Болгария поставляет оружие террористам в Сирию

Существует штаб с участием 15 стран, который находится в Турции и Иордании. Оружие доходит до нас через эту штаб-квартиру, как - мы не заботимся, для нас важно, чтобы оружие прибыло. Мы специально предупреждали американцев и европейцев в целом, что оружие, которое проходит через Генеральный штаб Свободной армии, получают организации, признанные на Западе в качестве террористических организаций. Это двойная игра - с одной стороны, эти организации обвиняются в терроризме, с другой стороны - они снабжаются оружием через этот штаб. Это было удивительно и стыдно, но для нас до сих пор нет объяснения. Даже Свободная армия была лишена поставок оружия и получила очень мало. Те, кто получал оружие, должны были придерживаться некой идеологии. Под определенной идеологией я имею в виду радикальную исламистскую идеологию.

Более 15 иностранных спецслужб свободно работают на территории Сирии. Даже поставки оружия через штаб-квартиру под контролем этих служб. Во главе этих спецслужб стоят США, Великобритания, Франция и страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар) и другие. Эти службы контролируют распределение оружия, которое получают повстанцы и отправляют их в небольших количествах для Свободной армии, а основная часть этого оружия идет для организаций с определенной идеологией.

Конечно, мы можем говорить об этом, но иностранные спецслужбы делают противоречивые вещи. Они могут обвинить кого-либо в терроризме и в то же время поддержать его, чтобы достичь свои конкретные цели, в соответствии с их политикой, даже без его понимания этого.

Есть специальные сети, которые обеспечивают непосредственную доставку этого оружия, в рамках поставок в штаб-квартиру (в ССА). Другая часть помощи направляется в виде денег в эти организации, чтобы они купили оружие на черном рынке или непосредственно получали оружие от спецслужб. Роль Генерального штаба Сирийской Свободной Армии быть посредником между странами-поставщиками и боевыми отрядами. Оружие поставляется согласно подготовленным спискам, но Генеральный штаб не может внести существенные изменения.