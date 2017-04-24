В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Сегодня в России дан старт акции "Георгиевская ленточка". Идея акции родилась в стенах медиагруппы "Россия сегодня", здесь же прошла пресс-конференция, в ходе которой организаторы рассказали, где и когда можно будет получить ленточку с 24 апреля по 9 мая, передает РИА Новости . С видеообращением к собравшимся выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев:
Организаторы ожидают, что в акции примут участие 85 регионов страны и 70 стран мира. Получить ленточку в Москве можно у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, а также у станций московского метро и в городских парках. С полным перечнем точек распространения георгиевских ленточек в России и в странах мира можно ознакомиться на сайтах ria.ru/gl и 9may.ru .
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева:
С 2016 года акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Сейчас мы особенно остро чувствуем, насколько важно знать и помнить свою историю, историю Великой Отечественной. Георгиевская ленточка, идея которой родилась в стенах Агентства, уже стала символом связи поколений и памяти. Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн
Организаторы ожидают, что в акции примут участие 85 регионов страны и 70 стран мира. Получить ленточку в Москве можно у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, а также у станций московского метро и в городских парках. С полным перечнем точек распространения георгиевских ленточек в России и в странах мира можно ознакомиться на сайтах ria.ru/gl и 9may.ru .
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева:
Важно, что акция проходит благодаря энтузиазму активистов различных общественных объединений и неравнодушных граждан по всей стране. Они собираются на главных улицах и площадях городов, чтобы подарить каждому человеку символ Победы в преддверии великого праздника. Особую роль, конечно, здесь играют "Волонтеры Победы", именно они выступают локомотивом в проведении подобных мероприятий.
С 2016 года акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Использованы фотографии: © РИА Новости. Александр Кряжев
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