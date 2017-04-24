11:03 24 апреля

Сирийский Дейр-эз-Зор под ударом

После того, как боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) потеряли Пальмиру, практически потеряли Мосул и сирийскую Ракку, где находилась их штаб-квартира, террористы полностью не контролируют ни один город.




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Комментарии 1

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:29
    Не долго осталось упырям Сирию гнобить .
    Spartanez300
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