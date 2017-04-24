Обострение на Донбассе - "в ожидании полицейской миссии"?
На фоне ситуации с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ произошла активизация украинских силовиков, наносящих удары по территории ЛДНР. Начиная примерно с 23:00 воскресенья огонь был нацелен на окраины Донецка. Ожесточённые бои завязались в районе селения Троицкое. Украинская сторона начала обстрел позиций народной милиции армии ДНР из 120-мм миномётов, автоматических гранатомётов и другого вооружения, включая ствольную артиллерию.
Миномётному обстрелу подверглись и населённые пункты Луганской народной республики. Бои шли у населённого пункта Новозвановка, а также на Новоалександровском направлении. Об этом сообщают корреспонденты News Front .
Напомним, что по факту подрыва автомобиля миссии ОБСЕ высказались представители Народной милиции республики. Выясняется, что представители миссии неоднократно предупреждались об активизировавшихся диверсионных групп ВСУ на участке Славяносербск-Сокольники. По данным разведки ЛНР, на участке близ села Пришиб перед подрывом автомобиля СММ ОБСЕ вела деятельность ДРГ 8-го полка сил спецопераций ВСУ полковника Олега Нечаева.
Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко отметил, что украинской стороне было прекрасно известно, что автомобили миссии ОБСЕ часто используют именно эту дорогу для перемещений, а потому и была устроена провокация.
Гибель представителя ОБСЕ американца Джозефа Стоуна украинские политические силы пытаются использовать для привлечения внимания к украинской проблеме. Так, небезызвестный нардеп Геращенко уже назначил виновных и требует ввести «полицейскую миссию».
Между тем, выясняется, что в ходе телефонного разговора с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном Порошенко попросил от того содействия в вопросе ввода вооружённой миссии в зону конфликта в Донбассе. Это очередное доказательство полного игнорирования украинской стороной буквы Минских соглашений.
Донецкое агентство новостей сообщает, что за сутки режим прекращения огня был нарушен около 30 раз. При этом украинская сторона вела огонь ещё и из бронетехники, включая танки и БМП.
Миномётному обстрелу подверглись и населённые пункты Луганской народной республики. Бои шли у населённого пункта Новозвановка, а также на Новоалександровском направлении. Об этом сообщают корреспонденты News Front .
Напомним, что по факту подрыва автомобиля миссии ОБСЕ высказались представители Народной милиции республики. Выясняется, что представители миссии неоднократно предупреждались об активизировавшихся диверсионных групп ВСУ на участке Славяносербск-Сокольники. По данным разведки ЛНР, на участке близ села Пришиб перед подрывом автомобиля СММ ОБСЕ вела деятельность ДРГ 8-го полка сил спецопераций ВСУ полковника Олега Нечаева.
Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко отметил, что украинской стороне было прекрасно известно, что автомобили миссии ОБСЕ часто используют именно эту дорогу для перемещений, а потому и была устроена провокация.
Гибель представителя ОБСЕ американца Джозефа Стоуна украинские политические силы пытаются использовать для привлечения внимания к украинской проблеме. Так, небезызвестный нардеп Геращенко уже назначил виновных и требует ввести «полицейскую миссию».
Между тем, выясняется, что в ходе телефонного разговора с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном Порошенко попросил от того содействия в вопросе ввода вооружённой миссии в зону конфликта в Донбассе. Это очередное доказательство полного игнорирования украинской стороной буквы Минских соглашений.
Донецкое агентство новостей сообщает, что за сутки режим прекращения огня был нарушен около 30 раз. При этом украинская сторона вела огонь ещё и из бронетехники, включая танки и БМП.
Использованы фотографии: Пресс-служба НМ ЛНР
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