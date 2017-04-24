14:47 24 апреля

Новый немецкий фрегат Baden-Württemberg успешно провел испытания ракет RAM и Harpoon

Как сообщает портал navaltoday.com, новый немецкий фрегат Baden-Württemberg успешно провел испытания ракет RAM и Harpoon, выпустив их из штатных пусковых установок, передает "Warspot"

Baden-Württemberg – первый из четырех кораблей типа F 125, заказанных для ВМС Германии. Заводские испытания фрегата завершились прошлой осенью, после чего он был передан в состав немецких ВМС и проходит испытания боевых систем (в январе этого года экипаж протестировал работу бортовой артиллерии). Планируется, что летом этого года Baden-Württemberg официально заступит на боевое дежурство.
В ходе тестирования экипаж выпустил три ракеты из установки RIM-116 (зенитный ракетный комплекс непосредственной защиты корабля), а также одну противокорабельную ракету Harpoon.




По своим размерам корабли типа F 125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты. Длина Baden-Württemberg составляет почти 150 м, ширина – 19 м, осадка – 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F 125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из ключевых особенностей новых кораблей – длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Фрегат Baden-Württemberg вооружен артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле установлены пусковые шахты для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед.


Использованы фотографии: yandex.ru/images›немецкий фрегат Baden-Württemberg
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Комментарии 16

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:37
    Могу себе представить,что начнется,когда РФ публично покажет стрельбы Циркона...вентилятор с экскрементами в адрес России будет работать в три смены.
    НЕКСУС
    1. Zibelew Сегодня, 12:57
      Циркон таки ломает тезис о техническом превосходстве запада. Страна-бензоколонка с разорванной лично нобелевским лауреатом в клочья экономикой сделала оружие, которое до сих пор не смог сделать светоч олигархической демократии и оплот содомитской свободы
      Zibelew
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:01
        Цитата: Zibelew
        Циркон ломает тезис о техническом превосходстве запада. Страна-бензоколонка с разорванной лично нобелевским лауреатом в клочья экономикой сделала оружие, которое до сих пор не смог сделать светоч олигархической демократии и оплот содомитской свободы

        Не только...если подумать о том,во что превращаются Каракурты,корветы и фрегаты ,которые станут носителями таких ПКР. А если представить,что тот же Бастион будет способен "плевать" этими ПКР ,тк ПУ то унифицированное с Ониксами,Калибрами и Цирконами,то картина совсем удручающая,тк у Запада НЕТ пока противоядия даже в перспективе против этих гипер скоростных ПКР,коими являются Цирконы.
        НЕКСУС
        1. Zibelew Сегодня, 13:15
          Кстати говоря, малый ракетный корабль проекта 21631 «Град», уже десятый в серии, сегодня заложили на Зеленодольском заводе имени Горького. Судя по «закладной картинке» убрали 2 «Гибки» и 1×12- 30 мм «Рой». Вместо них поставили «Панцирь-М».
          Zibelew
          1. E50M Сегодня, 13:17
            Хорошая новость
            E50M
      2. E50M Сегодня, 13:01
        Оружие мы всегда умели делать. Зато управлять экономикой государства невыходит.
        E50M
    2. рич Сегодня, 13:18
      Фрегаты типа «Баден-Вюртемберг»



      рич
  2. maxim947 Сегодня, 12:38
    Хорош... много что то новостей такого рода в последнее время от наших «партнеров»
    maxim947
  3. Altona Сегодня, 12:38
    В статье про фрегат, на картинке то он полновесный эсминец.
    Altona
    1. yehat Сегодня, 12:49
      а какая разница? Они могут его назвать буксиром или шлюпкой
      Кого это обманет, кроме самих немцев?
      yehat
  4. E50M Сегодня, 12:47
    Сухогруз с ракетами, не?
    E50M
    1. donavi49 Сегодня, 13:02
      Это про этот фрегат? Нет. Он недовооружен страшно. Их строили в пару к Саксонии. Выкидывая вооружение по максимуму.

      По их плану более дорогие Саксонии с МК41 - должны были тянуть ресурс.
      А все задачи по борьбе с пиратами, отлову беженцев, патрулю в дальней зоне - ложится на Бадден-Вютенберги. Плюс когда их строили - самым вероятным противником для Дойчмарин были ПИРАТЫ. То есть еще до пересмотра стратегий.

      В итоге у него ЗРК самообороны 2 модуля РАМ.
      2х4 Гарпуна

      Зато есть - водометные пушки дистанционно управляемые. Целая батарея пулеметов и пушек на ДУ. 2 тяжелых вертолета. 4 быстросбрасываемых на ходу катера (вот две створки - за ними катера). Огромные выделенные модифицируемые площади - для размещения пиратов/беженцев/медцентра и т.п.
      donavi49
      1. E50M Сегодня, 13:07
        Именно это я и имел в виду под словом "сухогруз" drinks
        E50M
    2. san4es Сегодня, 13:30
      ТТХ фрегата тип F-125
      san4es
  5. Волька Сегодня, 12:54
    однако в такой красавец-кораблик слишком сложно не попасть даже из рогатки...
    Волька
  6. Farid05 Сегодня, 14:43
    почему за что не возьмутся немцы, все у них получается хорошо...
    Farid05
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