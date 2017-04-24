Болгария поставляет оружие террористам в Сирию
Журналисты болгарского издания « Труд » установили факты поставок болгарского оружия сирийским террористам.
6 апреля судно «Марианн Даника» под флагом Дании прибыло в самый большой порт Саудовской Аравии Джидда. 28 марта оно вышло из порта Бургас, нагруженное тоннами оружия. Заявлено, что судно осуществляет перевозку опасного груза - Hazard A (Major), под которой понимается транспортировка взрывчатых веществ и оружия. Саудовская Аравия не может являться получателем оружия, так как армия страны оснащена только западным оружием.
В декабре 2016 года журналисты издания «Труд» обнаружили болгарское оружие, изготовленное на ВМЗ-Сопот, на 9 складах джихадистов фронта «Ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в восточном Алеппо в Сирии. Указанная группировка признана ООН террористической из-за её связей с Аль-Каидой. Полученные ею ящики, содержащие 122-мм ракеты к РСЗО «Град» , имеют маркировку, обозначающую Болгарию в качестве страны происхождения и отправителя.
Всего в этой партии из Болгарии джихадисты получили 2 млн. снарядов (в том числе 73-мм для пушек и 40-мм для РПГ) и 4000 ракет «Град».
Установлено, что судно «Марианн Даника» делает регулярные рейсы по маршруту Бургас – Джидда.
Оружейный завод-изготовителя ВМЗ-Сопот не дал никаких комментариев. Посольство Саудовской Аравии отказалось отвечать на вопрос о том, куда страна отправила болгарское оружие. Один из командиров протежируемой Западом Свободной сирийской армии полковник Малик Аль-Курди пояснил, что Саудовская Аравия вместе со спецслужбами еще 15 стран поставляет джихадистам в Сирии оружие под предлогом помощи умеренной оппозиции.
Журналистское расследование показало, что ВМЗ-Сопот заключило контракт на поставку вооружений с двумя американскими компаниями - Chemring и его дочерней Chemring Ordinance и Orbital АТК. Обе компании выполняют заказы правительства США. Chemring только в 2016 году подписало два контракта на общую сумму 47 млн. долл. на поставку оружия по Программе приобретения нестандартного [для НАТО] вооружения и боеприпасов. Как утверждает компания, данное оружие предназначено для нужд США и их союзников. Другая американская компания Orbital ATK 27 января заключила контракт на покупку неамериканского оружия на сумму 50 млн. долл. по той же программе. Она не ответила на запрос «Труда» «каким американским союзникам поставляется оружие производства ВМЗ-Сопот». В Chemring пояснили, что информация является конфиденциальной и посоветовали обратиться в ВМЗ-Сопот. Компания-владелец судна H.Folmer & Co также отказалась от комментариев.
Интервью «Труда» с Маликом Аль-Курди:
- Как получить оружие?
- Правильно ли я понимаю, что происходящее сейчас в Сирии, это результат поддержки и финансирование 15 странами "Аль-Каиды"?
- Как вы получили это оружие для террористических группировок в Сирии?
6 апреля судно «Марианн Даника» под флагом Дании прибыло в самый большой порт Саудовской Аравии Джидда. 28 марта оно вышло из порта Бургас, нагруженное тоннами оружия. Заявлено, что судно осуществляет перевозку опасного груза - Hazard A (Major), под которой понимается транспортировка взрывчатых веществ и оружия. Саудовская Аравия не может являться получателем оружия, так как армия страны оснащена только западным оружием.
В декабре 2016 года журналисты издания «Труд» обнаружили болгарское оружие, изготовленное на ВМЗ-Сопот, на 9 складах джихадистов фронта «Ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в восточном Алеппо в Сирии. Указанная группировка признана ООН террористической из-за её связей с Аль-Каидой. Полученные ею ящики, содержащие 122-мм ракеты к РСЗО «Град» , имеют маркировку, обозначающую Болгарию в качестве страны происхождения и отправителя.
Всего в этой партии из Болгарии джихадисты получили 2 млн. снарядов (в том числе 73-мм для пушек и 40-мм для РПГ) и 4000 ракет «Град».
Установлено, что судно «Марианн Даника» делает регулярные рейсы по маршруту Бургас – Джидда.
Оружейный завод-изготовителя ВМЗ-Сопот не дал никаких комментариев. Посольство Саудовской Аравии отказалось отвечать на вопрос о том, куда страна отправила болгарское оружие. Один из командиров протежируемой Западом Свободной сирийской армии полковник Малик Аль-Курди пояснил, что Саудовская Аравия вместе со спецслужбами еще 15 стран поставляет джихадистам в Сирии оружие под предлогом помощи умеренной оппозиции.
Журналистское расследование показало, что ВМЗ-Сопот заключило контракт на поставку вооружений с двумя американскими компаниями - Chemring и его дочерней Chemring Ordinance и Orbital АТК. Обе компании выполняют заказы правительства США. Chemring только в 2016 году подписало два контракта на общую сумму 47 млн. долл. на поставку оружия по Программе приобретения нестандартного [для НАТО] вооружения и боеприпасов. Как утверждает компания, данное оружие предназначено для нужд США и их союзников. Другая американская компания Orbital ATK 27 января заключила контракт на покупку неамериканского оружия на сумму 50 млн. долл. по той же программе. Она не ответила на запрос «Труда» «каким американским союзникам поставляется оружие производства ВМЗ-Сопот». В Chemring пояснили, что информация является конфиденциальной и посоветовали обратиться в ВМЗ-Сопот. Компания-владелец судна H.Folmer & Co также отказалась от комментариев.
Интервью «Труда» с Маликом Аль-Курди:
- Как получить оружие?
Существует штаб с участием 15 стран, который находится в Турции и Иордании. Оружие доходит до нас через эту штаб-квартиру, как - мы не заботимся, для нас важно, чтобы оружие прибыло. Мы специально предупреждали американцев и европейцев в целом, что оружие, которое проходит через Генеральный штаб Свободной армии, получают организации, признанные на Западе в качестве террористических организаций. Это двойная игра - с одной стороны, эти организации обвиняются в терроризме, с другой стороны - они снабжаются оружием через этот штаб. Это было удивительно и стыдно, но для нас до сих пор нет объяснения. Даже Свободная армия была лишена поставок оружия и получила очень мало. Те, кто получал оружие, должны были придерживаться некой идеологии. Под определенной идеологией я имею в виду радикальную исламистскую идеологию.
Более 15 иностранных спецслужб свободно работают на территории Сирии. Даже поставки оружия через штаб-квартиру под контролем этих служб. Во главе этих спецслужб стоят США, Великобритания, Франция и страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар) и другие. Эти службы контролируют распределение оружия, которое получают повстанцы и отправляют их в небольших количествах для Свободной армии, а основная часть этого оружия идет для организаций с определенной идеологией.
Более 15 иностранных спецслужб свободно работают на территории Сирии. Даже поставки оружия через штаб-квартиру под контролем этих служб. Во главе этих спецслужб стоят США, Великобритания, Франция и страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар) и другие. Эти службы контролируют распределение оружия, которое получают повстанцы и отправляют их в небольших количествах для Свободной армии, а основная часть этого оружия идет для организаций с определенной идеологией.
- Правильно ли я понимаю, что происходящее сейчас в Сирии, это результат поддержки и финансирование 15 странами "Аль-Каиды"?
Конечно, мы можем говорить об этом, но иностранные спецслужбы делают противоречивые вещи. Они могут обвинить кого-либо в терроризме и в то же время поддержать его, чтобы достичь свои конкретные цели, в соответствии с их политикой, даже без его понимания этого.
- Как вы получили это оружие для террористических группировок в Сирии?
Есть специальные сети, которые обеспечивают непосредственную доставку этого оружия, в рамках поставок в штаб-квартиру (в ССА). Другая часть помощи направляется в виде денег в эти организации, чтобы они купили оружие на черном рынке или непосредственно получали оружие от спецслужб. Роль Генерального штаба Сирийской Свободной Армии быть посредником между странами-поставщиками и боевыми отрядами. Оружие поставляется согласно подготовленным спискам, но Генеральный штаб не может внести существенные изменения.
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