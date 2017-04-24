14:50 24 апреля

«Алмаз-Антей»: в России следят за перевооружением американской армии

Спрогнозированное в России 15 лет назад перевооружение американской армии на перспективные средства воздушно-космического нападения практически завершено, передает РИА Новости заявление генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова.

«Алмаз-Антей»: в России следят за перевооружением американской армии


Указу президента, в соответствии с которым был образован концерн, предшествовала определенная работа. В течение нескольких лет помимо формирования и обоснования состава предприятий, которые должны были войти в концерн, совместно с Минобороны России проводился анализ потенциальных угроз… Все прекрасно понимали, что, несмотря на условную "разрядку", которая произошла в 1990-х годах,.. ни одна из программ США и стран НАТО по созданию новых вооружений не будет свернута,
сказал Созинов в интервью журналу «Национальная оборона».


По его словам, в те годы США сформировали новые программы по перспективным образцам вооружений, определенным видам средств воздушно-космического нападения. «Эти программы были профинансированы в полном объеме. И сегодня видно, что мы правильно прогнозировали возможности средств воздушно-космического нападения исходя из тех программ, которые тогда только начинались… Сегодня мы можем констатировать практически завершившееся перевооружение армии США и армий основных государств блока НАТО по этим видам вооружений. Существенные изменения произошли и по дальности, и по точности стрельбы», – сказал конструктор.

Он уточнил, что в США, в частности, «были реализованы программы развития авиационных средств нападения — создания F-22 и F-35 как наиболее характерных представителей самолетов многоцелевой авиации и носителей различных видов высокоточного оружия, которые в настоящее время находятся в массовом производстве и составляют основу американского "ударного кулака" авиасредств нападения».

Кроме того, США была реализована аналогичная программа по развитию крылатых ракет различных видов базирования. Именно на крылатые ракеты был сделан упор в различных видах наступательных операций, в частности, при необходимости нанесения "обезглавливающих" ударов не только по России, но и по другим потенциальным объектам, которые рассматривались США на доктринальном уровне,
рассказал Созинов.

Он отметил, что в Штатах реализованы практически все программы создания новых вооружений, «касающиеся высокоточного оружия, управляемых бомб, авиационных ракет класса "воздух-земля" и "воздух-корабль"».

Мы тоже не стояли на месте. Был создан целый ряд ударных вооружений, организовано массовое производство по этому направлению. Но поскольку мы в большей степени отвечаем за систему ВКО, то решалась задача именно прогноза возможностей совершенствования средств воздушно-космического нападения и поисков способов построения систем, позволяющих компенсировать угрозы. Поэтому с момента создания концерна… основное внимание уделялось созданию новых систем, комплексов и обеспечению развертывания их серийного производства. За 15 лет в этом направлении многое удалось сделать,
заключил генконструктор.

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 8

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  1. Tusv Сегодня, 14:08
    Спрогнозированное в России 15 лет назад перевооружение американской армии на перспективные средства воздушно-космического нападения практически завершено,

    А У нас. Прокакали Полименты. Нудоля нет, Витязей нет, Полимента нет, Пятихатки нет. Мы чё? С ножами должны прыгать? А у них уже Федя с восемью махами
    Tusv
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:12
      Цитата: Tusv
      Спрогнозированное в России 15 лет назад перевооружение американской армии на перспективные средства воздушно-космического нападения практически завершено,

      А У нас. Прокакали Полименты. Нудоля нет, Витязей нет, Полимента нет, Пятихатки нет. Мы чё? С ножами должны прыгать? А у них уже Федя с восемью махами

      Ну это не так, у нас тоже много чего появилось.
      Владимир 38
      1. Tusv Сегодня, 14:18
        Цитата: Владимир 38
        Ну это не так, у нас тоже много чего появилось.

        У Евреев для ПВОшников тоже всяких вкусностей появилось, что ХАРМ отдыхает.
        Я возмущаюсь. Что за яма в ПВО. Расплентицы. АУ
        Tusv
    2. Арон Заави Сегодня, 14:14
      Цитата: Tusv
      Спрогнозированное в России 15 лет назад перевооружение американской армии на перспективные средства воздушно-космического нападения практически завершено,

      А У нас. Прокакали Полименты. Нудоля нет, Витязей нет, Полимента нет, Пятихатки нет. Мы чё? С ножами должны прыгать? А у них уже Федя с восемью махами

      Вы как то слишком критически к своему ВПК. И КР уже стоят на вооружении и перспективные средства ПВО/ПРО вводятся в строй , да и ПАК ФА через несколько лет начнет поступать в строевые части. Потом вам при вашем ядерном потенциале бояться нечего. Если и столкнетесь с США, то только на территории третьих стран и в борьбе не за существование, а за рынки и влияние.
      Арон Заави
      1. Вадим237 Сегодня, 14:22
        "Да и ПАК ФА через несколько лет начнет поступать в строевые части". Что то мне подсказывает что этот истребитель оставят для экспорта - а через несколько лет полетит шестое поколение.
        Вадим237
      2. Tusv Сегодня, 14:27
        Цитата: Арон Заави
        Вы как то слишком критически к своему ВПК.

        Ёж птиса гордая, пока не пнешь не взлетит.
        10 лет уже Алмаз Антей не радует.
        Не ну знаю,понимаю, что по Раптору работают, но сколько же можно. Повторю. Федя восьмаховая уже. Конкуренты не дремлют
        Tusv
      3. Стирбьорн Сегодня, 14:47
        Цитата: Арон Заави
        Вы как то слишком критически к своему ВПК. И КР уже стоят на вооружении и перспективные средства

        скорее именно к "Алмаз-Антею", ибо "Полимент-Редут" до сих пор до ума не доведен, соответственно ВМФ без новых средств ПВО
        Стирбьорн
  2. рич Сегодня, 14:25
    «Алмаз-Антей»: в России следят за перевооружением американской армии
    рич
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