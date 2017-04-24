Росгвардия опровергла сообщение о своем участии в операции на территории Сирии
Подразделения Росгвардии никогда не принимали участия в антитеррористической операции на территории Сирии, передает ТАСС сообщение пресс-службы силового ведомства.
Ранее журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов упомянул в эфире о военной полиции, которая якобы выполняет определенные задачи в Сирийской Арабской Республике.
К сведению господина Венедиктова и других журналистов разъясняем: военная полиция никогда не входила в состав МВД и не входит в структуру Росгвардии. Военная полиция является составляющей Министерства обороны РФ. Соответственно, ни о каком участии Росгвардии в боевых действиях на территории Сирии речи быть не может, Росгвардия там не воюет,говорится в сообщении.
Ранее журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов упомянул в эфире о военной полиции, которая якобы выполняет определенные задачи в Сирийской Арабской Республике.
Мы ввели туда Росгвардию, потому что военная полиция, находящаяся теперь под командованием Виктора Золотова, выведена из МВД. Росгвардия там воюет,сказал Венедиктов.
Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
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