Проект «ЗЗ». Американцы не доверяют Трампу, а Горбачёв рекламирует Путина
У президента Трампа — рекордно низкий рейтинг одобрения, а президент Путин попал в список самых влиятельных людей мира журнала «Тайм». Американцы считают, что Трамп не выполнил многих своих обещаний, а тем временем «Тайм» рассказывает о «стабилизации» России В. В. Путиным. Об этом пишет не кто-нибудь, а Михаил Горбачёв. Впрочем, Трампу тоже выделили местечко на журнальных страницах.
«Стодневка» Дональда Трампа в Овальном кабинете, согласно опросу «Lac Research Associates», подготовленному для «ABC News» и «Washington Post», показала, что президент имеет самый низкий рейтинг одобрения в соответствующей точке отсчёта (на подходе к первым ста дням правления) в соцопросах аж с 1945 года.
Проблемы Трампа, отмечается на сайте ABC News , весьма значительны. Большинство из противников мистера Трампа уверено, что Трамп не обладает достаточной компетентностью и тем темпераментом, что требуется для эффективной работы на высоком посту. Шестеро из десяти сомневаются в его честности и надёжности и не думают, что он понимает проблемы таких людей, как они. Пятьдесят шесть процентов говорят, что он не сумел достичь многого за первые 100 дней. А 55% респондентов вообще утверждают, что он непоследователен и не имеет твёрдых политических принципов.
Только 42% американцев одобряют сегодня деятельность Трампа на посту президента; 53 процента — не одобряют. Соответствующий средний показатель для бывших президентов, которые около 100 дней исполняли обязанности, — 69 и 19 процентов. У предшественника Трампа, Барака Обамы, показатели составляли 69 и 26 процентов.
С другой стороны, не так плохо дела у Трампа, как кажется.
К относительно высоким оценкам Трампа следует отнести 73%-ное одобрение его деятельности, направленной на сохранение рабочих мест в Соединённых Штатах. Эту политику одобряет даже большинство демократов.
Кроме того, этот опрос показывает, что сторонники Трампа не раскаиваются в своём выборе. Среди тех, кто проголосовал за него в ноябре 2016 года, 96% сегодня говорят, что сделали верный выбор. Всего 2% жалеют об этом. И если бы сегодня был организован «повтор» выборов, Трамп бы снова победил.
Вместе с тем американцы не очень-то доверяют Трампу
Верен ли Трамп своим предвыборным обещаниям? «Да» и «нет» — 44 и 41%.
Хуже он работает или лучше, чем ожидали избиратели? «Лучше» и «хуже» — по 35%.
Наконец, если сорок два процента говорят, что Трамп сделал за сотню дней много или довольно много, то 56 процентов говорят: немного или ничего.
Мистер Обама на своём сотом дне показывал гораздо лучшие результаты по всём трем вопросам: 60 и 26 процентов по выполнению (невыполнению) своих обещаний, 54 и 18 процентов по «лучше, чем ожидалось» и «хуже, чем ожидалось», и 63 и 36 процентов — по первым достижениям.
Публике не нравятся и непомерные финансовые траты, запланированные Трампом. Всего 37 процентов одобряют крупные изменения в федеральных расходах, которые предложил новый президент, а 50 процентов — не одобряют.
Наконец, лишь 34 процента одобряют то, что он дал своей дочери и зятю, Иванке Трамп и Джареду Кушнеру (Ivanka Trump and Jared Kushner), должности в своей администрации. 61% отрицает уместность таких назначений.
В материале далее подчёркивается, что текущая политика при Трампе характеризуется острой партийной борьбой. Это тоже сильно влияет на рейтинг, способствуя его снижению.
Почему Трамп проваливается в политике, объяснил на своём сайте Пол Крейг Робертс.
Заметка Робертса называется «Исчезновение президента Трампа». Оказывается, президента почти не существует.
По мнению эксперта, сославшегося на собственный многолетний опыт работы в Вашингтоне, американские вице-президенты не делали крупных внешнеполитических заявлений и не угрожали другим государствам войной. Даже Дик Чейни не посмел «украсть эту роль у слабого президента Джорджа Буша».
Однако при Трампе всё переменилось.
На днях мир стал свидетелем того, как мистер Пенс угрожал Северной Корее войной. «Меч готов», — заявил мистер Пенс, как будто он главнокомандующий.
Позвольте, а где Трамп?
«Насколько я могу судить по многочисленным электронным письмам, которые я получаю от него, он занят маркетингом своего президентства, — иронизирует Робертс. — Как только Трамп выиграл выборы, я начал получать бесконечные предложения о покупке бейсбольных кепок «Trump», футболок, запонок, кофейных кружек, а также просьбы о пожертвовании трёх долларов, которые откроют для меня лотерею, где будут разыграны памятные вещицы». Среди последних вещиц — «одна из пяти лично подписанных [Трампом] невероятных фотографий нашей исторической и масштабной инаугурации».
Для Трампа президентство — это должность для сбора средств, считает Робертс. Если его вице-президент, советник по национальной безопасности, министр обороны, постпред при ООН, директор ЦРУ или ещё кто-то пожелал бы развязать где-то войны, для Трампа это стало бы поводом запустить ещё одну кампанию по продвижению ещё большего количества «памятных вещиц» — за пожертвование в трёшку.
В итоге мы видим, что мистер Трамп не в состоянии управлять своими министрами, и потому США имеют Пенса, ведущего диалог с Москвой и Пекином. Именно Пенс намекает русским и китайцам, что у их границ может состояться обмен ядерными ударами между США и Северной Кореей. Пенс, видимо, «не настолько умён», чтобы понять, что это не то, что Россия и Китай «примут».
США сегодня выступают за войну, считает Робертс. Если мир будет «доведён до Армегеддона», то катастрофа будет исходить от Вашингтона, а не от Северной Кореи, Ирана, России или Китая. И эта катастрофа, устроенная Белым домом, положит конец жизни на Земле.
Пока мистер Трамп переживает за свой низкий рейтинг, а старенький Робертс волнуется за землян, американский журнал «Тайм» опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей мира. В список попал и президент России Владимир Путин. Его включили в раздел «Лидеры», а статью о нём написал Михаил Горбачёв.
По мнению бывшего президента СССР, Владимир Путин столкнулся с кризисом, унаследованным от предшественника. Путину «удалось стабилизировать ситуацию, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение», расточает похвалы Горбачёв.
Впрочем, на этом плюсы, выданные Путину экс-президентом, заканчиваются. Дальше идут минусы.
На начальном этапе, полагает известный перестройщик, были оправданы «определённые меры авторитарного характера — своего рода ручное управление». Это привело затем к издержкам в виде сокращения власти парламента, судебной системы и гражданского общества и уменьшения независимости средств массовой информации.
«Со временем недостатки стали более очевидными, — пишет Горбачёв. — Экономический рост замедлился ещё до ухудшения отношений с Западом и санкций, всё больше влияющих на жизнь».
Сегодня, полагает автор, неотложного решения требуют внутренние проблемы России: стагнация экономики, снижение уровня жизни; нищета масс, коррупция, незаконное обогащение немногих, деградация образования, здравоохранения и науки.
И каждый год, обращаясь к парламенту, президент Путин сам подчёркивает эти проблемы.
По мнению Горбачёва, эти проблемы нельзя решить без изменения в системе управления.
Кстати, мистер Трамп тоже попал в журнальный список «Time» . Статью о нём написал Пол Райан. Кроме того, в список «лидеров» попал ещё один американский ястреб: генерал Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис (о нём написал Роберт Гейтс). В лидерском списке присутствуют и другие известные персоны: Ким Чен Ын, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин.
Итак, Дональд Трамп может сильно не грустить по поводу своего исторически низкого рейтинга. Он ведь попал в один список с Путиным, Ким Чен Ыном, Эрдоганом и Бешеным псом, а среди такого виртуального коллектива чувствуешь себя непременно бодро и совершаешь неожиданное.
Что касается невыполненных обещаний, то цыплят по осени считают. У Обамы был высокий рейтинг в начале, но низкий в конце (разница составляла примерно полтора раза), у Олланда во Франции рейтинг к финалу упал вообще до микроскопической величины в 4%. У Путина в России рейтинг при избрании в марте 2012 г. (55%) был заметно ниже, чем сегодня. Вне всякого сомнения, Трампу больше нравится модель завоевания народного доверия Путина, нежели модель Обамы. Поглядим, какой рейтинг у Дональда будет в 2020 году. Если, конечно, старик Робертс в своих мрачных прогнозах ошибается, и планета Земля к тому году не обратится в безжизненные луны.
Президент Трамп: «Алё, где мой рейтинг?»
«Стодневка» Дональда Трампа в Овальном кабинете, согласно опросу «Lac Research Associates», подготовленному для «ABC News» и «Washington Post», показала, что президент имеет самый низкий рейтинг одобрения в соответствующей точке отсчёта (на подходе к первым ста дням правления) в соцопросах аж с 1945 года.
Проблемы Трампа, отмечается на сайте ABC News , весьма значительны. Большинство из противников мистера Трампа уверено, что Трамп не обладает достаточной компетентностью и тем темпераментом, что требуется для эффективной работы на высоком посту. Шестеро из десяти сомневаются в его честности и надёжности и не думают, что он понимает проблемы таких людей, как они. Пятьдесят шесть процентов говорят, что он не сумел достичь многого за первые 100 дней. А 55% респондентов вообще утверждают, что он непоследователен и не имеет твёрдых политических принципов.
Только 42% американцев одобряют сегодня деятельность Трампа на посту президента; 53 процента — не одобряют. Соответствующий средний показатель для бывших президентов, которые около 100 дней исполняли обязанности, — 69 и 19 процентов. У предшественника Трампа, Барака Обамы, показатели составляли 69 и 26 процентов.
С другой стороны, не так плохо дела у Трампа, как кажется.
К относительно высоким оценкам Трампа следует отнести 73%-ное одобрение его деятельности, направленной на сохранение рабочих мест в Соединённых Штатах. Эту политику одобряет даже большинство демократов.
Кроме того, этот опрос показывает, что сторонники Трампа не раскаиваются в своём выборе. Среди тех, кто проголосовал за него в ноябре 2016 года, 96% сегодня говорят, что сделали верный выбор. Всего 2% жалеют об этом. И если бы сегодня был организован «повтор» выборов, Трамп бы снова победил.
Вместе с тем американцы не очень-то доверяют Трампу
Верен ли Трамп своим предвыборным обещаниям? «Да» и «нет» — 44 и 41%.
Хуже он работает или лучше, чем ожидали избиратели? «Лучше» и «хуже» — по 35%.
Наконец, если сорок два процента говорят, что Трамп сделал за сотню дней много или довольно много, то 56 процентов говорят: немного или ничего.
Мистер Обама на своём сотом дне показывал гораздо лучшие результаты по всём трем вопросам: 60 и 26 процентов по выполнению (невыполнению) своих обещаний, 54 и 18 процентов по «лучше, чем ожидалось» и «хуже, чем ожидалось», и 63 и 36 процентов — по первым достижениям.
Публике не нравятся и непомерные финансовые траты, запланированные Трампом. Всего 37 процентов одобряют крупные изменения в федеральных расходах, которые предложил новый президент, а 50 процентов — не одобряют.
Наконец, лишь 34 процента одобряют то, что он дал своей дочери и зятю, Иванке Трамп и Джареду Кушнеру (Ivanka Trump and Jared Kushner), должности в своей администрации. 61% отрицает уместность таких назначений.
В материале далее подчёркивается, что текущая политика при Трампе характеризуется острой партийной борьбой. Это тоже сильно влияет на рейтинг, способствуя его снижению.
Почему Трамп проваливается в политике, объяснил на своём сайте Пол Крейг Робертс.
Заметка Робертса называется «Исчезновение президента Трампа». Оказывается, президента почти не существует.
По мнению эксперта, сославшегося на собственный многолетний опыт работы в Вашингтоне, американские вице-президенты не делали крупных внешнеполитических заявлений и не угрожали другим государствам войной. Даже Дик Чейни не посмел «украсть эту роль у слабого президента Джорджа Буша».
Однако при Трампе всё переменилось.
На днях мир стал свидетелем того, как мистер Пенс угрожал Северной Корее войной. «Меч готов», — заявил мистер Пенс, как будто он главнокомандующий.
Позвольте, а где Трамп?
«Насколько я могу судить по многочисленным электронным письмам, которые я получаю от него, он занят маркетингом своего президентства, — иронизирует Робертс. — Как только Трамп выиграл выборы, я начал получать бесконечные предложения о покупке бейсбольных кепок «Trump», футболок, запонок, кофейных кружек, а также просьбы о пожертвовании трёх долларов, которые откроют для меня лотерею, где будут разыграны памятные вещицы». Среди последних вещиц — «одна из пяти лично подписанных [Трампом] невероятных фотографий нашей исторической и масштабной инаугурации».
Для Трампа президентство — это должность для сбора средств, считает Робертс. Если его вице-президент, советник по национальной безопасности, министр обороны, постпред при ООН, директор ЦРУ или ещё кто-то пожелал бы развязать где-то войны, для Трампа это стало бы поводом запустить ещё одну кампанию по продвижению ещё большего количества «памятных вещиц» — за пожертвование в трёшку.
В итоге мы видим, что мистер Трамп не в состоянии управлять своими министрами, и потому США имеют Пенса, ведущего диалог с Москвой и Пекином. Именно Пенс намекает русским и китайцам, что у их границ может состояться обмен ядерными ударами между США и Северной Кореей. Пенс, видимо, «не настолько умён», чтобы понять, что это не то, что Россия и Китай «примут».
США сегодня выступают за войну, считает Робертс. Если мир будет «доведён до Армегеддона», то катастрофа будет исходить от Вашингтона, а не от Северной Кореи, Ирана, России или Китая. И эта катастрофа, устроенная Белым домом, положит конец жизни на Земле.
Пока мистер Трамп переживает за свой низкий рейтинг, а старенький Робертс волнуется за землян, американский журнал «Тайм» опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей мира. В список попал и президент России Владимир Путин. Его включили в раздел «Лидеры», а статью о нём написал Михаил Горбачёв.
По мнению бывшего президента СССР, Владимир Путин столкнулся с кризисом, унаследованным от предшественника. Путину «удалось стабилизировать ситуацию, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение», расточает похвалы Горбачёв.
Впрочем, на этом плюсы, выданные Путину экс-президентом, заканчиваются. Дальше идут минусы.
На начальном этапе, полагает известный перестройщик, были оправданы «определённые меры авторитарного характера — своего рода ручное управление». Это привело затем к издержкам в виде сокращения власти парламента, судебной системы и гражданского общества и уменьшения независимости средств массовой информации.
«Со временем недостатки стали более очевидными, — пишет Горбачёв. — Экономический рост замедлился ещё до ухудшения отношений с Западом и санкций, всё больше влияющих на жизнь».
Сегодня, полагает автор, неотложного решения требуют внутренние проблемы России: стагнация экономики, снижение уровня жизни; нищета масс, коррупция, незаконное обогащение немногих, деградация образования, здравоохранения и науки.
И каждый год, обращаясь к парламенту, президент Путин сам подчёркивает эти проблемы.
По мнению Горбачёва, эти проблемы нельзя решить без изменения в системе управления.
«Я убеждён, что Россия может добиться успеха только через демократию. Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийной системе, справедливым выборам и регулярной сменяемости правительства. Это должно определить роль и ответственность президента».
Кстати, мистер Трамп тоже попал в журнальный список «Time» . Статью о нём написал Пол Райан. Кроме того, в список «лидеров» попал ещё один американский ястреб: генерал Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис (о нём написал Роберт Гейтс). В лидерском списке присутствуют и другие известные персоны: Ким Чен Ын, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин.
* * *
Итак, Дональд Трамп может сильно не грустить по поводу своего исторически низкого рейтинга. Он ведь попал в один список с Путиным, Ким Чен Ыном, Эрдоганом и Бешеным псом, а среди такого виртуального коллектива чувствуешь себя непременно бодро и совершаешь неожиданное.
Что касается невыполненных обещаний, то цыплят по осени считают. У Обамы был высокий рейтинг в начале, но низкий в конце (разница составляла примерно полтора раза), у Олланда во Франции рейтинг к финалу упал вообще до микроскопической величины в 4%. У Путина в России рейтинг при избрании в марте 2012 г. (55%) был заметно ниже, чем сегодня. Вне всякого сомнения, Трампу больше нравится модель завоевания народного доверия Путина, нежели модель Обамы. Поглядим, какой рейтинг у Дональда будет в 2020 году. Если, конечно, старик Робертс в своих мрачных прогнозах ошибается, и планета Земля к тому году не обратится в безжизненные луны.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: Carlos Barria / Reuters
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