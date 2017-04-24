Патрули СММ ОБСЕ приостанавливают работу в ЛНР
Луганский информационный центр сообщает о том, что руководство ОБСЕ приняло решение о приостановке работы патрулей специальной мониторинговой группы миссии в Луганской народной республике. Теперь у ОБСЕ после гибели своего сотрудника (по одним данным – гражданин США, по другим – подданный Британии) появился повод свернуть всю свою деятельность в ЛНР.
Напомним, что автомобиль СММ ОБСЕ накануне подорвался на мине в районе населённого пункта Пришиб. Киев привычно обвинил в подрыве луганскую сторону. При этом Киев явно не готов объясниться по следующему вопросу: для чего представителям Народной милиции ЛНР было минировать дорогу, по которой они сами же и осуществляют перемещения?
Зато представители НМ ЛНР дают на этот вопрос однозначный ответ: мина могла быть установлена исключительно для провокации – представителями украинской диверсионной группы, об активности которой в этом районе предупреждались сотрудники мониторинговой группы ОБСЕ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, автомобиль миссии ОБСЕ часто двигался по второстепенным дорогам, которые не указывались в маршруте как автодороги для перемещения из одного населённого пункта в другой, и украинская сторона об этом прекрасно знала.
В результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ помимо одного погибшего – двое раненых. Это граждане Чешской Республики и Германии.
Буквально несколько минут назад стало известно, что пострадавшие в результате взрыва близ Пришиба выписаны из больницы по просьбе руководства миссии ОБСЕ.
Напомним, что автомобиль СММ ОБСЕ накануне подорвался на мине в районе населённого пункта Пришиб. Киев привычно обвинил в подрыве луганскую сторону. При этом Киев явно не готов объясниться по следующему вопросу: для чего представителям Народной милиции ЛНР было минировать дорогу, по которой они сами же и осуществляют перемещения?
Зато представители НМ ЛНР дают на этот вопрос однозначный ответ: мина могла быть установлена исключительно для провокации – представителями украинской диверсионной группы, об активности которой в этом районе предупреждались сотрудники мониторинговой группы ОБСЕ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, автомобиль миссии ОБСЕ часто двигался по второстепенным дорогам, которые не указывались в маршруте как автодороги для перемещения из одного населённого пункта в другой, и украинская сторона об этом прекрасно знала.
В результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ помимо одного погибшего – двое раненых. Это граждане Чешской Республики и Германии.
Буквально несколько минут назад стало известно, что пострадавшие в результате взрыва близ Пришиба выписаны из больницы по просьбе руководства миссии ОБСЕ.
Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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