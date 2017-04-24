14:41 24 апреля

Пентагон продолжит работы по программе Hydra

Как передает портал "Warspot" со ссылкой на militaryaerospace.com, в ближайшие годы американский военно-морской флот может получить на вооружение универсальные подводные беспилотные системы. Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США подписало с корпорацией Boeing контракт на продолжение работ по программе Hydra.

Корпорация Boeing уже несколько лет успешно создает многоцелевые подводные беспилотные аппараты. Одной из таких разработок стала субмарина Echo Voyager, способная в автономном режиме месяцами находиться под водой и выполнять различные задачи.


Автономная субмарина Echo Voyager, способная перевозить грузы в своем внутреннем модуле



С 2014 года DARPA совместно с Boeing ведет разработку военных версий подводных аппаратов – проект получил название Hydra. В ходе его первой стадии были созданы транспортируемые под водой версии беспилотных летательных и подводных аппаратов. Сегодня стало известно, что проект перешел во вторую стадию – корпорация Boeing получила финансирование в размере $7,6 млн на создание рабочего прототипа подводного беспилотника, который сможет транспортировать уже созданные беспилотные аппараты различного назначения (разведывательные, боевые и исследовательские).

В рамках программы Hydra планируется создать для военных подводную беспилотную платформу, которая сможет длительное время находиться и перемещаться под водой, а при получении команды – выпускать беспилотники для выполнения разведывательных или боевых задач. По мнению разработчиков, подводные дроны-носители смогут незамеченными передвигаться в море и подбираться к объектам противника, собирая полезную информацию или проводя диверсионные операции.

Использованы фотографии: boeing.com
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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 12:04
    Логично. Если есть воздушные ДРОНы, почему не быть подводным. Подводные заведомо дороже, и работы в этом направлении будут идти тяжелее и дольше.
    Горный стрелок
    1. voyaka uh Сегодня, 12:39
      Да. Под водой нет радиосвязи. Полный провал с управлением.
      Это сильно тормозит разработку подводных дронов.
      voyaka uh
      1. рич Сегодня, 12:41
        и самое главное - кинетический след дрона
        рич
        1. voyaka uh Сегодня, 12:43
          Много чего. Первые прототипы провалили испытания, и Пентагон
          их забраковал и послал на переделки.
          voyaka uh
      2. 34 регион Сегодня, 13:48
        12.39. Вояка ух! Не являюсь специалистом в этой области. Но вроде как были статьи где возможен радиообмен под водой. Есть возможность радиообмена через буй. Если есть спецы, пусть просветят. hi
        34 регион
        1. voyaka uh Сегодня, 13:54
          Я слышал через буи. Они, вроде висят под водой,
          только антенна наружу. Этот рыба-разведчик проплывая мимо буя
          передает ему инфу, а буй ее дальше переправляет на спутник.
          Но, конечно, сам буй может поймать противник и "жучок" вставить... recourse
          В принципе, можно сделать, что сама рыба-разведчик, увидев
          ПЛ, например, отправляет на поверхность поплавок-сигнал (маленький
          радио-буй). И налетают Боинги-мочилы с глубинными бомбами... am
          voyaka uh
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