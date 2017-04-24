14:50 24 апреля

КНДР готовится провести очередное испытание ядерного оружия

Согласно информации ТАСС , Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне считает, что КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания.

КНДР готовится провести очередное испытание ядерного оружия


На северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто были обнаружены признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания. Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что шестой по счету атомный тест может быть проведен в любой момент.


Как предполагается, испытание вероятнее всего будет осуществлено между 25 апреля (годовщина основания Корейской народной армии) и 9 мая (досрочные президентские выборы в Южной Корее).

Эскалация напряженности на Корейском полуострове наблюдается с начала 2016 года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест. Всего в течение года было осуществлено более 20 ракетных пусков.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46

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  1. cniza Сегодня, 11:34
    Как предполагается, испытание вероятнее всего будет осуществлено между 25 апреля (годовщина основания Корейской народной армии) и 9 мая (досрочные президентские выборы в Южной Корее).


    Спектакль продолжается.
    cniza
    1. vovanpain Сегодня, 11:39
      Цитата: cniza
      Спектакль продолжается

      Хреновый спектакль то,Как бы он в фейерверк не превратился,меряются два долбоклюя прическами блин. negative И хрен бы с ними мерялись бы где нибудь в другой вселенной,но не у наших границ.
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 11:42
        Конечно ничего хорошего не будет , если у кого то нервы сдадут , но будет только много шума и никаких действий , потому что Китай и Россия не дадут этого сделать.
        cniza
      2. Проводник Сегодня, 11:43
        Кимушка доиграется рано или поздно.Будет как в концовке одного фильма...
        Проводник
        1. Смог Сегодня, 11:51
          Шляхтичам, наш "пламенный".Давно не забредали.
          Смог
      3. Александр романов Сегодня, 11:44
        Цитата: vovanpain
        Как бы он в фейерверк не превратилс

        Я чувствую так и будет, этот клоун из цирка "Чучхе" ,всё таки получит по своеи жирной харе. И обоидет ли это нас,очень большой вопрос
        Александр романов
        1. vovanpain Сегодня, 11:53
          Цитата: Александр романов
          Я чувствую так и будет, этот клоун из цирка "Чучхе" ,всё таки получит по своеи жирной харе.

          Саня hi получит или не получит,это его проблемы вообще то,только вот хреново что вот получать он будет не далеко от тебя,а Владик так вообще километров 70 от них находится,один рыжий клоун начнет топорами обстреливать,другой клоун ядерным зарядам влупит куда нибудь и понеслась кривая с шашкой.
          Цитата: cniza
          но будет только много шума и никаких действий , потому что Китай и Россия не дадут этого сделать.

          Они Витя и спрашивать не будут,два отмороженных на голову пингвина. what С уважением всем Коллеги. hi
          vovanpain
          1. Александр романов Сегодня, 12:01
            Цитата: vovanpain
            получит или не получит,это его проблемы вообще то,только вот хреново что вот получать он будет не далеко от тебя,а Владик так вообще километров 70

            И мне это нихрена не нравиться.
            Вова .меня удивляет,что одну из этих обезьян тут поддерживают.Это маразм вообще. А потом (не даи Бог,всё заидет дальше) они же,будут фоточки выставлять и писать -мои соболезнования погибшим.
            Моя бы воля,всю эту грядку фанатов Кима в КНДР на ПМЖ выслал. Пусть помогают братьям на рисовых полях
            Александр романов
            1. rotmistr60 Сегодня, 12:11
              романов, вы на корейской теме уже печень посадили - весь желтый. Сделайте перерыв, поберегите здоровье.
              rotmistr60
            2. vovanpain Сегодня, 12:28
              Цитата: Александр романов
              Вова .меня удивляет,что одну из этих обезьян тут поддерживают.Это маразм вообще. А потом (не даи Бог,всё заидет дальше) они же,будут фоточки выставлять и писать -мои соболезнования погибшим.

              Поддерживать иили не поддерживать вообще то Саша личное дело каждого и бог то с ними.от нас диванных вреда не будет.Гораздо больший вред происходит от тех кто наделен властью,Боевому хомяку прежде думать надо было,ядерные боеприпасы у многих имеются,но не мы.ни полосатики,ни Китай с другими испытания не проводят,А этот с января прошлого года раздухарился,а ведь до января 2016 и знать не знали и слыхом не слыхивали,да и плевать по большому счету всем на них было,а этот рыжий клоун бизнессмен президент и кто там правит Иванка, request Мелания request хрен поймешь и разберешь.но страшно то что у него мощное вооружение,Хрен с Кимом то,матрасные навалят большую кучу отходов и слиняют за океан,разгребай потом за ними.
              Цитата: Александр романов
              Моя бы воля,всю эту грядку фанатов Кима в КНДР на ПМЖ выслал. Пусть помогают братьям на рисовых полях

              Да Саша нервы не трать,не восстанавливаются они request Говорю же от нас диванных воинов вреда нет,сколько угодно можно повторять:-"Давай Кимушко,дави"или Давай Трампуша,всыпь топорами,они один хрен нас не услышат и сделают по своему.Вот фаны Кима и Дона могут только фоточкой и помочь или заклеймить и всё. hi
              vovanpain
            3. Вадим237 Сегодня, 14:10
              На рисовых полях - братья не поймут братьев.
              Вадим237
    2. НЕКСУС Сегодня, 11:40
      Цитата: cniza
      Спектакль продолжается.

      Теперь совершенно ясно,единственный гарант не получить рой топоров по своей территории-это наличие ЯО.И в этой связи очень мерзко выглядит предложение США о сокращении ядерных арсеналов.
      НЕКСУС
      1. Александр романов Сегодня, 11:42
        Цитата: НЕКСУС
        Теперь совершенно ясно,единственный гарант не получить рой топоров по своей территории-это наличие ЯО

        Вы не с ДВ? Такои комент дальневосточник в здравом уме не напишет. Только житель западного региона,для которого ДВ это ,где то далеко.
        Алло гараж,ДВ это Россия и этот гоблин толстопузый играется с ЯО у наших границ fool
        Александр романов
        1. НЕКСУС Сегодня, 11:53
          Цитата: Александр романов
          Алло гараж,ДВ это Россия и этот гоблин толстопузый играется с ЯО у наших границ

          Ало,уважаемый.А этому гоблину-толстопузому не чхать?Он за свою шкуру думает,а не печется об интересах РФ. И судьбу Каддафи явно не хочет повторять.
          НЕКСУС
          1. Александр романов Сегодня, 11:57
            Цитата: НЕКСУС
            Он за свою шкуру думает,а не печется об интересах РФ

            Так он за свою шкуру жирную,а я то думал за КНДР.
            Какая то шавка шухер наводит у наших границ,может сюда подъедешь и поживешь тут.А потом оды начнешь строчить в его поддержку.
            Пока он не начал баловаться с ЯО,он нахрен никому нужен не был.
            Александр романов
            1. НЕКСУС Сегодня, 12:05
              Цитата: Александр романов
              Какая то шавка шухер наводит у наших границ,может сюда подъедешь и поживешь тут.А потом оды начнешь строчить в его поддержку.

              Вы каким местом,читаете?Где в моих комментариях вы разглядели поддержку этого Кима...? fool
              Цитата: Александр романов
              Пока он не начал баловаться с ЯО,он нахрен никому нужен не был.

              США любое государство,имеющее или разрабатывающее ЯО по определению считает своим врагом.КНДР не исключение,равно как и Иран и мы в том числе. Так что нечего тут пузыри пускать,уважаемый. Или вы настолько узколобы,что увидели в моих комментах радость за этого Кима? Идите,и обьясните ему лично,что он и.д.и.о.т ,а не строчите тут гневные оды в его адрес.
              НЕКСУС
              1. Александр романов Сегодня, 12:16
                Цитата: НЕКСУС
                Теперь совершенно ясно,единственный гарант не получить рой топоров по своей территории-это наличие ЯО.

                Поддержка его программы!
                Цитата: НЕКСУС
                США любое государство,имеющее или разрабатывающее ЯО по определению считает своим врагом

                Израиль,Пакистан,Англия и Франция в этот список входят?
                Цитата: НЕКСУС
                Идите,и обьясните ему лично,что он и.д.и.о.т ,а не строчите тут гневные оды в его адрес.

                Так может в таком случае не мне.а вам стоит прокатиться в КНДР и ему это сказать. Че коменты строчить
                Александр романов
                1. НЕКСУС Сегодня, 12:22
                  Цитата: Александр романов
                  Поддержка его программы!

                  Мда...пациент явно не хочет выздоравливать. fool
                  Я пишу о том,что имеет место быть по факту.
                  Цитата: Александр романов
                  Израиль,Пакистан,Англия и Франция в этот список входят?

                  Нет ,тк это сателиты и союзники.И вы это знаете,а пытаетесь передергивать.
                  Цитата: Александр романов
                  Так может в таком случае не мне.а вам стоит прокатиться в КНДР и ему это сказать. Че коменты строчить

                  Соскок засчитан. wassat
                  НЕКСУС
        2. lis-ik Сегодня, 12:39
          Александр, я Вас прекрасно понимаю, но к сожалению этот спектакль играет не по нашим нотам. Хотя лично я реально хочу поставить пин. досов на место.
          lis-ik
    3. рич Сегодня, 12:16
      Спектакль продолжается. Причем с разным переводом - отдельно для корейцев и отдельно для американцев. Так, что где Доктор Зло, а где Спайдермен каждый переводчик понимает по своему.
      Китайцам предлагали контрамарку на лучшие зрительские места в первом ряду - они похоже отказались. Нас на спектакль никто не пригласил, так что смотрим его через дырку в заборе
      рич
  2. Толстоевский Сегодня, 11:35
    работайте, братья
    Толстоевский
    1. Александр романов Сегодня, 11:39
      Цитата: Толстоевский
      работайте, братья

      Нашел братьев. Иди им мешок риса отправь им по почте
      Александр романов
      1. svp67 Сегодня, 11:45
        Цитата: Александр романов
        Нашел братьев. Иди им мешок риса отправь им по почте

        Александр, иногда кажется, что Вы взяли пример с Владимира Вульфыча. Тот тоже как то неожиданно воспылал "искренней любовью" к Турции, злые языки говорят, что не бескорыстно. А Ваша нелюбовь к КНДР искренняя?
        svp67
        1. Александр романов Сегодня, 11:50
          Цитата: svp67
          Ваша нелюбовь к КНДР искренняя?

          Настолько же искренняя ,как и моя не любовь к США. Мне что Трамп ,что Ким ,два дауна ых. Я рядом с местом событий и мне это нахрен не надо.
          Вон Ватник прибежал мантры Киму ща исполнит.
          Александр романов
          1. svp67 Сегодня, 11:58
            Цитата: Александр романов
            Настолько же искренняя ,как и моя не любовь к США. Мне что Трамп ,что Ким ,два дауна ых. Я рядом с местом событий и мне это нахрен не надо.

            Мне их "разборки" тоже не по душе, но в случаи чего, все же буду за Ына "болеть", хоть он мне лично тоже не нравится. Но США, в этом случае не нравится БОЛЬШЕ.
            svp67
            1. Александр романов Сегодня, 12:06
              Цитата: svp67
              , все же буду за Ына "болеть",

              Ну я уже понял, за Россию тут болеющих не много
              Александр романов
              1. svp67 Сегодня, 12:10
                Цитата: Александр романов
                Ну я уже понял, за Россию тут болеющих не много

                А как мы там можем повлиять? Тут лучшее, что мы можем сделать, это усилить свою границу и внимательно наблюдать. КНДР не наша креатура, а Китайская. И как то США помогать нам там смысла нет. Что мы можем сделать?
                svp67
                1. Александр романов Сегодня, 12:21
                  Цитата: svp67
                  Что мы можем сделать?

                  На Кима давить,всю его гвардию гастеров для начала выкинуть А по хорошему по соплям пообещать дать
                  Александр романов
                  1. svp67 Сегодня, 12:25
                    Цитата: Александр романов
                    На Кима давить,всю его гвардию гастеров для начала выкинуть А по хорошему по соплям пообещать дать

                    А ему то ПОЧЕМУ? Тут если давить, то на США. Это у США, а не у КНДР четко прописаны страны в которых они бы хотели изменить политический курс. И он включает КНДР-Сирию-Иран-Россию. Для чего нам укорачивать им этот путь?
                    svp67
          2. ватник Сегодня, 12:09
            Цитата: Александр романов
            Я рядом с местом событий и мне это нахрен не надо.

            Так беги быстрее к своим единоверцам в Израиль они тебя приютят и обогреют lol да и спрячешься там среди них где нибудь в подвале рядом с другими высокоучёными и мудрыми израильскими евреями laughing
            ватник
            1. Александр романов Сегодня, 12:22
              Цитата: ватник
              ватник

              Вот патриот России,тема серьезная,а у него хихих хааа, Ватнику глубоко наплевать,что там будет на ДВ,чего не будет.
              Александр романов
              1. ватник Сегодня, 12:36
                Цитата: Александр романов
                Ватнику глубоко наплевать,что там будет на ДВ

                Нет мне как раз не наплевать что будет на ДВ и я хочу чтобы США и Трампу там преподали урок потому что за КНДР последует Иран затем ещё кто нибудь а потом моя страна и хочу чтобы наше руководство наконец перестало "прогибаться" под штаты потому что такая политика выгодна исключительно США для установления ими мирового господства.
                А то что данное обострение угрожает тебе (во всяком случаи от других жителей ДВ я таких "истерик" как от тебя не наблюдал) абсолютно не означает что КНДР должен поступится своей независимостью .

                Кстати говоря на город рядом с которым я живу направленны ядерные ракеты США но я же не "плачу" каждый день об этом.
                ватник
      2. ватник Сегодня, 11:47
        ну что же КНДР придётся подтвердить свой статус ядерной державы чтобы охладить пыл Трампа который возомнил себя Богом на нашей планете. А твёрдая политика КНДР и всё большие видимая нерешительность и даже испуг Трампа говорит о том что от агрессивного режима США может защитить только обладание ядерным оружием и средствами его доставки способными достичь самих штатов их военные базы или их ближайших союзников.
        ватник
        1. cniza Сегодня, 11:56
          Цитата: ватник
          ну что же КНДР придётся подтвердить свой статус ядерной державы чтобы охладить пыл Трампа который возомнил себя Богом на нашей планете. .


          Кто же ему позволит , Китай по щекам нахлопает не до применения будет , а "испытание" очередное разрешит.
          cniza
          1. ватник Сегодня, 12:05
            Цитата: cniza
            Китай по щекам нахлопает не до применения будет , а "испытание" очередное разрешит.

            Не совсем понял кто кому нахлопает по щекам?
            ватник
            1. ватник Сегодня, 12:06
              И пропаганда smile
              ватник
              1. Александр романов Сегодня, 12:29
                Цитата: ватник
                И пропаганда

                Спасибо товарищу Киму,за наше счастливое детство
                Александр романов
                1. ватник Сегодня, 13:01
                  Цитата: Александр романов
                  Спасибо товарищу Киму,за наше счастливое детство

                  И что?
                  У меня рядом с дачей деревня (было две одна сейчас почти "умерла") так вот там наши деревенские детишки вот так же таскают тележки в частности с водой из колодца и помогают папам и мамам убирать навоз и ничего в этом позорного не видят.
                  Хотя конечно для тебя Александр романов привыкшего сидеть за монитором и "щёлкать" по клавиатуре в собственной квартире когда мама тебе делает обед и убирает за тобой это не понять lol
                  ватник
                2. barsuk Сегодня, 14:28
                  [quote=Александр романов][quote=ватник]
                  Спасибо товарищу Киму,за наше счастливое детство[/quote]
                  Вы думаете в наших деревнях такой картины не увидишь? Всё то что Вы говорите о С. Кореи применимо и к нам. Может по нам тоже стоит войной пройтись, чтобы мы стали лучше жить?
                  barsuk
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:44
    Это Восток! Если Трамп грозит ударить с авианосцев, которые еще НЕ ДОПЛЫЛИ до берегов Корейского полуострова, то почему Ыну не потроллить весь мир, пусть на ромашках гадают...
    Да если и проведет испытания - на своей же территории - и что?
    Горный стрелок
  4. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 11:46
    Ын довыёживается! Если он конечно не работает на любителей авианосцев, продвигая их ПРО! soldier
    GELEZNII_KAPUT
  5. сибирячок Сегодня, 11:47
    Как бы эти ребята не решили ее испытать на территории Южной Кореи или Японии. Не к добру вся эта возня, да и матрасне не стоит накалять и без того напряженную обстановку. Если начнется, то уже не важно, кто прав, кто не прав, кто первый или второй - цена миллионы человеческих жизней.
    сибирячок
  6. Оператор Сегодня, 11:54
    Южная Корея капитулировала - лидирующий на президентских выборах в Южной Корее кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су отказался признать врагом КНДР.

    Неофициально многие политические деятели Южной Кореи горячо одобряют ракетно-ядерную программу Северной Кореи как единственного гаранта общенационального суверенитета.

    Скорее всего, после победы на выборах Ан Чхоль Су откажется от участия Южной Кореи в американской агрессии против Северной Кореи, сорвав тем самым план США использовать южнокорейцев в качестве пушечного мяса.

    В крайнем случае южнокорейская армия может блокировать малочисленный экспедиционный корпус США на его базах на Корейском полуострове.

    США придется воевать на два фронта с РК и КНДР только с помощью своих военнослужащих.
    Оператор
    1. Александр романов Сегодня, 12:07
      Неофициально многие политические деятели Южной Кореи горячо одобряют ракетно-ядерную программу Северной Кореи как единственного гаранта общенационального суверенитета.
      Скажите наркотикам НЕТ!
      Александр романов
  7. zivXP Сегодня, 11:56
    районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто были обнаружены признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания

    Опять в волейбол играли. :)
    zivXP
  8. Incvizitor Сегодня, 13:17
    Правильно, НАТО как собачонки, уступишь-потом долго брехать будут а ногой хорошенько пнёшь-сразу скулить начнут.
    Incvizitor
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