14:45 24 апреля

Глава МВБ США не стал отвечать на вопрос о защищенности страны от ракет КНДР

Министр внутренней безопасности США Джеймс Келли отказался обсуждать вопрос защищенности страны от северокорейских ракет, передает РИА Новости .



На вопрос в эфире канала Fox News, может ли Пентагон защитить США от ракетной атаки КНДР, Келли ответил: «У меня есть сведения на этот счет, но данный вопрос засекречен».


Очевидно, что есть на планете страны, у которых много ядерного оружия, и они могли бы преодолеть любую защиту, которую мы можем развернуть. Один из примеров – Россия. Но если Северная Корея сможет послать ракету, которая может достигнуть США, и смонтировать на ней ядерное оружие, если это случится, это будет большим риском для нашей страны,
сказал Келли.

На вопрос, когда Дональд Трамп предложит решение по Северной Корее, министр ответил: «Думаю, что господин Трамп будет решать эту проблему в реальном измерении до того, как начнет свой второй срок».

Напомним, срок полномочий нынешнего президента истекает в январе 2021 года.

США уже длительное время с переменным успехом испытывают системы перехвата единичных МБР. Технологий против массированного ракетного удара ни у США, ни у какой-либо другой страны пока нет.

Использованы фотографии: http://armyman.info
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Комментарии 15

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  1. RealTor Сегодня, 12:14
    влупят. ждём.
    маковая программа СК никак не вписывается в траффик США.
    RealTor
    1. сибиралт Сегодня, 12:39
      А от чего защищаться то? laughing Секретчики хреновы!
      сибиралт
      1. birs Сегодня, 12:59
        Хотя бы от северокорейских подлодок, вполне способных доставить ядерные гостинцы к побережью США.
        birs
  2. Подрезчик Сегодня, 12:16
    Засекречен, потому как реальной защиты нет. А Трамп резкий дядька! До 2021г. в реальном времени...
    Подрезчик
  3. Аскет Сегодня, 12:17
    Технологий против массированного ракетного удара ни у США, ни у какой-либо другой страны пока нет.

    И не будет.ибо это технически невозможно достичь и экономически нецелесообразно.
    Аскет
    1. Mystery12345 Сегодня, 12:21
      Цитата: Аскет
      Технологий против массированного ракетного удара ни у США, ни у какой-либо другой страны пока нет.

      И не будет.ибо это технически невозможно достичь и экономически нецелесообразно.

      думаю что это будет возможно в будущем наука идёт вперёд..противостояние "снаряд-броня" никогда не закончится...
      Mystery12345
    2. Scoun Сегодня, 12:58
      Цитата: Аскет
      На вопрос, когда Дональд Трамп предложит решение по Северной Корее, министр ответил: «Думаю, что господин Трамп будет решать эту проблему в реальном измерении до того, как начнет свой второй срок»

      Ну рано или поздно технологии сделают шаг вперёд, правда и средства доставки и уничтожения людей, то же сделают шаг вперёд wassat

      Поправьте меня пожалуйста, я правильно понял Министра внутренней безопасности США Джеймса Келли.
      2-й срок Трампа уже предопределён получается?... кстати, вроде и президентов отработавших один срок на "галерах" у них почти нет... what
      На вопрос, когда Дональд Трамп предложит решение по Северной Корее, министр ответил: «Думаю, что господин Трамп будет решать эту проблему в реальном измерении до того, как начнет свой второй срок».
      Scoun
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:18
    Джеймс Келли отказался обсуждать вопрос защищенности страны от северокорейских ракет

    А зачем тратить время на обсуждение того, что реально не угрожает.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 12:21
      он, наверное, просто не знает, что у КНДР нет такой ракеты
      роман66
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:31
        Пока нет. Но со временем будет точно (чего они и побаиваются) и вот тогда у американцев действительно одно место будет чесаться.
        rotmistr60
        1. роман66 Сегодня, 12:46
          ну сколько они их сделать успеют? чтобы уж реальную угрозу составить?
          роман66
  5. svp67 Сегодня, 12:19
    Министр внутренней безопасности США Джеймс Келли отказался обсуждать вопрос защищенности страны от северокорейских ракет, передает РИА Новости .

    Интересное Министерство


    В структуру Министерства внутренней безопасности входят многочисленные агентства и управления, многие из которых были созданы задолго до их интеграции с этой структурой.
    Агентства и управления, подчиняющиеся 1-ому заместителю министра:
    Береговая охрана (Coast Guard)
    Иммиграционная и таможенная полиция (Immigration and Customs Enforcement)
    Служба гражданства и иммиграции (Citizenship and Immigration Services)
    Таможня и пограничная охрана (en:Customs and Border Protection)
    Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (США)
    Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов (en:Federal Law Enforcement Training Center)
    Секретная служба США (Secret Service)
    Управление координации операций (en:Office of Operations Coordination)
    Администрация транспортной безопасности (Transportation Security Administration)
    Управления и отделы, подчиняющиеся директору по программам:
    Управление по кибербезопасности и коммуникациям (Office of Cyber Security and Communications)
    Система национальных коммуникаций (en:National Communications System)
    Отдел национальной кибербезопасности (en:National Cyber Security Division)
    Управление защиты инфраструктуры (en:Office of Infrastructure Protection)
    Управление межправительственных программ (en:Office of Intergovernmental Programs)
    Управление по анализу и управлению рисками (en:Office of Risk Management and Analysis)
    Управление по ведению биометрической идентификации (en:Office of Biometric Identity Management)
    Отделы, подчиняющиеся директору по науке и технологиям
    Отдел исследований (Research Division)
    Отдел переподготовки (Transition Division)
    Отдел инноваций (Innovation Division)
    Отдел взрывчатых веществ (Explosives Division)
    Химико-биологический отдел (Chemical and Biological Division)
    Отдел по пограничной и морской безопасности (Border and Maritime Security Division)
    Отдел по командованию, управлению и взаимодействию (Command, Control, and Interoperability Division)
    Отдел человеческих факторов (Human Factors Division)
    Отдел по инфраструктуре и геофизике (Infrastructure/Geophysical Division)


    Только вопрос задан не правильно. Данному министру надо было отвечать о готовности устранять последствия ударов ракет КНДР
    svp67
    1. Серый брат Сегодня, 12:34
      Цитата: svp67
      Интересное Министерство

      В списке есть FEMA и у них есть всё небходимое.
      Серый брат
  6. Masya Masya Сегодня, 12:34
    .Министр внутренней безопасности США Джеймс Келли отказался обсуждать вопрос защищенности страны от северокорейских ракет

    Раз сказать нечего, соврал бы что- нибудь, по обыкновению...
    Masya Masya
  7. Altona Сегодня, 12:42
    Цитата: Masya Masya
    Раз сказать нечего, соврал бы что- нибудь, по обыкновению...

    -----------------------
    А что ему соврать? Спите спокойно? laughing
    Altona
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