доверие к его политике французов осенью минувшего года падало до 4%!
Эмманюэль Макрон уже видит себя президентом. И тоже взывает к патриотизму граждан.
Если этот кандидат станет президентом, будет вести политику хитрую. Это опытный политик, уже посидевший в высоких креслах (он бывший министр экономики).
Уже после первого тура он проявил себя как расчётливый кандидат: пока другие участники гонки торопились произнести речи, он молчал, ждал, пока все закончат говорить и улыбаться. Послушал других — и лишь после этого, узнав, к чему взывают конкуренты, и поняв, что получит открытую поддержку былых соперников, выступил сам.
Ход очень мудрый; экспрессивная Марин Ле Пен так действовать не умеет.
Был и ещё один ход, не менее хитрый и расчётливый.
Перечислив по именам участников выборов, он специально не упомянул имени Марин Ле Пен. Затем он поблагодарил бывших конкурентов за честную борьбу и даже попросил аудиторию поддержать их аплодисментами. Далее политик сообщил, что намерен объединить большинство французов вокруг своей кандидатуры.
Наконец, в своей речи он использовал «народные» обороты Марин Ле Пен, повернув таким образом её оружие против неё.
«Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французский народ высказался и дал самый красивый ответ, массово придя голосовать. Он (народ) решил поставить меня на первое место в первом туре этого голосования, и я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена», — приводит слова Макрона ТАСС .
«Теперь, друзья, нам предстоит ещё шире объединить Францию, чтобы выиграть через две недели и управлять нашей страной. Франция у нас одна, нам предстоит её основать заново, это огромная по масштабу задача, и я к ней готов вместе с вами, я должен стать президентом всех французов», — отметил он.
Откладывать дело в долгий ящик он не собирается: «С завтрашнего дня я начну кампанию по объединению всех французов». Кандидат подтвердил, что готов создать коалицию «сил прогрессистов» для участия в парламентских выборах, которые пройдут в июне.
Макрон намекнул даже на что-то вроде перестройки — мол, не одна Ле Пен настроена на перемены: «Французы выразили желание увидеть обновление, и отныне мы руководствуемся логикой объединения, что мы будем продолжать делать вплоть до парламентских выборов. Мы считаем, что сейчас самое важное — продолжить работу с целью получения максимально широкого большинства, чтобы добиться объединения всех прогрессистов».
Итог речей Макрона: в поддержку лидера «На марше» открыто выступил премьер-министр страны Бернар Казнёв. «Сегодня вечером присутствие во втором туре президентских выборов кандидата от крайне правых — спустя 15 лет после шока апреля 2002 года (выход во второй тур президентских выборов бывшего лидера «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена) призывает всех республиканцев занять ясную и твёрдую позицию. Именно по этой причине я официально призываю голосовать за Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы победить «Национальный фронт», — сказал он.
Во Франции остался лишь один кандидат, проигравший в первом туре, который не высказал ясно своей позиции в отношении Ле Пен и Макрона. Жан-Люк Меланшон вообще не стал высказываться в поддержку кого-либо из двух победителей выборов. А ведь лидер движения «Непокорившаяся Франция» в первом туре шёл плотненько за Фийоном и набрал 19 с лишним процентов голосов. Его решение могло бы повлиять на исход выборов.
Вместо того, чтобы высказаться определённо в адрес Ле Пен или Макрона, Жан-Люк Меланшон произнёс туманную речь об улыбках и факеле.
«Это ваши прекрасные улыбки, ваши горящие глаза, ваши песни, ваша любовь к завтрашнему дню. И вот, новое утро наступает. Вам, молодые люди, предстоит перенять миссию и перенести светоч в то место, которое я укажу, а также держаться друг за друга. Вперёд, мы — непокорившаяся Франция, сегодня и всегда», — цитирует его РИА «Новости» .
При объединении политических сил Франции, включая и правящих карликов-социалистов, у Марин Ле Пен шансы на победу устремляются к плинтусу. Возможно, ситуация переменилась бы, «сыграй» Жан-Люк Меланшон за неё. Но это невозможно. Во-первых, он не похож на Фийона и прочих, он дорожит своим электоратом и не намерен перебрасывать аудиторию из рук в руки, как мячик. Почти двадцать процентов избирателей проголосовали за него — и это его аудитория, а не вовсе Марин Ле Пен. Во-вторых, он левак и оппонент ультраправых «по умолчанию». Короче говоря, подарка от него Марин Ле Пен не будет.
Остальные же силы Франции, включая правящую партию социалистов, однозначно сплотились с одной целью: не допустить к победе Марин Ле Пен. Аналитики во Франции уже прогнозируют «лёгкую» победу Макрона во втором туре.
Напомним, второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.
Эммануэль Макрон (Wikimedia)
В первом туре президентских выборов во Франции по итогам подсчёта 100% бюллетеней Эмманюэль Макрон набрал 23,75%, а Марин Ле Пен — 21,53% голосов. Франсуа Фийон набрал меньше 20%. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на МВД Франции. Действующий президент Франсуа Олланд поздравил Макрона с победой в первом туре, сообщает «РБК» .
Франсуа Фийон признал своё поражение на выборах и заявил, что во втором туре проголосует за кандидата от движения «Вперёд» («На марше») Эмманюэля Макрона.
«Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона», — цитирует его «Интерфакс» . Правда, говоря о готовности поддержать мсье Макрона, Фийон отметил, что сделает это «без особой радости в сердце».
Кандидат от партии социалистов Бенуа Амон тоже призвал голосовать за Макрона, отмечает «РБК». Он набрал по результатам первого тура всего 6,2% голосов и заявил, что его партия пережила «исторический удар». Это неудивительно, добавим: после бездарного правления Олланда партия социалистов должна была оказаться на дне политики.
С призывом голосовать за Макрона выступил и экс-министр иностранных дел Ален Жюппе.
Итак, все политические силы сплотились против ультраправой кандидатки.
Что думает по этому поводу Марин Ле Пен?
Кандидат от ультраправой партии «Национальный фронт» считает, что свершилось историческое событие — выход её во второй тур голосования. Заявив об этом, она призвала «всех патриотов» Франции проголосовать за неё на следующем этапе выборов.
«Мы прошли первый этап на пути в Елисейский дворец, — цитирует её речь «Интерфакс» . — То, что произошло, — это историческое событие».
Марин Ле Пен сама дала себе характеристику, назвав себя «кандидатом народа». По её мнению, французам-патриотам следует поддержать во втором туре именно её, причём «вне зависимости от того, за кого они голосовали в первом туре». Почему? Потому, что «речь идет о высших интересах страны». «На кон поставлено будущее Франции», — заявила она.
Далее она практически наметила революционный путь для родины: пообещала в случае избрания на президентский пост «освободить французский народ от наглой элиты».
Напомним, Марин Ле Пен уже долгое время возглавляет партию «Национальный фронт», выступающую за традиционные ценности, ограничение миграции и противодействие глобалистам. Для этой партии, набравшей популярность в последние годы, характерен скепсис в отношении будущего Евросоюза. Также считается, что Марин Ле Пен симпатизирует Путину — она не раз делала соответствующие заявления. Верить политикам, однако, следует с большой осторожностью.
Конкурент «ультраправой» дамы — мсье Макрон. Он заигрывает с избирателями, спекулируя социальными темами: обещает снизить в стране безработицу, повысить минимальные пенсии и пособия. Наряду с этой раздачей денег Макрон каким-то образом намеревается нарастить оборонные расходы и даже восстановить призыв в армию. Также он нацелен на борьбу с террористами (проблема терроризма во Франции является злободневной). Наконец, Макрон, в отличие от Ле Пен, готов разговаривать с Путиным на языке «требований». Что он собирается потребовать (не Крым ли вернуть?), пока не уточняется. Олланд, если вспомнить, тоже всю дорогу пытался разговаривать на языке «требований», то есть плясал под дудку Вашингтона, «осуждавшего» Россию и применявшего санкции. Кончилось это историей с «Мистралями» и быстрым падением рейтинга президента. Олланд поставил своеобразный антирекорд: доверие к его политике французов осенью минувшего года падало до 4%!
Эмманюэль Макрон уже видит себя президентом. И тоже взывает к патриотизму граждан.
Если этот кандидат станет президентом, будет вести политику хитрую. Это опытный политик, уже посидевший в высоких креслах (он бывший министр экономики).
Уже после первого тура он проявил себя как расчётливый кандидат: пока другие участники гонки торопились произнести речи, он молчал, ждал, пока все закончат говорить и улыбаться. Послушал других — и лишь после этого, узнав, к чему взывают конкуренты, и поняв, что получит открытую поддержку былых соперников, выступил сам.
Ход очень мудрый; экспрессивная Марин Ле Пен так действовать не умеет.
Был и ещё один ход, не менее хитрый и расчётливый.
Перечислив по именам участников выборов, он специально не упомянул имени Марин Ле Пен. Затем он поблагодарил бывших конкурентов за честную борьбу и даже попросил аудиторию поддержать их аплодисментами. Далее политик сообщил, что намерен объединить большинство французов вокруг своей кандидатуры.
Наконец, в своей речи он использовал «народные» обороты Марин Ле Пен, повернув таким образом её оружие против неё.
«Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французский народ высказался и дал самый красивый ответ, массово придя голосовать. Он (народ) решил поставить меня на первое место в первом туре этого голосования, и я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена», — приводит слова Макрона ТАСС .
«Теперь, друзья, нам предстоит ещё шире объединить Францию, чтобы выиграть через две недели и управлять нашей страной. Франция у нас одна, нам предстоит её основать заново, это огромная по масштабу задача, и я к ней готов вместе с вами, я должен стать президентом всех французов», — отметил он.
Откладывать дело в долгий ящик он не собирается: «С завтрашнего дня я начну кампанию по объединению всех французов». Кандидат подтвердил, что готов создать коалицию «сил прогрессистов» для участия в парламентских выборах, которые пройдут в июне.
Макрон намекнул даже на что-то вроде перестройки — мол, не одна Ле Пен настроена на перемены: «Французы выразили желание увидеть обновление, и отныне мы руководствуемся логикой объединения, что мы будем продолжать делать вплоть до парламентских выборов. Мы считаем, что сейчас самое важное — продолжить работу с целью получения максимально широкого большинства, чтобы добиться объединения всех прогрессистов».
Итог речей Макрона: в поддержку лидера «На марше» открыто выступил премьер-министр страны Бернар Казнёв. «Сегодня вечером присутствие во втором туре президентских выборов кандидата от крайне правых — спустя 15 лет после шока апреля 2002 года (выход во второй тур президентских выборов бывшего лидера «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена) призывает всех республиканцев занять ясную и твёрдую позицию. Именно по этой причине я официально призываю голосовать за Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы победить «Национальный фронт», — сказал он.
Во Франции остался лишь один кандидат, проигравший в первом туре, который не высказал ясно своей позиции в отношении Ле Пен и Макрона. Жан-Люк Меланшон вообще не стал высказываться в поддержку кого-либо из двух победителей выборов. А ведь лидер движения «Непокорившаяся Франция» в первом туре шёл плотненько за Фийоном и набрал 19 с лишним процентов голосов. Его решение могло бы повлиять на исход выборов.
Вместо того, чтобы высказаться определённо в адрес Ле Пен или Макрона, Жан-Люк Меланшон произнёс туманную речь об улыбках и факеле.
«Это ваши прекрасные улыбки, ваши горящие глаза, ваши песни, ваша любовь к завтрашнему дню. И вот, новое утро наступает. Вам, молодые люди, предстоит перенять миссию и перенести светоч в то место, которое я укажу, а также держаться друг за друга. Вперёд, мы — непокорившаяся Франция, сегодня и всегда», — цитирует его РИА «Новости» .
При объединении политических сил Франции, включая и правящих карликов-социалистов, у Марин Ле Пен шансы на победу устремляются к плинтусу. Возможно, ситуация переменилась бы, «сыграй» Жан-Люк Меланшон за неё. Но это невозможно. Во-первых, он не похож на Фийона и прочих, он дорожит своим электоратом и не намерен перебрасывать аудиторию из рук в руки, как мячик. Почти двадцать процентов избирателей проголосовали за него — и это его аудитория, а не вовсе Марин Ле Пен. Во-вторых, он левак и оппонент ультраправых «по умолчанию». Короче говоря, подарка от него Марин Ле Пен не будет.
Остальные же силы Франции, включая правящую партию социалистов, однозначно сплотились с одной целью: не допустить к победе Марин Ле Пен. Аналитики во Франции уже прогнозируют «лёгкую» победу Макрона во втором туре.
Напомним, второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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