11:07 24 апреля

Острая неделя по-корейски

Вокруг Северной Кореи прошедшая неделя начиналась жарко. 17 апреля, находясь в Сеуле, вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась.




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Комментарии 2

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  1. Mystery12345 Сегодня, 10:45
    Острая неделя по-корейски
    новость...
    Mystery12345
  2. svp67 Сегодня, 10:46
    Слова Марии Захаровой - ПОДДЕРЖИВАЮ. Правильно говорит
    svp67
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