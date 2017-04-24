20:51 24 апреля

Сирийская армия разгромила боевиков в крупнейшем их оплоте в провинции Хама

Корреспондент РИА Новости, находящийся в Сирии, сообщает об очередном успехе сирийских войск в провинции Хама. Наступающим на позиции боевиков подразделениям сирийских правительственных сил при поддержке артиллерии и авиации удалось полностью переломить обстановку в провинции. В частности, от террористов полностью освобождён город Хальфая, в котором ранее оборудовали свои позиции террористы «ан-Нусры» (*запрещена в РФ).

Сирийская армия разгромила боевиков в крупнейшем их оплоте в провинции Хама


Город Хальфая известен тем, что именно здесь в своё время не без поддержки спецслужб монархий Персидского залива (аналогично - Аравийского полуострова) начали формироваться первые группировки так называемых «Братьев мусульман» (радикальная группировка запрещена в РФ).


До сегодняшнего дня Хальфая являлась крупнейшим оплотом группировок, аффилированных с «Аль-Каидой» на этих сирийских территориях. Общая численность террористов в районе города Хальфая оценивалась не менее чем в 2,5 тысячи боевиков.

Боевики, понимая, что удержать позиции в Хальфае уже не удастся, принялись грузить пожитки на имеющиеся в распоряжении грузовики, и буквально убегать в направлении провинции Идлиб, где сосредоточено не менее 10 тысяч экстремистов из самых разных террористических группировок, включая ту же «Джебхат ан-Нусру».



При этом террористы объявили, что это "солдаты Асада" мародерствуют в городе. А кто же в таком случае делал фотографии - тоже солдаты Асада, которые сразу же передали снимки для публикации террористам?..

Нужно отметить, что на одном из этапов продвижения армии САР несколько сотен боевиков попытались ударить со стороны упомянутой провинции Идлиб примерно в 14-15 км от Хальфаи, однако террористам контрударом был нанесён существенный урон в живой силе и технике. Террористическому "подкреплению" пришлось отступить.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 39

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  1. Владимир 38 Сегодня, 18:30
    Мочите бармалеев быстрее уже..
    Владимир 38
    1. oleg-gr Сегодня, 18:31
      Еще один гвоздь в гроб ДАИШ. Все отродье бежит в Идлиб. Видимо там сильно медом намазано.
      oleg-gr
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:32
        Цитата: oleg-gr
        Еще один гвоздь в гроб ДАИШ.

        Я бы даже сказал - железнодорожный костыль .
        bouncyhunter
      2. МПК105 Сегодня, 18:34
        Давят потихоньку,не останавливаются...А молодцы вот,хоть их здесь за воинов немногие держат...
        МПК105
        1. рич Сегодня, 18:39
          Жаль мешок не получился
          рич
          1. Қарабас Сегодня, 19:23
            Карта старая
            Қарабас
            1. Marksman Сегодня, 20:10
              Цитата: Қарабас
              Карта старая

              Масштаб , вот свежак.
              Marksman
          2. Marksman Сегодня, 19:26
            Цитата: рич
            Жаль мешок не получился


            Да как бы САА вернули при эпической поддержке наших только то, что потеряли в 15. Ну что-же, будем надеяться на взятие крупных городов в районе: Аль-Латамна, Кафр-Зита, Морек. Если взять их, можно угрожать крупнейшему городу южного Идлиба - Хан-Шейхуну.

            Надеюсь, все сложится
            Marksman
        2. Pete Mitchell Сегодня, 18:45
          Немало лет тому обратно, советские инструктора кому довелось поучаствовать, хаяли арабов за разное: проблемы с дисциплиной, особенно групповой, непонимании приказов, но в отсутствии личного мужества их упрекать нельзя, они храбрые вояки. Если их организовать, то результат будет. Наверное за это запад клянет Асада, он способен их контролировать.
          Pete Mitchell
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:47
            Цитата: Pete Mitchell
            Наверное за это запад клянет Асада

            За это же поплатились жизнью и Муамар Каддафи с Саддамом Хусейном .
            bouncyhunter
            1. Pete Mitchell Сегодня, 19:12
              Оба искренне верили, запад понимает, что они сдерживают неконтролируемые толпы от нашествия на европу. Оба переоценили умственные способности запада. Саддам за несколько дней до начала сказал об этом Примакову, он верил что буржуи прагматичны. Каддафи еще допустил две ошибки: напомнил Саркози кто платил за избирательную компанию и успешно продвигал идею золотого арабского динара как нефтяной валюты.
              Pete Mitchell
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:17
                Матрасам вообще не нужны сильные личности в качестве лидеров государств . Больше всего их устраивают бесхребетные слизняки и лица с пониженной социальной ответственностью .
                bouncyhunter
                1. Pete Mitchell Сегодня, 19:39
                  Ну типа как Макрон? Перехожу на итальянское, ну не могут представители современной "французской культуры" производить французское вино.
                  Позвольте уточнить, а петюня 404ый в какую категорию попадает recourse
                  Pete Mitchell
                  1. bouncyhunter Сегодня, 19:47
                    Цитата: Pete Mitchell
                    а петюня 404ый в какую категорию попадает

                    Эта пьянь подзаборная в обе однозначно . yes
                    Цитата: Pete Mitchell
                    Ну типа как Макрон?

                    Или Олланд . Вы верно поняли куда я клоню . good
                    bouncyhunter
                2. Касым Сегодня, 19:45
                  Привет, Паша! Вот еще кое-что интересное по Сирии.
                  Саперы ВС РФ в Пальмире начали испытывать боевые экзоскелеты пассивного типа. Саперы утверждают, что 30-35кг. навешанного на бойца снаряжения в экзоскелете просто не замечаешь. Весит порядка 6 кг. и выдерживает нагрузку до 50 кг.. Источник: Аргументы Недели от 20.04.17г.; есть пару фотографий там же. hi
                  Касым
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:18
                    Привет , Даурен ! hi Спасибо за информацию , тема экзоскелета мне по настоящему интересна .
                    bouncyhunter
            2. Ныробский Сегодня, 20:15
              Цитата: bouncyhunter
              За это же поплатились жизнью и Муамар Каддафи с Саддамом Хусейном .

              Нет Паша, не за это.... Они понесли наказание за то, что покусились на его величество "доллар", когда решили продавать свою нефть за "золотой динар". Ребята реально ошиблись, когда подумали, что они могут диктовать условия в менять те правила, которые установили США с саудитами, вводя нефтедоллар в 70-х годах. Нефть должна продаваться "исключительно" за доллар, а тут какой то "динар" лезет, да к тому же не бумажный, а золотой! Они (США) привыкли впаривать бумагу за золото, а тут как быть? Нефть обретает золотой эквивалент! Вот и порешили, что этому(золотому динару) не бывать и нефть как и прежде будет продаваться за бумагу. Весь мир, должен добывать и продавать реальное серебро, золото, алмазы, уголь, дерево, технологии и т.д., продавать и обменивать на американскую бумагу, что бы купить нефть. США тупо имели станок, который печатал бумагу и жрали все блага, которые добывались человечеством. Каддафи покусился на святое. За это его, как и Хусейна и убрали...Следующими "угрозами интересам США", стали Сирия и Иран. Где нет нефти, там нет угрозы нефтедоллару и соответственно США.
              Ныробский
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:22
                Привет , Дима ! hi Я вообще считаю что и Каддафи , и Хусейн не утраивали Матрасию не в силу какой-то определённой причины , а от слова "вообще" . Примерно так же , как их не устраивает Россия .
                bouncyhunter
                1. Pete Mitchell Сегодня, 20:41
                  А политику России сформулировала Екатерина Великая: чтоб когда у меня в носу зачешется, чтоб европа с ног падала от кашля. Поэтому и боятся laughing
                  Pete Mitchell
              2. Pete Mitchell Сегодня, 20:39
                Политику штатов сформулировал президент Тафт, в далеком 1910: пусть доллар воюет за интересы америки, а не ее солдаты. Любой вид союза России и Китая это большая заноза в .. у полосатых stop
                Pete Mitchell
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:50
                  Верные слова и о России , и о Матрасии ! good drinks
                  bouncyhunter
        3. vanek77 Сегодня, 20:32
          К этому часу там уже еще несколько населенных пунктов освободили. Лохматые посыпались в Хаме, так называемый "Хамский выступ" практически исчез.
          vanek77
      3. майор Юрик Сегодня, 18:48
        Рано или поздно замочат басмачей и что выдумают янкесовские папы на голову всему миру? Талибан, аль-каида,игил, всё детишки дяди Сэма ,что ещё родит уродливое янкесовское воображение при помощи печатного денежного станка? am
        майор Юрик
      4. сибиралт Сегодня, 19:40
        Жал что многим уйти удалось.
        сибиралт
      5. Deniska999 Сегодня, 19:55
        Причем здесь ИГ, там вообще другие группировки воюют.
        Deniska999
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:50
      Сирийская армия разгромила боевиков в крупнейшем их оплоте в провинции Хама

      В Израиле траур видать..И взлететь боятся и США томогавки проверяет. почему половина не долетела..Ну за Сирию мужики , это тоже наша Победа ! drinks
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 19:14
        Пятый сирийский легион кто натаскивал? Наши советники или монголы? Или может иранцы? Уж больно грамотно воюют. Хоть их и ругают за то что они армия в армии.
        рич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:25
          Цитата: рич
          Пятый сирийский легион кто натаскивал? Наши советники или монголы? Или может иранцы? Уж больно грамотно воюют. Хоть их и ругают за то что они армия в армии.

          Тихо ,не нужно об этом кричать...там все вместе! soldier
          ОТДЕЛ
          1. Deniska999 Сегодня, 19:54
            А чего тихо-то? Все и так знают, что наши советники массово в Северной Хаме находятся, абсолютно не скрываясь. И про пятый корпус (что вооружался и тренировался за наш счет), тоже известно.
            Deniska999
      2. Wiskar Сегодня, 19:53
        Цитата: ОТДЕЛ
        В Израиле траур видать.


        Траур о том,что одни террористы убивают других? Это праздник,а не траур.
        Чем больше перебьют друг друга - тем лучше.


        .И взлететь боятся и США томогавки проверяет. почему половина не долетела.


        Опять пошли мифы про недолетевшие томогавки, которые Россия распространяет так как не смогла опровергнуть wassat

        .И взлететь боятся


        О да, боятся просто жуть как laughing


        23 апреля 2017
        Сирия: ЦАХАЛ нанес удар в районе Кунейтры, убиты трое боевиков
        Утром в воскресенье, 23 апреля, был нанесен удар по сирийскому военному лагерю в районе Кунейтры, недалеко от границы с Израилем. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что речь идет об авиаударе ЦАХАЛа.
        Wiskar
  2. ALLxANDr Сегодня, 18:44
    Ого! Вот это разворот событий!!!
    ALLxANDr
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:49
    Если бы так армия Сирии всегда так воевала. ... good
    Изгоняющий либероидов
    1. Армата Сегодня, 19:51
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Если бы так армия Сирии всегда так воевала. ..

      Армия Сирии была унижена Израелем. Сейчас люди почувствовали силу, поняли кто в доме хозяин. Ну и то, что сосед защищает свой огород помогая соседу отбить грызоедов. Дальше будем посмотреть на всю, типа, реальность. winked
      Армата
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:42
        Евгений hi -сейчас время не столько смотреть, сколько действовать! Россия должна в регионе отстаивать свои интересы, а заодно восстонавливать им свой авторитет. Сирии если не поможем, то нам веры не будет hi
        Изгоняющий либероидов
  4. Толстоевский Сегодня, 19:02
    и снова в сша, саудовской аравии и израиле траур
    Толстоевский
  5. RealTor Сегодня, 19:06
    а и х.й на них! маму - королевну живой покажите!!!!!!!

    с февраля холодная уже))
    RealTor
  6. Влад5307 Сегодня, 19:07
    Цитата: Толстоевский
    и снова в сша, саудовской аравии и израиле траур

    Пусть продолжается как можно дольше! drinks
    Влад5307
  7. Подрезчик Сегодня, 19:19
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: oleg-gr
    Еще один гвоздь в гроб ДАИШ.

    Я бы даже сказал - железнодорожный костыль .

    Хороший костыль! Но драпали видно основательно, с пожитками, диванами вроде. Чувствовали "пятую колонну" сзади, понимали, что конец песне! А в США и коалиции наверное настроение как "в понедельник"?
    Подрезчик
  8. Deniska999 Сегодня, 19:57
    Вообще, говорить о полном переломе рано. Вот возьмут Латамину и Кафр-Зиту, тогда можно будет и так сказать.
    Deniska999
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