Росгвардия опровергла сообщение о своем участии в операции на территории Сирии

К сведению господина Венедиктова и других журналистов разъясняем: военная полиция никогда не входила в состав МВД и не входит в структуру Росгвардии. Военная полиция является составляющей Министерства обороны РФ. Соответственно, ни о каком участии Росгвардии в боевых действиях на территории Сирии речи быть не может, Росгвардия там не воюет,

Мы ввели туда Росгвардию, потому что военная полиция, находящаяся теперь под командованием Виктора Золотова, выведена из МВД. Росгвардия там воюет,