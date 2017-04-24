14:47 24 апреля

Марин Ле Пен: "Макрон - слабак"

Британское издание The Guardian приводит заявление кандидата в президенты Франции от Национального фронта – Марин Ле Пен, вышедшей во второй тур выборов. Напомним, что Марин Ле Пен по итогам первого тура заняла второе место с 21,53% голосов, пропустив вперёд Эммануэля Макрона, являющегося креатурой действующего президента Пятой Республики Франсуа Олланда. Макрон набрал 23,75% голосов.

Марин Ле Пен, комментируя способность Макрона к выполнению обещаний в плане борьбы с терроризмом, назвала его «слабаком».

Ле Пен:
Я хочу привлечь внимание французского народа к важной теме исламского терроризма. Макрон, обещающий победить терроризм, слабак. Это меньшее, что я могу высказать в его адрес по этому поводу.



Марин Ле Пен: "Макрон - слабак"


Необходимо отметить, что Марин Ле Пен существенно улучшила свой результат в сравнении с президентскими выборами 2012 года. Тогда она набрала около 17,9% голосов избирателей и во второй тур выборов президента Франции не вышла, уступив Олланду и Саркози.

Второй тур президентских выборов пройдёт во Франции 7 мая. Букмекерские конторы уже начали принимать ставки на двух кандидатов – Макрона и Ле Пен. Приём ставок таков, что, шансы Ле Пен на то, чтобы стать следующим главой Франции, примерно в 1,5 ниже шансов Макрона.

Обращает на себя внимание тот факт, что целый ряд британских политиков призвали французов голосовать за Макрона. А это не вмешательство в выборы?

Использованы фотографии: France24
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Комментарии 31

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  1. Серый брат Сегодня, 14:00
    Ка ни крути, а в любых выборах есть только одно место - первое.
    Серый брат
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:08
      Второй тур президентских выборов пройдёт во Франции 7 мая.

      А не пошли бы они, со своими выборами! sad Нам то какая разница? Все они там одним миром мазаны. Теперь две недели, изо всех утюгов, будут вещать только об этом.
      СРЦ П-15
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:11
        Господи, все они сильные до тех пор пока США им взбучкой не пригрозит.
        DIVAN SOLDIER
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:27
        Цитата: СРЦ П-15
        А не пошли бы они, со своими выборами!

        Эти скунсы нам ещё своими соплями и нытьём при подведении итогов выборов норовят День Победы испортить . Пусть адресуются к материнской матрице (долго думал как их в первоисточник послать вежливо) .
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 14:41
          Французы ещё недостаточно нахлебались от "беженцев", они ещё не доросли до Ле Пен.
          Чёрный
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:47
            Цитата: Чёрный
            Французы ещё недостаточно нахлебались от "беженцев", они ещё не доросли до Ле Пен.

            Меньше надо соседей по песочнице слушать .
            bouncyhunter
    2. oldseaman1957 Сегодня, 14:17
      А чего "крутить", Ле Пен - Личность, а Макрон - пустышка. Это же в упор видно. Неужели французы настолько деградировали, что не могут раскусить это недоразумение? Ну, а если не раскусят, то потом можно будет сказать: - Так вам и надо!
      oldseaman1957
      1. Серый брат Сегодня, 14:23
        Цитата: oldseaman1957
        Неужели французы настолько деградировали, что не могут раскусить это недоразумение?

        Там четверть населения вообще не французы, и организованы гораздо лучше коренных жителей - придут и проголосуют за кого надо.
        Серый брат
      2. Topotun Сегодня, 14:23
        Только кто же даст личности рулить страной? Это никому не надо. Так что даже если Ле Пен выиграет - начнентся вой, что игра шла не честно. Русские хакеры, агенты Кремля и т.д. и т.п.....
        Topotun
      3. Макаров Сегодня, 14:24
        сомнительные аргументы в виде "это же в упор видно" очевидно на французов столетия с 19-го уже не действуют...ну так ещё бывает...
        Макаров
      4. НасРать Сегодня, 14:36
        А нам, что за забота - выборы во Франции? Вон как тут все желали Трампа... wassat
        НасРать
    3. сибиралт Сегодня, 14:26
      Если просят англичане, то французы сделают наоборот. laughing
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 14:35
        Марин Ле Пен: "Макрон - слабак"

        Это не беда - это пол беды
        рич
  2. soroKING Сегодня, 14:03
    с зубами у неё всё в порядке good
    soroKING
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:03
    Пора выпускать "русских хакеров". Что то про них не слышно laughing В смысле, вспоминают, конечно, но как то вяло. Путину бы выступить в поддержку Макрона! Вот была бы бомба tongue
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:17
      Цитата: Горный стрелок
      Путину бы выступить в поддержку Макрона!

      hi Так Макарона тогда свои же и съедят без соуса . Да Вы никак садист ? wink
      bouncyhunter
    2. Сухой_Т-50 Сегодня, 14:21
      Цитата: Горный стрелок
      Пора выпускать "русских хакеров". Что то про них не слышно laughing В смысле, вспоминают, конечно, но как то вяло. Путину бы выступить в поддержку Макрона! Вот была бы бомба tongue

      Фийон уже выступил.
      Сухой_Т-50
    3. Монос Сегодня, 14:26
      Цитата: Горный стрелок
      Пора выпускать "русских хакеров". Что то про них не слышно

      Наши хакеры всегда на посту! smile И френчи это знают.
      Монос
  4. zivXP Сегодня, 14:04
    Боятся Маринки. Ставлю на нее.
    zivXP
  5. роман66 Сегодня, 14:05
    слабак не слабак, а президентом будет( собственно, потому и будет, что слабак, кому ж там сильные нужны, мнение свое иметь)
    роман66
    1. mihey Сегодня, 14:34
      президентом будет

      еще как будет - за все надо платить и отрабатывать, а жить он, наверняка, хочет.
      mihey
  6. bouncyhunter Сегодня, 14:06
    Обращает на себя внимание тот факт, что целый ряд британских политиков призвали французов голосовать за Макрона. А это не вмешательство в выборы?

    Конечно нет . Вот если бы российские политики призвали - тогда да . То же самое было и в Матрасии - Обезьяныч призывал голосовать за паучиху ... А выбрали паука .
    bouncyhunter
  7. RUS96 Сегодня, 14:14

    ..................................
    RUS96
  8. танк66 Сегодня, 14:16
    Давненько уже / в Спитаке/ пришлось общаться с французскими горноспасателями.В неформальной обстановке. Поразило , что к бошам они ,как бы сказать,более терпимо относятся ,нежели к бритам. Ну, типа ,в школе было западло аглицкий учить .Так что ,чё там советуют б.политики - возможно ,сработает взад.
    танк66
    1. Topotun Сегодня, 14:25
      Вряд ли, СМИ это сила, если долго трындеть что кто-то неправ - большинство поверит. А большинству как-то все равно кто у власти - надеются что их не затронет....
      Topotun
    2. НасРать Сегодня, 14:38
      Уже что то можно понять...но не всё..
      НасРать
  9. Макаров Сегодня, 14:22
    Политологи предсказали такое развитие событий и оно не в пользу Мари. Большинство людей прямо не голосовавших за этих кандидатов свой голос отдадут не ей...
    Макаров
  10. МПК105 Сегодня, 14:22
    Марина-вперёд love
    МПК105
  11. НЕКСУС Сегодня, 14:24
    Я хочу привлечь внимание французского народа к важной теме исламского терроризма. Макрон, обещающий победить терроризм, слабак. Это меньшее, что я могу высказать в его адрес по этому поводу.

    Глас в пустыне,к сожалению. Сильная женщина.
    НЕКСУС
  12. soroKING Сегодня, 14:27
    Макарон обещал заставить Путина уважать себя
    наверное при нём закурит wassat
    soroKING
  13. Подрезчик Сегодня, 14:34
    Цитата: oldseaman1957
    А чего "крутить", Ле Пен - Личность, а Макрон - пустышка. Это же в упор видно. Неужели французы настолько деградировали, что не могут раскусить это недоразумение? Ну, а если не раскусят, то потом можно будет сказать: - Так вам и надо!

    Все так, только эту пустышку скорее всего поддерживают за океаном, и тем более уже бывшие кандидаты. Так что Ле Пен будет трудновато, матрасовочным нужна слабая марионетка, а она баба вроде крепкая...
    Подрезчик
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