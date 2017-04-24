Новый немецкий фрегат Baden-Württemberg успешно провел испытания ракет RAM и Harpoon
Как сообщает портал navaltoday.com, новый немецкий фрегат Baden-Württemberg успешно провел испытания ракет RAM и Harpoon, выпустив их из штатных пусковых установок, передает "Warspot"
Baden-Württemberg – первый из четырех кораблей типа F 125, заказанных для ВМС Германии. Заводские испытания фрегата завершились прошлой осенью, после чего он был передан в состав немецких ВМС и проходит испытания боевых систем (в январе этого года экипаж протестировал работу бортовой артиллерии). Планируется, что летом этого года Baden-Württemberg официально заступит на боевое дежурство.
В ходе тестирования экипаж выпустил три ракеты из установки RIM-116 (зенитный ракетный комплекс непосредственной защиты корабля), а также одну противокорабельную ракету Harpoon.
По своим размерам корабли типа F 125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты. Длина Baden-Württemberg составляет почти 150 м, ширина – 19 м, осадка – 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F 125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из ключевых особенностей новых кораблей – длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).
Фрегат Baden-Württemberg вооружен артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле установлены пусковые шахты для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед.
Baden-Württemberg – первый из четырех кораблей типа F 125, заказанных для ВМС Германии. Заводские испытания фрегата завершились прошлой осенью, после чего он был передан в состав немецких ВМС и проходит испытания боевых систем (в январе этого года экипаж протестировал работу бортовой артиллерии). Планируется, что летом этого года Baden-Württemberg официально заступит на боевое дежурство.
В ходе тестирования экипаж выпустил три ракеты из установки RIM-116 (зенитный ракетный комплекс непосредственной защиты корабля), а также одну противокорабельную ракету Harpoon.
По своим размерам корабли типа F 125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты. Длина Baden-Württemberg составляет почти 150 м, ширина – 19 м, осадка – 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F 125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из ключевых особенностей новых кораблей – длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).
Фрегат Baden-Württemberg вооружен артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле установлены пусковые шахты для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›немецкий фрегат Baden-Württemberg
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