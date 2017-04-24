17:57 24 апреля

Китай испытал ружье для борьбы с БПЛА

Инженеры китайской компании Bei Dou Open Lab провели испытания электронного ружья, которое позволяет перехватывать летающие беспилотные аппараты.
Как сообщается, новая система для борьбы с дронами работает на платформе современных смартфонов и отслеживает беспилотники. Ружье перехватывает сигнал GPS и перенаправляет беспилотный летательный аппарат на землю, передает "РГ"

Китай испытал ружье для борьбы с БПЛА


Инженеры сообщили, что электронное ружье уже применялось для отслеживания неизвестных летательных аппаратов во время массовых мероприятий.


Однако эксперты отмечают, что разработка китайских ученых способна бороться только с аппаратами, которые не имеют защищенных каналов связи. Против военных БЛА, где применяется система шифрованной радиосвязи они бесполезны.

Кроме того, перехват беспилотника - это определенный успех, поскольку засечь маленький, пластиковый дрон радарам ПВО сложно, ведь он плохо отражает радиолокационное излучение и летает низко. Поэтому во Франции, Японии и США для обезвреживания дешевых дронов применяют пневматические ружья, стреляющие специальными сетями. Беспилотник запутывается в них и падает на землю.


Использованы фотографии: youtube.com
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