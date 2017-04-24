Минобороны представит редкие фотографии о солдатских буднях в 1941-1945 годах
Российское военное ведомство ко Дню Победы запустило на своем сайте мультимедийный проект с редкими фотографиями о Великой Отечественной войне «Наша Победа в объективе», сообщает РИА Новости .
«Цикл состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения "Фотоальбом Победы". Первые три видеоролика цикла – "Конструкторы Победы", "Герои Победы", "Письма и песни Победы" – представляют собой подборку уникальных фронтовых снимков о людях, которые приближали общую победу на фронте и в тылу», – говорится в релизе пресс-службы ведомства.
На фото запечатлены конструкторы, командиры и бойцы Красной Армии в редкие минуты отдыха.
«Интернет-приложение "Фотоальбом Победы" состоит из более 300 уникальных фотографий военных фотокоров, рассказывающих о фронтовых буднях бойцов на всех фронтах Великой Отечественной войны с момента ее начала в июне 1941 года и до штурма Берлина в 1945 году», – отметили в пресс-службе.
В приложении имеются также материалы о работе и быте немецких военнопленных в советском тылу.
«Цикл состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения "Фотоальбом Победы". Первые три видеоролика цикла – "Конструкторы Победы", "Герои Победы", "Письма и песни Победы" – представляют собой подборку уникальных фронтовых снимков о людях, которые приближали общую победу на фронте и в тылу», – говорится в релизе пресс-службы ведомства.
На фото запечатлены конструкторы, командиры и бойцы Красной Армии в редкие минуты отдыха.
«Интернет-приложение "Фотоальбом Победы" состоит из более 300 уникальных фотографий военных фотокоров, рассказывающих о фронтовых буднях бойцов на всех фронтах Великой Отечественной войны с момента ее начала в июне 1941 года и до штурма Берлина в 1945 году», – отметили в пресс-службе.
В приложении имеются также материалы о работе и быте немецких военнопленных в советском тылу.
В ходе подготовки проекта были оцифрованы и восстановлены из уникального архива фото-негативов периода Великой Отечественной войны свыше 20 тысяч снимков, 300 из которых легли в основу цикла "Наша победа в объективе". Среди авторов цикла военные фотокорреспонденты Анатолий Морозов, Аркадий Шайхет, Галина Санько, Марк Редькин, Семен Школьников, Нихемия Аснин, Сергей Шагаль, Николай Писарев,говорится в сообщении.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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