10:59 24 апреля

Минобороны представит редкие фотографии о солдатских буднях в 1941-1945 годах

Российское военное ведомство ко Дню Победы запустило на своем сайте мультимедийный проект с редкими фотографиями о Великой Отечественной войне «Наша Победа в объективе», сообщает РИА Новости .



«Цикл состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения "Фотоальбом Победы". Первые три видеоролика цикла – "Конструкторы Победы", "Герои Победы", "Письма и песни Победы" – представляют собой подборку уникальных фронтовых снимков о людях, которые приближали общую победу на фронте и в тылу», – говорится в релизе пресс-службы ведомства.


На фото запечатлены конструкторы, командиры и бойцы Красной Армии в редкие минуты отдыха.

«Интернет-приложение "Фотоальбом Победы" состоит из более 300 уникальных фотографий военных фотокоров, рассказывающих о фронтовых буднях бойцов на всех фронтах Великой Отечественной войны с момента ее начала в июне 1941 года и до штурма Берлина в 1945 году», – отметили в пресс-службе.

В приложении имеются также материалы о работе и быте немецких военнопленных в советском тылу.

В ходе подготовки проекта были оцифрованы и восстановлены из уникального архива фото-негативов периода Великой Отечественной войны свыше 20 тысяч снимков, 300 из которых легли в основу цикла "Наша победа в объективе". Среди авторов цикла военные фотокорреспонденты Анатолий Морозов, Аркадий Шайхет, Галина Санько, Марк Редькин, Семен Школьников, Нихемия Аснин, Сергей Шагаль, Николай Писарев,
говорится в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. Ferdinant Сегодня, 09:31
    Бред какой то
    Ferdinant
    1. skylare Сегодня, 09:36
      Судя по всему, это вы о своём комментарии. Самокритика, однозначно, сильная вещь.
      skylare
      1. cniza Сегодня, 09:39
        Цитата: Ferdinant
        Бред какой то


        Это Вы о чем милейший , бред это то что происходит в Вашей стране , это ... не буду стараться объяснять , похоже Вы все равно не поймете.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 09:44
          С огромным удовольствием посмотрю этот фотоальбом. Админы, если это возможно, выложите , пожалуйста, ссылочку на интернет- приложение альбома.
          Чёрный
          1. Никкола Мак Сегодня, 10:43
            Зайдите на официальный сайт МО - mil.ru
            Там сразу видно альбом!!!
            Никкола Мак
      2. рич Сегодня, 09:47
        А я вот Ferdinant поддержу. И вот с какой стороны. Что это за статья такая, посвященная редким военным фотографиям - а в статье всего одно (1) фото и 3 абзаца текста.
        Действительно полный бред и издевательство над читателем
        рич
        1. vovanpain Сегодня, 09:55
          Цитата: рич
          И вот с какой стороны. Что это за статья такая, посвященная редким военным фотографиям - а в статье одно фото и 3 абзаца текста.

          Тогда надо давать более развернутый комментарий коллега,а не действовать по принцыпу-кто первый встал,того и тапки.С вами я согласен,можно бы или ссылку дать на интернет приложение или дать более развернутое описание. hi
          vovanpain
    2. vovanpain Сегодня, 09:38
      Цитата: Ferdinant
      Бред какой то

      Почему бред?История эта разве бред?Переписывание истории это значит геройство?Или бандера наше все?Война с памятниками и вымывание мозгов это да,сила. negative
      vovanpain
    3. Серый брат Сегодня, 09:39
      Цитата: Ferdinant
      Бред какой то

      http://camera.mil.ru/

      Эта фотка не оттуда, если чё)))
      Серый брат
      1. Серый брат Сегодня, 09:43
        [quote=Серый брат][quote=Ferdinant]Бред какой то[/quote]
        http://camera.mil.ru/
        А эта оттуда - но тоже "Фердинанды")))
        Серый брат
    4. Венд Сегодня, 09:43
      Цитата: Ferdinant
      Бред какой то

      Вы любезный сайт попутали.
      Венд
    5. сибирячок Сегодня, 09:45
      Если что то высрали, будьте любезны раскрыть тематику вашего высказывания. Жалко что за такое не минусуют.
      сибирячок
    6. GRF Сегодня, 09:51
      Надеюсь сайт будет переведен на украинский, английский,немецкий, ...
      GRF
  2. Olegater Сегодня, 09:34
    Уважаемые форумчане такие вот события к сожалению происходят только ко дню ПОБЕДЫ. И ветеранов оставшиеся единицы вспоминаем 9 мая, а вот напоминать современной молодежи что такое подвиг постоянно и постоянно вещать на европу, что бы не забывала кто главный победитель и освободитель от зла тут запал кончается.
    Olegater
  3. GRF Сегодня, 09:47
    Мысль мелькнула, что памятники России, должны быть только на российской земле. (Выкупленая земля, посольская земля)

    Город музей организовать в России...
    Из
    Неоднократно оскверняемых памятников за рубежом...
    Потомки должны помнить не только подвиги дедов, но и благодарность спасеных потомков...
    GRF
  4. masiya Сегодня, 09:51
    Вот нынешнее состояние краины и ее создание настоящий БРЕД!!!
    masiya
  5. uporov65 Сегодня, 09:58
    Фото той войны, чем-то вону в САР, ДНР и ЛНР напоминают. Думается, что у войны во все времена одно лицо. К сожалению, мы потомки выводов из той войны не сделали. У меня дед погиб 9 Мая 1945 года, был кочегаром на бронепоезде. Если можете, простите нас…
    uporov65
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