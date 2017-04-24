11:01 24 апреля

В РФ испытываются новые ракеты для комплексов С-500

Испытания ракет для ЗРС нового поколения С-500 проходят на полигонах в России, передает РИА Новости сообщение генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова.



На сегодняшний день основные средства системы проходят достаточно успешные испытания на полигонах, проводятся пуски новых ракет,
сказал Созинов.


Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения. Наша система (С-500) должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться,
добавил он.

По словам конструктора, речь идет о перехвате в «неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в 100 километров от Земли».

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». ЗРС представляет собой «универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны». Отмечается, что система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (вертолеты, самолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

По своим характеристикам она значительно превосходит стоящую на вооружении ЗРС С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.

Справка агентства: «Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет».

Использованы фотографии: РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Комментарии 6

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  1. cniza Сегодня, 10:53
    Справка агентства: «Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет».


    И сто километров потолок , звучит очень солидно , "партнеры" будут подвывать.
    cniza
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:00
      можно устраивать фулстрайк на орбите. выбить 10 из 10 wassat остальные 100 разрушат обломки от предыдущих 10
      с-т Petrov
  2. активатор Сегодня, 10:59
    поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду,
    Это значит 21 мах? а говорят ,что от циркона с его 8 махами нет защиты или тут ошибка?
    активатор
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:00
    Системы самонаведения все совершеннее. Попадать по цели, летящей на гиперзвуке, когда задержка в милисекунду - ошибка не в один десяток метров (счита, промах) - это да! Ракеты мы давно в космос запускаем, а вот система наведение с таким быстродействием и точностью, наверняка с элементами "искусственного интеллекта" - вот где важнейшие достижения.
    Горный стрелок
  4. НЕКСУС Сегодня, 11:00
    На сегодняшний день основные средства системы проходят достаточно успешные испытания на полигонах, проводятся пуски новых ракет,

    Скорей бы уже комплекс получили бы войска. Очень нужный комплекс,который способен сильно изменить ситуацию с ПРО и ПВО. Хорошо бы еще знать ,как дела обстоят с испытаниями Витязя(С-350) и на каком этапе работ находится проект Морфей.
    НЕКСУС
  5. Farid05 Сегодня, 11:01
    приятная новость, нам бы свою ПВО от ЯО разработать внедрить к середине столетия, но ужасно дорого выйдет.
    Farid05
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