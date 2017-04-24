ВКС РФ продолжают применять объемно-детонирующие боеприпасы в Сирии

В сеть попало видео авиаудара российской авиации по сирийскому городу Латамна, располагающемуся на севере провинции Хама, находящегося под контролем вооруженной оппозиции.На кадрах видно, как с самолёта падают несколько парашютных бомб, поражающих при падении самый центр укреплённых районов антиправительственных сил.