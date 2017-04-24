Крейсер «Варяг» завершил визит на Филиппины
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» покинул порт Манилы, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО.
«В рамках визита, который проходил с 20 по 24 апреля моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования ВМС Филиппин и послом России на Филиппинах. Крейсер "Варяг" посетил президент Филиппин Родриго Роа Дутерте», – говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе визита военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности иностранного порта, и провели ряд совместных товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами по футболу, волейболу и перетягиванию каната».
Для военнослужащих ВМС Филиппин, а так же для жителей и гостей Манилы выступили Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестр штаба ТОФ.
Корабли, выполняют задачи дальнего похода с 1 апреля 2017 года.
«Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», – рассказали в пресс-службе.
«В рамках визита, который проходил с 20 по 24 апреля моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования ВМС Филиппин и послом России на Филиппинах. Крейсер "Варяг" посетил президент Филиппин Родриго Роа Дутерте», – говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе визита военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности иностранного порта, и провели ряд совместных товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами по футболу, волейболу и перетягиванию каната».
Для военнослужащих ВМС Филиппин, а так же для жителей и гостей Манилы выступили Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестр штаба ТОФ.
Корабли, выполняют задачи дальнего похода с 1 апреля 2017 года.
«Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», – рассказали в пресс-службе.
Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com
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