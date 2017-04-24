Глава МВБ США не стал отвечать на вопрос о защищенности страны от ракет КНДР

Очевидно, что есть на планете страны, у которых много ядерного оружия, и они могли бы преодолеть любую защиту, которую мы можем развернуть. Один из примеров – Россия. Но если Северная Корея сможет послать ракету, которая может достигнуть США, и смонтировать на ней ядерное оружие, если это случится, это будет большим риском для нашей страны,

Министр внутренней безопасности США Джеймс Келли отказался обсуждать вопрос защищенности страны от северокорейских ракет, передает РИА Новости На вопрос в эфире канала Fox News, может ли Пентагон защитить США от ракетной атаки КНДР, Келли ответил: «У меня есть сведения на этот счет, но данный вопрос засекречен».сказал Келли.На вопрос, когда Дональд Трамп предложит решение по Северной Корее, министр ответил: «Думаю, что господин Трамп будет решать эту проблему в реальном измерении до того, как начнет свой второй срок».Напомним, срок полномочий нынешнего президента истекает в январе 2021 года.США уже длительное время с переменным успехом испытывают системы перехвата единичных МБР. Технологий против массированного ракетного удара ни у США, ни у какой-либо другой страны пока нет.