В РФ испытываются новые ракеты для комплексов С-500
Испытания ракет для ЗРС нового поколения С-500 проходят на полигонах в России, передает РИА Новости сообщение генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова.
По словам конструктора, речь идет о перехвате в «неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в 100 километров от Земли».
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». ЗРС представляет собой «универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны». Отмечается, что система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (вертолеты, самолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
По своим характеристикам она значительно превосходит стоящую на вооружении ЗРС С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.
Справка агентства: «Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет».
На сегодняшний день основные средства системы проходят достаточно успешные испытания на полигонах, проводятся пуски новых ракет,сказал Созинов.
Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения. Наша система (С-500) должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться,добавил он.
По словам конструктора, речь идет о перехвате в «неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в 100 километров от Земли».
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». ЗРС представляет собой «универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны». Отмечается, что система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (вертолеты, самолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
По своим характеристикам она значительно превосходит стоящую на вооружении ЗРС С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.
Справка агентства: «Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет».
Использованы фотографии: РИА Новости . Кирилл Каллиников
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