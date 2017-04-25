МБР РС-24 "Ярс" шахтного базирования: симуляция атаки Сегодня, 08:30 PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. 0 Межконтинентальный ракетный комплекс «Тополь-М» "Царь-ракета" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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