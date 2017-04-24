14:49 24 апреля

Крейсер «Варяг» завершил визит на Филиппины

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» покинул порт Манилы, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО.



«В рамках визита, который проходил с 20 по 24 апреля моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования ВМС Филиппин и послом России на Филиппинах. Крейсер "Варяг" посетил президент Филиппин Родриго Роа Дутерте», – говорится в релизе.


Крейсер «Варяг» завершил визит на Филиппины


Сообщается, что «в ходе визита военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности иностранного порта, и провели ряд совместных товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами по футболу, волейболу и перетягиванию каната».

Для военнослужащих ВМС Филиппин, а так же для жителей и гостей Манилы выступили Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестр штаба ТОФ.

Корабли, выполняют задачи дальнего похода с 1 апреля 2017 года.

«Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», – рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. lis-ik Сегодня, 12:59
    Фото классное, хоть и старый, но смотрится конечно здорово.
    lis-ik
    1. ватник Сегодня, 13:10
      Что он всё в районе близком к КНДР крутится.
      ватник
      1. Чёрный Сегодня, 13:15
        Цитата: ватник
        Что он всё в районе близком к КНДР крутится.

        Рыбу ловит smile
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:41
          Цитата: Чёрный
          Рыбу ловит

          hi Звёздно-полосатую ? wink
          bouncyhunter
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:26
    Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», – рассказали в пресс-службе.

    ... это для прессы...
    a.s.zzz888
    1. рич Сегодня, 13:43
      Сообщается, что «в ходе визита военнослужащие Тихоокеанского флота провели ряд совместных товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами по перетягиванию каната».

      ... А это для пресса...
      рич
  3. Михаил Матюгин Сегодня, 13:29
    Приятно, мне понравилось, что наш флот присутствует и на дальних рубежах, и не только в варианте субмарин. Опять таки в сосредточии американских баз наш ракетный крейсер - это интересно и поучительно.
    Михаил Матюгин
  4. Tusv Сегодня, 13:45
    А что так хило?. На звезде звиздели заходите по чаще и Где вы раньше были.
    Верю и знаю. Морфлот могет
    Tusv
Картина дня