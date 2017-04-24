Пентагон продолжит работы по программе Hydra
Как передает портал "Warspot" со ссылкой на militaryaerospace.com, в ближайшие годы американский военно-морской флот может получить на вооружение универсальные подводные беспилотные системы. Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США подписало с корпорацией Boeing контракт на продолжение работ по программе Hydra.
Корпорация Boeing уже несколько лет успешно создает многоцелевые подводные беспилотные аппараты. Одной из таких разработок стала субмарина Echo Voyager, способная в автономном режиме месяцами находиться под водой и выполнять различные задачи.
С 2014 года DARPA совместно с Boeing ведет разработку военных версий подводных аппаратов – проект получил название Hydra. В ходе его первой стадии были созданы транспортируемые под водой версии беспилотных летательных и подводных аппаратов. Сегодня стало известно, что проект перешел во вторую стадию – корпорация Boeing получила финансирование в размере $7,6 млн на создание рабочего прототипа подводного беспилотника, который сможет транспортировать уже созданные беспилотные аппараты различного назначения (разведывательные, боевые и исследовательские).
В рамках программы Hydra планируется создать для военных подводную беспилотную платформу, которая сможет длительное время находиться и перемещаться под водой, а при получении команды – выпускать беспилотники для выполнения разведывательных или боевых задач. По мнению разработчиков, подводные дроны-носители смогут незамеченными передвигаться в море и подбираться к объектам противника, собирая полезную информацию или проводя диверсионные операции.
Корпорация Boeing уже несколько лет успешно создает многоцелевые подводные беспилотные аппараты. Одной из таких разработок стала субмарина Echo Voyager, способная в автономном режиме месяцами находиться под водой и выполнять различные задачи.
Автономная субмарина Echo Voyager, способная перевозить грузы в своем внутреннем модуле
С 2014 года DARPA совместно с Boeing ведет разработку военных версий подводных аппаратов – проект получил название Hydra. В ходе его первой стадии были созданы транспортируемые под водой версии беспилотных летательных и подводных аппаратов. Сегодня стало известно, что проект перешел во вторую стадию – корпорация Boeing получила финансирование в размере $7,6 млн на создание рабочего прототипа подводного беспилотника, который сможет транспортировать уже созданные беспилотные аппараты различного назначения (разведывательные, боевые и исследовательские).
В рамках программы Hydra планируется создать для военных подводную беспилотную платформу, которая сможет длительное время находиться и перемещаться под водой, а при получении команды – выпускать беспилотники для выполнения разведывательных или боевых задач. По мнению разработчиков, подводные дроны-носители смогут незамеченными передвигаться в море и подбираться к объектам противника, собирая полезную информацию или проводя диверсионные операции.
Использованы фотографии: boeing.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти