14:49 24 апреля

Техмаш организует лицензионное производство снарядов в Индонезии

Как сообщает пресс-служба концерна «Техмаш», входящего в госкорпорацию «Ростех», предприятие планирует организовать лицензионное производство боеприпасов в Индонезии, передает информационное агенство "RNS"

Техмаш рассматривает вопрос о создании лицензионного производства в Индонезии. Речь идет о производстве боеприпасов для бронетехники, закупленной в РФ, в частности, об артиллерийских снарядах калибра 30 мм и 100 мм,
— говорится в сообщении.




В 2014 году концерн совместно с «Рособоронэкспортом» подписал контракт на передачу Индии лицензии на производство бронебойных подкалиберных снарядов «Манго».

АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» с 2011 года выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›техмаш
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 13:30
    Техмаш рассматривает вопрос о создании лицензионного производства в Индонезии. Речь идет о производстве боеприпасов для бронетехники, закупленной в РФ, в частности, об артиллерийских снарядах калибра 30 мм и 100 мм,
    То есть для обеспечения находящихся на вооружении морской пехоты Индонезии российских БМП-3. А потом не пожалеем об этом?
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
      Ещё месяц назад Индонезия заявляла о заинтересованности в организации лицензионного производства боеприпасов и некоторых запчастей к БМП-3Ф . Вот и первые отголоски этой заинтересованности ... Вот интересно - а какая в этом выгода России (кроме финансовой составляющей ) ?
      bouncyhunter
    2. ПАМ Сегодня, 13:53
      весь мир зарабатывает на обслуживании поставленной техники, модернизации систем и продаже боеприпасов. Получается хотим себя лишить части доходов, что-то я не слышал чтоб США или Китай строили заводы по производству боеприпасов в других странах.
      ПАМ
    3. рич Сегодня, 14:03
      Техмаш может развернуть лицензионное производство боеприпасов в Индонезии

      Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех может организовать лицензионное производство боеприпасов в Индонезии. Техмаш рассматривает вопрос о создании лицензионного производства в Индонезии. Речь идет о производстве боеприпасов для бронетехники, закупленной в РФ, в частности, об артиллерийских снарядах калибра 30 мм и 100 мм. «Техмаш» имеет успешный опыт организации лицензионного производства своих боеприпасов в зарубежных странах. Так, например, в 2014 году совместно с АО «Рособоронэкспорт» был подписан контракт на передачу Индии лицензии на производство бронебойных подкалиберных снарядов "Манго".
      рич
      1. svp67 Сегодня, 14:39
        Цитата: рич
        Так, например, в 2014 году совместно с АО «Рособоронэкспорт» был подписан контракт на передачу Индии лицензии на производство бронебойных подкалиберных снарядов "Манго".

        Ну "Манго" это даже не вчерашний, позавчерашний день... Есть и более новые БПС.
        svp67
    4. seos Сегодня, 14:29
      Это танковый снаряд 125 мм ... БМП 3 подкалиберными не стреляет там пушка ОЧЕНЬ низкой баллистики ...
      seos
  2. LostCoast Сегодня, 13:31
    А нашим производителям что остаётся?Перебиваться на непостоянных и мелких заказах от армии?Плодят конкурентов,разпродают ключевые технологии.Ну зачем в индии организовывать производство клонов Т-50?...Иногда возникает ощущение,что наш капитан тихо сошёл с ума и корабельные крысы у него отвечают за навигацию...
    LostCoast
  3. uhu189 Сегодня, 13:34
    Остается только порадоваться за Индонезию и Индию
    uhu189
    1. 72jora72 Сегодня, 13:58
      Да пусть индийцы ещё 20 лицензий у нас купят, ничего из того что они производят у себя по лицензиям, я повторюсь--НИЧЕГО!, нормально не летает, не ездит, и не стреляет......
      72jora72
  4. Чаронда Сегодня, 13:45
    Не лучшая идея. Индонезию лихорадит от исламских революций,так что эти боеприпасы могут быть использованы против РФ
    Чаронда
    1. seos Сегодня, 14:32
      Устаревшие танковые снаряды по примитивным технологиям 50 летней давности ... за это еще и деньги платят ...
      seos
Картина дня