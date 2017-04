Российская РЭБ и зарубежная пресса: сенсация с разоблачением

Сюжет и статья «Радиоэлектронное противоборство: как обезвредить врага без единого выстрела»:

http://vesti.ru/doc.html?id=2877851&2877851



Статья «Shock tactics. Russia claims it can wipe out entire US Navy with a single ‘electronic bomb’ in bizarre propaganda report»:

https://thesun.co.uk/news/3360129/russia-wipe-out-us-navy-electronic-bomb/



Статья «Don't Buy the Reports About Russia's Scary E-Weapons»:

http://popularmechanics.com/military/weapons/a26167/russia-secret-e-weapons/

Активная эксплуатация темы «российской агрессии» порой приводит к весьма интересным результатам. Торопясь рассказать о злобной России, замышляющей недоброе и готовящейся нападать на всех подряд, некоторые зарубежные средства массовой информации, что называется, перегибают палку. Их сенсационные публикации не просто привлекают внимание, но приводят к появлению самых настоящих опровержений в других изданиях. Прекрасный пример такой ситуации можно было наблюдать в последние дни.Интересная история началась на позапрошлой неделе. 14 апреля, накануне Дня специалиста радиоэлектронной борьбы, отечественный телеканал «Россия 1» показал репортаж, посвященный грядущему профессиональному празднику. В сюжете под названием «Радиоэлектронное противоборство: как обезвредить врага без единого выстрела» кратко описывались последние достижения российской оборонной промышленности в области систем РЭБ, демонстрировались новые комплексы подобного рода и приводились некоторые цитаты. Подобные репортажи выходят ко всем профессиональным праздникам военным и пока не становились поводом для ажиотажа.19 апреля на российские телевизионные новости отреагировал британский таблоид The Sun. Издание, широко известное своей тягой к «горячим» новостям, в своей фирменной манере рассмотрело сюжет телеканала «Россия 1» и почти что подняло панику. Обычный сюжет к наступающему празднику рассматривался в свете «российской угрозы» и не без налета сенсационности. Статья газеты The Sun под названием «Shock tactics. Russia claims it can wipe out entire US Navy with a single ‘electronic bomb’ in bizarre propaganda report» («Шокирующая тактика. Россия в странном пропагандистском репортаже утверждает, что может уничтожить все ВМС США всего одной «электронной бомбой») привлекла внимание множества читателей.Кроме того, эта публикация попала на глаза авторам других изданий, в том числе более серьезных и не показывавших ранее любовь к дутым сенсациям или «вбросам». За этим последовал закономерный результат. Так, уже 20 апреля уважаемый журнал Popular Mechanics выложил на своем официальном интернет-сайте статью «Don't Buy the Reports About Russia's Scary E-Weapons» («Не покупайтесь на сообщения о страшном российском электронном оружии»), являющуюся ответом на публикацию британских журналистов. The Sun пока никак не отреагировало на ответ американского издания, да и, по-видимому, не станет этого делать. За несколько последних дней успели появиться новые интересные темы в области политики, жизни знаменитостей и т.д.Имеющаяся ситуация выглядит очень интересно. Российский телеканал рассказал об успехах отечественной промышленности и армии, британское издание начала пугать читателя этими успехами, а американские журналисты, в свою очередь, поспешили успокоить взволнованную общественность. Рассмотрим последние публикации трех стран подробнее.Репортаж российского телеканала начался с напоминания о дате. Праздник специалистов РЭБ отмечается в годовщину первого применения помех для подавления связи противника. Произошло это еще в 1904 году во время Русско-японской войны. Отмечается, что теперь войска, «которым не нужны боеприпасы», могут подавить не только связь, но и системы ПВО или спутники противника.В начале сюжета была показана одна из новейших отечественных разработок – малогабаритный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек». В небольшом защищенном кейсе помещается генератор помех, подавляющий радиоканалы управления взрывными устройствами. Утверждается, что на данный момент система «Лесочек» является самым эффективным средством борьбы с подобными угрозами.Автор репортажа напомнил, что в ходе последних вооруженных конфликтов была наглядно показана важность систем РЭБ. Россия имеет подобные средства. Имеющиеся комплексы способны осуществлять прикрытие командных пунктов, средств противовоздушной обороны, группировок войск, а также административных и промышленных объектов. Для защиты всех необходимых объектов возможно подавление наземных радиолокационных систем, авиационных РЛС самолетов дальнего обнаружения и даже разведывательных спутников.Далее телеканал «Россия 1» напомнил об известной истории с участием российского самолета Су-24 и американского эсминца USS Donald Cook (DDG-75), имевшей место в Черном море в апреле 2014 года. В качестве доказательства эффективности российской системы «Хибины», якобы имевшейся на борту самолета, была приведена известная цитата, приписываемая неназванному члену экипажа корабля. Кроме того, активно обсуждавшаяся в прошлом история была проиллюстрирована соответствующим видеорядом.Была затронута и тема сухопутных комплексов радиоэлектронной борьбы. Авторы репортажа напомнили о существовании системы «Мурманск», способной следить за коротковолновым диапазоном и контролировать пространство в радиусе до 5 тыс. км. Отмечалось, что этот комплекс работает именно на тех частотах, которые используются штабами НАТО в Европе.В качестве еще одного доказательства эффективности российской РЭБ – и признания этого факта – были приведены слова бригадного генерала Фрэнка Горенка, возглавляющего европейскую группировку военно-воздушных сил США. Ранее генерал говорил, что российское электронное оружие полностью парализует американскую электронику на ракетах, самолетах и кораблях.Репортаж завершается известным тезисом, согласно которому радиоэлектронная борьба является ключевым элементом современной войны. Чтобы побеждать, не нужны дорогостоящие средства поражения – достаточным может быть одно лишь мощное электромагнитное излучение требуемых параметров.Свою статью «Shock tactics. Russia claims it can wipe out entire US Navy with a single ‘electronic bomb’ in bizarre propaganda report» британский журналист Том Майкл начинает с основного тезиса: Россия утверждает, что может «одним махом» вывести из строя все военно-морские силы Соединенных Штатов, для чего планирует использовать мощные радиопомехи.Т. Майкл ссылается на репортаж канала «Россия 1». Он пишет, что в очередном новостном сюжете из страны, где средства массовой информации фактически контролируются властями, было рассказано о новых технологиях, делающих корабли, самолеты и ракеты бесполезными.The Sun вольно цитирует российского журналиста: сегодня личный состав подразделений радиоэлектронной борьбы может найти и обезвредить любое радиотехническое средство, установленное на технике или на космических аппаратах. Также Т. Майкл рассказал об упоминании инцидента трехлетней давности с российским самолетом и американским кораблем. Отмечается, что в новостном сюжете упоминались несколько пролетов Су-24 мимо эсминца, во время которых корабельная электроника отключалась и оставляла свой носитель без защиты. Кроме того, упоминается рассказ российских журналистов о возможности создания «радиоэлектронных куполов» над важными объектами, благодаря которым те становятся невидимыми для вражеских средств обнаружения.Британская пресса также обратила внимание на цитирование американского генерала Ф. Горенка. Т. Майкл со ссылкой на неназванного представителя военного ведомства США пишет, что командующий ВВС в Европе никогда не делал заявлений, подобных приведенным «российской пропагандой».The Sun указывает на любопытную особенность российского репортажа. Утверждается, что он появился после того, как президент США Дональд Трамп отправил авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Carl Vinson (CVN-70) к берегам Корейского полуострова. На борту авианосца, как пишет британский таблоид, находится около сотни самолетов, а сам корабль сопровождается эсминцами, крейсерами и подлодками.Также Т. Майкл упоминает недавние слухи о возможной отправке в район Корейского полуострова авианосных групп во главе с кораблями USS Nimitz (CVN-68) и USS Ronald Reagan (CVN-76). Переход двух ордеров в Японское море должен начаться на следующей относительно даты публикации неделе, т.е. 24-30 апреля.После приказа об отправке первой авианосной ударной группы к новому месту решения поставленных задач стало известно, что Россия и Китай стягивают к берегам двух Корей свои разведывательные корабли. Переброска кораблей-шпионов, как отмечает Т. Майкл, осуществляется параллельно с заявлениями Владимира Путина, призвавшего США проявить сдержанность.Уже 20 апреля американское издание Popular Mecanics отреагировало на новую сенсацию британского «производства» статьей «Don't Buy the Reports About Russia's Scary E-Weapons» за авторством Кайла Мизоками – специалиста в области безопасности. Эта публикация получила лаконичный подзаголовок, раскрывающий всю ее суть: «There is no «electronic bomb» – «Нет никакой «электронной бомбы».Статья в Popular Mechanics начинается с весьма смелых заявлений. По мнению автора, российский репортаж, процитированный британским таблоидом, является прекрасным примером «фейка» – недостоверной новости, выпущенной с теми или иными целями. В то же время, статья от The Sun представляет собой «большую кучу» утверждений о возможности России «уничтожить» американский военный флот всего одной-единственной «электронной бомбой». К. Мизоками утверждает, что все это и близко не похоже на правду, и тут же обещает объяснить, почему.Российский телерепортаж утверждает, что войска радиоэлектронной борьбы могут «нейтрализовать любую цель», в том числе «радар корабля или спутника». По-видимому, имелись в виду радиолокационные станции с синтезированной апертурой, применяемые на космических аппаратах, самолетах, кораблях НАТО и других платформах. Подобные локаторы, используя радиоволны, способны формировать изображение целей в воздухе и на земле. В таком случае, напоминает американский специалист, «нейтрализация» не означает разрушение чего-либо. В данной ситуации речь идет, скорее, о «заклинивании» средств обнаружения и их ослеплении.В сюжете телеканала «Россия 1» демонстрировалась одна из новинок в арсеналах российских войск РЭБ – специальное устройство под названием «Лесочек», выполненное в форме чемоданчика. Этот комплекс при работе блокирует радиокоманды, посылаемые с пультов управления на самодельные взрывные устройства. К. Мизоками отмечает, что такие технические средства не являются новинкой или редкостью. Подобные комплексы РЭБ состоят на вооружении США уже более десяти лет и до сих пор остаются актуальными.Американский автор также остановился на утверждениях российского СМИ о прорыве в области РЭБ, в результате которого появились перспективные средства с возможностью противодействия разведывательным спутникам, наземным радарам и самолетам дальнего обнаружения. Далее в репортаже упоминался инцидент с «Дональдом Куком» и российским самолетом, в ходе которого последний применил помехи. К. Мизоками напоминает, что чуть позже в 2014 году появились ложные сообщения, согласно которым радиолокаторы корабля были полностью парализованы установленным на Су-24 комплексом РЭБ «Хибины».В сюжете также утверждалось, что «Хибины» (реально существующая система – отмечает автор) могут «дезактивировать системы всего корабля». Согласно другим российским новостям, 27 моряков с американского эсминца были настолько потрясены случившимся, что после этих событий подали в отставку. Именно это и есть той самой «электронной бомбой», о которой пишет The Sun. Тем не менее, как справедливо напоминает автор Popular Mechanics, комплекс «Хибины» не сбрасывается подобно бомбе, хотя и подвешивается на внешние пилоты носителя.Далее задается вопрос: есть ли хоть доля правды в информации, рассказанной в российском репортаже? К. Мизоками ссылается на статью интернет-издания War Is Boring за авторством Майкла Пека, который полагает, что такие сведения не соответствуют действительности. Он задает вопрос: как российские летчики узнали, что РЛС корабельного комплекса Aegis был «вырублен»? И тут же М. Пек напоминает, что подавляемый локатор не отключается. Он продолжает работать, хотя уже и не может искать цели. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы чрезвычайно редко используются в мирное время против вероятного противника. Дело в том, что противник получает возможность засечь помехи, проанализировать их и создать контрмеры.Далее американский специалист рассмотрел сообщения о комплексе «Мурманск», способном контролировать эфир на дальностях до 3200 миль. Эти комплексы поставляются российским вооруженным силам с прошлого года. Они действительно могут находить и подавлять сигналы связи противника. Результат, как утверждают российские журналисты, подобен некоему щиту невидимости, прикрывающему нужный объект и препятствующему работе вражеских средств обнаружения. К. Мизоками полагает, что подобная система РЭБ действительно может существовать, но приведенное описание «щита невидимости» выглядит излишне причудливо.Сюжет «России 1» завершился «напыщенной строкой»: для победы вам не нужно дорогое оружие; чтобы победить вам хватит мощных радиоэлектронных помех. Автор замечает, что такой тезис не вполне соответствует ранее рассказанным вещам. Ранее в репортаже говорилось, что средства РЭБ могут только блокировать вражеские системы обнаружения и только скрывать свои силы. Тем не менее, чтобы победить в войне, нужно убивать врага и уничтожать его материальную часть.По мнению Кайла Мизоками, сюжет российского телеканала и статья британского таблоида представляют собой смесь реальных фактов и вымысла. Российские войска радиоэлектронной борьбы действительно имеют на вооружении мощные комплексы различного назначения. Тем не менее, нужно помнить о чудаках, которые говорят, что эти комплексы могут самостоятельно выиграть войну или заставить чужих моряков уйти на берег.Новейшие российские разработки в области вооружений и военной техники регулярно становятся «героями» публикаций в зарубежной прессе. Статьи и репортажи отечественных средств массовой информации тоже иногда привлекают внимание. Однако случаи, когда российские журналисты невольно провоцируют полемику среди зарубежных коллег, не слишком многочисленны и потому представляют большой интерес. Именно это и произошло с недавним репортажем о войсках РЭБ и их материальной части.Нетрудно заметить, что российский сюжет «Радиоэлектронное противоборство: как обезвредить врага без единого выстрела» был выпущен в связи с профессиональным праздником специалистов радиоэлектронной борьбы и не преследовал цели полноценного раскрытия имеющейся ситуации, а также не претендовал ни на что большее. Тем не менее, его заметили в Великобритании, и результаты этого известны.Характерный тон статьи «Shock tactics. Russia claims it can wipe out entire US Navy with a single ‘electronic bomb’ in bizarre propaganda report» из газеты The Sun прекрасно демонстрирует желание издания соорудить сенсацию, что называется, на ровном месте. В данном случае «под горячую руку» попал сюжет, посвященный Дню специалистов радиоэлектронной борьбы. Утверждения из этого сюжета были рассмотрены с точки зрения актуальных тенденций, в результате чего и появилась специфическая публикация. Более того, этой статье даже удалось спровоцировать другие издания на новую волну разоблачений «злобных и агрессивных русских».Настоящим голосом разума в такой ситуации оказывается статья «Don't Buy the Reports About Russia's Scary E-Weapons» от Popular Mechanics. Ее автор пытается разобраться в причинах паники британских журналистов, и приходит к определенным выводам, которые даже могут претендовать на объективность. Правда, следует отметить, что К. Мизоками не только разоблачил дутую сенсацию от The Sun, но и высказал определенные претензии к телеканалу «Россия 1».Наибольший интерес в контексте массового и международного обсуждения российских систем РЭБ представляют причины наблюдаемых событий. Нередко статьи об угрожающих успехах вероятного противника появляются в связи с желанием военных или промышленности отдельных стран убедить общественность в наличии угрозы и получить надбавки к военному бюджету. В данном случае, вероятно, причины в другом. Специфические политика и репутация таблоида The Sun позволяют подозревать его исключительно в желании сделать сенсацию, соответствующую актуальным политическим тенденциям, и за счет этого нарастить свои рейтинги.Что касается журнала Popular Mechanics, то его редакция, вероятно, тоже решила присоединиться к массовым обсуждениям, но сделать это без громких сенсаций, получив свою долю внимания за счет попыток соблюсти объективность. С некоторыми оговорками можно утверждать, что эта задача была успешно решена.В календаре вооруженных сил России имеется множество профессиональных праздников тех или иных родов войск и видов вооруженных сил. Перед каждым из них отечественные СМИ готовят тематические публикации, сюжеты и т.д. Тем не менее, почему-то именно недавний День специалиста РЭБ спровоцировал интересную, хотя и неоднозначную реакцию зарубежной прессы. Когда вновь доведется увидеть подобные события, из-за чего они начнутся и какую тему затронут – покажет время.