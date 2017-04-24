В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Сейчас мы особенно остро чувствуем, насколько важно знать и помнить свою историю, историю Великой Отечественной. Георгиевская ленточка, идея которой родилась в стенах Агентства, уже стала символом связи поколений и памяти. Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн

Важно, что акция проходит благодаря энтузиазму активистов различных общественных объединений и неравнодушных граждан по всей стране. Они собираются на главных улицах и площадях городов, чтобы подарить каждому человеку символ Победы в преддверии великого праздника. Особую роль, конечно, здесь играют "Волонтеры Победы", именно они выступают локомотивом в проведении подобных мероприятий.