В одной из школ Дагестана взорвалась граната
Из Дагестана приходят сообщения о разрыве гранаты в одной из местных школ. Боевую гранату в школу селения Агвали Цумадинского района принёс 13-летний учащийся. По последним данным, взрыв произошёл в компьютерном классе школы, куда граната была брошена самим школьником, который, как выяснилось, состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
В результате взрыва в компьютерном классе дагестанской школы один учащийся погиб, ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Возраст погибшего ребёнка – 12 лет.
Life сообщает имя школьника, принесшего гранату в учебное заведение. Это Магомед Н., который теперь будет объяснить оперативникам, как к нему попал боеприпас. Известно о том, что Магомед Н. доставлен в местное отделение полиции.
На месте трагедии работают оперативники. Здание школы оцеплено сотрудниками полиции.
В результате взрыва в компьютерном классе дагестанской школы один учащийся погиб, ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Возраст погибшего ребёнка – 12 лет.
Life сообщает имя школьника, принесшего гранату в учебное заведение. Это Магомед Н., который теперь будет объяснить оперативникам, как к нему попал боеприпас. Известно о том, что Магомед Н. доставлен в местное отделение полиции.
На месте трагедии работают оперативники. Здание школы оцеплено сотрудниками полиции.
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