17:59 24 апреля

ВКС РФ продолжают применять объемно-детонирующие боеприпасы в Сирии

В сеть попало видео авиаудара российской авиации по сирийскому городу Латамна, располагающемуся на севере провинции Хама, находящегося под контролем вооруженной оппозиции.

На кадрах видно, как с самолёта падают несколько парашютных бомб, поражающих при падении самый центр укреплённых районов антиправительственных сил.




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Комментарии 3

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  1. Мар.Тира Сегодня, 15:33
    Жалко (АВБПМ) нельзя на них использовать.А можно бы было как раз в новой столице изуверов. Дейр эз-Зоре испытать.
    Мар.Тира
  2. svp67 Сегодня, 16:48
    Это называется ТОЧЕЧНО. И как то "Алла акбар" не правильно оператор говорит....Видимо от того, что понимает, что это не на его голову летит.
    svp67
  3. Iline Сегодня, 17:44
    Странно это всё как-то....
    ОДАБ - ы предназначены для поражения целей и объектов, расположенных в складках местности или в полевых фортификационных сооружениях открытого типа, также они могут применяться для проделывания проходов в минных полях., но в городе это будет оружием массового поражения.
    Iline
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