18:00 24 апреля

Росгвардия опровергла сообщение о своем участии в операции на территории Сирии

Подразделения Росгвардии никогда не принимали участия в антитеррористической операции на территории Сирии, передает ТАСС сообщение пресс-службы силового ведомства.

Росгвардия опровергла сообщение о своем участии в операции на территории Сирии


К сведению господина Венедиктова и других журналистов разъясняем: военная полиция никогда не входила в состав МВД и не входит в структуру Росгвардии. Военная полиция является составляющей Министерства обороны РФ. Соответственно, ни о каком участии Росгвардии в боевых действиях на территории Сирии речи быть не может, Росгвардия там не воюет,
говорится в сообщении.


Ранее журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов упомянул в эфире о военной полиции, которая якобы выполняет определенные задачи в Сирийской Арабской Республике.

Мы ввели туда Росгвардию, потому что военная полиция, находящаяся теперь под командованием Виктора Золотова, выведена из МВД. Росгвардия там воюет,
сказал Венедиктов.

Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комментарии 38

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  1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
    Очередной бред Уха Москвы , зачем его комментировать ?
    bouncyhunter
    1. МПК105 Сегодня, 16:26
      Не-не..Пусть говорит...Хочется всех выслушать,и начальника транспортного цеха...Демократия,гласность,свобода слова у нас,не забывай...Как в Англии в Гайд-парке-любой дур...думающий гражданин может встать,и вещать что угодно кучке единомышленников,и ничего ему за это не будет. laughing
      МПК105
      1. Тралл Сегодня, 16:29
        А не послать ли этого пуделя в Северную Корею в командировку?
        Пусть корейцы поедят хоть smile
        Тралл
        1. cniza Сегодня, 16:35
          Цитата: Тралл
          А не послать ли этого пуделя в Северную Корею в командировку?
          Пусть корейцы поедят хоть smile


          Отравятся.
          cniza
          1. рич Сегодня, 17:01
            замечательную эпиграмму на Венедиктова В.Гафт написал:
            рич
        2. Смог Сегодня, 16:55
          Цитата: Тралл
          Пусть корейцы поедят хоть

          Они шакалятину не кушают.
          Смог
      2. cniza Сегодня, 16:30
        Кто во что горазд , в ухо надуло и оно озвучило.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:34
          Иногда вечером смотрю RTVi и когда вижу этих словоблудов из Уха Москвы возникает дикое желание звездануть пультом в зомбоящик ... Останавливает сознание того , что за него деньги плачены ... feel
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:38
            Приезжай в Москву и по натуре отработай , тебе многие с удовольствием помогут.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:44
              Не хочется за всякую мразь полосатую пижаму с номером носить . Если бы был уверен что не накажут - всенепременно .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 16:47
                Надо сделать все в рамках закона , не физически , есть масса способов... lol
                cniza
                1. Pirogov Сегодня, 16:52
                  Цитата: cniza
                  Надо сделать все в рамках закона , не физически , есть масса способов.

                  Каким образом ?Все законы сделаны ,для этих либеральных гн.ид ,а не для народа .
                  Pirogov
                2. bouncyhunter Сегодня, 16:52
                  Я им в карманы гадить не буду . И не уговаривай ! lol
                  bouncyhunter
      3. Смог Сегодня, 16:53
        Цитата: МПК105
        Как в Англии в Гайд-парке-любой дур..

        Алексей! hi !
        А мысль то хорошая. Может и нам выделить какое то замкнуто- ограниченное пространство для г-на венедиктова и иже с ним. И пусть они там вещают друг другу хоть до второго пришествия (прости меня, Господи). А можно и заночевать их там оставить......лет на несколько. lol
        Смог
        1. Околоточный Сегодня, 17:12
          Константин, приветствую! Вы удивитесь, но у нас этих "пространств ограниченных" МНОГО. Все "пространства" находятся под юрисдикцией ФСИН России. Причём практически в каждом субъекте РФ. Могут себе по климатическим условиям даже выбрать. hi
          Околоточный
          1. Смог Сегодня, 17:16
            Цитата: Околоточный
            Константин, приветствую

            Алексей, приветствую.! Как ни странно, но я с этими ограниченно- замкнутыми пространствами, они тогда еще МВДешные были, связан чуть ли не родственными узами.
            То есть могу ребятам посоветовать- где посолнечней, ну а где и с лечебными грязями вокруг.....Выбор на все вкусы......
            Смог
            1. Околоточный Сегодня, 17:40
              Как ни странно, в вопросах "выбора пространств" дам более "качественную оценку желающим" - был связан "служебными узами". drinks
              Околоточный
              1. Смог Сегодня, 17:44
                Цитата: Околоточный
                был связан "служебными узами
                Так и я о том же.
                Смог
                1. Околоточный Сегодня, 17:46
                  Рад приветствовать КОЛЛЕГУ!!! good drinks hi
                  Околоточный
                  1. Смог Сегодня, 17:52
                    Цитата: Околоточный
                    Рад приветствовать КОЛЛЕГУ!!

                    И наше Вам почтение !!!!!! soldier drinks drinks ФСИН?
                    Смог
                    1. Околоточный Сегодня, 17:53
                      Даааа. МВД, ГУИН Минюста, ФСИН.
                      Околоточный
                      1. Смог Сегодня, 17:57
                        Я с МВД дембельнулся. Тогда еще ГУИТУ было.
                        Смог
        2. МПК105 Сегодня, 17:16
          Привет,Константин! hi Ну... wink Как в клубе анонимных алкоголиков-пусть сядут в кружок,и говорят,говорят,говорят,говорят...Хоть до Китайской Пасхи...
          МПК105
          1. Смог Сегодня, 17:20
            Цитата: МПК105
            Как в клубе анонимных алкоголиков-

            Леша, они на трезвяк то ересь несусветную несут ! А ты прикинь что будет если им еще и налить, да еще и анонимно. Звездец. drinks стране. Все с катушек слетим. laughing
            Смог
            1. МПК105 Сегодня, 17:30
              Все с катушек слетим. laughingА ты в их кружок не подсаживайся... feel И не слушай-просто,как увидел,ага,сидят в кругу,говорят чёй то-обходи их сторонкой себе,и всех делов.А они-пусть говорят,говорят,говорят,говорят... laughing laughing laughing
              МПК105
              1. Смог Сегодня, 17:40
                Цитата: МПК105
                сидят в кругу,говорят чёй то-обходи их сторонкой себе,и всех делов

                Леша, при виде таких вот членов recourse этого кружка lol , у меня возникает желание выкопать дедов ППШ , ну и ..........т.д.и т.п............(дальше говорить не буду, Паша опять садистом наречет) wassat
                Смог
              2. Околоточный Сегодня, 17:42
                Алексей, лучше уж "не в кружок", "в паровозик" пусть садятся, ТЕМА ИХ. love
                Околоточный
        3. Верба Сегодня, 17:17
          Цитата: Смог
          А мысль то хорошая. Может и нам выделить какое то замкнуто- ограниченное пространство для г-на венедиктова и иже с ним. И пусть они там вещают друг другу хоть до второго пришествия (прости меня, Господи). А можно и заночевать их там оставить......лет на несколько.

          Предлагаю остров Новая Земля,хотя белых медведей жалко ещё вирусняк какой то ,подцепят.
          Верба
          1. Смог Сегодня, 17:26
            Цитата: Верба
            Предлагаю остров Новая Земля

            good good good



            Но мишек белых что то жалко.....
            Смог
            1. Околоточный Сегодня, 17:45
              Константин, как в анекдоте, после слова МАЛАДЭЦ, пауза и втрое слово из крылатой фразы Лаврова, ну про...ДБ.
              Околоточный
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:29
      Нашли перед кем оправдываться..Это волосатая гиена ,только этого и добивается ,сейчас хихикает и ручонки потные потирает! Меньше внимание на это "эхо Тель-Авива" обращать внимания и все ..
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 16:36
        Да, несправедливо забыта карательная психиатрия. Такой цветник на Эхе непаханный простаивает без ухода smile
        Тралл
    3. svp67 Сегодня, 16:33
      Цитата: bouncyhunter
      Очередной бред Уха Москвы , зачем его комментировать ?

      Самое печальное, что этот г-н работает на деньги Газпрома. Вот уж точно, "мечты сбываются"
      svp67
      1. Смог Сегодня, 16:59
        Цитата: svp67
        Самое печальное, что этот г-н работает на деньги Газпрома.

        Выходит - это ДЕРЬМО, тоже наше НАЦИОНАЛЬНОЕ достояние????????
        Мдяяяя.......... recourse
        Смог
    4. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:44
      Это называется "слышу звон, да не знаю где он."
      ШВЕДский_стол
    5. сибиралт Сегодня, 17:38
      А в чем спор? Венедиктову виднее. laughing
      сибиралт
  2. Yarik Сегодня, 17:05
    пари держу, ребята, которые в этой самой .....ярдии служат. стыдятся. Слушать про разного рода "гвардии" противно. Нашивок и шевронов выше крыши, а в итоге - гвардия. Мы такую.....
    Yarik
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:54
    Слушал я это "Эхо" , как то периодически..Такое ощущение , что в тебя по капле яда потихоньку вкалываю, вкалывают, какие то намеки ,хихиканья ,ехидство..Иногда не плохо говорят, но потом в конце опять с таким тонким подколом..Ну вы поняли мужики ,этот стиль, у нас на сайте есть такие товаоищи и довольно таки многочисленные.. hi
    ОТДЕЛ
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