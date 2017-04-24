18:03 24 апреля

В одной из школ Дагестана взорвалась граната

Из Дагестана приходят сообщения о разрыве гранаты в одной из местных школ. Боевую гранату в школу селения Агвали Цумадинского района принёс 13-летний учащийся. По последним данным, взрыв произошёл в компьютерном классе школы, куда граната была брошена самим школьником, который, как выяснилось, состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

В результате взрыва в компьютерном классе дагестанской школы один учащийся погиб, ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Возраст погибшего ребёнка – 12 лет.

Life сообщает имя школьника, принесшего гранату в учебное заведение. Это Магомед Н., который теперь будет объяснить оперативникам, как к нему попал боеприпас. Известно о том, что Магомед Н. доставлен в местное отделение полиции.




На месте трагедии работают оперативники. Здание школы оцеплено сотрудниками полиции.


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Комментарии 19

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  1. darksoul Сегодня, 16:15
    Все же спрашивать надо не с Магомеда а с родителей
    darksoul
    1. рич Сегодня, 16:19
      Точно такой же случай. 20.04. 2017 г. в Алма-Ате был арестован учитель, на уроке которого взорвалась боевая граната. Взрыв стал причиной гибели одной студентки, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Несчастный случай произошел на уроке начальной военной подготовки в колледже моды и дизайна. Предположительно, в помещении учебного заведений взорвалась граната РГД-5. Каким образом в классе оказалось наступательная ручная граната, неизвестно, но учитель, как сообщается, уже дает показания. Сам он в результате взрыва не пострадал.
      рич
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:22
        там складов столько вскрыли - что такое эхо будет по горам гулять до второго пришествия

        Все же спрашивать надо не с Магомеда а с родителей


        в детстве столько вскрыли аккумуляторов, чтоб свинца достать, а карбида сколько своровали.

        Эксперименты сопровождали все мое детство меня. Родители бы поседели если б видели все.

        Склады с этими компонентами так и стоят за домом. Но что-то нынешняя молодеж по заборам не лазит - все больше на лавочках уткнувшись в смартфон.

        Но на Кавказе детство ближе к нормальному - поэтому такое там будет происходить к сожалению.

        Территория Чечни, например, до сих пор не очищена от мин - а сколько денег и времени уже на это спустили

        А Дагестан там вообще мрак

        куда граната была брошена самим школьником


        знал бы школяр о последствиях. в 13 лет врятли можно отдавать себе отчет.
        с-т Petrov
        1. cniza Сегодня, 16:33
          Мне представляется , что в 13 лет уже знает что такое граната , так что вопросов много.
          cniza
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:02
            тем более учитывая местность где случилось,но будут стоны "он же дитя"((
            Ратник с пулеметом
      2. Zoldat_A Сегодня, 16:27
        Цитата: рич
        Точно такой же случай. 20.04. 2017 г. в Алма-Ате был арестован учитель, на уроке которого взорвалась боевая граната. Взрыв стал причиной гибели одной студентки, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Несчастный случай произошел на уроке начальной военной подготовки в колледже моды и дизайна. Предположительно, в помещении учебного заведений взорвалась граната РГД-5. Каким образом в классе оказалось наступательная ручная граната, неизвестно, но учитель, как сообщается, уже дает показания. Сам он в результате взрыва не пострадал.

        А мне другой случай вспомнился. В начале 80-х писали в "Комсомольской правде"..
        На уроке НВП военрук выдернул чеку из учебной Ф-1, попутно детям объясняя, что вот он сейчас отпустит рычажок и, поскольку граната учебная, будет щелчок. А у боевой пойдёт дымок. Отпустил. Пошёл дымок. В окно - полный двор детей. Он в угол и закрыл её собой.....
        Вот люди были... А этому Магомету Н. заранее, пока не вырос, сломать цыплячью шейку. ЭТО УЖЕ НЕ ЧЕЛОВЕК. Это генетический мусор.....
        P.S. Цыплячью шейку ломать показательно, на площади, всю школу пригнать, чтобы все недоноски видели, что за это бывает.........
        Zoldat_A
    2. svp67 Сегодня, 16:43
      Цитата: darksoul
      Все же спрашивать надо не с Магомеда а с родителей

      Да там многим придется дать показания. Одно - взрослые разборки, а тут ДЕТИ.
      Мои ГЛУБОКИЕ соболезнования семье погибшего ребенка. А остальным желаю скорейшего и полнейшего выздоровления.
      svp67
    3. сибиралт Сегодня, 16:56
      Спрашивать надо не с родителей, а с тех, кто допускает утечку боевого оружия со складов и его незаконное перемещение.
      сибиралт
      1. Pirogov Сегодня, 17:01
        Цитата: сибиралт
        Спрашивать надо не с родителей, а с тех, кто допускает утечку боевого оружия со складов и его незаконное перемещение.

        Со всех нужно спрашивать ,а с родителей в первую очередь!
        Pirogov
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:59
      однако Магомед и на младенца с одними рефлексами уже не тянет.
      Ратник с пулеметом
  2. МПК105 Сегодня, 16:15
    Вот ещё одна обезьяна с гранатой.Достали...
    МПК105
  3. bouncyhunter Сегодня, 16:15
    Твою дивизию ! Лучше бы этот даун себе в дупу гранату засунул ! fool
    bouncyhunter
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 16:17
    куда граната была брошена самим школьником

    Это уже серьезно! Оружия на Кавказе всегда достаточно было, но чтобы такое в первый раз на моей памяти..
    ОТДЕЛ
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:28
      разрыл какой нибудь схрон. Там этого добра навалом. Да и думаю случаев таких хватает. Просто до нас дошла самая жесть с пострадавшими и трупом
      с-т Petrov
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:10
      в том то и проблема,оружие есть,а мозгов нет,плюс из нета и тв всякое гуано рекой(а фильтра на него нет,не сложился еще) и возраст подростковый,гормональный жуть как хочется в герои,а мозгов еще нет((выздоровления скорейшего пострадавшим.
      Ратник с пулеметом
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:17
        Цитата: Ратник с пулеметом
        в том то и проблема,оружие есть,а мозгов нет,плюс из нета и тв всякое гуано рекой(а фильтра на него нет,не сложился еще) и возраст подростковый,гормональный жуть как хочется в герои,а мозгов еще нет((выздоровления скорейшего пострадавшим.

        Это может у нас , а на Кавказе там строго (кровная месть ) и детей на счет этого учат жестко..А здесь бросил в окно и подорвал таких же как он....Серьезные проблемы будут у этого пацаненка и еще больше у его родителей(родственников всех) и это может на поколения растянуться.. hi
        ОТДЕЛ
      2. Krabik Сегодня, 17:19
        В 13 лет всё уже есть и мозги и всё остальное.

        Если бы он просто завалил обидчика, то одно, а тут совершённый террористический акт своего окружения.

        Чтобы вам было понятнее - это как завалить мамку, которая тебя наругала за грязные руки...
        Krabik
      3. с-т Petrov Сегодня, 17:37
        возраст подростковый,гормональный жуть как хочется в герои


        в том то и дело что он не в "федералов" гранату кинул, а в своих одноклассников грубо говоря. так что какой тут подвиг. (это если смотреть с "их" точки зрения подвигов).

        с-т Petrov
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:19
    Юный отморозок...когда к таким юнцам попадают гранаты,стволы как боевые так и гражданские у них сразу чешутся руки показать какие они РЭМБО...такая подсознательная тяга к власти над жизнями людей.
    И в этот момент они очень опасны для общества...достаточно неосторожного взгляда,слова ...и пули и гранаты сразу летят в сторону кого угодно...будь это дети или взрослые.
    Взрыв гранаты в замкнутом пространстве гарантировано приводит к контузии и если не повезет к осколочному ранению.
    Тот же ЛЕХА
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