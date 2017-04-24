Острая неделя по-корейски Сегодня, 10:23 Вокруг Северной Кореи прошедшая неделя начиналась жарко. 17 апреля, находясь в Сеуле, вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. 0 "Забытая" война 1950-1953 годов Битва за Берлин. Неизвестная война Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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