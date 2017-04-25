Пасхальный бой за Ирландию. Часть 2. Бои на улицах Дублина и итоги восстания

Пятидесятилетний бывший дипломат Роджер Кейсмент (1864-1916) был человеком авантюрного склада. Ирландец, сын драгунского капитана, протестанта по вероисповеданию, Кейсмент рано остался без родителей, а в 1882 году, 18 лет от роду, поступил на службу в британское Министерство иностранных дел. За тридцать лет дипломатической карьеры Кейсмент где только ни побывал. Десять лет он провел в Африке, выполняя консульские обязанности в Мозамбике, Анголе и Конго. Именно Кейсмент стал одним из первых международных деятелей, разоблачивших преступления режима т.н. «Свободного государства Конго», совершавшиеся с дозволения бельгийского короля Леопольда. После Конго Кейсмент работал в Бразилии и Перу, причем в Перу опять вступился за индейские племена, притесняемые Перуанской амазонской компанией — настоящими работорговцами.В 1913 году Кейсмент ушел в отставку и практически сразу же присоединился к ирландскому национальному движению. Для ирландских патриотов это было очень большое приобретение. Кейсмент участвовал в создании «Ирландских добровольцев», написал их манифест, а затем занялся привычной ему дипломатической работой — только уже в рамках ирландского национального движения. Он побывал в США, где установил связи с местными ирландскими национальными организациями, а после начала Первой мировой войны встретился с графом фон Бернсторфом — послом Германии в США, которому предложил заманчивый план. Германия должна была предоставить ирландцам оружие и офицеров-инструкторов, а ирландцы — поднять восстание против британских властей и, тем самым, отвлечь внимание Великобритании и ее войск от Германии. Затем Кейсмент приехал в саму Германию, где встретился с рейхсканцлером Теобальдом фон Бетманом-Гольвегом. Кейсмент рассчитывал также на высадке германского экспедиционного корпуса, параллельно с которым должно было начаться ирландское восстание.Однако, германские власти отнеслись к перспективам ирландского восстания с недоверием. Поэтому они предоставили Кейсменту лишь часть требуемого оружия — 20 тысяч винтовок и 10 пулеметов. Офицеров германское командование предоставлять не стало. Оружие повезли на немецком судне «Либау», которое маскировалось под норвежское торговое судно. Немецкий экипаж был переодет в норвежскую форму. Однако, британские власти уже были осведомлены о том, что за судно на самом деле скрывается под норвежским названием «Aud Norge». Британской разведкой были перехвачены сообщения немецких представителей в США. Поэтому судно было перехвачено, а его команда вместе с капитаном Карлом Шпиндлером арестована. Кейсмент, в свою очередь, попытался вернуться в Ирландию на немецкой подводной лодке, но при высадке на берегу залива Трали был захвачен британскими военными.Заместитель министра по Ирландии сэр Мэттью Нэйтан получил информацию о готовящемся восстании 17 апреля 1916 года. После того, как стало известно о захвате немецкого корабля, Нэйтан связался с лордом Уимборном — наместником британской короны в Ирландии. Он предложил провести операцию против Ирландской гражданской армии и складов «Ирландских добровольцев».Тем временем, Патрик Пирс, отвечавший за военное командование ирландских патриотов, отдал распоряжение о проведении трехдневных маневров «Ирландских добровольцев». Однако, его планы столкнулись с противодействием Оуэна Макнейла — умеренного лидера «Ирландских добровольцев» и противника вооруженного восстания. Макнейл, когда ему стало известно о готовящемся транспорте с оружием из Германии, испугался, что британские власти используют это обстоятельство как повод для начала подавления ирландского революционного движения. Поэтому Макнейл выпустил приказ об отмене любых мероприятий «Ирландских добровольцев», с целью помешать назначенным Пирсом маневрам. Но было уже поздно. Значительная часть «Ирландских добровольцев» начала подготовку к восстанию.24 апреля 1916 года, рано утром, около 1200 «Ирландских добровольцев» и бойцов Ирландской гражданской армии выдвинулись в центр Дублина. В офисе Главного почтамта Дублина разместилось командование силами восставших во главе с лидером Ирландской гражданской армии Джеймсом Коннолли и четырьмя членами Военного комитета — Пирсом, Макдермоттом, Планкеттом и Кларком. Над зданием почтамта были подняты два флага ирландского республиканского движения, после чего Патрик Пирс зачитал Прокламацию о создании Ирландской республики. Эту прокламацию подписали все семеро лидеров восстания — Кларк, Пирс, Планкетт, Макдермотт, Коннолли, Кент и Макдона. Так началось знаменитое восстание против британских властей, вошедшее в историю как Пасхальное.Ирландскими повстанцами были захвачены несколько основных объектов в центре столицы, включая четыре суда, мэрию Дублина, госпиталь для бедных, перегонный завод, бисквитную фабрику и мельницу Боланда. Однако, Дублинский замок, где находилась британская администрация, осуществлявшая управление Ирландией, повстанцам захватить не удалось. Примечательно, что неудачей закончилась и попытка налета на форт в Феникс-парке. Там восставшие рассчитывали захватить оружие, после чего устроить взрыв, который должен был послужить сигналом к началу выступления. Но взрыв получился очень слабым, а оружия в форте так и не нашли.Несмотря на то, что британские чиновники получили информацию о том, что готовится выступление, заблаговременно, они не смогли обеспечить должные меры и предотвратить восстание. На улицах Дублина появились два кавалерийских отряда, которые сразу же попали под обстрел. Гибелью четверых юнионистов (сторонников Британии) закончилось столкновение патруля протестантского Добровольческого корпуса с отрядом повстанцев на Маунт-стрит. Возле приюта для бедных подразделение Ирландского полка королевских войск столкнулось с отрядом повстанцев, после чего начался бой. Регулярным войскам удалось заставить оборонявшую часть приюта группу повстанцев сдаться, но большая часть приюта по-прежнему оставалась под контролем ирландцев. Также повстанцами были застрелены на улицах Дублина трое констеблей полиции, не имевших при себе оружия. Для того, чтобы предотвратить подобные инциденты, комиссар полиции Дублина распорядился убрать с улиц города полицейские патрули. Это сразу же привело к росту общеуголовных преступлений, поскольку преступники, воспользовавшись неразберихой и отсутствием полиции на улицах, приступили к грабежам и кражам.На следующий день после восстания, во вторник 25 апреля, лорд Уимборн объявил на территории Ирландии военное положение, передав всю полноту власти и действий бригадному генералу Уильяму Лоу, командовавшему британскими войсками на территории Ирландии. Генерал Лоу уже во вторник утром во главе отряда из 1269 военнослужащих прибыл в Дублин и сразу же занял здание городской ратуши, выбив из него немногочисленных повстанцев. Затем в течение всей недели в Дублин продолжали прибывать военные подкрепления британских войск из Белфаста и Куррага. Сама возможность подтягивания подкреплений была обусловлена тем, что повстанцы не захватили стратегически важные объекты транспортно-логистической инфраструктуры — порты и железнодорожные вокзалы. Это и позволило британскому командованию без особых проблем перебрасывать в Дублин дополнительные войсковые части.Патрульное судно «Хельга» доставило в Дублин артиллерийские орудия, после чего, в среду 26 апреля, британские войска начали артиллерийский обстрел позиций повстанческих отрядов на мельнице и в Либерти-холле, где находилась главная штаб-квартира повстанцев. Избегая жертв среди личного состава, командование британских войск выбрало тактику артиллерийского обстрела позиций повстанцев. Кроме того, в целом ряде домов заняли позиции британские пулеметчики.— бойцы Ирландской гражданской армииТем не менее, в середине недели произошел целый ряд сражений между британскими подкреплениями и повстанцами. При попытке форсировать канал на Маунт-стрит британские войска подверглись обстрелу со стороны ирландцев. Там отряд из 17 ирландских добровольцев смог нанести серьезный урон британскому наступлению. В результате потери британцев в районе канала составили около 240 человек убитыми и ранеными. Лишь к четвергу британским войскам удалось взять позиции на Маунт-стрит, при этом потеряв 2/3 от общего количества всех своих потерь во время восстания. Повстанцев при обороне позиций на Маунт-стрит погибло всего четверо.Очень долгим и тяжелым выдалось и наступление британцев на позиции в приюте для бедных. Там развернулись кровопролитные сражения между правительственными войсками и повстанцами, причем к концу недели британским войскам так и не удалось установить полный контроль над всей территорией городского приюта. В районе Четырех Судов подразделение полковника Тэйлора потеряло 11 человек убитыми и 28 человек ранеными. В ответ британские солдаты начали кровавую расправу над мирными жителями. Они врывались в дома на улице Норт-кинг-стрит, где убили 15 гражданских мирных жителей, посчитав их повстанцами. Еще одной известной расправой над мирными жителями стало преступление офицера британской армии Боуена Колтхёрста, который убил шестерых человек, не принимавших участия в восстании.Несколько дней боев сделали свое дело. Командовавший силами повстанцев Джеймс Коннолли был ранен и передал полномочия Патрику Пирсу. Повстанцы были вынуждены эвакуироваться из здания Главного почтамта. 29 апреля, в субботу, Патрик Пирс издал приказ о прекращении сопротивления и сдаче позиций. Он сделал это, опасаясь жертв среди мирного населения и продолжения расправ британских войск над гражданскими жителями Дублина. Капитуляция Патрика Пирса была принята командующим британскими войсками бригадным генералом Лоу. После выхода приказа Пирса повстанческие отряды, оборонявшие многочисленные объекты в Дублине, начали сдаваться. Однако полностью сопротивление было прекращено лишь в воскресенье, когда известия о капитуляции достигли отдаленных групп повстанцев, продолжавших вести боевые действия. Показательно, что лишь почтамт был взят британцами с боем, оборону остальных объектов повстанцы прекратили уже по приказу своего командования о капитуляции. Что касается остальной Ирландии, то в большинстве частей страны действия повстанцев были весьма слабыми. Единственное крупное сражение произошло в графстве Мит, в местечке Ашборн.В результате Пасхального восстания погибло несколько сотен ирландских повстанцев, британских военнослужащих и мирных жителей Дублина. По официальным подсчетам потери британской королевской армии составили 116 человек убитыми и 368 ранеными, 9 военнослужащих пропали без вести. Также погибли 16 полицейских и были ранены 29 сотрудников полиции. Потери ирландской стороны оцениваются в 318 человек убитыми и 2217 ранеными. При этом лидеры ирландского национального движения впоследствии не разделяли потери среди повстанцев и мирного населения. По их данным, лишь 64 повстанца погибли в боях, тогда как остальные, вместе с мирными жителями, были убиты в результате артиллерийских обстрелов или при расправах над захваченными в плен. Безусловно, больше всего жертв было среди мирных жителей — они гибли в результате артиллерийских обстрелов, по ним открывали огонь на поражение и британские солдаты, и сами повстанцы.Сразу же после подавления восстания бригадный генерал Лоу передал командование генералу Джону Максвеллу, который получил назначение на пост временного военного губернатора Ирландии. Во всей Ирландии начались массовые репрессии не только против участников восстания, но и против всех сторонников национально-освободительного движения. Были арестованы 3430 мужчин и 79 женщин, однако вскоре большая часть задержанных была освобождена — за исключением тех, кто действительно был причастен к национально-революционным организациям. 2 мая 1916 года началось заседание Военного трибунала под руководством Чарльза Блэкайдера, которому предстояло вынести решения о судьбе наиболее активных участников восстания. Согласно вердикту трибунала, к смертной казни были приговорены 90 человек. Генерал Максвелл проявил, если это можно так назвать, определенный гуманизм и сократил список приговоренных к смерти до 15 человек.— памятник Джеймсу Коннолли в ДублинеСреди приговоренных оказались все 7 лидеров восстания, подписавших Прокламацию о провозглашении Республики — Кларк, Пирс, Планкетт, Кент, Макдона, Макдермотт и Коннолли. 3 мая 1916 года были расстреляны Патрик Пирс, Томас Кларк и Томас Макдона. 4 мая 1916 г. расстреляли Джозефа Планкетта, Уильяма Пирса, а также активных повстанцев Эдварда Дэли и Майкла О’Ханрахана. 5 мая 1916 г. был казнен Джон МакБрайд. 8 мая 1916 г. расстреляли Имона Кента, Майкла Маллина, Шона Хьюстона и Конна Колберта. 12 мая 1916 года расстреляли Джеймса Коннолли и Шона Макдермотта. Отдельно судили сэра Роджера Кейсмента — бывшего британского дипломата, по факту совершившего государственную измену, вступив в сговор с властями Германии. 3 августа 1916 года Кейсмент был повешен в Пентонвилльской тюрьме. Все ирландские патриоты встретили последние моменты своей жизни бесстрашно, заявляя о том, что рады гибели за независимость Ирландии.Графиня Констанция Маркевич, в звании лейтенанта «Ирландских добровольцев» руководившая строительством баррикад и лично участвовавшая в сражении, была арестована и приговорена к смертной казни, которую затем заменили пожизненным заключением. Однако, уже в 1917 году, в результате амнистии, она вышла на свободу и прожила еще десять лет, причем с 1919 по 1922 гг. занимала пост министра труда в ирландском правительстве.Пасхальное восстание вошло в историю национально-освободительной борьбы Ирландии как трагическая, но вместе с тем яркая страница, давшая ирландцам надежду на обретение независимости и заставившая британские власти приступить к постепенному изменению своей политики в отношении Ирландии.