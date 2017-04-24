«Алмаз-Антей»: в России следят за перевооружением американской армии

Указу президента, в соответствии с которым был образован концерн, предшествовала определенная работа. В течение нескольких лет помимо формирования и обоснования состава предприятий, которые должны были войти в концерн, совместно с Минобороны России проводился анализ потенциальных угроз… Все прекрасно понимали, что, несмотря на условную "разрядку", которая произошла в 1990-х годах,.. ни одна из программ США и стран НАТО по созданию новых вооружений не будет свернута,

Кроме того, США была реализована аналогичная программа по развитию крылатых ракет различных видов базирования. Именно на крылатые ракеты был сделан упор в различных видах наступательных операций, в частности, при необходимости нанесения "обезглавливающих" ударов не только по России, но и по другим потенциальным объектам, которые рассматривались США на доктринальном уровне,

Мы тоже не стояли на месте. Был создан целый ряд ударных вооружений, организовано массовое производство по этому направлению. Но поскольку мы в большей степени отвечаем за систему ВКО, то решалась задача именно прогноза возможностей совершенствования средств воздушно-космического нападения и поисков способов построения систем, позволяющих компенсировать угрозы. Поэтому с момента создания концерна… основное внимание уделялось созданию новых систем, комплексов и обеспечению развертывания их серийного производства. За 15 лет в этом направлении многое удалось сделать,