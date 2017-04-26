Нужно ли ли нам всё и везде? О реакции России на американские «заскоки»

Сколько информации сегодня каждый из нас имеет о американо-корейском кризисе? А сколько о выборах во Франции? Сколько о событиях в Белом доме? Наверное, большинство читателей даже о происшествиях в собственном городе информировано меньше. Странно? Может быть. Только от этого потока "важнейших международных событий" не спрячешься.Точно так же не спрячешься и от вопросов, которые возникают у людей. Вопросов справедливых во многом, но чаще чисто практических. Вроде тех, что задают юмористы в своих произведениях. "Война будет. Или можно начинать сажать картошку?" Генетическая память народа, любого народа на территории нашей страны заставляет очень настороженно относиться ко всему, что связано с войной. Читатели за пятьдесят и старше помнят с детства слова своих бабушек, которые пережили Великую Отечественную: "Лишь бы не было войны..."Это сегодня эти слова приобрели несколько шутливый оттенок. А в устах тех, кто реально пережил войну, они звучали очень серьезно. Как молитва. Для моей бабушки, которая "участвовала" в Курской битве вместе с тремя малолетними детьми, это действительно было молитвой. Слово "участвовала" я специально взял в кавычки. Просто потому, что сидели они, в том числе и моя мама, тогда маленькая девочка, в погребе. Сидели несколько дней. Под взрывами авиабомб, под лязг гусениц танков, под свист снарядов...А потом, уже после всего, этот погреб стал для них домом. Деревни просто не было. Вообще. Даже классических труб на месте изб не было. Трубы были прекрасным ориентиром для танкистов... Зато было множество убитых... И наших, и немцев. И был приказ. "Захоронить всех силами местного населения!" И были старики, старухи, женщины, дети, которые ходили по месту боёв и собирали то, что осталось от солдат. "Наших" в одну воронку от бомбы, "немцев" в другую. Танкистов, а те, кто проходил службу в танковых войсках, это подтвердят, которых часто просто было не отличить после пожара, складывали вместе. Обугленные тела, которые лежали рядом с танками, невозможно было как-то идентифицировать.А дети, совсем маленькие, лет по 5-6, собирали части людей... Руки, ноги, головы... Силенок на то, чтобы хоронить солдат "целиком", не хватало...Часто слышу упрек от читателей и коллег в том, что военные слишком прямолинейны. Слишком негибкие. Не учитывают возможностей политиков и дипломатов. Чуть что — сразу за автомат. Спорить не буду. Да, большинство военных именно так и поступает. Это их профессия. Если бы они учитывали возможности дипломатии, то стали бы, наверное, дипломатами. А сегодня они солдаты и офицеры. Знают много, но говорят, как тот путник в степи поет. Что вижу, о том и пою...Итак, США достаточно много уже "наворотили" в нескольких местах нашей планеты. Удар по Сирии "Томагавками", морская "мышца" у берегов КНДР, инструкторы, выделение денег и прочее. И после каждого такого события множество людей во всем мире, увы, но это именно так, спрашивает себя: "А чем ответит Россия?"Благодаря СМИ большинство совершенно спокойно относится к действиям НАТО, даже самым потенциально агрессивным, к действиям КНР, не говоря уже о США. "Американский президент не политик, а бизнесмен. Потому и не научился пока контролировать свои эмоции. Дочка обиделась на КНДР? Сейчас напугаю..." Вроде и паниковать незачем. Наиграется малыш. Только малышу уже не десять и не пятьдесят лет. Вполне сформировавшийся такой "малыш".Другое дело — русские. Сирия показала, что для России война все ещё остается не игрой на шахматной доске. Она все ещё просто война. Битва за спасение людей. Простых людей, независимо от веры, цвета кожи, политических взглядов. Для русских главное — остановить бандитов с оружием. А значит, любой "чих" в Кремле надо воспринимать очень серьезно.Учитывая, что большинство наших читателей как раз из категории "что вижу, о том пою", хочется задать парочку риторических вопросов. Что вы видите сегодня в мире? Естественно, из того, что касается России напрямую. И как события, к примеру, во Франции, могут изменить отношения к России? Как возможная война на Корейском полуострове отразится на нас?Ответы очевидны. Если "слить" всю воду, которой сегодня столько, что впору захлебнуться неподготовленному читателю, то получается совершенно простая ситуация. Никак! Изменится риторика, кто-то "вдруг" станет искать нашей "дружбы", в западном понимании, конечно. Но в целом все останется ровно так же, как оно есть сегодня.Сегодня у России есть две "горячие" темы во внешней политике. Да, всего две. Это Украина и Сирия. И именно там мы должны действовать серьезно и продуманно. Не поддаваясь на провокации, но и не упуская возможности "ткнуть мордой в дерьмо" соперников. Пока что это получается. И у дипломатов, и у военных. Вся "великая и современная армия" коалиции не может ничего сделать в Мосуле. А сколько гадостей мы услышали в ходе операции в Алеппо? Мирные иракцы совсем не интересны Западу.Посмотрите как извиваются наши "союзники" в Сирии. Любо-дорого на такую картинку смотреть. Особенно учитывая, что те технологии, которые использовались в информационной войне нашими визави долгое время, успешно освоены и нашими СМИ. Военные удары? А вот тут у вас что было? Международное право? А там вы вспоминали об этом праве? Международный суд? А американцы его признают?Примерно такая же картина и на Украине. Сегодня очень хорошо видно, что наскоки на Россию выглядят чаще всего смешно и "испаряются" сразу же после очередного выступления Лаврова или Путина. Вспомните риторику западных СМИ и западного политического бомонда после трагедии с "Боингом". И сравните с тем, что говорят сегодня после трагедии с миссией ОБСЕ. Что-то западные политики не делают выводов о виновности какой-либо из сторон. Вполне резонно говорят о необходимости расследования. Поумнели?Понятно, что некоторые особо рьяные патриоты сейчас завопят о НАТО в Европе, о Калининградской области, о размещении систем ПРО в европейских странах. Мы должны, мы просто не можем оставить без ответа, Россия в опасности...Истерики красиво выглядят на кухне. Когда жена очередную обновку выпрашивает. Вернусь к предыдущему тезису. Что изменится в мире после избрания очередного президента Франции или канцлера Германии? Исчезнет опасность военного нападения на нас? Что изменилось в мире после избрания Трампа? Мир как менялся, так и будет меняться. А для человека с автоматом не меняется ничего. Защищал, защищает и будет защищать. До последней капли крови.Реагировать на все высказывания и предупреждения Запада быстрым развертыванием или переброской войск достаточно накладно. Банально, но все это стоит приличных денег. Не война как таковая, а просто реакция армии. Потому и реакция должна быть быстрой, но достаточной. Достаточной!Что сделали Китай и Россия при возникновении опасности удара по КНДР? Об этом не особо говорят, но... Китай просто перебросил 150-тысячную армию к границам Северной Кореи. И, если подумать, не для того, чтобы беженцев оттуда встречать. Беженцами занимаются другие службы. Россия? Та же картина маслом. Да, граница у нас совсем коротенькая. Но она есть. Потому нужно отработать переброску сил и средств к границе с КНДР. Что и было сделано. Владивосток наш порт, и никто не позволит, чтобы туда "случайно" что-то прилетело.Точно так же Россия действует и на западном направлении. Паниковать по поводу Калининграда? Уже сегодня этот регион в одиночку сможет "поставить на уши" не только прибалтийскую группировку НАТО, но и Польшу заодно. И все эти потуги с кораблями и самолетами смотрятся как фарс для европейского обывателя.Когда-то давно в СССР был снят красивый фильм "Большая семья". Уверен, что большинство читателей его помнит. Там есть очень показательный эпизод, который идеально вписывается в концепцию развития системы безопасности России сегодня. Эпизод, когда старый рабочий, волей судьбы стал "ночным директором", разговаривал с министром. "А ежели по плану положено сделать, значит, сделаем"... "Время-то другое. Люди те же..."Россия, как это ни прискорбно, по потенциалу не сравнима с СССР. И мы не можем себе позволить такие же затраты, что позволяли прежде. Мы тоже считаем деньги. И мы работаем строго по намеченному плану. Что бы ни говорили сегодня о системе безопасности страны, время всё четко расставляет на свои места. Мы не дергаемся после каждого заявления или действия США либо НАТО. Мы просто показываем, что в любой точке, о которой начинают говорить западные "ястребы", у нас есть ответ. Где-то достойный, где-то не очень. Но есть. И ответ этот будет достаточно серьезным.Очень показательна в этом плане реакция на размещение российских войск в Арктике. Читаешь прессу западных стран и просто диву даешься. Сколько "соплей" об экологии! Сколько заботы о белых медведях в российской Арктике! Не говоря уже о треске и прочих морских обитателях. И в то же время, пока мы не начинали очищать реально замусоренные острова Арктики от всего того, что было брошено за предыдущие десятилетия освоения региона, всем было глубоко по барабану на этих же самых белых медведей. И было бы дальше. Но русские поставили воинские части!..А между прочим, уже в этом году НАТО планирует провести учения... именно в Арктике. "Правильные" западные солдаты и техника никак не обеспокоят белых медведей? Или их временно "отселят" с мест проведения учений? И треску с лангустами отгонят в другой регион... подводными лодками?Американские и западные генералы давно разрабатывают планы войны с потенциальным противником. Понятно, что противник в данном случае мы. Для этого и существуют штабы в любой армии мира. Понимая, что ввязываться в длительную войну себе дороже, как это показывают многочисленные примеры из истории, Запад опять рассчитывает на "блицкриг". Только хлопотно это. И больно. Крики "А нас-то за что" больше на русского медведя не подействуют. Мы продолжаем работать так, как сказал тот самый старый рабочий в фильме: "А ежели по плану положено сделать, значит, сделаем..."Игра на публику сегодня совершенно не нужна. И имидж "великой державы" тоже. Держава перестает быть великой ровно тогда, когда она начинает всех в этом убеждать. Великие не убеждают. Они просто великие, и всё. И все вокруг с этим согласны. Так мы и поступаем. Не великие, но ответить сможем. И спросить сможем, если понадобится. Всё по плану...