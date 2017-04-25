09:16 25 апреля

Чернобыль. Несколько историй от тех, кто там был

26 апреля 1986 года мне исполнилось семь лет. Это была суббота. К нам в гости пришли друзья и мне подарили желтый зонтик с буквенным орнаментом. Такого у меня никогда не было, поэтому я радовалась и очень ждала дождя.
Дождь случился на следующий день, 27 апреля. Но мама не разрешила мне под него выходить. И вообще выглядела испуганной. Тогда я впервые услышала тяжелое слово «Чернобыль».





В те годы мы жили в военном городке маленького поселка Сарата Одесской области. До Чернобыля далеко. Но всё-таки страшно. Потом из нашей части в ту сторону потянулись машины с ликвидаторами. Ещё одно тяжелое слово, значение которого я узнала много позже.

Из наших соседей, которые голыми руками закрывали мир от смертельного атома, сегодня в живых остались единицы.

В 2006 году этих людей было больше. За неделю до своего дня рождения я получила задание – поговорить с оставшимися ликвидаторами и собрать самые интересные эпизоды. К тому времени я уже работала журналистом и жила в Ростове – на - Дону.

И вот я нашла своих героев - начальника противошокового отделения Северокавказского полка гражданской обороны Олега Попова, Героя России капитана II ранга Анатолия Бессонова и санитарного врача Виктора Зубова. Это были абсолютно разные люди, которых объединяло только одно – Чернобыль.

Я не уверена, что сегодня все они живы. Все-таки одиннадцать лет прошло. Но у меня сохранились записи наших бесед. И истории, от которых до сих пор холодеет кровь.


История первая. Аномальное лето.



13 мая 1986 года у Олега Викторовича Попова, начальника противошокового отделения Северокавказского полка гражданской обороны был день рождения. Родные поздравляли, друзья звонили, пришел даже посыльный. Правда, вместо подарка принес повестку – завтра утром нужно было прийти в военкомат.

- Мы тихо отпраздновали, а на следующий день я пошел по повестке. Даже не подозревал, куда меня вызывают, поэтому надел легкую рубашку, взял денег, чтобы молока домой купить. Но молока мои так и не дождались. Вернулся я только в конце лета, - рассказывал мне Олег Попов.

Чернобыль запомнился ему аномальной температурой. Днем уже в мае было под сорок, ночью – так холодно, что зуб на зуб не попадал. В качестве защиты ликвидаторам выдали брезентовые костюмы. Тяжёлые и не пропускающие воздух. Многие не выдерживали – падали от тепловых ударов. Но надо было «убирать радиацию», поэтому костюмы снимали и ликвидировали, как умели – голыми руками.

Люди начали болеть. Главный диагноз – пневмония.



- Тогда у меня случилось ещё одно потрясение. Нам доставили ящики с красными крестами – медикаменты. Мы их открыли, а там – не передать словами – то, что пролежало на складах не один десяток лет. Бинты от времени распадались на нити, таблетки – желтые, срок годности на упаковке еле проглядывается. В тех же коробках лежали гинекологические приборы, приборы для измерения роста. И это все ликвидаторам. Что делать? Как лечить людей? Единственное спасение – госпиталь, - вспоминал Олег Викторович.

Борьба шла и днем и ночью. И не только с реактором, но и с системой, и с самими собой.

На сайте «Чернобылец Дона» о Попове есть такая справка:

«В 30-километровой зоне работал по специальности, приходилось лечить и ставить на ноги в основном солдат и офицеров своего полка. Работы было много, и Олег Викторович фактически был главным ответственным за здоровье личного состава полка. Ведь призывали солдат и офицеров в спешке, зачастую без медицинского освидетельствования. Попов О.В. вспоминает, что были случаи призыва на сборы с язвенной болезнью, другими заболеваниями. Кого-то даже приходилось отправлять в больницу или госпиталь. Ну и, конечно, удавалось оказывать солдатам и офицерам психологическую помощь, ведь понятно, что штатного психолога в части не было. Его труд в полку ценился, и с той поры он сохранил самые теплые воспоминания о соратниках, о командире полка Клейменове Н.И. и офицерах части.
После завершения спецсборов и возвращения домой Олег Викторович по роду профессии и работы лечил ликвидаторов аварии на ЧАЭС и всегда был готов помочь им словом и делом.
Имеет правительственные награды: орден «Знак Почета» и «Орден мужества»».

Только в мае 1986 года и только из Ростовской области в Чернобыль приехали около тридцати тысяч ликвидаторов. Многие возвращались грузом 200. Многие везли отравляющий заряд в своей крови.

Чернобыль. Несколько историй от тех, кто там был


Олег Попов привез на Дон лейкемию. Приехал с анализами, с которыми его бы не приняли даже в онкологическом центре – 2.800 антител в крови.

- Но я не планировал сдаваться. Решил жить. И жил – занимался шахматами, английским, меня затянула фотография, стал путешествовать, писал стихи, конструировал сайты. И, конечно, помогал своим – таким же парням, как я, которых послали в это пекло, - рассказывал он.

Я набрала имя Олега Викторовича Попова в Интернете. И с радостью обнаружила, что он так же живет в Ростове, ведет свой сайт, его фотоискусство оценивают высокими наградами, а у его литературного творчества немало почитателей. В этом году, если верить сайту правительства области, ликвидатору вручили очередную награду. А в 2006 начальнику противошокового отделения Северокавказского полка гражданской обороны Олегу Попову вручили орден Мужества.
Тогда он мне говорил, что думает, что не стоит этой высокой награды.

- Настоящие герои – это те парни, которые были на реакторе, возводили саркофаг голыми руками, делали, так сказать, дезактивацию. Это была преступная глупость, которая унесла тысячи жизней. Но кто тогда об этом думал? Кто знал, что закопать, обезвредить, похоронить радиоактивные вещества, перекопав стадионы, отмыв крыши и окна домов, невозможно?! В тот момент ничего другого не было…


История вторая. Сладкие дороги смерти.




Воспоминания санитарного врача Виктора Зубова немного другие. Когда только объявили о сборе на ликвидацию аварии, он пошутил, что поедут они против танков с саблями воевать. Оказалось, что не ошибся. По сути так и было.
Утром 21 июня санитарные врачи Ростовской области выехали в Припять.

- Вначале мы, если честно, не понимали всего масштаба трагедии. Подъехали к Припяти, а там – красота! Зелень, птицы поют, в лесах грибов видимо - не видимо. Хатки такие аккуратненькие, чистые! И если бы не думать о том, что каждое растение напитано смертью, то – рай! – вспоминал Виктор Зубов. – Но в лагере, куда мы приехали, я впервые почувствовал страх – мне рассказали, что врач, на чье место меня и прислали, покончил жизнь самоубийством. Нервы сдали. Не выдержал напряжения.

Из ярких воспоминаний Зубова – сладкие дороги. Обычные дороги, которые поливали сахарным сиропом, чтобы под сладкой корочкой сковать смертельную пыль. Но все было зря. После первой же машины сахарный ледок лопался и яд летел в лицо ликвидаторам, которые ехали следом.



- Еще мы не до конца понимали, что будем делать. А на месте выяснилось, что больных у нас немного. И все семьдесят врачей приехали для дезактивации, - объяснял он. – Из защитных средств были фартук и респиратор. Работали лопатами. Вечером – баня. Что делали? Мыли окна домов, помогали на АЭС. Спали в резиновых палатках, ели местную еду. К тому времени мы уже все понимали. Но выбора не было, надеялись на лучшее.

В Чернобыле Виктор Зубов пробыл шесть месяцев. Дома врач понял, что теперь он, молодой мужчина, стал постоянным клиентом поликлиники и обладателем букета болезней. Диагнозы перечислять устанешь.

На момент нашего интервью (напомню, было это 11 лет назад) Виктор жил на лекарствах. Но держался молодцом - играл на баяне «битлов», гулял с внуками, что-то мастерил по дому. Старался жить, так, чтобы не было мучительно больно.

Продолжение следует
Автор: Светлана Хлыстун


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Комментарии 11

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  1. elenagromova Сегодня, 05:53
    Случилось побывать там, в Зоне... В Чернобыле жизнь теплится. Припять - город-лес, город, зарастающий травой и деревьями. И кое-где, особенно там, где мох, а также в комнатах, где лежат растрепанные книги, дозиметры зашкаливают... И этих книг было как-то особо жаль...
    elenagromova
  2. мармеладный Сегодня, 06:06
    самое поганое это то что это случилось при Горби....до него это все работало без нареканий и на тебе тут...как и самолет М.Руста-до горбатого никто такое затеять и не вздумал-самоубийц нет....звенья одной цепи чтобы показать и безпомощность и опасность и неспособность советского режима
    мармеладный
    1. venaya Сегодня, 07:44
      Цитата: мармеладный
      самое поганое это то что это случилось при Горби....до него это все работало без нареканий

      Вот для того это и случилось при Горби, при любом другом правителе подобная катастрофа не имела бы столь разрушительное воздействие на страну. Такие совпадения редко бывают случайными, в штатах подобные катастрофы и с жертвами среди людей были не однократно, так никто этого и не заметил, а здесь как (а вероятнее вовсе и не "как", а специально) назло всё сработало на дальнейшее разрушение страны.
      Считаю что случайность в данном случае весьма маловероятна, системность, некая запрограммированность событий здесь довольно чётко просматривается.
      venaya
  3. nizhegorodec Сегодня, 07:19
    В аккурат через месяц после Чернобыля ехал на стажировку в Белоруссию, запомнилось как по ночам ходили железнодорожники и измеряли уровень радиации почему то только на колёсах поезда, а днём как ни в чём не бывало все гуляли по улицам. Почему от народа скрывали? Мне кажется наши партийные бонзы Бога молили, что бы радиоактивный ветер не в сторону Европы дул, а внутрь союза. Так бы всё и скрыли, а люди пусть под радиацией загорают.
    nizhegorodec
    1. лигр Сегодня, 08:06
      Да это в стиле СССР, замолчать всё и в диагнозе пневмонию писать вместо лучевой болезни, ну что тут скажешь, лицемерие и развалило союз в конце концов.
      лигр
  4. parusnik Сегодня, 07:38
    26 апреля 1986 г. стоял на "тумбочке"..Пришла смена с боевого дежурства.И сразу с порога: Чернобыль знаешь? Ядерный реактор взорвался..Чернобыль я знал..иногда в заявках попадалось его название..С 26 апреля Чернобыль, стал упоминаться регулярно..
    parusnik
  5. Ольгович Сегодня, 07:55
    Считаю, что набирать в ликвидаторы нужно было, в основном, добровольцев.

    Про 1986 год помню, что служил в УНРМ в Котовске украинском , ж/б плиты приходили в поездах , сам ж/бетон сильно "фонил" (неофициально проверяли) , так и строили....
    Ольгович
    1. nizhegorodec Сегодня, 08:01
      Цитата: Ольгович
      Считаю, что набирать в ликвидаторы нужно было, в основном, добровольцев.

      правильное решение, но добровольцев заманивать нужно было чем то, а ресурсов уже в СССР не было. У нас "добровольцев" набирали под угрозой отправки в афган: "Не хочешь в Чернобыль - поедешь в Афганистан!"
      nizhegorodec
  6. yawa63 Сегодня, 08:06
    А я 26-го прилетел под Житомир, дембелей привез из ГСВГ, затем поехал в Киев, переночевал в гостинице то ли Звезда, то ли Красная Звезда -уже не помню, вечером 27-го только таксист сказал, что взорвался реактор и похвастался, что всю ночь возил людей "по 200 рентген принял на каждую ногу" (это он так сказал, а я почему-то запомнил), паники никакой в Киеве не было, я спокойно уехал в отпуск, а вот потом... Когда возвращался из отпуска - примерно 3-5 мая, доехал до Киева и все - билетов никуда нет, вот и я до Бреста доехал в кабине машиниста паровоза))
    yawa63
  7. Авиатор_ Сегодня, 08:56
    Странное заявление про то, что "санитарные врачи ... Работали лопатами. Вечером – баня. Что делали? Мыли окна домов, помогали на АЭС." Насколько знаю, у врачей были другие обязанности, дезактивацию (мытьё помещений) выполняли солдаты-срочники. В частности, мой приятель был призван из запаса командовать такими солдатами, мыли 5 энергоблок, который был вполне рабочим и позже давал электроэнергию для функционирования саркофага. Когда Укропия стала самостийной, по требованию запада 5 блок остановили. Кстати, у японов Фукусима до сих пор в Тихий океан гадит, и никого это не волнует, а строительство саркофага в Чернобыле позволило защитить грунтовые воды и в Днепр ничего не идёт.
    Авиатор_
    1. лигр Сегодня, 09:09
      Возможно они были не врачи, а санитары)
      лигр
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