09:23 25 апреля

МБР РС-24 "Ярс" шахтного базирования: симуляция атаки

PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.




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Комментарии 2

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:38
    Эх концовка под вопросом...
    хотя итог всегда один...


    sad
    Тот же ЛЕХА
  2. лигр Сегодня, 09:20
    Мило, но мало.
    лигр
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