КНДР готовится провести очередное испытание ядерного оружия
Согласно информации ТАСС , Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне считает, что КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания.
На северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто были обнаружены признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания. Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что шестой по счету атомный тест может быть проведен в любой момент.
Как предполагается, испытание вероятнее всего будет осуществлено между 25 апреля (годовщина основания Корейской народной армии) и 9 мая (досрочные президентские выборы в Южной Корее).
Эскалация напряженности на Корейском полуострове наблюдается с начала 2016 года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест. Всего в течение года было осуществлено более 20 ракетных пусков.
На северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто были обнаружены признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания. Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что шестой по счету атомный тест может быть проведен в любой момент.
Как предполагается, испытание вероятнее всего будет осуществлено между 25 апреля (годовщина основания Корейской народной армии) и 9 мая (досрочные президентские выборы в Южной Корее).
Эскалация напряженности на Корейском полуострове наблюдается с начала 2016 года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест. Всего в течение года было осуществлено более 20 ракетных пусков.
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