Новости модернизации АПЛ «Белгород»

По материалам сайтов:

http://izvestia.ru/

http://tass.ru/

http://vz.ru/

http://tek-russia.com/

http://hisutton.com/

http://nevskii-bastion.ru/

Продолжается обновление подводных сил военно-морского флота, в том числе при помощи строительства субмарин специального назначения. Несколько дней назад появились новые сообщения о ходе проекта модернизации существующей атомной подводной лодки «Белгород». Согласно последним новостям, в обозримом будущем эта подлодка сможет приступить к решению специальных задач. Кроме того, за счет ряда характерных изменений она сможет установить новый рекорд в области подводного флота.Новые любопытные сведения о текущем проекте были опубликованы 21 апреля изданием «Известия». Сведения о ходе работ, технических подробностях проекта и планируемых сроках его завершения были получены от неназванного источника в командовании российского военно-морского флота. Представитель ВМФ огласил некоторые особенности проводимой модернизации и указал на круг задач, которые предстоит решать обновленной субмарине. Как следует из опубликованной информации, речь идет о самом серьезном изменении не только предназначения лодки, но и ее технического облика.Поставленная на модернизацию атомная подлодка К-329 «Белгород» в свое время так и не была достроена по исходному проекту 949А. Несколько лет назад было принято решение о достройке корабля по новому проекту и в новом качестве. Теперь работы проводятся в соответствии с проектом 09852. Он подразумевает самое серьезное изменение конструкции имеющейся подводной лодки с ее оснащением рядом совершенно нового оборудования. Сообщается, что для установки последнего потребовались заметные переделки существующего корпуса.Как пишут «Известия», в рамках проекта 09852 была заново спроектирована центральная часть подводной лодки. В связи с изменением целей корабля было принято решение об удалении имеющихся пусковых установок для крылатых ракет вместе с другими агрегатами, расположенными в центральных отсеках. Вместо старых агрегатов было предложено монтировать новую секцию корпуса длиной около 30 м. Именно она должна позволить подлодке решать новые задачи.Внутри и на наружных поверхностях новой секции корпуса АПЛ «Белгород» размещается специальное оснащение, отсутствовавшее в базовом проекте. Предлагается использование стыковочных устройств, предназначенных для транспортировки автономных глубоководных станций того или иного типа. Также подлодка должна нести шлюзовые камеры для попадания на перевозимые станции или для выхода водолазов.Согласно последним новостям, установка новой секции приведет к значительному увеличению главных размерений субмарины. Так, длина подлодки «Белгород» должна вырасти с исходных 154 м до 184 м. Подобное увеличение позволит установить новый рекорд: после модернизации «Белгород» станет самой длинной в мире подводной лодкой. В настоящее время «рекордсменами» являются отечественные подлодки проекта 941 «Акула», длина которых превышала 172 м. При этом следует отметить, что по остальным габаритам и водоизмещению специальная подлодка проекта 09852 не сможет сравниться с более старыми ракетоносцами. Полное водоизмещение на уровне 48 тыс. т долго еще будет оставаться уникальной и отличительной особенностью «Акул».«Известия» кратко описали цели текущего проекта. Специальная атомная подводная лодка «Белгород», достроенная по проекту 09852, должна будет выполнять разнообразные задачи научно-исследовательского характера. На борту корабля должно присутствовать специальное научное оборудование, предназначенное для проведения различных исследований. Кроме того, он получит возможность транспортировки и обеспечения работы обитаемых и необитаемых глубоководных аппаратов. Фактически будет присутствовать возможность выполнения почти любых миссий, связанных с погружением на большие глубины или с работой на дне.Одной из целей подлодки может стать участие в исследованиях морского дна, в том числе российского шельфа в Арктике. Этот район северных морей представляет большой интерес с точки зрения науки, экономики и безопасности, но ряд его характерных особенностей серьезно затрудняет исследовательскую работу и последующее освоение. На глубоководные аппараты, работающие вместе с «Белгородом», могут быть возложены задачи поиска полезных ископаемых, сбора различных образцов и т.д. Кроме того, возможно использование новых комплексов для прокладки различных коммуникаций.По данным источника «Известий», в настоящее время перестраиваемая по новому проекту подводная лодка находится в одном из цехов предприятия «Севмаш» (г. Северодвинск). Завершение работ запланировано на следующий 2018 год. Сроки выполнения следующих этапов проекта пока не уточнялись.Следует отметить, что, несмотря на регулярное появление тех или иных новостей, в целом проект модернизации АПЛ «Белгород» остается покрытым завесой тайны. Известны некоторые подробности строительства подлодки по базовому проекту. Позже было объявлено о начале нового проекта. Имеется возможность предугадать те или иные особенности модернизации, но все же проект 09582 пока остается секретным, из-за чего известны только самые основные его особенности. Все это не позволяет составить полную картину, но при этом служит хорошим поводом для обсуждений, прогнозов и спекуляций.Напомним, атомный подводный крейсер К-329 «Белгород» проекта 949А был заложен в июле 1992 года на заводе «Севмаш». Весной следующего года подлодка получила нынешнее имя. В обозримом будущем корабль должен был поступить на службу; основной его задачей являлось бы выслеживание корабельных групп противника и, при получении соответствующего приказа, их уничтожение при помощи крылатых ракет П-700 «Гранит». В связи с тяжелым экономическим положением и невозможностью продолжения строительства в мае 1994 года частично собранную субмарину отправили на консервацию, из-за чего ее дальнейшая судьба оказалась под вопросом.После гибели АПЛ «Курск», так же построенного по проекту 949А, было решено продолжить строительство «Белгорода» для восполнения потери. Тем не менее, оборонный бюджет все еще не позволял завершить необходимые работы. До определенного времени строительство продолжалось за счет предприятия «Севмаш», и только в 2004 году стало известно о государственной поддержке работ. В середине 2006 года было объявлено, что министерство обороны не планирует вводить «Белгород» в состав военно-морского флота. Какие-либо четкие планы, касающиеся будущего лодки, на тот момент отсутствовали.Вскоре появилось предложение о достройке подводной лодки по обновленному проекту, подразумевающему использование современного оборудования и более нового ударного вооружения, заменяющего комплекс «Гранит». Насколько известно, эта идея не продвинулась дальше общих обсуждений. Только в начале 2012 года командование ВМФ объявило о реальных планах. «Белгород» предложили достроить по новому специальному проекту 09852. Перезакладка подлодки состоялась в декабре того же года. Заказчиком обновленного строительства стало Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) министерства обороны.До настоящего времени подводная лодка остается в цеху «Севмаша» и продолжает получать новое оборудование. На завершение требуемых работ потребуется определенное время. По последним данным, модернизация лодки должна завершиться в следующем 2018 году. После этого она должна будет выйти на испытания, которые тоже займут некоторое время. В зависимости от успехов проекта и прогресса в ходе испытаний, возможна передача субмарины заказчику не позже начала следующего десятилетия.Технический облик модернизированной АПЛ «Белгород» преимущественно является тайной. Согласно последним новостям, после модернизации подлодка будет иметь обновленный и удлиненный прочный корпус, вследствие чего ее общая длина достигнет 184 м. Можно предположить, что такая доработка конструкции приведет к заметному росту водоизмещения, вплоть до 28-30 тыс. т. Прочие размерения, однако, должны оставаться прежними. Сведения о переработке главной энергетической установки отсутствуют. Вероятнее всего, «Белгород» и в проекте 09852 сохранит два атомных реактора типа ОК-560В мощностью по 190 МВт каждый.Сообщается, что модернизированная подлодка станет научно-исследовательским кораблем и носителем глубоководных станций различных типов. В разное время высказывались прогнозы о возможном применении станций проекта 18511 «Палтус», систем семейства «Клавесин» и т.д. Не исключается совместимость «Белгорода» со станцией АС-12 «Лошарик» проекта 10831 и т.п. образцами. Официальные лица никак не комментируют эти предположения, что в значительной мере способствует появлению новых версий и спекуляций.В ноябре 2015 года российские средства массовой информации случайно продемонстрировали документ, описывающий перспективный образец специальной торпеды «Статус-6». Согласно «утекшей» информации, это изделие способно преодолеть своим ходом до 10 тыс. км на глубине до 1000 м и доставить к цели ядерную боевую часть. В качестве одного из возможных носителей такой торпеды указывалась подводная лодка проекта 09852. Совместная работа подлодки «Белгород» и торпеды «Статус-6», как минимум в теории, позволяет поражать цели в любой точке планеты. При этом носитель в виде атомной подлодки обеспечит максимально скрытный выход в район пуска, а уникальные характеристики самой торпеды дадут максимальный эффект боевого характера.Также ранее упоминалось, что подлодка проекта 09852 может стать носителем и установщиком атомной турбогенераторной установки (АТГУ) типа «Шельф». В цилиндрическом корпусе такой установки помещается двухконтурный водо-водяной интегрированный реактор тепловой мощностью 28 МВт, турбогенераторная установка мощностью 6000 кВт и необходимые автоматизированные системы управления. Система «Шельф» может использоваться в различных целях, в том числе для длительного энергоснабжения развернутых комплексов обнаружения подводных лодок вероятного противника. Согласно опубликованным схемам, не получившим, однако, официального подтверждения, АТГУ «Шельф» должна транспортироваться на палубе подлодки-носителя, позади рубки. В ходе подготовки к работе установка должна развертываться прямо на морском дне.Проект специальной подводной лодки 09852 реализуется в интересах ГУГИ, что накладывает серьезные ограничения на объем доступной информации и на количество вновь публикуемых данных. Известны только самые общие особенности проекта, тогда как наиболее интересные подробности пока не оглашались и вряд ли будут опубликованы в обозримом будущем. Тем не менее, и известные сведения представляют большой интерес.Достройка и глубокая модернизация атомной подводной лодки «Белгород» должна завершиться в 2018 году. Позже, после прохождения всех необходимых испытаний, уникальный корабль будет передан заказчику и поступит на службу. Вряд ли стоит ждать, что эксплуатант в лице Главного управления глубоководных исследований скоро опубликует подробности службы подлодки. Это означает, что новая информация о «Белгороде», если и будет поступать, то редко и в малых объемах. Однако уже сейчас можно говорить, что в обозримом будущем российский ВМФ получит возможность решать особые задачи при помощи новой специальной субмарины, дополняющей имеющиеся.