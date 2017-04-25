Проект «ЗЗ». Американцы не доверяют Трампу, а Горбачёв рекламирует Путина

Президент Трамп: «Алё, где мой рейтинг?»

«Я убеждён, что Россия может добиться успеха только через демократию. Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийной системе, справедливым выборам и регулярной сменяемости правительства. Это должно определить роль и ответственность президента».

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