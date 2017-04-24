14:45 24 апреля

Над Рейхстагом в парке Патриот поднято Знамя Победы

Масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции Красной армии, состоявшейся в апреле 1945 года, прошла в воскресенье в подмосковном парке «Патриот», сообщает ТАСС .



«Сражение» закончилось водружением Знамени Победы на шпиль построенной в парке копии Рейхстага.


«В полуторачасовом действии участвовали более 1400 реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии. Местом проведения боя стала трасса мотокросса парка "Патриот" площадью 400 м на 150 м. Зрители разместились на двух трибунах», – говорится в материале.

В «штурме» участвовало довольное большое для такой площадки количество техники.

С советской стороны – тяжелые танки ИС-2, средние Т-34-85, установки Су-100 и Су-152, а также знаменитые «Катюши».

Немецкую сторону представили танки Pz III, IV и VI. При этом Pz III имитировали с помощью "ряженой" БМП-1, а немецкие танки "Тигр" и "Пантера" – современными Т-72.

В небе, изображая Ла-7, вел бой с немецкими истребителями Як-52.

В шоу приняли участие около 100 каскадеров. «Они "горели" в танках и на мотоциклах, выскакивая из бронетехники, бежали вдоль траншей, оставляя за собой языки пламени», – пишет издание.

Напомним, штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо. 28 апреля подразделения вышли в район Рейхстага. А к утру 1 мая над ним был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии.


Использованы фотографии: Минобороны РФ/ТАСС
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Комментарии 12

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  1. Венд Сегодня, 14:38
    Да будет приятно брать рейхстаг каждое 9 мая, для детей настоящее шоу.
    Венд
    1. сибиралт Сегодня, 14:39
      Ага. Готовятся к встрече Меркель. laughing
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 14:43
        В небе, изображая Ла-7, вел бой с немецкими истребителями Як-52.


        Жаль, что в нашей стране не принято поддерживать историческую технику в "живом" состоянии. тем более, технику на "ходу".. Хорошо, что исторические танки ещё есть...
        НасРать
      2. cniza Сегодня, 14:45
        А они так и не поняли , для чего мы сделали эту реконструкцию.
        cniza
    2. maxim947 Сегодня, 14:43
      Нахрена это надо? Некуда деньги и энергию девать? Глупость полнейшая. Давайте еще мини Москву постоим и сожжем как в отечественную войну 1812 года.
      maxim947
  2. pussamussa Сегодня, 14:40
    А в центре Москвы слабо поднять знамя Победы ?
    pussamussa
  3. рич Сегодня, 14:40
    штурмовали веселились, подсчитали прослезились

    во сколько праздник обошелся?
    рич
  4. Nick888 Сегодня, 14:40
    Надо бы сделать штурм Белого дома, так чисто для учений)
    Nick888
  5. МПК105 Сегодня, 14:42
    Сегодня на работе всей бригадой смотрели-масштабно!!!Всем понравилось...Мастер такой,-"Интересно,Стрелков там?Что-то не видать давно?"
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:44
      Привет , Лёха ! hi drinks Смирно ! Равнение на Знамя ! soldier
      bouncyhunter
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:44
    Конечно, для тех, кто видел НАСТОЯЩИЙ Рейстаг, этот - не впечатляет laughing Но понятно, что символ, и что напоминать надо периодически, что русские могут и разозлиться am
    И тогда нам будет перпендикулярно, Рейстаг брать, или Капитолий... wassat
    Горный стрелок
  7. Vik66 Сегодня, 14:45
    Цитата: МПК105
    Сегодня на работе всей бригадой смотрели-масштабно!!!Всем понравилось...Мастер такой,-"Интересно,Стрелков там?Что-то не видать давно?"

    Сначала не понял про Стрелкова, потом дошло... laughing
    Я плакаль падсталом...
    Vik66
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