Марин Ле Пен: "Макрон - слабак"

Я хочу привлечь внимание французского народа к важной теме исламского терроризма. Макрон, обещающий победить терроризм, слабак. Это меньшее, что я могу высказать в его адрес по этому поводу.

Британское издание The Guardian приводит заявление кандидата в президенты Франции от Национального фронта – Марин Ле Пен, вышедшей во второй тур выборов. Напомним, что Марин Ле Пен по итогам первого тура заняла второе место с 21,53% голосов, пропустив вперёд Эммануэля Макрона, являющегося креатурой действующего президента Пятой Республики Франсуа Олланда. Макрон набрал 23,75% голосов.Марин Ле Пен, комментируя способность Макрона к выполнению обещаний в плане борьбы с терроризмом, назвала его «слабаком».Ле Пен:Необходимо отметить, что Марин Ле Пен существенно улучшила свой результат в сравнении с президентскими выборами 2012 года. Тогда она набрала около 17,9% голосов избирателей и во второй тур выборов президента Франции не вышла, уступив Олланду и Саркози.Второй тур президентских выборов пройдёт во Франции 7 мая. Букмекерские конторы уже начали принимать ставки на двух кандидатов – Макрона и Ле Пен. Приём ставок таков, что, шансы Ле Пен на то, чтобы стать следующим главой Франции, примерно в 1,5 ниже шансов Макрона.Обращает на себя внимание тот факт, что целый ряд британских политиков призвали французов голосовать за Макрона. А это не вмешательство в выборы?