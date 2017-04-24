Над Рейхстагом в парке Патриот поднято Знамя Победы
Масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции Красной армии, состоявшейся в апреле 1945 года, прошла в воскресенье в подмосковном парке «Патриот», сообщает ТАСС .
«Сражение» закончилось водружением Знамени Победы на шпиль построенной в парке копии Рейхстага.
«В полуторачасовом действии участвовали более 1400 реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии. Местом проведения боя стала трасса мотокросса парка "Патриот" площадью 400 м на 150 м. Зрители разместились на двух трибунах», – говорится в материале.
В «штурме» участвовало довольное большое для такой площадки количество техники.
С советской стороны – тяжелые танки ИС-2, средние Т-34-85, установки Су-100 и Су-152, а также знаменитые «Катюши».
Немецкую сторону представили танки Pz III, IV и VI. При этом Pz III имитировали с помощью "ряженой" БМП-1, а немецкие танки "Тигр" и "Пантера" – современными Т-72.
В небе, изображая Ла-7, вел бой с немецкими истребителями Як-52.
В шоу приняли участие около 100 каскадеров. «Они "горели" в танках и на мотоциклах, выскакивая из бронетехники, бежали вдоль траншей, оставляя за собой языки пламени», – пишет издание.
Напомним, штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо. 28 апреля подразделения вышли в район Рейхстага. А к утру 1 мая над ним был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии.
«Сражение» закончилось водружением Знамени Победы на шпиль построенной в парке копии Рейхстага.
«В полуторачасовом действии участвовали более 1400 реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии. Местом проведения боя стала трасса мотокросса парка "Патриот" площадью 400 м на 150 м. Зрители разместились на двух трибунах», – говорится в материале.
В «штурме» участвовало довольное большое для такой площадки количество техники.
С советской стороны – тяжелые танки ИС-2, средние Т-34-85, установки Су-100 и Су-152, а также знаменитые «Катюши».
Немецкую сторону представили танки Pz III, IV и VI. При этом Pz III имитировали с помощью "ряженой" БМП-1, а немецкие танки "Тигр" и "Пантера" – современными Т-72.
В небе, изображая Ла-7, вел бой с немецкими истребителями Як-52.
В шоу приняли участие около 100 каскадеров. «Они "горели" в танках и на мотоциклах, выскакивая из бронетехники, бежали вдоль траншей, оставляя за собой языки пламени», – пишет издание.
Напомним, штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо. 28 апреля подразделения вышли в район Рейхстага. А к утру 1 мая над ним был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии.
Использованы фотографии: Минобороны РФ/ТАСС
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