Глава МВБ США не стал отвечать на вопрос о защищенности страны от ракет КНДР
Министр внутренней безопасности США Джеймс Келли отказался обсуждать вопрос защищенности страны от северокорейских ракет, передает РИА Новости .
На вопрос в эфире канала Fox News, может ли Пентагон защитить США от ракетной атаки КНДР, Келли ответил: «У меня есть сведения на этот счет, но данный вопрос засекречен».
На вопрос, когда Дональд Трамп предложит решение по Северной Корее, министр ответил: «Думаю, что господин Трамп будет решать эту проблему в реальном измерении до того, как начнет свой второй срок».
Напомним, срок полномочий нынешнего президента истекает в январе 2021 года.
США уже длительное время с переменным успехом испытывают системы перехвата единичных МБР. Технологий против массированного ракетного удара ни у США, ни у какой-либо другой страны пока нет.
На вопрос в эфире канала Fox News, может ли Пентагон защитить США от ракетной атаки КНДР, Келли ответил: «У меня есть сведения на этот счет, но данный вопрос засекречен».
Очевидно, что есть на планете страны, у которых много ядерного оружия, и они могли бы преодолеть любую защиту, которую мы можем развернуть. Один из примеров – Россия. Но если Северная Корея сможет послать ракету, которая может достигнуть США, и смонтировать на ней ядерное оружие, если это случится, это будет большим риском для нашей страны,сказал Келли.
На вопрос, когда Дональд Трамп предложит решение по Северной Корее, министр ответил: «Думаю, что господин Трамп будет решать эту проблему в реальном измерении до того, как начнет свой второй срок».
Напомним, срок полномочий нынешнего президента истекает в январе 2021 года.
США уже длительное время с переменным успехом испытывают системы перехвата единичных МБР. Технологий против массированного ракетного удара ни у США, ни у какой-либо другой страны пока нет.
Использованы фотографии: http://armyman.info
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