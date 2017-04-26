Трамп протестировал «петлю Анаконды»

Обратите внимание на то, как сейчас вдоль границ России натовцы во главе с США выстраивают очень плотную цепь нестабильности — от появления танковых сил в Прибалтике (крайний Запад) до ядерного кризиса на Корейском полуострове (крайний Восток). Сеть эта раскинута через взбудораженную западниками Украину, через ракетный удар «Томагавками» по Сирии, через сброс «супербомбы» на Афганистан. Вот так — всё и сразу.Перед нашими глазами разворачивается давняя стратегия «наших западных партнеров» по набрасыванию на Россию так называемой петли Анаконды — создание пояса нестабильных территорий вдоль границ Российской Федерации. Идея давняя, прописанная в их штабах. На прямую агрессию против нас они не готовы. Помнят, как трижды гнали от Москвы их интервентов: одних — до Варшавы, других — до Парижа, третьих — до Берлина. И теперь напрямую они лезть опасаются. Зато после берлинского похода Красной армии и водружения знамени Победы над Рейхстагом, что произвело неизгладимое впечатление на наших «партнеров», у них появилась новая стратегия — ослабить Россию через изоляцию и напряжение на наших границах.Сама изоляция видится ими в весьма разнообразных формах.Известные сегодня всем «санкции» — это не спонтанная выдумка, а хорошо продуманная идея, которая была заложена в стратегию «петли Анаконды» на самой ранней стадии ее разработки.А вот атака на Россию в виде «допингового скандала» и соответствующих «санкций» против наших спортсменов — это уже «новодел». Его появление в ряду «санкционных мер» связано с тем, что по большому счету ничего нас, что называется, «не берет»: экономические санкции — не берут, с финансовыми санкциями с трудом, но справляемся. Вот и применяют новый рычаг давления. Причем обратите внимание, что во главе всех их комиссий и организаций борцов «за чистоту спорта от допинга» сплошь публика сколь изощренная, столь и русофобская.А почему они зашли со стороны спорта? Да потому, что иные меры на нас не действуют, к иным мерам мы уже присмотрелись и приноровились: «Скучно, девушки»(с).Впрочем, укротители «Анаконды» не отказываются и от привычных приемчиков по запугиванию России — районы ПРО в Европе, военные корабли НАТО в Балтийском и Черном морях и прочие «страшилки». Однако с годами до них дошло, что нагнетание обстановки, например, к западу от Москвы уже недостаточно для того, чтобы вызвать у нас сверхозабоченность. Да, мы «на страже», но к этому уже привыкли. Поэтому в последнее время — благо стратегическая обстановка в Евразии это им позволяет, поскольку они тут повсюду имплантировали свои военные базы — западные «партнеры» перешли к комплексному нагнетанию напряженности практически вдоль всей границы Российской Федерации. Видно, что они хотят охватить Россию «петлей нестабильности» — от Прибалтики до Корейского полуострова. И, по их мнению, создание одновременно нескольких кризисных точек позволит «партнерам» растянуть внимание российского руководства — от Балтийского до Японского моря. А вместе с этим — подтолкнуть к рассредоточению российские силы и средства, которые необходимы для противодействия угрозам, возникающим у наших границ.Они, правда, позабыли, что у орла на российском гербе две головы и смотрит он, и видит он всё, что происходит как на Западе, так и на Востоке. Значит, в Москве есть ясное понимание и адекватное отношение относительно проводимых «партнерами» экзерсисов с «горячими точками». Но эти «девушки», с которыми стало «скучно», всё никак не угомонятся, и корейский кризис — лучшая тому иллюстрация.Уже Южная Корея и Япония с ужасом смотрят на американские канонерки, которых нагнали за последние дни к местным берегам; уже Китай перешел от привычного многозначительного молчания к прямым требованиям отменить планы размещения американской ПРО в Республике Корея. Уже Трамп, заигравшись в «ядерную войну», намекает, будто его авианосная группа во главе с флагманом «Карл Винсон» «забрела» в эти воды случайно — «они шли по другому маршруту». Возможно, это связано с тем, что Тихоокеанский флот РФ вышел понаблюдать за ковбойской флотилией?Вот так «петля Анаконды» проходит тестирование здесь и сейчас. А может быть, это и не «тестирование», а судороги? Все же увидели, как Россия разрубила эту «петлю» в районе Сирии — вот они и задергались.