Франция перевооружается на боевые машины Griffon VBMR и Jaguar EBRC.
Франция официально начала армейскую программу перевооружения Scorpion. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com, Минобороны Франции сделало первый заказ на боевые машины Griffon VBMR и Jaguar EBRC.
В рамках программы Scorpion, официально стартовавшей в 2014 году, создаются многоцелевая бронированная машина Griffon, боевая разведывательная бронированная машина Jaguar и легкая бронированная машина VBMR-L, а также ведется глубокая модернизация танка Leclerc.
Первыми на армейскую службу поступят Griffon и Jaguar, заменив боевые машины VAB APC, AMX10RC и ERC-90 Sagaie.
В рамках первого заказа подрядчики (компании Nexter, RTD и Thales) поставят французской армии 319 машин Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle) и 20 Jaguar EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat). Известно, что в общей сложности планируется закупить 1722 «Грифона» и 248 «Ягуаров». Первые боевые машины Griffon должны поступить в войска уже в следующем году, Jaguar – в 2020 году.
В Минобороны Франции Jaguar называют самой сложной боевой машиной из программы Scorpion. Он будет оснащён новой 40-мм автоматической пушкой 40 CTAS, использующей телескопические снаряды (снаряд утоплен в гильзу и находится внутри порохового заряда). На вооружении Jaguar также состоит противотанковый ракетный комплекс и боевой модуль дистанционного управления с 7,62-мм пулеметом.
Griffon станет универсальной машиной, которая будет выпускаться в пяти модификациях (бронетранспортер, командный пункт и другие). В машине смогут разместиться до десяти человек (не включая экипаж), а ее вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом калибра 12,7 или 7,62 мм, или же 40-мм автоматического гранатомета.
В рамках программы Scorpion, официально стартовавшей в 2014 году, создаются многоцелевая бронированная машина Griffon, боевая разведывательная бронированная машина Jaguar и легкая бронированная машина VBMR-L, а также ведется глубокая модернизация танка Leclerc.
Первыми на армейскую службу поступят Griffon и Jaguar, заменив боевые машины VAB APC, AMX10RC и ERC-90 Sagaie.
В рамках первого заказа подрядчики (компании Nexter, RTD и Thales) поставят французской армии 319 машин Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle) и 20 Jaguar EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat). Известно, что в общей сложности планируется закупить 1722 «Грифона» и 248 «Ягуаров». Первые боевые машины Griffon должны поступить в войска уже в следующем году, Jaguar – в 2020 году.
В Минобороны Франции Jaguar называют самой сложной боевой машиной из программы Scorpion. Он будет оснащён новой 40-мм автоматической пушкой 40 CTAS, использующей телескопические снаряды (снаряд утоплен в гильзу и находится внутри порохового заряда). На вооружении Jaguar также состоит противотанковый ракетный комплекс и боевой модуль дистанционного управления с 7,62-мм пулеметом.
Griffon станет универсальной машиной, которая будет выпускаться в пяти модификациях (бронетранспортер, командный пункт и другие). В машине смогут разместиться до десяти человек (не включая экипаж), а ее вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом калибра 12,7 или 7,62 мм, или же 40-мм автоматического гранатомета.
Использованы фотографии: armyrecognition.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти