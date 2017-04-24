Техмаш организует лицензионное производство снарядов в Индонезии

Техмаш рассматривает вопрос о создании лицензионного производства в Индонезии. Речь идет о производстве боеприпасов для бронетехники, закупленной в РФ, в частности, об артиллерийских снарядах калибра 30 мм и 100 мм,

Как сообщает пресс-служба концерна «Техмаш», входящего в госкорпорацию «Ростех», предприятие планирует организовать лицензионное производство боеприпасов в Индонезии, передает информационное агенство "RNS" — говорится в сообщении.В 2014 году концерн совместно с «Рособоронэкспортом» подписал контракт на передачу Индии лицензии на производство бронебойных подкалиберных снарядов «Манго».АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» с 2011 года выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира.