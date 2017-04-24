В РФ испытываются новые ракеты для комплексов С-500

На сегодняшний день основные средства системы проходят достаточно успешные испытания на полигонах, проводятся пуски новых ракет,

Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения. Наша система (С-500) должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться,