14:42 24 апреля

Об авиаударе в провинции Идлиб и боях на севере Хамы

Информационное агентство Syria Free News сообщает о том, что после доразведки местности в сирийской провинции Идлиб самолёты ВВС САР нанесли удар по позициям боевиков, аффилированных с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). В материале сообщается, что свои позиции террористы располагали неподалёку от получившего широкую известность города Хан-Шейхун, где так называемые «Белые каски» занимались подготовкой фейковых новостей о якобы химической атаке со стороны «авиации Асада».

В сообщении говорится, что террористические позиции и укрепления были уничтожены в сельской местности, примерно в 10 км к северо-западу от Хан-Шейхуна.

Одна из авиабомб сначала не разорвалась, и боевики попытались её обезвредить, но в этот момент прогремел взрыв. О точном числе ликвидированных террористов на данный момент не сообщается.


Видеоматериал от 21 апреля:


Отмечено, что удары наносились по боевикам "Джебхат ан-Нусра", запрещённой в РФ.

На данный момент бои с террористами сирийская армия ведёт на севере провинции Хама. По сообщениям самих боевиков в социальных сетях, они применяют против правительственных сил Сирии противотанковые ракетные комплексы американского производства TOW.


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Комментарии 13

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  1. Самаритянин Сегодня, 11:51
    Что за фишка на ВО по 2-а раза одни и те же новости публиковать???
    Самаритянин
    1. dik-nsk Сегодня, 11:58
      города Хан-Шейхун, где так называемые «Белые каски» занимались подготовкой фейковых новостей
      надеюсь и "каски" захватили, и инструкторов Нусры пару-тройку хотя бы
      dik-nsk
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:04
        надеюсь и "каски" захватили

        Эти ... рожденные МИ-6 появляются для съемок своих постановок только тогда, когда действительно безопасно. А вот накрыть их разом не мешало бы.
        rotmistr60
    2. сибиралт Сегодня, 12:25
      Странная война. Без фронта и тыла.
      сибиралт
    3. рич Сегодня, 12:39
      Самаритянин : Что за фишка на ВО по 2-а раза одни и те же новости публиковать???
      На все воля Аллаха. Кисмет
      рич
    4. RASKAT Сегодня, 13:14
      Из той же пьесы.
      RASKAT
  2. Серый брат Сегодня, 11:57
    Думали "Аллах послал" и Аллах их действительно послал.
    Серый брат
  3. Брови Брежнева Сегодня, 11:58
    Эта запись проскакивала уже
    Брови Брежнева
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:05
      В этом мире много чего проскакивало. А, что-то до сих пор проскочить не может.
      rotmistr60
  4. Подрезчик Сегодня, 12:42
    Вот так и надо! Желательно, чтобы там была еще и пара-тройка советников из-за океана с любым "цветом" касок. А вот взрыв авиабомбы в момент обезвреживания...подтверждает - не твое, не лезь!
    Подрезчик
  5. 3vs Сегодня, 12:45
    Каккая-тто эсстоннссккаая бомба, с задержкой! bully
    3vs
    1. ватник Сегодня, 13:09
      Ещё бои под Хамой по всей видимости 5-й корпус.

      Не знаю был ранее или нет КАМАЗ с 57-мм орудием
      ватник
    2. древний Сегодня, 13:39
      Цитата: 3vs
      Каккая-тто эсстоннссккаая бомба, с задержкой!


      Нормальная бомба во всех отношениях,но только не с задержкой, а с установкой замедления взрывателя soldier
      древний
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