09:20 25 апреля

Проект «ЗЗ». Американцы не доверяют Трампу, а Горбачёв рекламирует Путина

У президента Трампа — рекордно низкий рейтинг одобрения, а президент Путин попал в список самых влиятельных людей мира журнала «Тайм». Американцы считают, что Трамп не выполнил многих своих обещаний, а тем временем «Тайм» рассказывает о «стабилизации» России В. В. Путиным. Об этом пишет не кто-нибудь, а Михаил Горбачёв. Впрочем, Трампу тоже выделили местечко на журнальных страницах.

Проект «ЗЗ». Американцы не доверяют Трампу, а Горбачёв рекламирует Путина

Президент Трамп: «Алё, где мой рейтинг?»


«Стодневка» Дональда Трампа в Овальном кабинете, согласно опросу «Lac Research Associates», подготовленному для «ABC News» и «Washington Post», показала, что президент имеет самый низкий рейтинг одобрения в соответствующей точке отсчёта (на подходе к первым ста дням правления) в соцопросах аж с 1945 года.


Проблемы Трампа, отмечается на сайте ABC News , весьма значительны. Большинство из противников мистера Трампа уверено, что Трамп не обладает достаточной компетентностью и тем темпераментом, что требуется для эффективной работы на высоком посту. Шестеро из десяти сомневаются в его честности и надёжности и не думают, что он понимает проблемы таких людей, как они. Пятьдесят шесть процентов говорят, что он не сумел достичь многого за первые 100 дней. А 55% респондентов вообще утверждают, что он непоследователен и не имеет твёрдых политических принципов.

Только 42% американцев одобряют сегодня деятельность Трампа на посту президента; 53 процента — не одобряют. Соответствующий средний показатель для бывших президентов, которые около 100 дней исполняли обязанности, — 69 и 19 процентов. У предшественника Трампа, Барака Обамы, показатели составляли 69 и 26 процентов.

С другой стороны, не так плохо дела у Трампа, как кажется.

К относительно высоким оценкам Трампа следует отнести 73%-ное одобрение его деятельности, направленной на сохранение рабочих мест в Соединённых Штатах. Эту политику одобряет даже большинство демократов.

Кроме того, этот опрос показывает, что сторонники Трампа не раскаиваются в своём выборе. Среди тех, кто проголосовал за него в ноябре 2016 года, 96% сегодня говорят, что сделали верный выбор. Всего 2% жалеют об этом. И если бы сегодня был организован «повтор» выборов, Трамп бы снова победил.

Вместе с тем американцы не очень-то доверяют Трампу

Верен ли Трамп своим предвыборным обещаниям? «Да» и «нет» — 44 и 41%.

Хуже он работает или лучше, чем ожидали избиратели? «Лучше» и «хуже» — по 35%.

Наконец, если сорок два процента говорят, что Трамп сделал за сотню дней много или довольно много, то 56 процентов говорят: немного или ничего.

Мистер Обама на своём сотом дне показывал гораздо лучшие результаты по всём трем вопросам: 60 и 26 процентов по выполнению (невыполнению) своих обещаний, 54 и 18 процентов по «лучше, чем ожидалось» и «хуже, чем ожидалось», и 63 и 36 процентов — по первым достижениям.

Публике не нравятся и непомерные финансовые траты, запланированные Трампом. Всего 37 процентов одобряют крупные изменения в федеральных расходах, которые предложил новый президент, а 50 процентов — не одобряют.

Наконец, лишь 34 процента одобряют то, что он дал своей дочери и зятю, Иванке Трамп и Джареду Кушнеру (Ivanka Trump and Jared Kushner), должности в своей администрации. 61% отрицает уместность таких назначений.

В материале далее подчёркивается, что текущая политика при Трампе характеризуется острой партийной борьбой. Это тоже сильно влияет на рейтинг, способствуя его снижению.

Почему Трамп проваливается в политике, объяснил на своём сайте Пол Крейг Робертс.

Заметка Робертса называется «Исчезновение президента Трампа». Оказывается, президента почти не существует.

По мнению эксперта, сославшегося на собственный многолетний опыт работы в Вашингтоне, американские вице-президенты не делали крупных внешнеполитических заявлений и не угрожали другим государствам войной. Даже Дик Чейни не посмел «украсть эту роль у слабого президента Джорджа Буша».

Однако при Трампе всё переменилось.

На днях мир стал свидетелем того, как мистер Пенс угрожал Северной Корее войной. «Меч готов», — заявил мистер Пенс, как будто он главнокомандующий.

Позвольте, а где Трамп?

«Насколько я могу судить по многочисленным электронным письмам, которые я получаю от него, он занят маркетингом своего президентства, — иронизирует Робертс. — Как только Трамп выиграл выборы, я начал получать бесконечные предложения о покупке бейсбольных кепок «Trump», футболок, запонок, кофейных кружек, а также просьбы о пожертвовании трёх долларов, которые откроют для меня лотерею, где будут разыграны памятные вещицы». Среди последних вещиц — «одна из пяти лично подписанных [Трампом] невероятных фотографий нашей исторической и масштабной инаугурации».

Для Трампа президентство — это должность для сбора средств, считает Робертс. Если его вице-президент, советник по национальной безопасности, министр обороны, постпред при ООН, директор ЦРУ или ещё кто-то пожелал бы развязать где-то войны, для Трампа это стало бы поводом запустить ещё одну кампанию по продвижению ещё большего количества «памятных вещиц» — за пожертвование в трёшку.

В итоге мы видим, что мистер Трамп не в состоянии управлять своими министрами, и потому США имеют Пенса, ведущего диалог с Москвой и Пекином. Именно Пенс намекает русским и китайцам, что у их границ может состояться обмен ядерными ударами между США и Северной Кореей. Пенс, видимо, «не настолько умён», чтобы понять, что это не то, что Россия и Китай «примут».

США сегодня выступают за войну, считает Робертс. Если мир будет «доведён до Армегеддона», то катастрофа будет исходить от Вашингтона, а не от Северной Кореи, Ирана, России или Китая. И эта катастрофа, устроенная Белым домом, положит конец жизни на Земле.

Пока мистер Трамп переживает за свой низкий рейтинг, а старенький Робертс волнуется за землян, американский журнал «Тайм» опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей мира. В список попал и президент России Владимир Путин. Его включили в раздел «Лидеры», а статью о нём написал Михаил Горбачёв.

По мнению бывшего президента СССР, Владимир Путин столкнулся с кризисом, унаследованным от предшественника. Путину «удалось стабилизировать ситуацию, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение», расточает похвалы Горбачёв.

Впрочем, на этом плюсы, выданные Путину экс-президентом, заканчиваются. Дальше идут минусы.

На начальном этапе, полагает известный перестройщик, были оправданы «определённые меры авторитарного характера — своего рода ручное управление». Это привело затем к издержкам в виде сокращения власти парламента, судебной системы и гражданского общества и уменьшения независимости средств массовой информации.

«Со временем недостатки стали более очевидными, — пишет Горбачёв. — Экономический рост замедлился ещё до ухудшения отношений с Западом и санкций, всё больше влияющих на жизнь».

Сегодня, полагает автор, неотложного решения требуют внутренние проблемы России: стагнация экономики, снижение уровня жизни; нищета масс, коррупция, незаконное обогащение немногих, деградация образования, здравоохранения и науки.

И каждый год, обращаясь к парламенту, президент Путин сам подчёркивает эти проблемы.

По мнению Горбачёва, эти проблемы нельзя решить без изменения в системе управления.

«Я убеждён, что Россия может добиться успеха только через демократию. Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийной системе, справедливым выборам и регулярной сменяемости правительства. Это должно определить роль и ответственность президента».


Кстати, мистер Трамп тоже попал в журнальный список «Time» . Статью о нём написал Пол Райан. Кроме того, в список «лидеров» попал ещё один американский ястреб: генерал Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис (о нём написал Роберт Гейтс). В лидерском списке присутствуют и другие известные персоны: Ким Чен Ын, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин.

* * *


Итак, Дональд Трамп может сильно не грустить по поводу своего исторически низкого рейтинга. Он ведь попал в один список с Путиным, Ким Чен Ыном, Эрдоганом и Бешеным псом, а среди такого виртуального коллектива чувствуешь себя непременно бодро и совершаешь неожиданное.

Что касается невыполненных обещаний, то цыплят по осени считают. У Обамы был высокий рейтинг в начале, но низкий в конце (разница составляла примерно полтора раза), у Олланда во Франции рейтинг к финалу упал вообще до микроскопической величины в 4%. У Путина в России рейтинг при избрании в марте 2012 г. (55%) был заметно ниже, чем сегодня. Вне всякого сомнения, Трампу больше нравится модель завоевания народного доверия Путина, нежели модель Обамы. Поглядим, какой рейтинг у Дональда будет в 2020 году. Если, конечно, старик Робертс в своих мрачных прогнозах ошибается, и планета Земля к тому году не обратится в безжизненные луны.
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: Carlos Barria / Reuters
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Комментарии 13

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  1. Mystery12345 Сегодня, 06:15
    Только 42% американцев одобряют сегодня деятельность Трампа на посту президента; 53 процента — не одобряют. Соответствующий средний показатель для бывших президентов, которые около 100 дней исполняли обязанности, — 69 и 19 процентов. У предшественника Трампа, Барака Обамы, показатели составляли 69 и 26 процентов
    .Более половины россиян сказали, что устали ждать от президента Владимира Путина каких-либо положительных сдвигов в жизни страны. Об этом заявили 51% опрошенных, говорится в исследовании, опубликованном Левада-центром.....- и что? опросники...
    Mystery12345
    1. лигр Сегодня, 07:30
      Цитата: Mystery12345
      .Более половины россиян сказали, что устали ждать от президента Владимира Путина каких-либо положительных сдвигов в жизни страны

      Да устали ждать они, а попу оторвать и работать они не пробовали.
      А левада-центр это еврейский-центр.
      лигр
    2. сибиралт Сегодня, 08:50
      Тармп себя еще не показал во всей красе, а Горбачев зарабатывает очки для похорон на престижном московском кладбище. laughing
      сибиралт
  2. EvgNik Сегодня, 06:26
    У Путина в России рейтинг при избрании в марте 2012 г. (55%) был заметно ниже, чем сегодня.

    Сомневаюсь. Сейчас, пожалуй, ниже.
    Ванга говорила что чёрный будет последним, к тому оно и идёт.
    EvgNik
    1. Mart Сегодня, 07:03
      Цитата: EvgNik
      Сомневаюсь. Сейчас, пожалуй, ниже.

      Вопрос: "В какой мере вы доверяете Путину?" Ответы: "Полностью доверяю" - 22%, "Скорее доверяю" - 50%. Левада-центр, апрель 2017. Итого: 72%. Ссылка .
      Mart
      1. EvgNik Сегодня, 07:39
        Цитата: Mart
        Вопрос: "В какой мере вы доверяете Путину?"............

        Вопрос: где проводился данный опрос? Среди кого?
        Ответ: Левада-центру - не доверяю, меня они не опрашивали.
        EvgNik
      2. rotmistr60 Сегодня, 09:19
        Олег спасибо за статью. Давненько не видел твоего ника.
        Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийной системе, справедливым выборам и регулярной сменяемости правительства

        Мне интересно, Горбачев совсем уже ни чего не соображает или живет еще в реальности "перестройки"? У нас. что не многопартийная система? Выборы не справедливые? Куда уж демократичнее и открытие в отличии от "демократического" запада. Конечно для последователей Горбачева и ЕБНа этого нет. Но и их сочуствующие на выборах поддерживает все меньше.
        rotmistr60
    2. Mystery12345 Сегодня, 07:03
      Цитата: EvgNik
      Ванга говорила что чёрный будет последним, к тому оно и идёт.

      просто негров не будет больше а президентах сша...про рыжих,бабка ничего не говорила...
      Mystery12345
    3. сибиралт Сегодня, 08:52
      Ванга уже после смерти много чего наговорила, так что можно не сомневаться. laughing
      сибиралт
  3. Flinky Сегодня, 06:56
    Меченый не кто-нибудь, а иуда XX века.
    Когда его закопают - я приду плюнуть на его могилу.
    Flinky
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:04
      Цитата: Flinky
      Меченый не кто-нибудь, а иуда XX века.
      Когда его закопают - я приду плюнуть на его могилу.

      плюнь два раза-мне ехать далеко...
      Mystery12345
      1. EvgNik Сегодня, 07:35
        Цитата: Mystery12345
        Цитата: Flinky
        Меченый не кто-нибудь, а иуда XX века.
        Когда его закопают - я приду плюнуть на его могилу.
        плюнь два раза-мне ехать далеко...

        Три раза, мне тоже далеко.
        EvgNik
    2. Баракуда Сегодня, 08:49
      Ну а если его сожгут и развеют над Вашингтоном ? smile из города "плевательница" получится ...
      Баракуда
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