14:45 24 апреля

Лидер "Аль-Каиды" призвал готовиться к партизанской войне

Лидер запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири призвал сторонников и всех боевиков группировки в Сирии готовиться к затяжной войне, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на "Ас-Сахаб", пропагандистский медиаресурс "Аль-Каиды", передает "Интерфакс"

Лидер "Аль-Каиды" призвал готовиться к партизанской войне


Аз-Завахири призвал экстремистов сменить тактику на партизанскую войну, отмечается в сообщении. По его словам, "международный сатанинский альянс" никогда не примет исламскую власть в Сирии.


Лидер "Аль-Каиды" пояснил, что эта война не исключительно сирийцев, а кампания для всех мусульман, которые стремятся к установлению "божественного правления".

Алб-Каида* - запрещена в России

Использованы фотографии: yandex.ru/images›"Аль-Каида" Айман аз-Завахири
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