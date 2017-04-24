Минобороны представит редкие фотографии о солдатских буднях в 1941-1945 годах

В ходе подготовки проекта были оцифрованы и восстановлены из уникального архива фото-негативов периода Великой Отечественной войны свыше 20 тысяч снимков, 300 из которых легли в основу цикла "Наша победа в объективе". Среди авторов цикла военные фотокорреспонденты Анатолий Морозов, Аркадий Шайхет, Галина Санько, Марк Редькин, Семен Школьников, Нихемия Аснин, Сергей Шагаль, Николай Писарев,

Российское военное ведомство ко Дню Победы запустило на своем сайте мультимедийный проект с редкими фотографиями о Великой Отечественной войне «Наша Победа в объективе», сообщает РИА Новости «Цикл состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения "Фотоальбом Победы". Первые три видеоролика цикла – "Конструкторы Победы", "Герои Победы", "Письма и песни Победы" – представляют собой подборку уникальных фронтовых снимков о людях, которые приближали общую победу на фронте и в тылу», – говорится в релизе пресс-службы ведомства.На фото запечатлены конструкторы, командиры и бойцы Красной Армии в редкие минуты отдыха.«Интернет-приложение "Фотоальбом Победы" состоит из более 300 уникальных фотографий военных фотокоров, рассказывающих о фронтовых буднях бойцов на всех фронтах Великой Отечественной войны с момента ее начала в июне 1941 года и до штурма Берлина в 1945 году», – отметили в пресс-службе.В приложении имеются также материалы о работе и быте немецких военнопленных в советском тылу.говорится в сообщении.