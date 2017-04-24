Сирийский Дейр-эз-Зор под ударом Сегодня, 10:10 После того, как боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) потеряли Пальмиру, практически потеряли Мосул и сирийскую Ракку, где находилась их штаб-квартира, террористы полностью не контролируют ни один город. 1 Удар по Дейр-эз-Зору: Пентагон признал ошибку США голосуют за Ракку: американцы мобилизуют силы у «столицы» ИГ в Сирии Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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