Об авиаударе в провинции Идлиб и боях на севере Хамы

Информационное агентствосообщает о том, что после доразведки местности в сирийской провинции Идлиб самолёты ВВС САР нанесли удар по позициям боевиков, аффилированных с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). В материале сообщается, что свои позиции террористы располагали неподалёку от получившего широкую известность города Хан-Шейхун, где так называемые «Белые каски» занимались подготовкой фейковых новостей о якобы химической атаке со стороны «авиации Асада».В сообщении говорится, что террористические позиции и укрепления были уничтожены в сельской местности, примерно в 10 км к северо-западу от Хан-Шейхуна.Одна из авиабомб сначала не разорвалась, и боевики попытались её обезвредить, но в этот момент прогремел взрыв. О точном числе ликвидированных террористов на данный момент не сообщается.Видеоматериал от 21 апреля:Отмечено, что удары наносились по боевикам "Джебхат ан-Нусра", запрещённой в РФ.На данный момент бои с террористами сирийская армия ведёт на севере провинции Хама. По сообщениям самих боевиков в социальных сетях, они применяют против правительственных сил Сирии противотанковые ракетные комплексы американского производства TOW.