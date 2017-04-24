14:45 24 апреля

Патрули СММ ОБСЕ приостанавливают работу в ЛНР

Луганский информационный центр сообщает о том, что руководство ОБСЕ приняло решение о приостановке работы патрулей специальной мониторинговой группы миссии в Луганской народной республике. Теперь у ОБСЕ после гибели своего сотрудника (по одним данным – гражданин США, по другим – подданный Британии) появился повод свернуть всю свою деятельность в ЛНР.

Патрули СММ ОБСЕ приостанавливают работу в ЛНР


Напомним, что автомобиль СММ ОБСЕ накануне подорвался на мине в районе населённого пункта Пришиб. Киев привычно обвинил в подрыве луганскую сторону. При этом Киев явно не готов объясниться по следующему вопросу: для чего представителям Народной милиции ЛНР было минировать дорогу, по которой они сами же и осуществляют перемещения?


Зато представители НМ ЛНР дают на этот вопрос однозначный ответ: мина могла быть установлена исключительно для провокации – представителями украинской диверсионной группы, об активности которой в этом районе предупреждались сотрудники мониторинговой группы ОБСЕ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, автомобиль миссии ОБСЕ часто двигался по второстепенным дорогам, которые не указывались в маршруте как автодороги для перемещения из одного населённого пункта в другой, и украинская сторона об этом прекрасно знала.

В результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ помимо одного погибшего – двое раненых. Это граждане Чешской Республики и Германии.

Буквально несколько минут назад стало известно, что пострадавшие в результате взрыва близ Пришиба выписаны из больницы по просьбе руководства миссии ОБСЕ.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 22

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  1. Чёрный Сегодня, 13:16
    Чего собственно и добивался укровермахт...... впрочем толку от них было не больше , чем от козла молока.
    Чёрный
    1. vovanpain Сегодня, 13:36
      . Теперь у ОБСЕ после гибели своего сотрудника (по одним данным – гражданин США, по другим – подданный Британии) появился повод свернуть всю свою деятельность в ЛНР.

      Этого и стоило ожидать,сейчас приостановили,потом вообще смоются,теперь нужно ожидать очередной пакости в Донецке,что бы и оттуда убрать ОБСЕшников и в очередной раз пойдут получать по рогам.только нормальным людям от этого все хуже и хуже. negative
      vovanpain
    2. avg-mgn Сегодня, 13:37
      Молока конечно ноль, а пот воеено-полицейский контингент, (чего так долго добивается Киев), теперь, придет на смену этому козлу (КОЗЛАМ). А это означает лишь одно - конца бойне не видать.
      avg-mgn
    3. Zoldat_A Сегодня, 13:38
      Цитата: Чёрный
      впрочем толку от них было не больше , чем от козла молока

      ОБСеранцы думали, что там войнушка типа как когда Америка Гренаду в 83-м захватывала.... Тогда американские морпехи с досками для сёрфинга туда приехали. Говорят, там волна хорошая... А в Луганске вона как - мины... request
      Zoldat_A
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:59
        Это как в "Свадьба в Малиновке" - "Гриша , он же бьётся !"
        bouncyhunter
    4. Scoun Сегодня, 13:43
      Цитата: Чёрный
      Чего собственно и добивался укровермахт.

      В кунсткамере понеслось..
      jan pobokov
      Может Европа и Америка наконец-то поймет, что Россия воюет с Украиной и может хватит "озабоченности".
      Дай Бог, что-бы Американский Сенат дослушался до доводов пана Джона Маккейна.
      Дай Господь Бог пану Маккейну здоровья.
      Пан Маккейн, ви один з найкращіх нашіх друзів !!!

      wassat ах ха ха.. ему бы ещё вымпел в дупу и флаг руки... и стал бы он депутатотом как не безызвестный "Америка с нами"! ))
      sulima ivan
      Інспекторів цілеспрямовано хотіли знищіти. Саме цю машину. І гарантовано з відома влади обізян Лугандону, бо українці на такий ризик на теріторії ворога не пішли б.
      Scoun
    5. Topotun Сегодня, 13:50
      А от их деятельности был какой-то толк? По моему просто отбывание номера - если не хуже, передача разведданных Украине....
      Topotun
    6. рич Сегодня, 13:56
      Все таки не зря Сотрудники ОБСЕ подорвались! Они дорогу для местного населения разминировали!
      рич
  2. inkass_98 Сегодня, 13:17
    Кто бы сомневался. Светлые эльфы не могут рисковать своими жизнями, это удел унтерменшей.
    inkass_98
    1. Чёрный Сегодня, 13:25
      Вполне возможно, что по приказу США Парась погонит упоротое стадо на очередной убой. Это позволит опять обвинить РФ в агрессии. Американцам на стадо глубоко плевать, вот лишний повод сделать из нас империю зла появится
      Чёрный
  3. Masya Masya Сегодня, 13:23
    Можно подумать, что они до этого работали... прямо землю носом рыли... как можно приостановить то, чего не было и нет?
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 13:46
      так, одной соляры сколько сожгли туда-сюда шастаючи, а теперь - экономия
      роман66
  4. Подрезчик Сегодня, 13:26
    А не хитрая ли это задумка матрасовочных и их лакея? Порошенко поговорил с англичанкой, потом с Рексом, подрыв наблюдателей, нарушения перемирия, просьба ввести вооруженную миссию? Задумали пакость какую, нехристи?
    Подрезчик
    1. Zoldat_A Сегодня, 13:43
      Цитата: Подрезчик
      А не хитрая ли это задумка матрасовочных и их лакея? Порошенко поговорил с англичанкой, потом с Рексом, подрыв наблюдателей, нарушения перемирия, просьба ввести вооруженную миссию? Задумали пакость какую, нехристи?

      Уж если американцы не поскупились на две с половиной сотни негров, ради провокации взорвали броненосец "Мэн", "помогли яппам расхреначить Пёрл-Харбор, промышленным сносом завалили башни-близнецы вместе со всем офисным планктоном - чего бы тут одного наблюдателя ради хорошего дела не угробить? Чай, не Кеннеди.... Президента не пожалели - а тут наблюдатель какой-то.... Даже неинтересно - американского размаха провокации нет. Так, местечковый киевский размерчик... 11 сантиметров...
      Zoldat_A
      1. Topotun Сегодня, 13:53
        .
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Подрезчик
        А не хитрая ли это задумка матрасовочных и их лакея? Порошенко поговорил с англичанкой, потом с Рексом, подрыв наблюдателей, нарушения перемирия, просьба ввести вооруженную миссию? Задумали пакость какую, нехристи?

        Уж если американцы не поскупились на две с половиной сотни негров, ради провокации взорвали броненосец "Мэн", "помогли яппам расхреначить Пёрл-Харбор, промышленным сносом завалили башни-близнецы вместе со всем офисным планктоном - чего бы тут одного наблюдателя ради хорошего дела не угробить? Чай, не Кеннеди.... Президента не пожалели - а тут наблюдатель какой-то.... Даже неинтересно - американского размаха провокации нет. Так, местечковый киевский размерчик... 11 сантиметров...

        Насчет вышеизложенного согласен, но вот что американцы использовали своего советника - вряд-ли. По моему им и КНДР и остального Ближнего Востока за глаза. Украина теперь - и бросить жалко деньги вложены и что делать фик его знает...
        Topotun
        1. Zoldat_A Сегодня, 14:03
          Цитата: Topotun
          Украина теперь - и бросить жалко деньги вложены и что делать фик его знает...

          Как чемодан без ручки. И нести неудобно, и бросить жалко. И так Обама, когда ему доложили о том, что в укромайдан вложено 5 лярдов долларов, заорал: "Эт чо? Мы за 5 лярдов у Украины для России Крым купили?!??" laughing
          Zoldat_A
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:55
    Да и пусть вообще не появляются. Они же слепоглухонемые. Могут не выезжая отчеты писать.
    Горный стрелок
  6. Andrea Сегодня, 14:04
    Моментально проявили "героизм" и здриснули.
    Andrea
  7. eleronn Сегодня, 14:06
    Они сами себя подорвали! Неосторожное обращение с зажигалкой при курении.
    eleronn
  8. ando_bor Сегодня, 14:10
    Порошенко уже визжит: - Трамп введи войска.
    ando_bor
  9. Подрезчик Сегодня, 14:19
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Подрезчик
    А не хитрая ли это задумка матрасовочных и их лакея? Порошенко поговорил с англичанкой, потом с Рексом, подрыв наблюдателей, нарушения перемирия, просьба ввести вооруженную миссию? Задумали пакость какую, нехристи?

    Уж если американцы не поскупились на две с половиной сотни негров, ради провокации взорвали броненосец "Мэн", "помогли яппам расхреначить Пёрл-Харбор, промышленным сносом завалили башни-близнецы вместе со всем офисным планктоном - чего бы тут одного наблюдателя ради хорошего дела не угробить? Чай, не Кеннеди.... Президента не пожалели - а тут наблюдатель какой-то.... Даже неинтересно - американского размаха провокации нет. Так, местечковый киевский размерчик... 11 сантиметров...

    Да, наверное так! Тем более, что этому бизнесмену у власти за океаном сейчас нужны действия, одобренные внутри страны, дабы рейтинг свой поднимать, вот и мечеться: Удар по сирийскому аэродрому, мышцами играет возле Сев.Кореи, сейчас провокация с миссией ОБСЕ, дабы обстановочку понагнетать и т.д.
    Подрезчик
  10. Макаров Сегодня, 14:27
    тема с гражданством покойного вызывает вопросы о его истинной работе: у шпионов этих паспортов - в каждом кармане по штуке....
    Макаров
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