14:46 24 апреля

Франция перевооружается на боевые машины Griffon VBMR и Jaguar EBRC.

Франция официально начала армейскую программу перевооружения Scorpion. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com, Минобороны Франции сделало первый заказ на боевые машины Griffon VBMR и Jaguar EBRC.

В рамках программы Scorpion, официально стартовавшей в 2014 году, создаются многоцелевая бронированная машина Griffon, боевая разведывательная бронированная машина Jaguar и легкая бронированная машина VBMR-L, а также ведется глубокая модернизация танка Leclerc.

Франция перевооружается на боевые машины Griffon VBMR и Jaguar EBRC.



Первыми на армейскую службу поступят Griffon и Jaguar, заменив боевые машины VAB APC, AMX10RC и ERC-90 Sagaie.

В рамках первого заказа подрядчики (компании Nexter, RTD и Thales) поставят французской армии 319 машин Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle) и 20 Jaguar EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat). Известно, что в общей сложности планируется закупить 1722 «Грифона» и 248 «Ягуаров». Первые боевые машины Griffon должны поступить в войска уже в следующем году, Jaguar – в 2020 году.



В Минобороны Франции Jaguar называют самой сложной боевой машиной из программы Scorpion. Он будет оснащён новой 40-мм автоматической пушкой 40 CTAS, использующей телескопические снаряды (снаряд утоплен в гильзу и находится внутри порохового заряда). На вооружении Jaguar также состоит противотанковый ракетный комплекс и боевой модуль дистанционного управления с 7,62-мм пулеметом.



Griffon станет универсальной машиной, которая будет выпускаться в пяти модификациях (бронетранспортер, командный пункт и другие). В машине смогут разместиться до десяти человек (не включая экипаж), а ее вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом калибра 12,7 или 7,62 мм, или же 40-мм автоматического гранатомета.

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 8

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  1. Маки Авелльевич Сегодня, 12:48
    зачем содержать армию которая не может и не будет вести боевые действия?
    Маки Авелльевич
    1. birs Сегодня, 12:55
      Иностранный легион вполне себе ведет боевые действия, давно и успешно, просто в демократической стране не принято писать о подобных колонизаторских и оккупационных методах. А легиону нужна и соответствующая техника, для разгона очередных папуасодемонстраций, митингов и протестов против подобной политики.
      birs
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
        Верные мысли . Но не стоит забывать что французы явно не прочь отщипнуть побольше от мирового экспорта вооружений .
        bouncyhunter
    2. xetai9977 Сегодня, 13:02
      Нормально ведут боевые действия. В Мали, и др. колониях вполне успешно отстаивают свои интересы
      xetai9977
    3. рич Сегодня, 13:25
      а для того, чтобы за мигрантами гоняться...ну или в крайнем случае от них - бронированные маршрутки пригодятся
      рич
  2. kolkulon Сегодня, 12:53
    Французы че не делают-один хрен "леклерк"получаеться.
    kolkulon
  3. yehat Сегодня, 13:49
    великоват ягуар для разведки
    yehat
  4. Lester7777 Сегодня, 13:56
    Интересно, как она AMX-10 RC заменит, со своей 40-мм дудкой?
    Lester7777
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