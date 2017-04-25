А Эрдоган точно управится с С-400?

Полагаю, что по итогам переговоров президентов Эрдогана и Путина будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения ЗРК российского производства.

Мусульмане, желающие сбежать из России в Шам - появился новый рейс в курортный город Аланья (аэр. Газипаша). Поедете как туристы.

В провинциях Хомс и Хама уничтожили 4 русских террористов.





Министр обороны Турции Фикри Ышик накануне сообщил о том, что во время «исторического визита» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи глава турецкого государства намерен обсудить с Владимиром Путиным вопрос закупок Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400. Слова Фикри Ышика приводит турецкое информационное агентство Анадолу:Нужно отметить, что Турция высказывает заинтересованность в приобретении двух батарей зенитных ракетных комплексов С-400 и в «реализации ряда других проектов в оборонной сфере». Именно такую трактовку ранее представил всё тот же Фикри Ышик, добавляя, что ЗРК российского производства «не смогут быть интегрированы в систему общенатовской системы ПВО».Сама вероятность реализации новейших российских ЗРК стране, являющейся членом откровенно враждебного по отношению к России военного блока, в РФ вызывает вопросы. Причём вызывает как в экспертной среде, так и, если можно так выразиться, у заинтересованной общественности. Отдавая себе отчёт в том, что реклама российских вооружений (в той же Сирии) позволяет существенно расширить портфель заказов и, как следствие, получить существенную прибыль (что как бы плюс для экономики, о которой мы все справедливо беспокоимся), нужно одновременно абстрагироваться от конспирологических версий. А версии-предложения эти состоят вот в чём: «Эрдогану после предотвращённого переворота стоит помочь, чтобы Эрдоган развалил НАТО». Мол, просит С-400 – надо продать! Попросит С-500 – тоже надо продать, как до ума доведём... Это ж чистая выгода – и развитие ОПК... У Греции С-300, мол, есть, а почему же «друга Реджепа» отпускать ни с чем?И тут пора переходить к рассмотрению «турецкой дружбы», которую обычно презентуют в формате улыбающихся турецких чиновников и ещё шире улыбающихся турецких отельеров и продавцов горячих (или не горячих) туров в Анталью, Кемер и др. «Наташя, Наташя, люлЯ...» Ну, вы поняли...Нет, безусловно, замечательно, когда всё с улыбками, приглашениями, безвизом, взаиморасчётами в национальных валютах, «Турецким потоком», «Аккую», миром, дружбой, жвачкой. Но, куда уж тут без «доверяй, но проверяй» (и это ещё без историографии, приводящей к известному высказыванию Петра I о «доверии» турецким партнёрам...).Вот и проверим. Совсем немного. Как говорится, на уровне пользователя...А чтобы проверить, для начала нужно обрисовать круг того, «что имеем» по резонансным событиям в российско-турецких отношениях.Первое: «помидорная» война закончилась после того, как в Кремле сообщили об извинениях в адрес России. Допускаю, что сам Эрдоган (лично и прилюдно) извиниться постеснялся (вдруг он такой стеснительный), а в кулуарах, возможно, объявил, что его вообще с ударом по Су-24 «подставили». Допускаю, что Москва поверила. И после этого самолёты ВКС РФ на севере Сирии промахнулись, накрыв турецких военных, которые там истово, понимаешь, боролись с терроризмом в рамках операции «Щит Евфрата»... Как бы, «квиты».Допускаю даже то, что после такого можно и не уточнять, как там судьба такой персоны как Альпарслан Челик, который сначала три раза признался, что именно он стрелял в российского лётчика Олега Пешкова, а потом 8 раз взял свои слова назад, заявив, что он, дескать, совсем наоборот - даже содействовал передаче тела российского подполковника Москве. Допускаю...Вот только теряюсь в догадках, когда же дружески-партнёрская турецкая сторона объявит хоть какие-то (пусть промежуточные) итоги расследования убийства посла Андрея Карлова. Да – убивал террорист, да – официальная Анкара, конечно же, снова подставлена... Но вопросы остаются, и их ой как много. Например, турецкая полиция во время спецоперации точно оценила обстановку и удостоверилась в том, что убийцу российского посла нужно, простите за жаргон, непременно «валить»? Меры по задержанию боевика (Мевлюта Алтынташа), который мог бы пролить свет на весь ход подготовки к убийству российского дипломата, к турецкому варианту действий полиции не относятся? Украинские СМИ, кстати, пытались подлить масла в огонь, выдав пышные похороны погибшего в результате теракта турецкого военнослужащего Абдулсамета Озена за похороны террориста Алтынташа.Этим-то фейки лепить - не привыкать.Но этот украинский фейк вопросов к Анкаре не отменил. Убийство посла – отнюдь не рядовое событие. Ведь тут не просто трагедия, а международный скандал. И если кто-то пытался таким образом снова подставить власти Турции, то в интересах самой Турции довести расследование до конца, не растягивая его на годы, и не погружая в пучину информационного вакуума, из которого часто и выскакивают нелепые фейки. Фейки, которые, кстати, снова бьют по тем же турецким властям.Теперь к «доверяй, но проверяй».Турецкие СМИ в последние несколько месяцев пестрят заголовками о том, сколько «врагов народа» было отправлено на скамью подсудимых, а оттуда – за решётку. Это десятки тысяч военнослужащих, студентов, преподавателей вузов, журналистов, общественных деятелей. Все они обвиняются в причастности к деятельности так называемых гюленистов. Гюленистами в Турции называют последователей учения проповедника Фетхуллаха Гюлена, который в своё время Эрдогана поддерживал, а когда тот стал прибирать к рукам все властные полномочия, обвинил его в коррупции и нарушении гражданских прав и свобод. Сам Гюлен нашёл убежище в США, и Вашингтон, несмотря на многочисленные запросы Анкары о его выдаче в связи с обвинениями в организации попытки госпереворота, выдавать Гюлена явно не торопятся.Так вот. «Врагов народа» как бы пересажали... Но на этом фоне особую активность стали проявлять сообщества, которые на постоянной основе в средствах массовой информации и социальных сетях поливают грязью страну, с которой Эрдоган как бы силится наладить полноценное партнёрство. Страна эта – Российская Федерация. И ладно бы просто поливали грязью – пережили бы и внимания особого не обращали. Но эти сообщества предпринимают все меры, чтобы выносить свои публикации на международную арену. При этом целый ряд площадок в СМИ и социальных сетях работают против России, занимаются откровенной пропагандой террористической деятельности, и всё это - с использованием русского языка. При этом не скрывают того, что ведут свою деятельность именно из Турции и с прицелом на русскоязычное население, включая российских граждан.Целый ряд подобного рода площадок носит название «Центры Шама». В различных социальных сетях их десятки. Один из тех, который вещает по-русски – так называемый Sham Center, зарегистрированный в 2016 году в Стамбуле.В России сайт прославляющей терроризм конторки заблокирован, однако в соцсетях у этого «Шама» - настоящая вольница. Позиционирует себя это, с позволения сказать, СМИ следующим образом (на английском, кстати, языке): «Независимое информационно-аналитическое агентство, освещающее социальные и политические события вокруг сирийской войны». Среди читателей – и россияне, и украинские граждане.Вот примеры постов от этой структуры в Твиттере:Здесь стоит разъяснить, что принято называть Шамом в нынешних реалиях. А Шам – это не что иное как та территория, за которую ведёт свою террористическую войну так называемое «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Оно же «Исламское государство Ирака и Леванта» (*), оно же «Исламское государство Ирака и Шама» (*). Географически этот самый «Шам» - территории упомянутого Ирака, а также Сирии, частично Турции, Израиля, Иордании, Ливана и других стран.То есть одни турки ожидают российских туристов исключительно как объект для извлечения прибыли в отелях, клубах и ресторанах, а другие явно вынашивают планы по вербовке туристов в сторонников ИГИЛ (*).Эрдоган что-то говорил о том, что он борется против ИГИЛ (*) в Сирии. А укогда собирается начать?..Ещё несколько примеров пропаганды из Стамбула от разрешённых властями Турции сообществ:Под «террористами» турецкое «информационно-аналитическое агентство» понимает, догадайтесь кого... – российских военнослужащих.По этическим соображениям «ВО» не может опубликовать видеоматериал от так называемого активиста «Центра Шама», в котором тот, читая по-русски текст на мониторе ноутбука, призывает скидываться на «противодействие российской пропаганде». Ну, разве что – скриншот:Называет себя этот, судя по всему, «обретший райские кущи Шама», выходец из одной из солнечных республик бывшего СССР, Фаруком Шами, и что особенно примечательно – ведёт репортажи из такого известного теперь на весь мир сирийского города как Хан-Шейхун. Этот «активист» наряду с так называемыми «Белыми касками» и объявил об атаке «зарином», растрогав тем самым Иванку Трамп. Вот фейк-репортёр со своими фейк-репортажами в бронежилете и "ватно-марлевой повязке" на шее - о «зариновых бомбах Асада »:То, что фейкомёт не учил химию в школе и вряд ли знаком с тем, что может быть с человеком, находящимся в зоне поражения зарином, это понятно. Но вопрос больше к турецким властям: а что всё-таки делает штаб-квартира организации, снимающая подобные набросы известной субстанции на вентилятор, в Стамбуле? Или если «Центры Шама» Анкара не относит к гюленистам, то с них и взятки гладки?.. А, может, старика Эрдогана опять, понимаешь, подставили?Ну, если его подставляют на каждом углу – сможет ли он управиться с новейшими зенитными ракетными комплексами на своей территории, а?..