14:45 24 апреля

Обострение на Донбассе - "в ожидании полицейской миссии"?

На фоне ситуации с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ произошла активизация украинских силовиков, наносящих удары по территории ЛДНР. Начиная примерно с 23:00 воскресенья огонь был нацелен на окраины Донецка. Ожесточённые бои завязались в районе селения Троицкое. Украинская сторона начала обстрел позиций народной милиции армии ДНР из 120-мм миномётов, автоматических гранатомётов и другого вооружения, включая ствольную артиллерию.

Обострение на Донбассе - "в ожидании полицейской миссии"?


Миномётному обстрелу подверглись и населённые пункты Луганской народной республики. Бои шли у населённого пункта Новозвановка, а также на Новоалександровском направлении. Об этом сообщают корреспонденты News Front .


Напомним, что по факту подрыва автомобиля миссии ОБСЕ высказались представители Народной милиции республики. Выясняется, что представители миссии неоднократно предупреждались об активизировавшихся диверсионных групп ВСУ на участке Славяносербск-Сокольники. По данным разведки ЛНР, на участке близ села Пришиб перед подрывом автомобиля СММ ОБСЕ вела деятельность ДРГ 8-го полка сил спецопераций ВСУ полковника Олега Нечаева.

Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко отметил, что украинской стороне было прекрасно известно, что автомобили миссии ОБСЕ часто используют именно эту дорогу для перемещений, а потому и была устроена провокация.

Гибель представителя ОБСЕ американца Джозефа Стоуна украинские политические силы пытаются использовать для привлечения внимания к украинской проблеме. Так, небезызвестный нардеп Геращенко уже назначил виновных и требует ввести «полицейскую миссию».

Между тем, выясняется, что в ходе телефонного разговора с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном Порошенко попросил от того содействия в вопросе ввода вооружённой миссии в зону конфликта в Донбассе. Это очередное доказательство полного игнорирования украинской стороной буквы Минских соглашений.

Донецкое агентство новостей сообщает, что за сутки режим прекращения огня был нарушен около 30 раз. При этом украинская сторона вела огонь ещё и из бронетехники, включая танки и БМП.

Использованы фотографии: Пресс-служба НМ ЛНР
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Комментарии 24

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  1. Горный стрелок Сегодня, 12:29
    Так будет еще долго. Пока во Внакраине жизнь не станет настолько невыносимой, что ой...
    Пока время работает НА ЛДНР. ИМХО.
    Горный стрелок
    1. 0255 Сегодня, 12:33
      Цитата: Горный стрелок
      Пока время работает НА ЛДНР. ИМХО.

      В чём? В том, что их обстреливают ВСУ уже три года?
      0255
      1. словак Сегодня, 13:07
        Российская сторона отмечала, что Трамп создал прецедент, нанеся ракетный удар по Сирии, и это позволит ВС РФ уничтожить в свою очередь ВСУ и банды на передовой. Ну и? Чего ждут?
        словак
        1. 0255 Сегодня, 13:27
          Цитата: словак
          Российская сторона отмечала, что Трамп создал прецедент, нанеся ракетный удар по Сирии, и это позволит ВС РФ уничтожить в свою очередь ВСУ и банды на передовой. Ну и? Чего ждут?

          А в 2014 году между присоединением Крыма и началом боёв в Славянске на ВО каждый день выходили статьи что сейчас если тупые хохлы посмеют открыть огонь по мирным жителям, то РФ придёт на помощь, что небоеспособная на то время украинская армия не сможет воевать с боеспособной армией России, что Юго-Восток Украине никогда не принадлежал и поэтому его надо забрать вслед за Крымом. Как война началась, риторика поменялась.
          0255
        2. 30 вис Сегодня, 14:20
          Думаю "партнёры " будут сдавать Украину России в обмен на Китай. Будут требовать от России отказаться от Китая . Стоять в сторонке молча , а ещё лучше подгавкивать американцам . Ставка высока!Выбор не лёгкий!
          30 вис
    2. Владимир 38 Сегодня, 12:35
      Цитата: Горный стрелок
      Так будет еще долго. Пока во Внакраине жизнь не станет настолько невыносимой, что ой...
      Пока время работает НА ЛДНР. ИМХО.

      Так будет до тех пор, пока Россия не начнет политику в отношении украины более жесткую проводить, а люди они просто будут уезжать вымирать и без организации из вне или снаружи ничего не будут делать
      Владимир 38
    3. Сергей Кранов Сегодня, 12:47
      Горному стрелку:ты не прав,время работает на укрофашистов.Война идет на истощение и в первую очередь людских ресурсов,по этому показателю укропия в 10 раз превосходит ЛДНР.Положение сейчас более тяжелая,чем тебе кажется,не поленись и посмотри интернет-конференцию А.Ходаковского в Ю-Тюбе от 20.04.17.-у тебя многое встанет на свои места.
      Сергей Кранов
    4. aleksfill Сегодня, 13:27
      Пока что работает сговор нашего Гаранта и не с ЛДНР, а с теми кто их долбит ежедневно,
      а после подрыва на мине, как бы наблюдателей ОБСЕ , полицейского контингента,
      после проволочки со стороны России, похоже уже не избежать, дождались....
      aleksfill
  2. Zibelew Сегодня, 12:29
    Каким именно образом -- статус "полицейской миссии" -- сможет защитить от фугасов?
    Zibelew
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:29
    Очень жду мая...
    НЕКСУС
    1. Sharky Сегодня, 12:45
      А что случится в мае? Не поделитесь информацией, а то я выпал немного из темы. hi
      Sharky
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:51
        Цитата: Sharky
        А что случится в мае? Не поделитесь информацией, а то я выпал немного из темы. hi

        Владыка Ситх говорил,что ответ начнется с конца мая...21-23 мая.Думаю,он прав.Долго это все продолжаться не может и не будет.
        Для справки,если не в курсе,Владыка Ситх-новорос ,находящийся на Донбассе.
        НЕКСУС
  4. сибиралт Сегодня, 12:32
    Странно, что Запад виновного в этом никого еще не назначил. Похоже, Порошенко самостоятельно пошел на прорыв.
    сибиралт
    1. DenZ Сегодня, 12:38
      Причем, похоже что пошел на прорыв сразу на 2 фронта, увеличил обстрелы и попросил о вооруженной миссии. Щас вопить начнет когда ответку получит, а ему только этого и надо
      DenZ
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:41
      Если самостоятельно, то зря. На западе такая "самостоятельность" не поощряется. Меня смущает другое. Перед этим происшествием Порошенко посетил Великобританию, где заручился словесной поддержкой в отношении Украины тамошней премьерши. После происшествия разговаривает с Тиллерсоном и, в который раз просит о вводе военной миссии. Поэтому прямая провокация с определенной целью.
      rotmistr60
  5. Altona Сегодня, 12:34
    Шутки шутками, а кроме обострения военной ситуации в Донбассе у США и Украины больше вариантов нет. "Минск-2" в общем то успешно скончался, даже не родившись. Непонятно, какие теперь сроки исполнения его дорожной карты. По идее, миротворцы должны быть из России. А вообще, на присутствие какой-либо подобной миссии должно быть согласие обеих сторон. Сейчас же, если народная милиция ЛНР и ВС ДНР оттеснят ВСУ за пределы "минской линии разграничения" подымется вой Запада об "агрессии Путина" с соответствующими угрозами и "санкциями", хотя такие действия давно напрашиваются.
    Altona
    1. BAI Сегодня, 12:41
      Миротворцы из России? Да том против них столько провокаций и вредительства будет. трупов ( с нашей стороны) не оберешься. Лучше всего Китай, но они умные и туда не полезут.
      BAI
    2. Владимир 38 Сегодня, 12:47
      Вообще хорошо было бы, если миротворцы будут из стран-союзников Белоруссия, Казахстан и др., а то ШОС, СНГ и т.д , а реально помощи нет ни от кого
      Владимир 38
  6. Улиточник N9 Сегодня, 12:34
    Каклы уже давно не просто "ожидают", но и требуют "полицейскую миссию". Они прекрасно понимают, что под ее прикрытием они быстро задавят "ДНР" и "ЛНР". Раньше американцы не соглашались на нее и удерживали своих партнеров по НАТО из-за боязни крупномасштабного конфликта с Россией, если они всерьез возьмутся за ликвидацию этих республик. Сейчас, похоже, Трамп готов разрубить этот "гордеев узел". Посмотрим, как ответит на это наш "гроссмейстер".
    Улиточник N9
  7. BAI Сегодня, 12:37
    Если Украина поимеет на этом деле хоть какие-то бонусы, миссия ОБСЕ - смертники. Их будут взрывать и отстреливать на благо Украины постоянно.
    BAI
  8. Владимир Каныгин Сегодня, 12:38
    Пока не проведем операцию по принуждению к миру, а будем вилять хвостом перед хозяевами хунты - все так и будет. Видя тихую сдачу республик они и войска введут, зная что кроме крика о минских соглашений о капитуляции республик ничем махать не будем.
    Владимир Каныгин
  9. Altona Сегодня, 12:43
    Цитата: BAI
    Миротворцы из России? Да том против них столько провокаций и вредительства будет. трупов ( с нашей стороны) не оберешься. Лучше всего Китай, но они умные и туда не полезут.

    -----------------------
    Другие миротворцы будут такие же как и миссия ОБСЕ. Будут сквозь пальцы наблюдать за убийствами дончан. Опыт Югославии.
    Altona
  10. Владимир 38 Сегодня, 12:45
    Цитата: Горный стрелок
    Пока время работает НА ЛДНР. ИМХО.

    Как раз по моему на оборот, время стало работать против ..
    Владимир 38
  11. Платов Сегодня, 14:02
    Мне кажется Путин тянет до последнего.Если ответит-так ответит! Но ребята... Мы же все понимаем как это отразится на нас... Закроют рынки, денег не занять... мы с вами будем жить гораздо хуже. Вот весы и качаются...
    Платов
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