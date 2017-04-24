Сирийская армия разгромила боевиков в крупнейшем их оплоте в провинции Хама
Корреспондент РИА Новости, находящийся в Сирии, сообщает об очередном успехе сирийских войск в провинции Хама. Наступающим на позиции боевиков подразделениям сирийских правительственных сил при поддержке артиллерии и авиации удалось полностью переломить обстановку в провинции. В частности, от террористов полностью освобождён город Хальфая, в котором ранее оборудовали свои позиции террористы «ан-Нусры» (*запрещена в РФ).
Город Хальфая известен тем, что именно здесь в своё время не без поддержки спецслужб монархий Персидского залива (аналогично - Аравийского полуострова) начали формироваться первые группировки так называемых «Братьев мусульман» (радикальная группировка запрещена в РФ).
До сегодняшнего дня Хальфая являлась крупнейшим оплотом группировок, аффилированных с «Аль-Каидой» на этих сирийских территориях. Общая численность террористов в районе города Хальфая оценивалась не менее чем в 2,5 тысячи боевиков.
Боевики, понимая, что удержать позиции в Хальфае уже не удастся, принялись грузить пожитки на имеющиеся в распоряжении грузовики, и буквально убегать в направлении провинции Идлиб, где сосредоточено не менее 10 тысяч экстремистов из самых разных террористических группировок, включая ту же «Джебхат ан-Нусру».
При этом террористы объявили, что это "солдаты Асада" мародерствуют в городе. А кто же в таком случае делал фотографии - тоже солдаты Асада, которые сразу же передали снимки для публикации террористам?..
Нужно отметить, что на одном из этапов продвижения армии САР несколько сотен боевиков попытались ударить со стороны упомянутой провинции Идлиб примерно в 14-15 км от Хальфаи, однако террористам контрударом был нанесён существенный урон в живой силе и технике. Террористическому "подкреплению" пришлось отступить.
Город Хальфая известен тем, что именно здесь в своё время не без поддержки спецслужб монархий Персидского залива (аналогично - Аравийского полуострова) начали формироваться первые группировки так называемых «Братьев мусульман» (радикальная группировка запрещена в РФ).
До сегодняшнего дня Хальфая являлась крупнейшим оплотом группировок, аффилированных с «Аль-Каидой» на этих сирийских территориях. Общая численность террористов в районе города Хальфая оценивалась не менее чем в 2,5 тысячи боевиков.
Боевики, понимая, что удержать позиции в Хальфае уже не удастся, принялись грузить пожитки на имеющиеся в распоряжении грузовики, и буквально убегать в направлении провинции Идлиб, где сосредоточено не менее 10 тысяч экстремистов из самых разных террористических группировок, включая ту же «Джебхат ан-Нусру».
При этом террористы объявили, что это "солдаты Асада" мародерствуют в городе. А кто же в таком случае делал фотографии - тоже солдаты Асада, которые сразу же передали снимки для публикации террористам?..
Нужно отметить, что на одном из этапов продвижения армии САР несколько сотен боевиков попытались ударить со стороны упомянутой провинции Идлиб примерно в 14-15 км от Хальфаи, однако террористам контрударом был нанесён существенный урон в живой силе и технике. Террористическому "подкреплению" пришлось отступить.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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