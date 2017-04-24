14:49 24 апреля

Болгария поставляет оружие террористам в Сирию

Журналисты болгарского издания « Труд » установили факты поставок болгарского оружия сирийским террористам.

6 апреля судно «Марианн Даника» под флагом Дании прибыло в самый большой порт Саудовской Аравии Джидда. 28 марта оно вышло из порта Бургас, нагруженное тоннами оружия. Заявлено, что судно осуществляет перевозку опасного груза - Hazard A (Major), под которой понимается транспортировка взрывчатых веществ и оружия. Саудовская Аравия не может являться получателем оружия, так как армия страны оснащена только западным оружием.




В декабре 2016 года журналисты издания «Труд» обнаружили болгарское оружие, изготовленное на ВМЗ-Сопот, на 9 складах джихадистов фронта «Ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в восточном Алеппо в Сирии. Указанная группировка признана ООН террористической из-за её связей с Аль-Каидой. Полученные ею ящики, содержащие 122-мм ракеты к РСЗО «Град» , имеют маркировку, обозначающую Болгарию в качестве страны происхождения и отправителя.





Всего в этой партии из Болгарии джихадисты получили 2 млн. снарядов (в том числе 73-мм для пушек и 40-мм для РПГ) и 4000 ракет «Град».

Установлено, что судно «Марианн Даника» делает регулярные рейсы по маршруту Бургас – Джидда.

Болгария поставляет оружие террористам в Сирию


Оружейный завод-изготовителя ВМЗ-Сопот не дал никаких комментариев. Посольство Саудовской Аравии отказалось отвечать на вопрос о том, куда страна отправила болгарское оружие. Один из командиров протежируемой Западом Свободной сирийской армии полковник Малик Аль-Курди пояснил, что Саудовская Аравия вместе со спецслужбами еще 15 стран поставляет джихадистам в Сирии оружие под предлогом помощи умеренной оппозиции.

Журналистское расследование показало, что ВМЗ-Сопот заключило контракт на поставку вооружений с двумя американскими компаниями - Chemring и его дочерней Chemring Ordinance и Orbital АТК. Обе компании выполняют заказы правительства США. Chemring только в 2016 году подписало два контракта на общую сумму 47 млн. долл. на поставку оружия по Программе приобретения нестандартного [для НАТО] вооружения и боеприпасов. Как утверждает компания, данное оружие предназначено для нужд США и их союзников. Другая американская компания Orbital ATK 27 января заключила контракт на покупку неамериканского оружия на сумму 50 млн. долл. по той же программе. Она не ответила на запрос «Труда» «каким американским союзникам поставляется оружие производства ВМЗ-Сопот». В Chemring пояснили, что информация является конфиденциальной и посоветовали обратиться в ВМЗ-Сопот. Компания-владелец судна H.Folmer & Co также отказалась от комментариев.

Интервью «Труда» с Маликом Аль-Курди:



- Как получить оружие?

Существует штаб с участием 15 стран, который находится в Турции и Иордании. Оружие доходит до нас через эту штаб-квартиру, как - мы не заботимся, для нас важно, чтобы оружие прибыло. Мы специально предупреждали американцев и европейцев в целом, что оружие, которое проходит через Генеральный штаб Свободной армии, получают организации, признанные на Западе в качестве террористических организаций. Это двойная игра - с одной стороны, эти организации обвиняются в терроризме, с другой стороны - они снабжаются оружием через этот штаб. Это было удивительно и стыдно, но для нас до сих пор нет объяснения. Даже Свободная армия была лишена поставок оружия и получила очень мало. Те, кто получал оружие, должны были придерживаться некой идеологии. Под определенной идеологией я имею в виду радикальную исламистскую идеологию.
Более 15 иностранных спецслужб свободно работают на территории Сирии. Даже поставки оружия через штаб-квартиру под контролем этих служб. Во главе этих спецслужб стоят США, Великобритания, Франция и страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар) и другие. Эти службы контролируют распределение оружия, которое получают повстанцы и отправляют их в небольших количествах для Свободной армии, а основная часть этого оружия идет для организаций с определенной идеологией.


- Правильно ли я понимаю, что происходящее сейчас в Сирии, это результат поддержки и финансирование 15 странами "Аль-Каиды"?

Конечно, мы можем говорить об этом, но иностранные спецслужбы делают противоречивые вещи. Они могут обвинить кого-либо в терроризме и в то же время поддержать его, чтобы достичь свои конкретные цели, в соответствии с их политикой, даже без его понимания этого.


- Как вы получили это оружие для террористических группировок в Сирии?

Есть специальные сети, которые обеспечивают непосредственную доставку этого оружия, в рамках поставок в штаб-квартиру (в ССА). Другая часть помощи направляется в виде денег в эти организации, чтобы они купили оружие на черном рынке или непосредственно получали оружие от спецслужб. Роль Генерального штаба Сирийской Свободной Армии быть посредником между странами-поставщиками и боевыми отрядами. Оружие поставляется согласно подготовленным спискам, но Генеральный штаб не может внести существенные изменения.


18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 53

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 11:17
    Хм...братья славяне. Как уже говорил,команду ФАС ,которую скомандовал Обамка никто не отменял.
    НЕКСУС
    1. svp67 Сегодня, 11:23
      Цитата: НЕКСУС
      Хм...братья славяне. Как уже говорил,команду ФАС ,которую скомандовал Обамка никто не отменял.

      Бизнес и НИЧЕГО личного. Болгария раньше в Россию много своей продукции поставляла, но сейчас она под контрсанкциями, как то ж зарабатывать деньги надо
      svp67
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:28
        Цитата: svp67
        Бизнес и НИЧЕГО личного. Болгария раньше в Россию много своей продукции поставляла, но сейчас она под контрсанкциями, как то ж зарабатывать деньги надо

        Вам напомнить,где бы была Болгария во времена русско-турецкой войны или ВОВ? Если представить,что в ее отношении мы тоже вели себя так-НИЧЕГО ЛИЧНОГО,ТОЛЬКО БИЗНЕС.?
        НЕКСУС
        1. cniza Сегодня, 11:31
          Никогда братушки добра не помнили , к ним спиной поворачиваться нельзя.
          cniza
          1. НЕКСУС Сегодня, 11:33
            Цитата: cniza
            Никогда братушки добра не помнили , к ним спиной поворачиваться нельзя.

            Примечательный факт...ВСЕ англоязычные народы стараются держаться вместе...а славяне как были разобщены,так и остаются таковыми быть. И кроме как идиотизмом я это назвать не могу.
            НЕКСУС
            1. cniza Сегодня, 11:36
              Факт , который не находит своего объяснения.
              cniza
            2. ALLxANDr Сегодня, 12:24
              Тоже неоднократно и долго над этим думал... и выводы получил неутешительные. Как бы мы не были правы, какая бы у нас не была чистая идеология, вся суть зарыта в человеческих пороках! Жить и есть лучше, чем сосед. А во многих случаях - иметь больше, чем другие. Культ богатого человека очень даже раскручен! Что это даёт? Невероятные возможности манипулирования!!! В итоге имеем, то что имеем... После падения идеологии и мощи СССР, вполне ожидаемо, небогатые страны потянулись к мышеловке - богатой светской жизни. Где можно всё купить, где можно всё продать. Все труды в виде помощи, в виде халявных кредитов, неимоверных трудов и затрат - всё кануло в небытие, всё было напрасно.
              Вывод таков, что если хочешь, чтобы на тебя смотрел весь мир, смотрел тебе в рот, и ловил каждое твоё движение, каждое твоё слово - НАДО БЫТЬ очень мощной и богатой страной! Не надо этой бесплатной помощи - грош этому цена! Мощь, сила, богатство, статус - вот что нужно остальным странам, кто по тем или иным причинам никогда не вырастет до мировой державы!
              ALLxANDr
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:05
            Иудушки они ,а не братушки,так что ничего нового((торпеду в борт этой "Марианне",как контрабандистам в очередном рейсе.
            Ратник с пулеметом
          3. словак Сегодня, 13:21
            не так. За бабки они всегда готовы были удавиться.
            словак
        2. svp67 Сегодня, 11:34
          Цитата: НЕКСУС
          Вам напомнить,где бы была Болгария во времена русско-турецкой войны или ВОВ? Если представить,что в ее отношении мы тоже вели себя так-НИЧЕГО ЛИЧНОГО,ТОЛЬКО БИЗНЕС.?

          Вы свой накал уберите , а где была Россия во время Болгаро- Сербской войны? Там на Балканах такой "компот", что лучше туда очень аккуратно залазить.
          А в данном случае НЕ БОЛГАРИЯ снабжает "террористов", а САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Она покупает это оружие у Болгарии и поставляет уже "бармалеям". Так, же и у Украины она его закупает и у остальных стран бывшего Варшавского Договора.
          svp67
          1. НЕКСУС Сегодня, 11:36
            Цитата: svp67
            А в данном случае НЕ БОЛГАРИЯ снабжает "террористов", а САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Она покупает это оружие у Болгарии и поставляет уже "бармалеям". Так, же и у Украины она его закупает и у остальных стран бывшего Варшавского Договора.

            И что это меняет? Оружие отказывается работать против наших солдат?
            Цитата: svp67
            Там на Балканах такой "компот", что лучше туда очень аккуратно залазить.

            А все последние войны начинались именно оттуда.
            НЕКСУС
            1. svp67 Сегодня, 11:39
              Цитата: НЕКСУС
              И что это меняет? Оружие отказывается работать против наших солдат?

              Меняет то, что не с теми мы разбираемся.
              Цитата: НЕКСУС
              А все последние войны начинались именно оттуда.

              Странно, я как то думал, что Польша в иной части Европы расположена
              svp67
              1. НЕКСУС Сегодня, 11:42
                Цитата: svp67
                Меняет то, что не с теми мы разбираемся.

                Хотелось бы с теми,да только Кремлю не выгодно отрывать рубль от нефтедоллара.Эта горькая реальность на сегодняшний день.
                Цитата: svp67
                Странно, я как то думал, что Польша в иной части Европы расположена

                Я говорил о Балканах.А Польша ВСЕГДА становилась на сторону нашего супостата в последних войнах.
                НЕКСУС
                1. svp67 Сегодня, 11:47
                  Цитата: НЕКСУС
                  Я говорил о Балканах.

                  Так Вторая Мировая вроде с Польши началась.
                  Цитата: НЕКСУС
                  А Польша ВСЕГДА становилась на сторону нашего супостата в последних войнах.

                  Да как то в той же ВМВ мы на одной стороне были.
                  svp67
                  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:08
                    Вторая мировая началась с Мюнхена.
                    Ратник с пулеметом
                    1. svp67 Сегодня, 12:12
                      Цитата: Ратник с пулеметом
                      Вторая мировая началась с Мюнхена.

                      Вот те раз и он то же на Балканах? belay
                      svp67
                      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:24
                        Мюнхен в Баварии
                        Ратник с пулеметом
    2. kapitan92 Сегодня, 11:26
      Цитата: НЕКСУС
      Хм...братья славяне. Как уже говорил,команду ФАС ,которую скомандовал Обамка никто не отменял.

      Де-юре, контракт на поставку с американскими компаниями. Болгарские компании зарабатывают деньги, Болгария член НАТО. Какие претензии и требования мы можем предъявить? Вспомнить историю -не более! hi
      kapitan92
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:30
        Цитата: kapitan92
        Какие претензии и требования мы можем предъявить? Вспомнить историю -не более!

        И не только...славяне,для англо-саксов всегда были на уровне цыган и евреев,то есть,в случае войны,подлежащие полному истреблению. А болгары-не славяне?
        НЕКСУС
        1. kapitan92 Сегодня, 11:43
          Цитата: НЕКСУС
          А болгары-не славяне?

          Общая численность славян — 300—350 млн человек. Выделяются западные славяне (поляки, силезцы, словинцы, чехи, словаки, кашубы и лужичане), восточные славяне (белорусы, русские, украинцы и русины) и южные славяне (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы).
          Славяне и что?
          Цитата: НЕКСУС
          славяне,для англо-саксов всегда были на уровне цыган и евреев,то есть,в случае войны,подлежащие полному истреблению.

          Это Вы тем же полякам расскажите.
          Болгария выбрала свой путь развития: ЕС, НАТО !
          kapitan92
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:28
            Цитата: kapitan92
            Болгария выбрала свой путь развития: ЕС, НАТО !

            Не будьте так наивны...за болгаров совсем в других кабинетах все решили,равно как и за поляков и хохлов.
            НЕКСУС
            1. kapitan92 Сегодня, 12:46
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: kapitan92
              Болгария выбрала свой путь развития: ЕС, НАТО !

              Не будьте так наивны...за болгаров совсем в других кабинетах все решили,равно как и за поляков и хохлов.

              Мои друзья пять лет назад, выйдя на пенсию и продав квартиру, уехали на ПМЖ в Болгарию, купив там небольшой домик 70 кв. м. и 6 соток земли на западе страны.Существует программа для пенсионеров и они ей воспользовались. Раз пять в год я к ним "катаюсь" винца испить, благо где остановиться есть.
              Когда я вижу своими глазами, что происходит в этой стране, мне не надо "втирать" мозги про наивность. За последние два года: дороги строят, жильё строят, мелкий и средний бизнес помаленьку развивается, виноградники в идеальном состоянии, поголовье скота увеличивается, качество и цена продуктов питания не в сравнение нам. Проблемы? Есть и их много, но страна не стоит на месте. Кстати, болгары очень скептически относятся к своему правительству и прекрасно понимают чьи они ставленники. НО !!! На последних выборах в парламент республики большинство получила партия "Герб" , сторонники евроразвития, это партия бывшего премьера .
              Что касается "южного потока", так они сами клянут бывшего президента Плевнелиева, считая его пустышкой и ставленником штатов.
              А за нас не решают в кабинетах Кремля и Белого дома правительства???
              Отношение к россиянам прекрасное, за 5 лет не слышал нигде за своей спиной плохого слова. Плевать они хотели на конфликт в Донбассе и принадлежность Крыма. Они живут своей жизнью.
              Как то так! hi
              kapitan92
    3. maxim947 Сегодня, 11:30
      Янки сами боятся вляпаться, да и предателей всегда хватало. Про болгар вообще все давно понятно, обидно только за кровь пролитую нашими предками за этих уродов.
      maxim947
      1. Mystery12345 Сегодня, 11:44
        Боевики группировки «Ахрар ар-Шам» фотографируются на фоне свежей партии реактивных снарядов для РСЗО «Град». Рядом — ракета для РСЗО «Град» выпуска болгарского VMZ. Фото: twitter.com и VMZ.
        Американская делегация из представителей Пентагона и компаний-закупщиков на VMZ в середине прошлого года. Фото: vmz.bg.
        Mystery12345
        1. Дембель77 Сегодня, 12:05
          Болгария поставляет оружие террористам в Сирию
          В мире все как обычно: все воруют да кидают, режут друг друга да вешают... В общем, идет нормальная цивилизованная жизнь.. (с)Пендальф
          Дембель77
      2. рич Сегодня, 11:55
        А чего еще можно ожидать от народа, который 5 раз за тысячу лет умудрился сменить веру:
        1.Первым государством тюркоязычных болгар, о котором сохранились точные исторические сведения, была Великая Булгария, государство, объединявшее племена тюркоязычных протоболгар и другие племена в причерноморских и азовских степях в течение нескольких десятилетий. Столица государства — город Фанагория, а его основателем и правителем был хан Кубрат. - вера Язычество
        2. хан Котраг на устье Камы и Волги (Итиль) основал Волжскую Булгарию - вера Мусульманство
        3.хан Аспарух уводит часть народа в Малую Скифию (устье Дуная), и отсюда направился на Балканы, основав Булгарское ханство - вера Православие. Часть народа остается на Волге это предки современных татар и мещеряков.
        4. С 1369- до 1878 на территории современной Болгарии Османдское господство. Вера - 43% христианство, 39% - мусульманство
        5, С 19 февраля 1886 года Третье Болгарское православное царство

        Левые братушки - левые, прелевые
        рич
        1. To be or not to be Сегодня, 12:41
          Не надо путать НАРОД и правителей.!
          Правители маленьких народов .чтобы сохранить свой народ ,должны быть в союзе в каждый исторический момент под сильным государством . Что и делали правители Болгарии
          """Аспарух — третий сын хана Великой Болгарии Кубрата. После его смерти в 665 году унаследовал часть болгарской орды, а именно племя оногондуров, и был вынужден вести войну с хазарами, которые воспользовались ослаблением болгар вследствие раздела. Под их давлением Аспарух откочевал со своим племенем за Дунай.
          Болгарская орда была разделена между пятью сыновьями Кубрата. Аспарух понимал, что его ослабленный разделением народ нуждается в людских ресурсах. Такую поддержку он нашёл в славянских племенах на территории Фракии, Валахии и прилежащих к ним землям около Чёрного моря.
          После завоевания Добруджи у Византии в 679 году основал Первое Болгарское царство. Между болгарами и славянами был заключен союз — славяне в битве с Византией выступили пехотой, болгары как конное войско. После тщетных попыток Константина IV покорить болгарские земли, приведших к поражению византийской армии в битве при Онгале, император был вынужден в 681 году признать Болгарское царство. Кочевники-болгары первоначально являлись правящей воинской элитой, а славяне — рядовым населением. Предположительно процесс славянизации болгар начался уже при Аспарухе. Союз со славянами позволил Аспаруху успешно воевать с хазарами на востоке и с Византией на юге "
          http://www.bulgariasky.com/history/index.shtml?14
          И тогда были Хазары ....
          To be or not to be
          1. maxim947 Сегодня, 14:15
            Не надо путать НАРОД и правителей.![i][/i]
            Предательство в Первую мировую войну трудно простить.
            maxim947
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    Страна НАТО снабжает террористов оружием! Санкции будут? Что? Не слышу?
    Горный стрелок
    1. рич Сегодня, 12:50
      А будет ДИСКОТЕКА!
      Специально для уважаемого Горного стрелка мы по братски поставим песню Бисера Кирова "Гимн Алтын Майдана" yes
      А для наших друзей из Ближнего Востока по братски поставим оружия на сумму 50 млн. долл wink
      Ведь мы же братушки, мы Вас всех очень любим
      рич
  3. сибирячок Сегодня, 11:24
    Ну что "братья" болгары? Продали свою душу дьяволу за золотого тельца. Ох вернется все это "добро" к вам, в ваши же дома.
    сибирячок
  4. Никкола Мак Сегодня, 11:26
    Нигде там по дороге морские мины не плавают?
    Надо чтобы плавали.
    Подстилки американские!!!
    Никкола Мак
  5. Canecat Сегодня, 11:27
    Срочно "айсберг" по курсу этому "титанику" angry
    Canecat
  6. слепой67 Сегодня, 11:30
    Создаётся впечатление, что скоро мы услышим сакраментальное "а нас за шо?" на языках Европы во весь голос. Я не кровожаден, но так хочется справедливости...
    слепой67
  7. Оператор Сегодня, 11:30
    Надо не статьи печатать, а подавать со стороны Сирии на Болгарию в Международный уголовный суд ООН за нарушение правил торговли оружием (знала, что формальный покупатель Саудовская Аравия передает оружие третьим лицам, но ничего не предприняла).

    Со стороны России надо вводить тотальные санкции против Болгарии как поставщика оружия террористам, которые убивают наших военнослужащих в Сирии.
    Оператор
    1. Толстоевский Сегодня, 11:37
      можно и побомбить за поддержку терроризма
      Толстоевский
      1. Оператор Сегодня, 11:42
        Бомбить низзя - страна НАТО, как никак, а вот всячески опускать нужно.

        Например, опубликовать рекомендации МИД России об нежелательности поездки российских туристов в Болгарию, ввести санкции против всех без исключения промышленных предприятий Болгарии, арестовать их активы на территории России (в том числе в виде вкладов в совместные предприятия), запретить болгарским судам входить в любые порты, а болгарским самолетам - залетать в воздушное пространство России и т.д.
        Оператор
    2. To be or not to be Сегодня, 13:25
      " Оператор.Со стороны России надо."..надо ,чтобы болгары не делали без лицензии советское оружие. РФ право приемник СССР.Со стороны болгар идет нарушение прав интеллектуальной собственности .И странно - демократический мир то почему молчит??
      To be or not to be
      1. Оператор Сегодня, 13:57
        В руках РФ единственный рычаг (кроме военного) - полный разрыв экономических отношений с Болгарией. Лицензии, "демократический мир" - всё это лажа.
        Оператор
  8. Толстоевский Сегодня, 11:36
    предательство - вторая натура братушек-каинушек
    Толстоевский
  9. sds87 Сегодня, 11:36
    Ну хотя-бы озвучили "главных борцов" с террористами. Как же все сгнило в этом мире... К сожалению, только большая кровь сможет вычистить эту гниль хотя бы частично. К сожалению, США как - основной источник гнили - опять будет в стороне деньги считать от войны на чужих материках.
    sds87
  10. Machete Сегодня, 11:40
    Кого-то это удивляет?
    ИГИЛ гейропейцев мочит, а они им оружие поставляют.
    Лицемерие, двойные стандарты.... Короче, ничего нового.
    Тупо политическая выгода. И то не своя.
    Вон, голландцы просто списали 200 своих граждан и ничего. Всех всё устроило.
    Machete
  11. Masya Masya Сегодня, 11:42
    Болгария на этом поприще, далеко не одинока...
    Masya Masya
  12. Berkut24 Сегодня, 11:45
    И что теперь, Трамп будет бомбить базу снабжения террористов в Болгарии? А против завода будут введены санкции?
    Berkut24
    1. Никкола Мак Сегодня, 13:45
      А против завода будут введены санкции?

      Вводить санкции сами против себя - такого я ещё не слышал!
      Журналистское расследование показало, что ВМЗ-Сопот заключило контракт на поставку вооружений с двумя американскими компаниями - Chemring и его дочерней Chemring Ordinance и Orbital АТК. Обе компании выполняют заказы правительства США.
      Никкола Мак
  13. rotmistr60 Сегодня, 11:47
    Во главе этих спецслужб стоят США, Великобритания, Франция и страны Персидского залива

    А об этом еще кто-то до сих пор не знал? Или не знал, что болгарское, украинское оружие всплывает у террористов? И здесь не только "бизнес", а выполнение возложенных на себя обязательств перед ЕС и Сша.
    rotmistr60
  14. танк66 Сегодня, 12:00
    Чё-та штирлицы наши ваще не работают последнее время.опасные грузы в портах болгарии и аравии давно не взрывались.А так,для справки : в Афгане у духов 90 прОцентов лекарств были болгарские
    танк66
  15. masiya Сегодня, 12:15
    Эти этнические полутурки (сколько столетий под Турцией лежали), как американские марионетки выполняют приказ от хозяина и ничего более...
    masiya
  16. Vitalson Сегодня, 12:23
    Может наладить регулярную охоту за такими судами и как говорится нет тела нет дела.
    Vitalson
  17. svp67 Сегодня, 12:28
    Цитата: Ратник с пулеметом
    Мюнхен в Баварии

    Так это она на Балканах? Тут просто было заявлено,что
    Цитата: svp67
    Там на Балканах такой "компот", что лучше туда очень аккуратно залазить.
    Цитата: НЕКСУС
    А все последние войны начинались именно оттуда.
    svp67
  18. истопник Сегодня, 13:11
    Граждане, опомнитесь. Надо читать не только заголовки, но и статьи.

    Журналистское расследование показало, что ВМЗ-Сопот заключило контракт на поставку вооружений с двумя американскими компаниями - Chemring и его дочерней Chemring Ordinance и Orbital АТК. Обе компании выполняют заказы правительства США.


    Тем, кто сочинят заголовки, тоже вроде полагается читать материалы.
    истопник
  19. Чаронда Сегодня, 13:18
    Болгария страна НАТО и этим все сказано...
    Чаронда
  20. pastooh37 Сегодня, 13:39
    Братушки бедные и продажные и кроме того еще и зависимые и очень, очень напоминают укро-братушек (наблюдения из общения), это рабское наследие.
    pastooh37
Картина дня