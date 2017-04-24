Китай испытал ружье для борьбы с БПЛА
Инженеры китайской компании Bei Dou Open Lab провели испытания электронного ружья, которое позволяет перехватывать летающие беспилотные аппараты.
Как сообщается, новая система для борьбы с дронами работает на платформе современных смартфонов и отслеживает беспилотники. Ружье перехватывает сигнал GPS и перенаправляет беспилотный летательный аппарат на землю, передает "РГ"
Инженеры сообщили, что электронное ружье уже применялось для отслеживания неизвестных летательных аппаратов во время массовых мероприятий.
Однако эксперты отмечают, что разработка китайских ученых способна бороться только с аппаратами, которые не имеют защищенных каналов связи. Против военных БЛА, где применяется система шифрованной радиосвязи они бесполезны.
Кроме того, перехват беспилотника - это определенный успех, поскольку засечь маленький, пластиковый дрон радарам ПВО сложно, ведь он плохо отражает радиолокационное излучение и летает низко. Поэтому во Франции, Японии и США для обезвреживания дешевых дронов применяют пневматические ружья, стреляющие специальными сетями. Беспилотник запутывается в них и падает на землю.
Как сообщается, новая система для борьбы с дронами работает на платформе современных смартфонов и отслеживает беспилотники. Ружье перехватывает сигнал GPS и перенаправляет беспилотный летательный аппарат на землю, передает "РГ"
Инженеры сообщили, что электронное ружье уже применялось для отслеживания неизвестных летательных аппаратов во время массовых мероприятий.
Однако эксперты отмечают, что разработка китайских ученых способна бороться только с аппаратами, которые не имеют защищенных каналов связи. Против военных БЛА, где применяется система шифрованной радиосвязи они бесполезны.
Кроме того, перехват беспилотника - это определенный успех, поскольку засечь маленький, пластиковый дрон радарам ПВО сложно, ведь он плохо отражает радиолокационное излучение и летает низко. Поэтому во Франции, Японии и США для обезвреживания дешевых дронов применяют пневматические ружья, стреляющие специальными сетями. Беспилотник запутывается в них и падает на землю.
Использованы фотографии: youtube.com
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