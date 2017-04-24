17:56 24 апреля

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Сегодня в России дан старт акции "Георгиевская ленточка". Идея акции родилась в стенах медиагруппы "Россия сегодня", здесь же прошла пресс-конференция, в ходе которой организаторы рассказали, где и когда можно будет получить ленточку с 24 апреля по 9 мая, передает РИА Новости . С видеообращением к собравшимся выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев:
Сейчас мы особенно остро чувствуем, насколько важно знать и помнить свою историю, историю Великой Отечественной. Георгиевская ленточка, идея которой родилась в стенах Агентства, уже стала символом связи поколений и памяти. Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн




Организаторы ожидают, что в акции примут участие 85 регионов страны и 70 стран мира. Получить ленточку в Москве можно у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, а также у станций московского метро и в городских парках. С полным перечнем точек распространения георгиевских ленточек в России и в странах мира можно ознакомиться на сайтах ria.ru/gl и 9may.ru .


Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева:
Важно, что акция проходит благодаря энтузиазму активистов различных общественных объединений и неравнодушных граждан по всей стране. Они собираются на главных улицах и площадях городов, чтобы подарить каждому человеку символ Победы в преддверии великого праздника. Особую роль, конечно, здесь играют "Волонтеры Победы", именно они выступают локомотивом в проведении подобных мероприятий.


С 2016 года акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

Использованы фотографии: © РИА Новости. Александр Кряжев
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Комментарии 26

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  1. Горный стрелок Сегодня, 15:24
    Ношу с гордостью. И на машину повесил. Свидомитов у нас, в Москве, не видно. Но если бы в Киеве жил, точно так же носил бы. Разве что на пару с бейсбольной битой.
    Своей историей гордиться надо...
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:30
      У меня с 2010-го , с Парада Победы сохранилась , только выцвела чуток .
      Цитата: Горный стрелок
      Но если бы в Киеве жил, точно так же носил бы. Разве что на пару с бейсбольной битой.

      Так на биту бантиком завязать - кастрюлеголовым хороший "подарок" на 9-е Мая получится ! lol
      bouncyhunter
      1. Topotun Сегодня, 15:37
        Аналогично, пожалуй пора поменять на новую.
        Topotun
        1. cniza Сегодня, 15:50
          Этот символ окроплен кровью наших предков и нам надо не дать забыть об этом нашим потомкам.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:54
            Цитата: cniza
            Этот символ окроплен кровью наших предков и нам надо не дать забыть об этом нашим потомкам.

            Именно поэтому больше всего и ценю свою медаль на Георгиевской колодке , хоть она и не в реальном бою получена ...
            bouncyhunter
    2. yuriy55 Сегодня, 17:07
      Цитата: Горный стрелок
      Ношу с гордостью. И на машину повесил. Свидомитов у нас, в Москве, не видно.

      Оно и понятно, только для вашего сведения:
      Гео́ргиевская ле́нта — двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали.

      Также георгиевские ленты на бескозырке носили матросы Гвардейского экипажа русской императорской гвардии[2] и матросы кораблей, награждённых Георгиевским флагом. Использовалась также как элемент Георгиевских знамён (штандарта) и аксессуар знамени и штандарта, данные цвета использовали на наградных петлицах на воротники и обшлага мундиров нижних чинов отличившихся частей[3]. В настоящее время используется как элемент Боевых знамён гвардейских частей в Российской Федерации.

      Поэтому место ей не на машине, а на груди...Но, если у вас в Москве так принято... request
      yuriy55
      1. рич Сегодня, 17:16
        И у меня на машине. Да сейчас на каждой второй - уже ленточки
        рич
    3. Верба Сегодня, 17:40
      Цитата: Горный стрелок
      Но если бы в Киеве жил, точно так же носил бы. Разве что на пару с бейсбольной битой.

      Да биты может и не хватить ,как минимум АКС нужен.
      Верба
  2. МПК105 Сегодня, 15:27
    У нас ленты теперь повсюду-на машинах,на работах,везде.Особенно с 14 года распространение получили,после известных всем событий в Одессе-просто бум какой-то начался,хотя,до этого,как-то не очень было с этим делом...
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:33
      В прошлом году у нас в Беларуси на День Победы наравне раздавали и Георгиевские ленты , и цветов национального флага . В этом году надеюсь на продолжение традиции .
      bouncyhunter
  3. Макаров Сегодня, 15:40
    а у нас за это могут забить насмерть...европейцы же....
    Макаров
    1. МПК105 Сегодня, 15:45
      Что да,то да...Сочувствую.. hi .Что тут сказать,кроме держитесь,мужики...(тьфу,блин.ДАМ сразу не к месту и не вовремя вспомнился с этим своим перлом,нафиг...)А 9 мая тоже отменили вроде у вас?
      МПК105
    2. рич Сегодня, 17:17
      Ну и не надевайте их. Ничнго страшного - ленточки можно в сердце носить
      рич
  4. сорок восьмой Сегодня, 15:47
    Вожу ленту в машине на зеркале заднего вида с гордостью!
    сорок восьмой
  5. Tusv Сегодня, 15:49
    Народ(Не нация. Это для плохишей), который ненавидит войну потому всегда побеждает - Георгиевская летнточка в сердце
    Tusv
  6. yehat Сегодня, 15:54
    расскажите, почему вдруг все решили, что георгиевские ленточки - наш символ?
    Были георгиевские кавалеры ОРДЕНОВ при царе. А мы какое отношение к ленточкам этих орденов имеем?
    Я отлично знаю, что, за что и кому давали, кто утвердил георгиевские ордена и кто их упразднил.
    Мне не понятно другое - почему сейчас эта ленточка?
    yehat
    1. МПК105 Сегодня, 16:01
      request Прижилась как-то...Иначе,как наш СИМВОЛ и не воспринимается давно уже ни кем...А есть мысли,каким,по Вашему,должен быть и как выглядеть символ,если это НЕ Георгиевская лента?Интересно,правда,я без сарказма сейчас,мне,каюсь,часто присущего интересуюсь hi ...
      МПК105
    2. НасРать Сегодня, 16:04
      Символ Победы – это Красное Знамя и частицы этого знамени!
      НасРать
      1. НасРать Сегодня, 16:06
        Равняться надо на ветеранов той войны...



        Не удобно власти, что бы символом победы, была красная ленточка, красный флаг. Вот и придумали замену - Георгиевскую ленточку.. И хоть нет ни чего в Георгиевской ленточки плохого(есть только хорошее, но как говориться не "по теме дня"), но подмена всё же состоялась и народ принял эту подмену..... belay
        НасРать
    3. Околоточный Сегодня, 16:22
      Наверное по медали "За Победу над Германией" - конец войне. Но ИМХО. А ещё наверное из-за цветов (сочетание) Русской Воинской Славы, причём не только в советский период.
      Околоточный
    4. yuriy55 Сегодня, 17:12
      Цитата: yehat
      Мне не понятно другое - почему сейчас эта ленточка?


      Это для того, чтобы проезжающие на дорогих иномарках и прочие разные-всякие позиционировали себя с народом, как бы говоря: "Помилуйте! Мы все такие же патриоты, как и вы...Только ближе к кормушке и ложки у нас поболее". belay
      yuriy55
  7. vasilev Сегодня, 15:59
    Неприятно видеть как эта ленточка висит на зеркалах машин,выгорая на солнце и пачкаясь в брызгах дорожной слякоти или слетает с антенн машин в грязные лужи. sad Георгиевская ленточка-это государственная символика,её нельзя осквернять-об этом нужно писать в памятках к этой ленте и те кто её получил должны беречь её,а не поступать с ней как собычным лоскутком материи.
    vasilev
    1. vasilev Сегодня, 16:04
      У меня лента ещё с 2010 года и как новая,потому что надеваю её только когда иду на концерт в честь Дня Победы.
      vasilev
    2. yehat Сегодня, 16:06
      а еще она висит на половине дамских сумочек, на рюкзаках, на люстрах и даже на собачьих поводках
      какой-то символ не правильный request
      yehat
      1. Комментарий был удален.
      2. yuriy55 Сегодня, 17:15
        Цитата: yehat
        ...какой-то символ не правильный

        Символ - правильный... good Люди попадаются бестолковые, без "царя в голове"... fool
        yuriy55
  8. ltc35 Сегодня, 16:43
    Цитата: НасРать
    Символ Победы – это Красное Знамя и частицы этого знамени!

    Согласен. Когда я служил, то это была гвардейская лента. До сих пор небольшой кусочек этой ленты висит на советском вымпеле вместе с гвардейским знаком, армейскими значками и медалью на стене в моей квартире.
    ltc35
    1. рич Сегодня, 17:24
      Что-то нашло. Уж тема такая святая. Прошелся сейчас по всей ветке - всем плюсы ставил и вдруг поймал себя на мысли , будто я кондуктор в автобусе и билеты компостирую
      рич
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